US से मुकाबले के लिए घातक तैयारी कर रहा चीन, रोबोटिक हथियारों से छेड़ेगा सबसे बड़ा 'महासमर'! ताइवान पर बढ़ा खतरा

चीन जहां एक तरफ नई नई तकनीक के जरिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और दुनिया को संदेश क दे रहा है कि उसकी सेना कुछ दिनों में सुपर पावर अमेरिका का टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है . दूसरी तरफ वो पारंपरिक तरीके से भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है. जिसका एक वीडियो जारी कर चीन ने पूरी दुनिया का डरा दिया है. वीडिय़ो सामने आने के बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है. आखिर चीन किसके साथ युद्ध लड़ना चाहता है और जिनपिंग का प्लान क्या है?