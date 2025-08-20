India China Taiwan: ताइवान पर भारत के रुख को लेकर चीन ने जो किया दावा, सरकार ने उससे उलट कही बात
India China Taiwan: ताइवान पर भारत के रुख को लेकर चीन ने जो किया दावा, सरकार ने उससे उलट कही बात

China India Taiwan: वांग की दिल्ली यात्रा पर चीन के बयान के बाद, सरकारी सूत्रों ने साफ किया कि ताइवान पर भारत की नीति में कोई बदलाव नहीं आया है. साथ ही ताइवान के साथ अपने संबंधों को लेकर भी रूख साफ किया.

 

Written By  Shubham Pandey|Last Updated: Aug 20, 2025, 08:26 AM IST
India China Taiwan: ताइवान पर भारत के रुख को लेकर चीन ने जो किया दावा, सरकार ने उससे उलट कही बात

S Jaishankar on Taiwan: हाल ही में चीन ने दावा किया है कि भारक के विदेश मंत्री एस.जयशंकर ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से कहा कि, 'ताइवान चीन का हिस्सा है'. चीन के अनुसार, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार(NSA)अजीत डोभाल ने भी कहा कि, भारत एक-चीन निती(One China Policy)का समर्थन करता है. चीन के इस दावे पर भारत के सरकारी सूत्रों ने तुरंत ही प्रतिक्रिया दी और साफ किया कि ताइवान पर भारत की निती में कोई बदलाव नहीं आया है. भारत और ताइवान का रिश्ता सिर्फ व्यापार, तकनीक और संस्कृति का ही है.

चीन के विदेश मंत्री ने क्या कहा था?
चीन के विदेश मंत्रालय ने सोमवार को बयान जारी किया था,  जिसमें कहा गया था कि जयशंकर ने कहा, स्थिर और सहयोगपूर्ण भारत-चीन संबंध दोनों देशों के लिए अच्छे हैं. ताइवान चीन का हिस्सा है. हालांकि भारत ने इस बयान का खंडन किया और स्पष्ट किया कि ताइवान पर भारत की निती में कोई भी बदलाव नहीं आया है.

क्या था चीन का दावा?
अपनी बैठक के बारे में बताते हुए चीन ने दावा किया कि, भारत के राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार Ajit Doval ने कहा, आपस में समज बढ़ाना, भरोसा गहरा करना और सहयोग मजबूत करना बहुत जरूरी है. यह भारत और चीन दोनों देशों के लोगों की भलाई और दुनिया की शांति के लिए बहुत ही अहम है. भारत हमेशा से One China Policy का पालन करता रहा है. हालांकि साल 2010 में जब चीन के प्रधानमंत्री भारत आए थे, तब भारत के संयुक्त बयान में One China Policy का जिक्र नहीं किया था. पिछले 15 सालों से भारत यहीं तरीका अपनाता आ रहा है.

नहीं रूक रह चीन के दावे
चीनी बयान के अनुसार, वांग ने ये भी कहा कि, राष्ट्रपति शी जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच रूस के कजान में हुई बैठक सफल रही जो पिछले अक्टूबर में हुई. इस बैठक ने भारत-चीन संबंधों को फिर से बेहतर बनाने और एक नई शुरुआत करने का रास्ता दिखाया है. उन्होंने आगे कहा, दोनों ही देश अपने नेताओं की बात गंभीरता से मान रहे हैं और धीरे-धीरे अलग-अलग स्तर पर बातचीत फिर से शुरु कर रहे हैं. वे सीमा पर शांति बनाए हुए हैं और भारतीय तीर्थयात्रियों के लिए चीन के शिजांग(Tibet)में पवित्र पहाड़ों और झीलों की यात्रा फिर से शुरु कर रहे हैं. 

बातचीत में उठा ताइवान का मुद्दा
वांग की भारत यात्रा के बाद विदेश मंत्रालय ने बयान जारी किया. मंत्रालय ने बताया कि, चीन ने अपनी बातचीत में ताइवान का मुद्दा उठाया. बयान में कहा गया कि, भारत ने चीन को साफ कर दिया है कि ताइवान पर उसकी स्थिति में कोई बदलाव नहीं आया है. भारत ताइवान को चीन गणराज्य के तौर पर मान्यता नहीं देता है. हालांकि भारत का एक दफ्तर ताइपे में है जो व्यापार और संस्कृति से जुड़े कामों को देखता है. इसी तरह, ताइवान सरकार का दफ्तर भी दिल्ली में है. 

जब ताइवान ने जताई थी नाराजगी
साल 2018 में, प्रधानमंत्री मोदी की सरकार ने अप्रत्यक्ष रूप से One China Policy को समर्थन दिखाया था. उस समय भारत सरकार ने Air India को अपनी वेबसाइट पर ताइवान की जगह 'चीनी ताइपे' लिखने को कहा था. इस पर ताइवान के कड़ी आपत्ति जताई थी. 

क्या है एक-चीन निती?
One China Policy सिर्फ Peoples Republic of China को ही मान्यता देती है. यह नीति 1949 में तब बनी जब चीन के गृह युद्ध में कम्युनिस्टों ने राष्ट्रवादियों को हरा दिया था. इस नीति के तहत, ताइवान को एक अलग देश के रूप में नहीं माना जाता. चीन के गृह युद्ध में हारने के बाद राष्ट्रवादी ताइवान चले गए और उन्होंने वहां अपनी सरकार बना ली.

Shubham Pandey

डिजिटल पत्रकार और साइंस के जानकार हैं, दुनिया, देश सेगमेंट में काम करने का 1 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस है. विज्ञान और दुनिया की बारीक खबरों का अपडेट देते हैं.

