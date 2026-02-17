Advertisement
चिकन नेक अटैक और टूटी हुई इकोनॉमी... क्या कड़वे अतीत के पेड़ पर तारिक रहमान उगा पाएंगे मीठे फल?

'चिकन नेक' अटैक और टूटी हुई इकोनॉमी... क्या कड़वे अतीत के पेड़ पर तारिक रहमान उगा पाएंगे मीठे फल?

​व्हाइट हाउस की घोषणा में बांग्लादेशी सामानों पर टैरिफ 20% से घटाकर 19% कर दिया गया है, कुछ टेक्सटाइल प्रोडक्ट्स को छूट के साथ थोड़ी राहत देती है. इससे स्ट्रक्चरल चुनौती में कोई बदलाव नहीं आता. एक ऐसी इकोनॉमी जो कपड़ों पर निर्भर है, ग्लोबल डिमांड के प्रति सेंसिटिव है और घरेलू दिक्कतों के प्रति कमज़ोर है. युवाओं को तारिक रहमान सरकार से उम्मीदें बहुत ज़्यादा हैं. 

Written By  Ravindra Singh|Last Updated: Feb 17, 2026, 07:05 PM IST
'चिकन नेक' अटैक और टूटी हुई इकोनॉमी... क्या कड़वे अतीत के पेड़ पर तारिक रहमान उगा पाएंगे मीठे फल?

आज बांग्लादेश में तारिक रहमान प्रधानमंत्री का पद संभालने के लिए तैयार हैं. नेशनलिस्ट पार्टी के तारिक रहमान प्रधानमंत्री के ऑफिस में साफ डेस्क और खाली मैप लेकर नहीं जा रहे हैं. वे एक ऐसे इलाके में जा रहे हैं जहां काफी तनाव है. वो एक ऐसी इकोनॉमी संभालने जा रहे हैं जो पहले से ही दबाव में है.  एक ऐसी इकॉनमी जो दबाव में है और भारत के साथ एक ऐसा बाइलेटरल रिश्ता है जिसकी यादें दशकों पुरानी हैं. आने वाले समय में तारिक रहमान की विरासत कैंपेन की बातों से कम और इतिहास, भूगोल के अलावा राजकाज की मुश्किलों से ज़्यादा तय होगी.

तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने भारत का प्रतिनिधित्व किया. ओम बिरला के साथ फॉरेन सेक्रेटरी विक्रम मिस्री और लोकसभा सेक्रेटरी-जनरल उत्पल कुमार सिंह भी मौजूद थे. बांग्लादेश में 12 फरवरी को आए चुनाव परिणाम में BNP की भारी जीत से 18 महीने का अंतरिम शासन खत्म हो गया है और लगभग 170 मिलियन की आबादी वाले देश में कॉम्पिटिटिव पॉलिटिक्स वापस आ गई है. लेकिन सत्ता अतीत को मिटाए बिना हाथ बदल गई है.

तारिक रहमान ने जीत का श्रेय किसे दिया?
अपनी जीत के बाद तारिक रहमान ने कहा, 'यह जीत बांग्लादेश की है, डेमोक्रेसी की है और उन लोगों की है जो डेमोक्रेसी की ख्वाहिश रखते हैं और इसके लिए कुर्बानी दी है. हम अपनी यात्रा ऐसे हालात में शुरू करने वाले हैं, जिसमें तानाशाही शासन की वजह से एक कमज़ोर इकॉनमी, कमज़ोर संवैधानिक और कानूनी संस्थाएं, और बिगड़ती कानून-व्यवस्था की स्थिति है.' तारिक रहमान के यह शब्द उनके प्रधानमंत्री पद की रीढ़ है.

मजबूत जनादेश के बाद गठबंधन के गणित से बचे तारिक
60 साल के तारिक रहमान पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा ज़िया और पूर्व राष्ट्रपति ज़ियाउर रहमान के बेटे हैं. वो मौजूदा समय BNP के अध्यक्ष हैं. वो 17 सालों के बाद  ब्रिटेन से दिसंबर 2025 में ढाका लौटे. कुछ ही सप्ताह वो अपनी पार्टी के लिए चुनाव प्रचार कर पाए और इतने में ही उन्होंने अपनी पार्टी को 300 सदस्यों वाली संसद में 212 सीटों पर जीत दिलाई. जमात-ए-इस्लामी के नेतृत्व वाले विपक्षी गुट को 77 सीटें मिलीं. शेख हसीना की अवामी लीग को 2024 की कार्रवाई से जुड़े मानवता के खिलाफ अपराधों के लिए उनकी गैरहाज़िरी में मौत की सज़ा सुनाए जाने के बाद चुनाव लड़ने से रोक दिया गया था. वह अभी भारत में रह रही हैं. संसद में BNP की बहुमत ने रहमान को गठबंधन के गणित से बचा लिया है. 

बांग्लादेश की नाज़ुक इकोनॉमी को कैसे उबारेंगे रहमान?
जनवरी 2026 में बांग्लादेश की महंगाई बढ़कर 8.58% हो गई. जिसकी वजह खाने की कीमतों में बढ़ोत्तरी हो गई थीं. जबकि नॉन-फूड महंगाई 8.29% पर बनी रही. मौजूदा समय बांग्लादेश में 2.7 मिलियन से ज़्यादा लोग बेरोज़गार हैं. जिनमें से लगभग दस लाख यूनिवर्सिटी ग्रेजुएट हैं. कमज़ोर सरकारी इन्वेस्टमेंट ने दबाव और बढ़ा दिया है. बांग्लादेश की गारमेंट इंडस्ट्री (चिकन नेक) भी हिल गई है.  बांग्लादेश गारमेंट इंडस्ट्री के लिए चीन के बाद दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी एक्सपोर्टर मानी जाती है. यहां भी उसे सप्लाई-चेन में उथल-पुथल का सामना करना पड़ा है और इन्वेस्टर का भरोसा बांग्लादेश से डगमगाया है. रहमान ने एक प्रपोज़्ड $10 बिलियन के सोशल वेलफेयर प्रोग्राम की आउटलाइन दी है जिसमें घर की महिला मुखिया को प्रायोरिटी दी जाएगी. पढ़े-लिखे युवाओं के लिए टेम्पररी बेरोज़गारी अलाउंस और किसानों के लिए ज़्यादा सपोर्ट दिया जाएगा. 

भारत का ‘चिकन नेक’ और सुरक्षा की छाया
‘चिकन नेक’, जिसे सिलीगुड़ी कॉरिडोर भी कहा जाता है, उत्तर बंगाल में ज़मीन की एक पतली पट्टी है. जो सबसे पतली जगह पर लगभग 20-22 km चौड़ी और लगभग 60 km लंबी है. यह मुख्य भूमि भारत और उसके उत्तर-पूर्वी राज्यों के बीच एकमात्र ज़मीनी संपर्क है. सिक्योरिटी और स्ट्रेटेजिक नज़रिए से, यह एक ज़रूरी लाइफलाइन की तरह काम करता है. भूगोल में छोटा, लेकिन नतीजे में बहुत बड़ा. भारत के लिए, बांग्लादेश कोई बाहरी चीज़ नहीं है. सिलीगुड़ी कॉरिडोर ढाका में स्थिरता को एक स्ट्रेटेजिक ज़रूरत बनाता है। विद्रोही ग्रुप्स के लिए कोई भी दुश्मनी भरा रवैया या नरम माहौल उस कॉरिडोर में गूंजता है।

भारत विरोधी बयानबाजी से दूर रहे रहमान 
ब्लूमबर्ग के मुताबिक, भारत के एनालिस्ट्स ने सुझाव दिया है कि नई दिल्ली के लिए BNP की पूरी मेजोरिटी को मैनेज करना, कट्टरपंथी पार्टनर्स के भरोसे एक कमज़ोर गठबंधन से ज़्यादा आसान है. टेस्ट प्रैक्टिकल होगा काउंटरटेररिज्म को-ऑपरेशन, भारत के उत्तर-पूर्वी इलाके के लिए ट्रांजिट राइट्स और बॉर्डर पर कंट्रोल. 2001-06 के दौरान, जब BNP ने जमात के साथ गठबंधन पार्टनर के तौर पर सरकार बनाई, तो भारतीय विद्रोही ग्रुप्स बांग्लादेशी ज़मीन से काम करते थे. 2009 में पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना ने उत्तर-पूर्वी विद्रोहियों को भारत को सौंप दिया, जिससे नई दिल्ली के साथ सिक्योरिटी पार्टनरशिप पक्की हुई थी.

भारत, चीन और पाकिस्तान के बीच बैलेंस बनाना
बांग्लादेश का बाहरी बैलेंस बनाने का काम पहले से ज़्यादा तेज़ है. चीन उसका सबसे बड़ा हथियार सप्लायर है और बंगाल की खाड़ी के किनारे इंफ्रास्ट्रक्चर और एनर्जी में एक बड़ा इन्वेस्टर है. पाकिस्तान ने 1971 की लड़ाई के बाद पहली बार डिफ़ेंस कॉन्टैक्ट और डायरेक्ट ट्रेड को फिर से शुरू किया है. इस बीच, बीजिंग में चीफ़ इकोनॉमिक एडवाइज़र मुहम्मद यूनुस की भारत के नॉर्थ-ईस्ट को लैंडलॉक्ड और बांग्लादेश को 'समुद्र का एकमात्र गार्डियन' बताने वाली बातों से विवाद खड़ा हो गया. उन्होंने कहा, 'बांग्लादेश से आप जहां चाहें जा सकते हैं. समुद्र हमारा बैकयार्ड है.' उन्होंने कहा कि बांग्लादेश चीन के लिए भारत के पूरब में जाने का एक रास्ता बन सकता है.

कभी भारत से पीक पर था ट्रेड, कैसे घटा पड़ोसी देश से व्यापार?
द फाइनेंशियल एक्सप्रेस के मुताबिक, FY25 में भारत और बांग्लादेश के बीच ट्रेड $11.24 बिलियन था. इससे पहले, FY22 में दोनों देशों का ट्रेड $15.68 बिलियन के पीक पर था. जिसका मुख्य कारण भारत से बांग्लादेश के इंपोर्ट में तेज़ बढ़ोतरी थी, जो FY23 में घटकर $11.26 बिलियन रह गया. FY25 में, भारत को बांग्लादेश का एक्सपोर्ट एक साल पहले के $1.57 बिलियन से बढ़कर $1.77 बिलियन हो गया, जबकि भारत से इंपोर्ट $9.0 बिलियन से बढ़कर $9.44 बिलियन हो गया. इंपोर्ट के एक्सपोर्ट से ज़्यादा होने की वजह से, भारत बांग्लादेश के साथ अपने ट्रेड में एक बड़ा ट्रेड सरप्लस बनाए हुए है. 

भारत के साथ पानी और यादों की सियासत
साझा नदियां एक और लंबे समय की चुनौती पेश करती हैं. 54 नदियां बॉर्डर पार करती हैं. 1996 की गंगा वॉटर ट्रीटी दिसंबर 2026 में खत्म हो रही है. बांग्लादेश ने सूखे मौसम में पानी का बहाव कम होने और डेटा ट्रांसपेरेंसी में कमी का आरोप लगाया है. भारत क्लाइमेट में बदलाव और घरेलू ज़रूरतों का हवाला देता है. तीस्ता विवाद अभी भी अनसुलझा है, कुछ हद तक भारत के अंदर पॉलिटिकल विरोध की वजह से. वॉटर मैनेजमेंट टेक्निकल है, लेकिन इसकी पॉलिटिक्स इमोशनल है. बिना सावधानी से बातचीत के, पानी ट्रेड को पीछे छोड़ सकता है और मुख्य परेशानी बन सकता है.

इन सवालों पर टिका है बांग्लादेश की विरासत का टेस्ट
भारत ने नई सरकार के साथ काम करने की तैयारी का संकेत दिया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रहमान को बधाई दी और मज़बूत सहयोग की उम्मीद जताई. BNP ने पॉज़िटिव जवाब दिया, भारत की इस बात को वेलकम बताया. रहमान के प्रधानमंत्री बनने को सिंबॉलिज़्म से कम, सीक्वेंस से ज़्यादा आंका जाएगा. क्या वह कीमतों को स्टेबल कर सकते हैं और सोशल फ्रस्ट्रेशन के फिर से उभरने से पहले इन्वेस्टर्स को भरोसा दिला सकते हैं? क्या वह पार्लियामेंट को बिना रुके कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म मैनेज कर सकते हैं? क्या वह चीन और पाकिस्तान के साथ गुंजाइश बनाए रखते हुए सिक्योरिटी पर भारत को भरोसा दिला सकते हैं?
उन्हें विरासत में भारत का संकरा सिलीगुड़ी कॉरिडोर एक लाइव स्ट्रेटेजिक प्रेशर पॉइंट के तौर पर मिला है, न कि कोई दूर की भौगोलिक जिज्ञासा के तौर पर. उन्हें विरासत में कपड़ों पर निर्भर इकोनॉमी एक रुकावट के तौर पर मिली है, न कि एक नारे के तौर पर. उन्हें विरासत में टकराव से कमजोर हुए संस्थान और स्थिरता की भूखी जनता मिली है.

