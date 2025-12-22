Advertisement
trendingNow13049313
Hindi NewsExplainer4 राज्य, 800 किमी... अरावली की परिभाषा दिल्लीवालों को क्यों रट लेनी चाहिए? हंगामे पर सरकार की सफाई

4 राज्य, 800 किमी... अरावली की परिभाषा दिल्लीवालों को क्यों रट लेनी चाहिए? हंगामे पर सरकार की सफाई

New definition of Aravalli hills: केंद्र सरकार ने रविवार को उन आरोपों को पूरी तरह खारिज कर दिया जिनमें कहा गया था कि अरावली पहाड़ियों की नई परिभाषा से बड़े पैमाने पर खनन का रास्ता खुलेगा. सरकार ने स्पष्ट किया कि इस प्राचीन और पर्यावरणीय रूप से संवेदनशील पर्वत श्रृंखला का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा पूरी तरह सुरक्षित रहेगा और खनन गतिविधियों के लिए कोई छूट नहीं दी गई है. जानते हैं मचे हुए हंगामे की पूरी कहानी.

Written By  krishna pandey |Last Updated: Dec 22, 2025, 11:07 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

4 राज्य, 800 किमी... अरावली की परिभाषा दिल्लीवालों को क्यों रट लेनी चाहिए? हंगामे पर सरकार की सफाई

Aravalli Hills Row: अरावली पहाड़ियां वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से गुजरात तक फैली है और उत्तर भारत को रेगिस्तान से बचाती है. इन दिनों सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इनकी नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिस पर कांग्रेस और पर्यावरणविद् भड़के हुए हैं. उनका कहना है कि इससे 90% अरावली खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगी. लेकिन केंद्र सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि इससे सुरक्षा और मजबूत हुई है. आइए सरल शब्दों में पूरी कहानी समझते पूरा मामला. 

सबसे पहले जान लें कि नई परिभाषा पर सरकार ने क्या कहा है?
केंद्र ने रविवार को उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि अरावली हिल्स की नई मंज़ूर परिभाषा से बड़े पैमाने पर माइनिंग का रास्ता खुल जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि इकोलॉजिकली नाज़ुक माउंटेन सिस्टम का 90 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा सुरक्षित रहेगा और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए कोई छूट नहीं दी गई है. कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल और नॉन-पॉलिटिकल संस्थाओं की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह दावा कि बदली हुई परिभाषा अरावली को खत्म कर देगी, गलत जानकारी पर आधारित है.

fallback

Add Zee News as a Preferred Source

मंत्री भूपेंद्र यादव का जवाब: "गलत जानकारी फैलाना बंद करें"
कांग्रेस और अन्य राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक संगठनों की आलोचना के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नई परिभाषा से अरावली का विनाश होने का दावा पूरी तरह गलत सूचना पर आधारित है.  मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया: "गलत जानकारी फैलाना बंद करें!" उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत यह ढांचा वास्तव में क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करता है.  यादव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया, "अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनन की पात्रता मात्र 0.19 प्रतिशत क्षेत्र तक ही सीमित है. शेष पूरा अरावली संरक्षित और सुरक्षित है."

अरावली की नई परिभाषा क्या है और क्यों चर्चा में आई?
पिछले महीने (20 नवंबर 2025) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसमें अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की गई.  इसके अनुसार, केवल वे भू-आकृतियां जो स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या इससे अधिक ऊंची हैं. उनके ढलान और आसपास के क्षेत्रों सहित. अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी.   दो या अधिक ऐसी पहाड़ियां यदि एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें एक ही श्रृंखला माना जाएगा.  सबसे निचले समोच्च रेखा (कंटूर) के अंदर आने वाले सभी क्षेत्र भी संरक्षित रहेंगे.

सरकार ने स्पष्ट किया कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में स्वतः खनन की अनुमति मान लेना गलत है. मंत्री यादव ने कहा, "लोगों ने भ्रम पैदा किया है कि 100 मीटर ऊंचाई से नीचे खनन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. नीचे का क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा. इस परिभाषा से 90 प्रतिशत से अधिक इलाका संरक्षित रहेगा."

अरावली मामले में क्यों होने लगा विरोध?
कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नई परिभाषा पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य खनन रोकना था, लेकिन परिणामस्वरूप अरावली पहाड़ियों का 90 प्रतिशत हिस्सा अब 'अरावली' नहीं माना जाएगा, जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल दे रहा है?
सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से अरावली में अवैध खनन के मामलों की सुनवाई कर रहा है. विभिन्न राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली) में खनन अनुमति के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जा रहे थे, जिससे दुरुपयोग हो रहा था.  समिति ने पाया कि केवल राजस्थान की परिभाषा स्पष्ट थी (2006 से लागू), जो सबसे निचले हिस्से से घिरी पूरी पहाड़ी में खनन रोकती है.  
अन्य राज्यों ने राजस्थान मॉडल को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों (जैसे सर्वे ऑफ इंडिया मैपिंग, निकटवर्ती पहाड़ियों को एक श्रृंखला मानना आदि) के साथ अपनाने पर सहमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार होने तक नई खनन लीज पर रोक लगा दी है. मौजूदा खदानें केवल सख्त नियमों के तहत चलेंगी. संरक्षित और इको-सेंसिटिव क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है (राष्ट्रीय हित के कुछ अपवादों को छोड़कर).यह नई परिभाषा अरावली को थार मरुस्थल के विस्तार से रोकने वाली प्राकृतिक ढाल के रूप में बचाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन विवाद जारी है.

अरावली क्यों इतनी खास?
अब जान लेते हैं आखिर आरावली क्यों है खास. अरावली भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 700-800 किलोमीटर है. ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात चार राज्यों से होकर गुजरती हैं. ये आरावली थार रेगिस्तान की रेत और धूल को रोकती हैं, वरना इसका बुरा असर इतना हो कि दिल्ली तक रेगिस्तान फैल जाए.  आरावली पहाड़ियां बारिश का पानी जमीन में सोखकर भूजल बढ़ाती हैं. जो दिल्ली जैसे शहरों के लिए वरदान सरीखे जैसे है. जंगलों और वन्यजीवों में तेंदुआ, पक्षी और दुर्लभ पौधे का यह घर है. कुल मिलाकर दिल्लीवालों के लिए ये 'प्राकृतिक ढाल' हैं. अगर ये कमजोर हुईं तो प्रदूषण, धूल की आंधियां और पानी की किल्लत कई गुना बढ़ जाएगी.

अब जानें विवाद की शुरुआत कैसे हुई?
पहले अलग-अलग राज्यों में अरावली की परिभाषा अलग थी, जिससे खनन की अनुमति में दिक्कत होती थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सरकार से कहा था कि एक समान परिभाषा सभी राज्यों के लिए बना लीजिए, जिसके बाद नवंबर 2025 में कोर्ट ने केंद्र की समिति की सिफारिश मंजूर कर ली. जिसके बाद अब अरावली में सिर्फ वो पहाड़ियां आएंगी जो आसपास के इलाके से 100 मीटर ऊंची हों (ढलान और आसपास सहित). दो पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों तो पूरी रेंज मानी जाएगी. कोर्ट ने नई खनन अनुमति पर रोक भी लगा दी, जब तक पूरी सतत खनन योजना न बन जाए.

विपक्ष और पर्यावरणविद् क्यों नाराज?  #SaveAravalli का चल रहा कैंपेन
कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला बोला. उनका कहना है है कि राजस्थान में 12 हजार से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 8-9% ही 100 मीटर ऊंची हैं. बाकी 90% अब 'अरावली' नहीं मानी जाएंगी. इससे खनन और रियल एस्टेट का रास्ता खुल जाएगा. पर्यावरण कार्यकर्ता इसे 'अरावली का मौत का वारंट' बता रहे हैं. उनका तर्क – छोटी पहाड़ियां भी रेगिस्तान रोकने और पानी बचाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. सोशल मीडिया पर #SaveAravalli कैंपेन चल रहा है.

About the Author
author img
krishna pandey

कृष्णा पांडेय ज़ी न्यूज डिजिटल में चीफ सब-एडिटर हैं और पिछले 8 सालों से राजनीति, अंतरराष्ट्रीय मामले, क्राइम और ह्यूमन-इंटरेस्ट फीचर्स जैसे कई बीट्स पर काम करते आ रहे हैं. AI के जमाने में यूजर्स के...और पढ़ें

TAGS

Aravalli hills

Trending news

आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
AIR INDIA
आसमान में फिर फूल गई एयर इंडिया की सांस! बीच हवा में अचानक बंद हुआ विमान का इंजन
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
Shanti Law
प्राइवेट सेक्टर के लिए खुला निवेश का दरवाजा, शांति कानून राष्ट्रपति ने किए दस्तखत
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
Chinese Telescopic Of Rifle Recovered In Jammu
NIA हेडक्वार्टर के पास मिली चाइनीज चीज क्या थी? जांच एजेंसी क्यों हुई चौकन्ना
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
Atal Sansmaran
जब गलती से शपथ के लिए दो राधाकृष्णन को चला गया फोन, राष्ट्रपति भवन में फिर क्या हुआ?
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
maharashtra local body election 2025
महाराष्ट्र निकाय चुनाव में भाजपा की आंधी, शिंदे-अजीत जीतकर भी ज्यादा खुश नहीं होंगे
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
Jammu Kashmir
बर्फ पड़े या... कश्मीर में न होगा अनाज का संकट, पहुंचने लगी राशन की मालगाड़ी
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
chidambaram
गांधी की दूसरी हत्या? G RAM G बिल पर केंद्र पर भड़के चिदंबरम, कहा- सरकार कर रही धोखा
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
Indian Navy
नेवी की जानकारी लीक करने वाला तीसरा जासूस भी गिरफ्तार, कर्नाटक पुलिस के हत्थे चढ़ा
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
maharashtra nikay chunav result
एक ही परिवार के 6 के 6 कैंडिडेट हारे...महाराष्ट्र निकाय चुनाव में जनादेश का गुणागणित
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा
Mumbai Marina Project
भारत में इस शहर के किनारे बनेगा वर्ल्ड क्लास 'मरीना', होटल से लेकर क्लब तक की सुविधा