Analysis: बुलिंग से टूटते बच्चे.. क्या हमारे स्कूल सचमुच सुरक्षित हैं?

स्कूल... यह शब्द सुनते ही हमारे मन में सबसे पहले जो तस्वीर उभरती है, उसमें रंग-बिरंगे बस्ते होते हैं, बच्चों की खिलखिलाहट होती है, सुबह की प्रार्थना होती है, खेल का मैदान होता है, ब्लैकबोर्ड पर लिखे सपने होते हैं और उन सपनों को आकार देने वाले शिक्षक होते हैं.
हर मां-बाप अपने बच्चे का हाथ पकड़कर उसे स्कूल के गेट तक इसलिए छोड़ने जाते हैं क्योंकि उन्हें विश्वास होता है कि जिस क्षण उनका बच्चा उस परिसर के भीतर प्रवेश करेगा, उसी क्षण उसकी सुरक्षा, उसके आत्मसम्मान और उसके भविष्य की जिम्मेदारी एक ऐसी संस्था के हाथों में चली जाएगी, जिसे समाज ने मंदिर से भी ऊंचा दर्जा दिया है.
लेकिन अगर वही स्कूल किसी मासूम बच्चे के मन में भय, अपमान, अकेलेपन और असुरक्षा का सबसे बड़ा कारण बन जाए, तो यह केवल किसी एक संस्थान की विफलता नहीं होती, बल्कि यह पूरे शिक्षा तंत्र, पूरे समाज और हमारी सामूहिक संवेदनशीलता के दिवालिया हो जाने का प्रमाण बन जाती है.
पिछले कुछ महीनों में देश के अलग-अलग हिस्सों से आईं कुछ खबरों ने केवल अखबारों की सुर्खियां नहीं बनाईं बल्कि हर उस माता-पिता के भीतर एक ऐसा डर पैदा कर दिया जिसे शब्दों में बयान करना आसान नहीं है.
जयपुर की नौ वर्षीय छात्रा अमायरा मीना का मामला हो, दिल्ली के एक प्रतिष्ठित स्कूल के छात्र की आत्महत्या का मामला हो, बेंगलुरु में मानसिक उत्पीड़न से परेशान बताई गई छात्रा की मौत हो या फिर मध्य प्रदेश के रीवा की वह छात्रा, जिसके परिजनों ने स्कूल में लगातार मानसिक प्रताड़ना के आरोप लगाए.
इन सभी घटनाओं की परिस्थितियां भले अलग-अलग हों लेकिन इनके बीच एक ऐसा साझा धागा दिखाई देता है. वो धागा है स्कूल के भीतर पैदा हुआ ऐसा मानसिक दबाव जिसने बच्चों को ये विश्वास दिला दिया कि शायद अब उनके पास जीने से ज्यादा आसान रास्ता मर जाना है.
जरा ठहरकर सोचिए. जिस देश में माता-पिता अपने बच्चे का एडमिशन कराने के लिए लाखों रुपये खर्च करते हैं, सालों तक कतारों में खड़े रहते हैं, इंटरव्यू देते हैं, स्कूल की प्रतिष्ठा देखकर गर्व महसूस करते हैं, उसी देश में अगर कोई नौ साल की बच्ची कथित तौर पर इसलिए अपनी जान दे देती है क्योंकि वह लगातार अपमान और बुलिंग से टूट चुकी थी तो सवाल केवल उस एक स्कूल से नहीं पूछा जाना चाहिए.
सवाल पूरे सिस्टम से पूछा जाना चाहिए कि आखिर हमने ऐसी शिक्षा व्यवस्था बनाई किसलिए है जिसमें बच्चों की रैंकिंग तो हर महीने मापी जाती है लेकिन उनके टूटते हुए आत्मविश्वास, उनके बढ़ते अवसाद और उनकी खामोश चीखों को सुनने का कोई तंत्र ही मौजूद नहीं है.
जयपुर के चर्चित मामले में सामने आए CCTV फुटेज को लेकर जो दावे मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आए उन्होंने एक और भयावह तस्वीर दिखाई. आरोप है कि बच्ची अपनी शिक्षिका से मदद मांग रही थी, वह परेशान थी लेकिन उसकी बेचैनी को उस गंभीरता से नहीं लिया गया जिसकी वह हकदार थी.
अगर ये आरोप सही साबित होते हैं, तो हमें खुद से एक बेहद असुविधाजनक सवाल पूछना पड़ेगा कि क्या हमारे स्कूलों ने बच्चों को सुनना बंद कर दिया है?
क्या हम इतने अधिक रिजल्ट, रैंकिंग, स्मार्ट क्लास, डिजिटल एजुकेशन और ब्रांड वैल्यू में उलझ चुके हैं कि अब किसी बच्चे की आंखों में छिपा हुआ डर भी हमें दिखाई नहीं देता?
दिल्ली के चर्चित मामले में एक किशोर छात्र ने अपने सुसाइड नोट में कुछ शिक्षकों पर मानसिक प्रताड़ना के गंभीर आरोप लगाए. यह मामला जांच के दायरे में है और अंतिम निष्कर्ष संबंधित एजेंसियां ही तय करेंगी लेकिन यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह नहीं है कि आरोप किस पर लगे हैं.
सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि देश का एक किशोर छात्र अपने अंतिम पत्र में अपने दर्द का सबसे बड़ा कारण स्कूल को बता रहा है. यह किसी भी सभ्य समाज के लिए शर्म की बात होनी चाहिए. क्योंकि स्कूल वह जगह होनी चाहिए जहां बच्चा अपनी असफलता स्वीकार करने का साहस सीखता है, न कि वह जगह जहां उसे यह महसूस कराया जाए कि वह किसी सम्मान के योग्य ही नहीं है.
बेंगलुरु और रीवा जैसे मामलों ने भी यह संकेत दिया है कि मानसिक प्रताड़ना अब किसी एक राज्य, एक बोर्ड, एक निजी स्कूल या एक सरकारी स्कूल की समस्या नहीं रह गई है. यह बीमारी पूरे देश में धीरे-धीरे फैलती हुई दिखाई दे रही है.
फर्क सिर्फ इतना है कि कहीं यह सोशल मीडिया के जरिए होती है, कहीं क्लासरूम में, कहीं दोस्तों के बीच, कहीं शिक्षकों के व्यवहार में और कहीं उस प्रशासनिक उदासीनता में, जो हर शिकायत को यह कहकर टाल देती है कि बच्चों के बीच तो ऐसा चलता रहता है.
यही वह सबसे खतरनाक सोच है, जिसने बुलिंग को एक सामान्य घटना बना दिया है.
हमारे समाज में आज भी बहुत से लोग बुलिंग का मतलब केवल धक्का देना, मारपीट करना या किसी कमजोर बच्चे को शारीरिक रूप से परेशान करना समझते हैं लेकिन आधुनिक बुलिंग का चेहरा कहीं ज्यादा क्रूर, कहीं ज्यादा चुप और कहीं ज्यादा खतरनाक है.
आज किसी बच्चे का रोज पूरी क्लास के सामने मजाक उड़ाना, उसके रंग, उसकी भाषा, उसके वजन, उसके कपड़ों, उसकी आर्थिक स्थिति या उसके अंकों को लेकर लगातार टिप्पणी करना, उसे दोस्तों के समूह से अलग कर देना, सोशल मीडिया पर उसका उपहास बनाना, डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उसे शर्मिंदा करना, बार-बार सार्वजनिक रूप से अपमानित करना, ये सब मानसिक हिंसा के ऐसे रूप हैं, जिनके निशान शरीर पर नहीं दिखते, लेकिन आत्मा पर जीवन भर बने रहते हैं.
दुखद यह है कि हमारे अधिकांश स्कूल अभी भी बुलिंग को अनुशासनहीनता की छोटी-सी घटना मानते हैं जबकि दुनिया भर में मनोवैज्ञानिक वर्षों से यह चेतावनी देते रहे हैं कि लगातार होने वाली मानसिक प्रताड़ना किसी भी बच्चे के व्यक्तित्व को भीतर से तोड़ सकती है.
एक बच्चा जब रोज यह महसूस करता है कि वह दूसरों से कमतर है, उसका मजाक उड़ाया जाएगा, उसकी बात पर कोई विश्वास नहीं करेगा और उसकी शिकायत को गंभीरता से नहीं लिया जाएगा, तब उसके भीतर धीरे-धीरे एक ऐसा अकेलापन जन्म लेने लगता है जो कई बार अवसाद में बदल जाता है और कुछ मामलों में वही अवसाद आत्मघाती विचारों तक पहुंच जाता है.
सबसे भयावह बात यह है कि यह सब अचानक नहीं होता. कोई बच्चा एक दिन स्कूल जाता है और अगले दिन आत्महत्या नहीं कर लेता. इसके पहले महीनों तक संकेत दिखाई देते हैं. उसका व्यवहार बदलता है. वह चुप रहने लगता है. स्कूल जाने से बचने लगता है. पढ़ाई में रुचि कम होने लगती है. वह दोस्तों से कटने लगता है. घर लौटकर अपने कमरे में बंद रहने लगता है. कई बार वह बिना वजह रोता है, कई बार गुस्सा करता है और कई बार केवल यह कहता है कि मेरा स्कूल जाने का मन नहीं है.
लेकिन दुर्भाग्य देखिए कि हम इन संकेतों को भी आलस्य, जिद, मोबाइल की लत या पढ़ाई से बचने का बहाना मान लेते हैं. हम बच्चे के व्यवहार को सुधारने में लगे रहते हैं जबकि उसका मन लगातार टूट रहा होता है. और जब तक हमें उसकी चुप्पी का अर्थ समझ में आता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है.
यहीं से सबसे बड़ा सवाल पैदा होता है कि अगर स्कूल में एक बच्चा सुरक्षित नहीं है, अगर वह वहां सम्मान के साथ जीना नहीं सीख पा रहा है, अगर उसे अपनी बात कहने के लिए कोई भरोसेमंद व्यक्ति नहीं मिल रहा तो फिर करोड़ों रुपये की इमारतें, स्मार्ट क्लास, एआई लैब और चमचमाते कैंपस आखिर किस काम के हैं?
शिक्षा का पहला उद्देश्य ज्ञान देना नहीं, बल्कि एक सुरक्षित इंसान बनाना होना चाहिए. अगर हम यह मूल उद्देश्य ही भूल गए हैं तो हमें स्वीकार कर लेना चाहिए कि हमारी शिक्षा व्यवस्था आधुनिक जरूर हुई है, लेकिन मानवीय नहीं.
आज जब हम इन घटनाओं को एक-दूसरे से जोड़कर देखने की कोशिश करते हैं तो तस्वीर और भी भयावह हो जाती है. यह अब किसी एक शहर, किसी एक स्कूल या किसी एक परिवार की त्रासदी नहीं रह गई है. यह उस राष्ट्रीय संकट का संकेत है जिसे हमने सालों तक केवल व्यक्तिगत घटनाएं समझकर नजरअंदाज किया.
किसी बच्चे की आत्महत्या को हमने कभी परीक्षा का तनाव कहकर टाल दिया, कभी पारिवारिक समस्या बताकर भूल गए तो कभी यह कहकर आगे बढ़ गए कि इतना कमजोर भी नहीं होना चाहिए था. लेकिन अब आंकड़े बता रहे हैं कि समस्या बच्चों की कमजोरी नहीं, बल्कि व्यवस्था की संवेदनहीनता है.
IC3 Institute की रिपोर्ट Student Suicide: An Epidemic Sweeping India और विभिन्न राष्ट्रीय अध्ययनों के निष्कर्ष हमें एक ऐसी सच्चाई के सामने खड़ा करते हैं जिसे पढ़ते समय भी रोंगटे खड़े हो जाते हैं.
भारत में लगभग हर एक घंटे में एक छात्र अपनी जान गंवा देता है. पिछले दस सालों में कुल आत्महत्याओं में छात्रों की हिस्सेदारी में लगभग 55 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है, जबकि आत्महत्या करने वाले छात्रों की संख्या पिछले एक दशक में लगभग दोगुनी हो गई है. सबसे चिंताजनक बात यह है कि जिन बच्चों को हम देश का भविष्य कहते हैं वही भविष्य अपने वर्तमान का बोझ नहीं उठा पा रहा है.
यह केवल स्वास्थ्य मंत्रालय की चिंता नहीं है, यह शिक्षा मंत्रालय, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय, राज्य सरकारों, स्कूल बोर्डों, निजी शिक्षण संस्थानों, अभिभावकों और पूरे समाज की सामूहिक विफलता का दस्तावेज है.
हम अक्सर कहते हैं कि भारत दुनिया की सबसे युवा आबादी वाला देश है. हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं, दुनिया की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनने के सपने देखते हैं, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, स्टार्टअप और नवाचार की चर्चा करते हैं.
लेकिन क्या हमने कभी यह सोचा कि जिस पीढ़ी से हम 2047 के विकसित भारत का सपना पूरा कराने की उम्मीद कर रहे हैं, वह पीढ़ी अपने ही स्कूलों में मानसिक रूप से सुरक्षित महसूस नहीं कर रही?
अगर बच्चों का आत्मविश्वास, आत्मसम्मान और मानसिक स्वास्थ्य लगातार टूट रहा है तो फिर आर्थिक विकास के सारे दावे खोखले साबित होंगे. सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर स्कूलों में ऐसा क्या बदल गया है कि बच्चे पढ़ने से ज्यादा डरने लगे हैं?
शिक्षकों की भूमिका
एक समय था जब शिक्षक का डर पढ़ाई तक सीमित होता था. डांट पड़ती थी लेकिन उसके पीछे स्नेह दिखाई देता था. गलती होती थी तो समझाया जाता था. आज कई जगहों पर अनुशासन और अपमान के बीच की रेखा धुंधली होती जा रही है.
यह भी उतना ही सच है कि पूरी जिम्मेदारी शिक्षकों पर डाल देना ईमानदारी नहीं होगी. आज शिक्षक भी अभूतपूर्व दबाव में काम कर रहे हैं. उनसे केवल पढ़ाने की अपेक्षा नहीं की जाती बल्कि उन्हें प्रशासनिक रिपोर्टिंग, डिजिटल पोर्टल, परीक्षा प्रबंधन, अभिभावकों की शिकायतें, परिणामों का दबाव और संस्थान की ब्रांड छवि भी संभालनी पड़ती है
लेकिन इस तर्क के बावजूद एक बात नहीं बदलती कि जब कोई बच्चा स्कूल के भीतर होता है, तब उसकी भावनात्मक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी उसी संस्थान की होती है. यदि एक शिक्षक गणित पढ़ा सकता है, विज्ञान समझा सकता है और तकनीक का उपयोग करना सीख सकता है तो उसे यह भी सिखाया जाना चाहिए कि टूटते हुए बच्चे की भाषा कैसे पढ़ी जाती है.
आज भारत के अधिकांश निजी स्कूल अपनी वेबसाइट पर विश्वस्तरीय शिक्षा, अंतरराष्ट्रीय मानक, आधुनिक प्रयोगशालाएं, डिजिटल क्लासरूम, वैश्विक अवसर और समग्र विकास जैसे आकर्षक वाक्य लिखते हैं. लेकिन क्या उतनी ही प्रमुखता से यह भी बताया जाता है कि उनके यहां पूर्णकालिक प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक उपलब्ध है?
क्या अभिभावकों को यह जानकारी दी जाती है कि पिछले वर्ष बुलिंग की कितनी शिकायतें आईं और उनका समाधान कैसे हुआ? क्या किसी स्कूल की वार्षिक रिपोर्ट में यह भी प्रकाशित होता है कि बच्चों के मानसिक स्वास्थ्य पर कितनी कार्यशालाएं आयोजित की गईं?
यदि उत्तर 'नहीं' है, तो हमें स्वीकार करना चाहिए कि शिक्षा के बाजार में चमकदार सुविधाएं बिक रही हैं लेकिन बच्चों की भावनात्मक सुरक्षा अब भी प्राथमिकता नहीं बन सकी है.
यह विडंबना ही है कि जिन स्कूलों में प्रवेश के लिए लाखों रुपये की फीस ली जाती है, वहां भी कई बार बच्चों को अपनी बात कहने के लिए कोई सुरक्षित मंच नहीं मिलता. एंटी-बुलिंग कमेटियां कागजों पर बन जाती हैं, शिकायत पेटियां औपचारिकता बनकर रह जाती हैं, काउंसलिंग केवल वार्षिक कार्यक्रम का हिस्सा बनकर रह जाती है और जब कोई गंभीर घटना सामने आती है, तब सबसे पहले संस्थान अपनी प्रतिष्ठा बचाने में जुट जाता है.
बच्चे की पीड़ा पीछे छूट जाती है और संस्थान की छवि सबसे बड़ा मुद्दा बन जाती है. यही सोच बदलनी होगी.
लेकिन क्या केवल स्कूल दोषी हैं? यह सवाल हमें अपने घरों की ओर भी ले जाता है.
हम अपने बच्चों के भविष्य को लेकर इतने चिंतित हो गए हैं कि कई बार उनका वर्तमान देखना ही भूल गए हैं. सुबह स्कूल, दोपहर कोचिंग, शाम ट्यूशन, रात ऑनलाइन क्लास और फिर अगले टेस्ट की तैयारी, यह दिनचर्या बच्चों ने नहीं हमने बनाई है.
हम उनसे पूछते हैं कि गणित में कितने अंक आए, विज्ञान का टेस्ट कैसा गया, अंग्रेजी का प्रोजेक्ट पूरा हुआ या नहीं लेकिन हम यह पूछना भूल जाते हैं कि आज किसी ने तुम्हें रुलाया तो नहीं? आज तुमने किसी बात से डर महसूस किया या नहीं? आज तुम्हें स्कूल में किसी ने अकेला तो नहीं छोड़ा?
सरकारों की भूमिका पर भी गंभीर सवाल उठते हैं. हर बड़ी घटना के बाद जांच के आदेश दे दिए जाते हैं, समितियां गठित कर दी जाती हैं और कुछ दिनों तक कार्रवाई का भरोसा दिया जाता है लेकिन क्या कभी किसी राज्य सरकार ने सार्वजनिक रूप से यह बताया कि उसके यहां स्कूलों में बुलिंग के कितने मामले दर्ज हुए?
कितने शिक्षकों को बाल मनोविज्ञान का प्रशिक्षण दिया गया? कितने स्कूलों का स्वतंत्र मानसिक सुरक्षा ऑडिट कराया गया? कितने संस्थानों पर लापरवाही साबित होने के बाद कठोर कार्रवाई हुई? यदि यह जानकारी व्यवस्थित रूप से उपलब्ध ही नहीं है, तो हम समस्या की गंभीरता को कैसे मापेंगे?
हमारे यहां स्कूलों का मूल्यांकन भवन, परिणाम, प्रयोगशाला, खेलकूद और बुनियादी सुविधाओं के आधार पर होता है लेकिन क्या कभी किसी स्कूल की रैंकिंग इस आधार पर बनाई गई कि वहां बच्चे सबसे अधिक सुरक्षित महसूस करते हैं?
क्या किसी शिक्षा बोर्ड ने यह कहा कि जिस स्कूल में बुलिंग की शिकायतों का समाधान नहीं होगा, उसकी मान्यता पर भी सवाल उठ सकता है? यदि नहीं, तो इसका अर्थ यही है कि हमने शिक्षा की गुणवत्ता को अंकों से जोड़ दिया, बच्चों की मुस्कान से नहीं.
शायद अब समय आ गया है कि देश शिक्षा को केवल अकादमिक उपलब्धि के चश्मे से देखना बंद करे. जिस दिन किसी स्कूल की प्रतिष्ठा उसके बोर्ड रिजल्ट से पहले उसके सुरक्षित वातावरण से तय होने लगेगी, जिस दिन किसी प्राचार्य से यह पूछा जाएगा कि उसके यहां कितने बच्चे टॉपर बने, उससे पहले यह पूछा जाएगा कि कितने बच्चे बिना डर के स्कूल आते हैं और जिस दिन किसी शिक्षक की सफलता केवल परीक्षा परिणाम से नहीं, बल्कि बच्चों के विश्वास से मापी जाएगी, उसी दिन इस देश की शिक्षा व्यवस्था सचमुच आधुनिक कहलाने की हकदार होगी.
वैसे, यह कहना भी पूरी तरह सही नहीं होगा कि भारत में स्कूलों में बुलिंग रोकने के लिए कोई दिशा-निर्देश नहीं हैं. समस्या यह नहीं है कि नियम नहीं हैं, समस्या यह है कि नियम धरातल पर दिखाई नहीं देते.
सालों पहले केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड (CBSE) ने स्कूलों में रैगिंग और बुलिंग को रोकने के लिए विस्तृत दिशानिर्देश जारी किए थे. स्कूलों से कहा गया कि वे एंटी-बुलिंग कमेटियां बनाएं, शिकायत निवारण तंत्र विकसित करें, बच्चों के लिए सुरक्षित माहौल तैयार करें और ऐसी किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई करें.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP-2020) भी बार-बार इस बात पर ज़ोर देती है कि शिक्षा केवल अकादमिक उपलब्धि नहीं बल्कि बच्चों के समग्र विकास, भावनात्मक सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य से भी जुड़ी हुई है
लेकिन सवाल वही है, जो हर बड़ी त्रासदी के बाद हमारे सामने खड़ा हो जाता है कि अगर नियम मौजूद हैं, तो वे लागू क्यों नहीं होते?
क्या किसी अभिभावक ने कभी किसी स्कूल की वेबसाइट पर जाकर उसकी एंटी-बुलिंग कमेटी की वार्षिक रिपोर्ट देखी है? क्या किसी स्कूल ने सार्वजनिक रूप से बताया कि एक वर्ष में उसे बुलिंग की कितनी शिकायतें मिलीं, कितनी शिकायतें सही पाई गईं और कितने मामलों में कार्रवाई हुई? क्या किसी राज्य के शिक्षा विभाग ने यह आंकड़ा जारी किया कि उसके अधीन आने वाले स्कूलों में मानसिक उत्पीड़न के कितने मामलों की जांच हुई?
शायद नहीं. यही हमारी सबसे बड़ी समस्या है. हम नियम बना देते हैं लेकिन जवाबदेही तय नहीं करते. हम समितियां बना देते हैं लेकिन उनकी निगरानी नहीं करते. हम सर्कुलर जारी कर देते हैं लेकिन यह नहीं देखते कि उनका पालन हुआ भी या नहीं.
भारत में सड़क पर हेलमेट नहीं पहनने पर चालान हो सकता है, टैक्स नहीं भरने पर नोटिस आ सकता है, भवन निर्माण के नियम तोड़ने पर कार्रवाई हो सकती है, लेकिन अगर कोई स्कूल वर्षों तक एंटी-बुलिंग व्यवस्था को केवल कागजों में चलाता रहे, तो उसके खिलाफ कितनी बार कठोर कार्रवाई होती है? यही वह प्रश्न है, जिसका उत्तर सरकारों को देना होगा.
यह सवाल कुछ लोगों को असहज कर सकता है, लेकिन इससे बचा नहीं जा सकता. पिछले दो दशकों में भारत में निजी शिक्षा का विस्तार अभूतपूर्व रहा है. आलीशान कैंपस, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम, वातानुकूलित कक्षाएं, रोबोटिक्स लैब, विदेशी भाषाओं की पढ़ाई, स्मार्ट बोर्ड, डिजिटल टैब और ग्लोबल एक्सपोजर, इन सबने भारतीय शिक्षा का चेहरा बदला है लेकिन इसी बदलाव के साथ शिक्षा का बाजार भी तेजी से बड़ा हुआ है.
आज कई स्कूल अपनी पहचान एक 'ब्रांड' के रूप में बनाना चाहते हैं. उनकी वेबसाइटें उपलब्धियों से भरी होती हैं. उनके विज्ञापनों में टॉपर, ओलंपियाड विजेता और विदेशी विश्वविद्यालयों में चयनित छात्र दिखाई देते हैं.
लेकिन शायद ही कोई स्कूल अपने विज्ञापन में यह कहता हो कि हमारे यहां पिछले पांच सालों में बुलिंग की एक भी शिकायत अनसुलझी नहीं रही या हमारे यहां हर बच्चे के मानसिक स्वास्थ्य की नियमित निगरानी की जाती है.
क्यों? क्योंकि हमारी शिक्षा व्यवस्था में सफलता की परिभाषा ही गलत बना दी गई है.
आज किसी स्कूल की प्रतिष्ठा उसके बच्चों की मुस्कान से नहीं बल्कि उसके बोर्ड रिजल्ट से तय होती है. जब व्यवस्था का पूरा ध्यान अंकों पर होगा, तब बच्चों के मन स्वाभाविक रूप से पीछे छूट जाएंगे.
राष्ट्रीय शिक्षा नीति ने 'होलिस्टिक एजुकेशन' यानी समग्र शिक्षा की बात कही है. उसमें रटने के बजाय समझने, प्रतियोगिता के बजाय सीखने, अंकों के बजाय व्यक्तित्व विकास और मानसिक स्वास्थ्य को महत्व देने की बात की गई है. लेकिन किसी भी नीति की असली परीक्षा उसके दस्तावेज से नहीं, उसके क्रियान्वयन से होती है.
अगर NEP के छह साल बाद भी कोई बच्चा स्कूल में अपमानित होकर यह महसूस करता है कि उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं है तो हमें ईमानदारी से स्वीकार करना चाहिए कि नीति और जमीनी सच्चाई के बीच अभी भी बहुत लंबी दूरी है.
अब जवाबदेही का नया मॉडल बनाना होगा
शायद अब समय आ गया है कि शिक्षा मंत्रालय और राज्य सरकारें स्कूलों के लिए एक नई रेटिंग प्रणाली लागू करें. जिस तरह स्कूलों का मूल्यांकन शैक्षणिक परिणामों के आधार पर होता है, उसी तरह हर वर्ष 'स्टूडेंट सेफ्टी इंडेक्स' और 'मेंटल वेलबीइंग स्कोर' भी सार्वजनिक किए जाएं.
हर स्कूल के लिए यह अनिवार्य हो कि वह अपनी वेबसाइट पर यह जानकारी प्रकाशित करे कि
वर्ष भर में बुलिंग की कितनी शिकायतें मिलीं.
कितनी शिकायतों की जांच हुई.
कितने बच्चों को काउंसलिंग दी गई.
कितने शिक्षकों ने मानसिक स्वास्थ्य का प्रशिक्षण लिया.
एंटी-बुलिंग कमेटी ने कितनी बैठकें कीं.
छात्रों और अभिभावकों से गोपनीय फीडबैक में स्कूल को क्या रेटिंग मिली.
जिस दिन ये आंकड़े सार्वजनिक होने लगेंगे, उसी दिन स्कूलों की प्राथमिकताएं बदलनी शुरू हो जाएंगी. तब उन्हें केवल रिजल्ट नहीं, बल्कि बच्चों का विश्वास भी कमाना पड़ेगा. और शायद वही दिन भारतीय शिक्षा व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा सुधार साबित होगा.
लेकिन क्या इस भयावह स्थिति का कोई समाधान नहीं है? क्या हमें हर कुछ महीनों में किसी नए शहर से किसी नए बच्चे की आत्महत्या की खबर का इंतजार करना होगा? क्या हर बार हम मोमबत्तियां जलाएंगे, सोशल मीडिया पर दुख व्यक्त करेंगे, टीवी स्टूडियो में बहस करेंगे और फिर अगले हादसे तक सब कुछ भूल जाएंगे? अगर यही हमारी सामूहिक प्रतिक्रिया है तो हमें यह स्वीकार कर लेना चाहिए कि समस्या केवल स्कूलों की नहीं, बल्कि पूरे समाज की है.
दुनिया के कई देशों ने सालों पहले यह समझ लिया था कि स्कूलों में बुलिंग केवल अनुशासन का मामला नहीं, बल्कि सार्वजनिक स्वास्थ्य और बाल सुरक्षा का प्रश्न है. फिनलैंड का 'KiVa Program' हो, ब्रिटेन की अनिवार्य एंटी-बुलिंग नीतियां हों या ऑस्ट्रेलिया के स्कूल वेलबीइंग मॉडल, इन सबका मूल सिद्धांत एक ही है कि किसी भी बच्चे को यह महसूस नहीं होना चाहिए कि वह अपनी लड़ाई अकेले लड़ रहा है.
वहां बुलिंग की शिकायत केवल दर्ज नहीं होती बल्कि उसकी निगरानी की जाती है, पीड़ित बच्चे को मनोवैज्ञानिक सहायता दी जाती है, बुलिंग करने वाले बच्चे के व्यवहार को भी सुधारा जाता है और पूरे स्कूल समुदाय को इस प्रक्रिया का हिस्सा बनाया जाता है. क्योंकि यह समझ लिया गया है कि बुलिंग केवल दो बच्चों के बीच का विवाद नहीं होती, बल्कि पूरे वातावरण की विफलता होती है.
भारत में भी अब आधे-अधूरे उपायों से काम नहीं चलेगा. हमें ऐसी राष्ट्रीय नीति चाहिए, जो हर बोर्ड, हर राज्य, हर निजी और सरकारी स्कूल पर समान रूप से लागू हो. हर स्कूल में पूर्णकालिक प्रशिक्षित काउंसलर की नियुक्ति केवल सलाह नहीं, कानूनी बाध्यता होनी चाहिए.
क्या किसी स्कूल की मान्यता केवल इमारत और परिणाम देखकर दी जानी चाहिए या बच्चों की सुरक्षा भी उसका मानदंड होनी चाहिए? क्या करोड़ों रुपये की फीस लेने वाले संस्थानों के लिए प्रशिक्षित मनोवैज्ञानिक रखना वैकल्पिक होना चाहिए? क्या हर बड़ी घटना के बाद केवल जांच समिति बना देना पर्याप्त है या अब जवाबदेही तय करने वाले कानून की जरूरत है?
क्या शिक्षा बोर्ड हर स्कूल से यह रिपोर्ट नहीं मांग सकते कि वर्ष भर में बुलिंग की कितनी शिकायतें आईं, उनका निस्तारण कैसे हुआ और कितने बच्चों को काउंसलिंग दी गई? क्या स्कूलों को यह अधिकार होना चाहिए कि वे अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए किसी गंभीर शिकायत को दबा दें?
और सबसे बड़ा सवाल क्या इस देश में किसी बच्चे की जान की कीमत एक स्कूल की प्रतिष्ठा से भी कम है? इन सवालों का जवाब आज नहीं दिया गया, तो कल फिर किसी अखबार की पहली खबर किसी मासूम की आखिरी कहानी होगी.
हमारे स्कूल डॉक्टर बना सकते हैं, इंजीनियर बना सकते हैं, वैज्ञानिक बना सकते हैं, प्रशासनिक अधिकारी बना सकते हैं, लेकिन उससे पहले उन्हें ऐसे इंसान बनाने होंगे, जो किसी कमजोर सहपाठी का मजाक उड़ाने के बजाय उसका हाथ पकड़ना सीखें.
ऐसे शिक्षक तैयार करने होंगे जो उत्तर पुस्तिका की गलतियां ही नहीं, बच्चों की आंखों में छिपे डर को भी पढ़ सकें और ऐसी व्यवस्था बनानी होगी, जिसमें किसी बच्चे को अपनी आखिरी चिट्ठी में यह लिखने की नौबत ही न आए कि अब मुझसे और नहीं सहा जाता.
क्योंकि किसी भी देश की असली प्रगति उसके स्मार्ट क्लासरूम, डिजिटल बोर्ड, अंतरराष्ट्रीय पाठ्यक्रम या शत-प्रतिशत परीक्षा परिणाम से नहीं मापी जाएगी. इतिहास केवल एक सवाल पूछेगा कि क्या आपने अपने बच्चों को सुरक्षित बचपन दिया था?
अगर इस सवाल का जवाब नहीं है तो फिर हमें यह मान लेना चाहिए कि हमने शिक्षा तो दी लेकिन इंसानियत सिखाने में असफल रहे.