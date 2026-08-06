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US से मुकाबले के लिए घातक तैयारी कर रहा चीन, रोबोटिक हथियारों से छेड़ेगा सबसे बड़ा 'महासमर'! ताइवान पर बढ़ा खतरा

China military Readiness News: US से मुकाबले के लिए लगातार घातक तैयारी में जुटा रहा है. अब बिना सैनिकों वाली स्मार्ट मिलिट्री बनाने में लगा है. यानी कि ऐसी सेना, जो रोबोटिक हथियारों के बल पर भविष्य का सबसे बड़ा 'महासमर' छेड़ेगी! उसकी इन तैयारियों से ताइवान पर भी खतरा बढ़ गया है.

Edited ByDevinder Kumar
Published: Aug 06, 2026, 02:35 AM IST|Updated: Aug 06, 2026, 02:35 AM IST
US से मुकाबले के लिए घातक तैयारी कर रहा चीन, रोबोटिक हथियारों से छेड़ेगा सबसे बड़ा 'महासमर'! ताइवान पर बढ़ा खतरा
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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