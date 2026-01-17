गाजर और छड़ी वाला बजट: फरवरी के आखिरी दिन हुआ था पेश, दिलचस्प है कहानी

Union Budget 2026: देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. इसका पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के साथ ही पता चल सकेगा, लेकिन इस बीच हम लगातार बजट के इतिहास और इससे जुड़ी हुई कहानियों और परंपराओं की बात कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे उस बजट कि जिसे इतिहास में 'गाजर और छड़ी वाला बजट' के नाम से भी जाना जाता है. इसकी कहानी दिलचस्प है. आइए अब इसके बारे में जानते हैं.

देश में थी कांग्रेस की सरकार

बात 1986 की है. तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे. उनके ही कार्यकाल में 'गाजर और छड़ी वाला बजट' पेश किया गया था. इस बजट को तब के वित्त मंत्री वीपी सिंह ने पेश किया था. इस बजट से लाइसेंस राज को खत्म करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया था. वैसे तो उन्होंने सामान्य रूप से ही बजट पेश किया था, लेकिन उसका प्रभाव इतना खास हुआ कि उसका नाम 'गाजर और छड़ी वाला बजट' भी हो गया. वैसे 'गाजर और छड़ी' एक मुहावरा है. इसमें गाजर मिठास या ईनाम के रूप में माना जाता है जबकि छड़ी दंड के तौर पर जानी जाती है. अब आइए जानते हैं कि इस बजट को कब पेश किया गया और इसमें क्या बड़े कदम उठाए गए थे, जिसकी वजह से इस बजट का नाम 'गाजर और छड़ी वाला बजट' पड़ा.

यह भी पढ़ें- DGCA की IndiGo के खिलाफ बड़ी कार्रवाई, ठोका ₹22 करोड़ का जुर्माना; जानें क्या है पूरा मामला

Add Zee News as a Preferred Source

'गाजर और छड़ी वाला बजट' में हुए उठाए गए थे बड़े कदम

राजीव गांधी की सरकार की ओर से वित्त मंत्री वीपी सिंह ने 28 फरवरी 1986 को केंद्रीय बजट पेश किया था. इस बजट में टैक्स के प्रभाव को कम करने के लिए MODVAT (संशोधित मूल्य वर्धित टैक्स) क्रेडिट की शुरुआत हुई. कारण साफ था क्योंकि इस टैक्स का भुगतान कंज्यूमर्स को ही करना पड़ता था. सरकार के इस कदम से काफी लोगों को फायदा हुआ. इससे लोगों पर टैक्स का बोझ कम हुआ. सरकार के इस फैसले को गाजर यानी कि पुरस्कार के रूप में माना गया.

वहीं, दूसरा बड़ा कदम तस्करों, कालाबाजार में लगे अपराधियों और टैक्स चोरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करने के लिए उठाया गया. इसमें सरकार ने बड़े पैमाने पर जांच अभियान की शुरुआत की. खुद वीपी सिंह ने बजट पेश करते हुए टैक्स चोरों और तस्करों को लेकर कहा था- इस मुद्दे पर कोई समझौता नहीं हो सकता और न ही होगा. देश के विश्वास का दुरुपयोग करने वालों से सख्ती से और कानून की पूरी ताकत से निपटा जाना चाहिए. बताया जाता है कि इस बजट के बाद से देश में बहुत बड़ा बदलाव आया. गोल्ड स्मग्लिंग में भी काफी कमी आई.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: वित्त मंत्री यशवंत सिन्हा का क्या था वो रोलबैक बजट, जिसे करना पड़ा था भारी विरोध का सामना

1 फरवरी को 9वीं बजट पेश करेंगी सीतारमण

देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से होने जा रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. बीते दिनों लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. गाजर और छड़ी वाला बजट किस तारीख को पेश हुआ था?

गाजर और छड़ी वाला बजट 28 फरवरी 1986 को पेश हुआ था.

2. 'गाजर और छड़ी वाला बजट' को किसने पेश किया था?

'गाजर और छड़ी वाला बजट'को वित्त मंत्री वी. पी. सिंह ने 1986 में पेश किया था.

3. 1986 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे?

1986 में भारत के प्रधानमंत्री राजीव गांधी थे और देश में कांग्रेस की सरकार थी.

4. बजट सत्र 2026 की शुरुआत कब से होगी?

बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.

5. बजट सत्र की शुरुआत किसके भाषण से होगी?

राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु संसद के दोनों सदनों यानी लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक को संबोधित करके बजट सत्र की शुरुआत करेंगी.