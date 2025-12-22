4 राज्य, 800 किमी... अरावली की परिभाषा दिल्लीवालों को क्यों रट लेनी चाहिए? हंगामे पर सरकार की सफाई

Aravalli Hills Row: अरावली पहाड़ियां वो प्राचीन पर्वत श्रृंखला जो दिल्ली से गुजरात तक फैली है और उत्तर भारत को रेगिस्तान से बचाती है. इन दिनों सुर्खियों में है. सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में इनकी नई परिभाषा को मंजूरी दी है, जिस पर कांग्रेस और पर्यावरणविद् भड़के हुए हैं. उनका कहना है कि इससे 90% अरावली खनन और निर्माण के लिए खुल जाएगी. लेकिन केंद्र सरकार इसे सिरे से खारिज कर रही है और कह रही है कि इससे सुरक्षा और मजबूत हुई है. आइए सरल शब्दों में पूरी कहानी समझते पूरा मामला.

सबसे पहले जान लें कि नई परिभाषा पर सरकार ने क्या कहा है?

केंद्र ने रविवार को उन आरोपों को पूरी तरह से खारिज कर दिया कि अरावली हिल्स की नई मंज़ूर परिभाषा से बड़े पैमाने पर माइनिंग का रास्ता खुल जाएगा. इसके साथ ही सरकार ने कहा कि इकोलॉजिकली नाज़ुक माउंटेन सिस्टम का 90 परसेंट से ज़्यादा हिस्सा सुरक्षित रहेगा और माइनिंग एक्टिविटीज़ के लिए कोई छूट नहीं दी गई है. कांग्रेस और दूसरी पॉलिटिकल और नॉन-पॉलिटिकल संस्थाओं की आलोचना का जवाब देते हुए केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि यह दावा कि बदली हुई परिभाषा अरावली को खत्म कर देगी, गलत जानकारी पर आधारित है.

मंत्री भूपेंद्र यादव का जवाब: "गलत जानकारी फैलाना बंद करें"

कांग्रेस और अन्य राजनीतिक तथा गैर-राजनीतिक संगठनों की आलोचना के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि नई परिभाषा से अरावली का विनाश होने का दावा पूरी तरह गलत सूचना पर आधारित है. मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर पोस्ट किया: "गलत जानकारी फैलाना बंद करें!" उन्होंने जोर देकर कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा स्वीकृत यह ढांचा वास्तव में क्षेत्र की सुरक्षा को और मजबूत करता है. यादव ने आंकड़ों का हवाला देते हुए बताया, "अरावली के कुल 1.44 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में खनन की पात्रता मात्र 0.19 प्रतिशत क्षेत्र तक ही सीमित है. शेष पूरा अरावली संरक्षित और सुरक्षित है."

#WATCH | Delhi: In an interview with ANI, Union Environment Minister Bhupender Yadav says, "The Aravalli range is one of the oldest mountain ranges. We are fully committed to ensuring that these mountain ranges remain green. Along with this, standards for protection should also… pic.twitter.com/kRX12zxyXY — ANI (@ANI) December 22, 2025

अरावली की नई परिभाषा क्या है और क्यों चर्चा में आई?

पिछले महीने (20 नवंबर 2025) सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी, जिसमें अरावली पहाड़ियों की एक समान परिभाषा तय की गई. इसके अनुसार, केवल वे भू-आकृतियां जो स्थानीय ऊंचाई से 100 मीटर या इससे अधिक ऊंची हैं. उनके ढलान और आसपास के क्षेत्रों सहित. अरावली श्रृंखला का हिस्सा मानी जाएंगी. दो या अधिक ऐसी पहाड़ियां यदि एक-दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हैं, तो उन्हें एक ही श्रृंखला माना जाएगा. सबसे निचले समोच्च रेखा (कंटूर) के अंदर आने वाले सभी क्षेत्र भी संरक्षित रहेंगे.

सरकार ने स्पष्ट किया कि 100 मीटर से नीचे के क्षेत्रों में स्वतः खनन की अनुमति मान लेना गलत है. मंत्री यादव ने कहा, "लोगों ने भ्रम पैदा किया है कि 100 मीटर ऊंचाई से नीचे खनन हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है. नीचे का क्षेत्र भी सुरक्षित रहेगा. इस परिभाषा से 90 प्रतिशत से अधिक इलाका संरक्षित रहेगा."

अरावली मामले में क्यों होने लगा विरोध?

कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने नई परिभाषा पर तीखा हमला बोला था. उन्होंने कहा कि इसका उद्देश्य खनन रोकना था, लेकिन परिणामस्वरूप अरावली पहाड़ियों का 90 प्रतिशत हिस्सा अब 'अरावली' नहीं माना जाएगा, जिससे पर्यावरण और जन स्वास्थ्य पर गंभीर असर पड़ेगा.

सुप्रीम कोर्ट क्यों दखल दे रहा है?

सुप्रीम कोर्ट लंबे समय से अरावली में अवैध खनन के मामलों की सुनवाई कर रहा है. विभिन्न राज्यों (राजस्थान, हरियाणा, गुजरात, दिल्ली) में खनन अनुमति के लिए अलग-अलग मानदंड अपनाए जा रहे थे, जिससे दुरुपयोग हो रहा था. समिति ने पाया कि केवल राजस्थान की परिभाषा स्पष्ट थी (2006 से लागू), जो सबसे निचले हिस्से से घिरी पूरी पहाड़ी में खनन रोकती है.

अन्य राज्यों ने राजस्थान मॉडल को अतिरिक्त सुरक्षा उपायों (जैसे सर्वे ऑफ इंडिया मैपिंग, निकटवर्ती पहाड़ियों को एक श्रृंखला मानना आदि) के साथ अपनाने पर सहमति दी. सुप्रीम कोर्ट ने सतत खनन प्रबंधन योजना तैयार होने तक नई खनन लीज पर रोक लगा दी है. मौजूदा खदानें केवल सख्त नियमों के तहत चलेंगी. संरक्षित और इको-सेंसिटिव क्षेत्रों में खनन पूरी तरह प्रतिबंधित है (राष्ट्रीय हित के कुछ अपवादों को छोड़कर).यह नई परिभाषा अरावली को थार मरुस्थल के विस्तार से रोकने वाली प्राकृतिक ढाल के रूप में बचाने की दिशा में एक कदम है, लेकिन विवाद जारी है.

अरावली क्यों इतनी खास?

अब जान लेते हैं आखिर आरावली क्यों है खास. अरावली भारत की सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है, जिसकी लंबाई करीब 700-800 किलोमीटर है. ये दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और गुजरात चार राज्यों से होकर गुजरती हैं. ये आरावली थार रेगिस्तान की रेत और धूल को रोकती हैं, वरना इसका बुरा असर इतना हो कि दिल्ली तक रेगिस्तान फैल जाए. आरावली पहाड़ियां बारिश का पानी जमीन में सोखकर भूजल बढ़ाती हैं. जो दिल्ली जैसे शहरों के लिए वरदान सरीखे जैसे है. जंगलों और वन्यजीवों में तेंदुआ, पक्षी और दुर्लभ पौधे का यह घर है. कुल मिलाकर दिल्लीवालों के लिए ये 'प्राकृतिक ढाल' हैं. अगर ये कमजोर हुईं तो प्रदूषण, धूल की आंधियां और पानी की किल्लत कई गुना बढ़ जाएगी.

अब जानें विवाद की शुरुआत कैसे हुई?

पहले अलग-अलग राज्यों में अरावली की परिभाषा अलग थी, जिससे खनन की अनुमति में दिक्कत होती थी. सुप्रीम कोर्ट ने 2024 में सरकार से कहा था कि एक समान परिभाषा सभी राज्यों के लिए बना लीजिए, जिसके बाद नवंबर 2025 में कोर्ट ने केंद्र की समिति की सिफारिश मंजूर कर ली. जिसके बाद अब अरावली में सिर्फ वो पहाड़ियां आएंगी जो आसपास के इलाके से 100 मीटर ऊंची हों (ढलान और आसपास सहित). दो पहाड़ियां अगर 500 मीटर के दायरे में हों तो पूरी रेंज मानी जाएगी. कोर्ट ने नई खनन अनुमति पर रोक भी लगा दी, जब तक पूरी सतत खनन योजना न बन जाए.

विपक्ष और पर्यावरणविद् क्यों नाराज? #SaveAravalli का चल रहा कैंपेन

कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने तीखा हमला बोला. उनका कहना है है कि राजस्थान में 12 हजार से ज्यादा पहाड़ियों में से सिर्फ 8-9% ही 100 मीटर ऊंची हैं. बाकी 90% अब 'अरावली' नहीं मानी जाएंगी. इससे खनन और रियल एस्टेट का रास्ता खुल जाएगा. पर्यावरण कार्यकर्ता इसे 'अरावली का मौत का वारंट' बता रहे हैं. उनका तर्क – छोटी पहाड़ियां भी रेगिस्तान रोकने और पानी बचाने में बड़ी भूमिका निभाती हैं. सोशल मीडिया पर #SaveAravalli कैंपेन चल रहा है.