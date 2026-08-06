US से मुकाबले के लिए घातक तैयारी कर रहा चीन, रोबोटिक हथियारों से छेड़ेगा सबसे बड़ा 'महासमर'! ताइवान पर बढ़ा खतरा

Xi Jinping PLA Message News: दुनिया में अमेरिका के दखल को रोकने और उसी सीधी चुनौती देने के लिए चीन ने अपना प्लान तैयार कर लिया है. चीन ने अपनी सेना PLA को इसकी तैयारी का भी आदेश दे दिया है. चीन जानता है कि अगर अमेरिका से लड़ना है तो उसे भी अमेरिका की तरह आधुनिक तकनीक का युद्ध में इस्तेमाल करना होगा. इसीलिए उसने अब अमेरिका से टक्कर लेने के लिए नए कमांड सेंटर को तैयार करने का आदेश दे दिया है. भविष्य की हर संभावनाओं को देखते हुए चीन अब AI की मदद से युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है.
रूस- यूक्रेन और अमेरिका-ईरान के बीच चल रहे युद्ध के बीच चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक ऐसा फैसला लिया है. जो ताइवान के लिए किसी बड़ी मुश्किल से कम नहीं होने वाला है. शी जिनपिंग ने चीनी सेंट्रल मिलिट्री कमीशन को इंटेलिजेंट मिलिट्री' यानि स्मार्ट सेना बनाने का आदेश दिया है. जिनपिंग के इस आदेश के बाद अनमैन्ड इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी से एक ऐसी सेना तैयार करेगी. जो जंग के मैदान में बिना किसी इंसान को भेजे युद्ध लड़ेगी यानी जब जंग के मैदान में इंसान नहीं होगा तो जनहानि भी नहीं होगी.
चीन जहां एक तरफ नई नई तकनीक के जरिए अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है और दुनिया को संदेश क दे रहा है कि उसकी सेना कुछ दिनों में सुपर पावर अमेरिका का टक्कर देने के लिए पूरी तरह से तैयार है . दूसरी तरफ वो पारंपरिक तरीके से भी अपनी सैन्य ताकत को बढ़ा रहा है. जिसका एक वीडियो जारी कर चीन ने पूरी दुनिया का डरा दिया है. वीडिय़ो सामने आने के बाद से सवाल उठने लगा है कि क्या चीन किसी बड़े युद्ध की तैयारी में है. आखिर चीन किसके साथ युद्ध लड़ना चाहता है और जिनपिंग का प्लान क्या है?
आज हम अपनी रिपोर्ट में बताएंगे कि चीन अपनी सेना को कैसे AI आर्मी की मदद से मजबूत कर रहा है. AI आर्मी के एडवांस वर्जन के आ जाने से वो दुनिया के किस-किस कोने में बैठे बैठे हमला कर सकता है. चीन की किस AI आर्मी से सुपरपावार अमेरिका भी डरा हुआ है. आखिर चीन ने क्यों अपनी न्यूक्लियर मिसाइलों का 'पाताललोक' दिखाकर पूरी दुनिया में हड़कंप मचा दिया है.
पूरी दुनिया में इस वक्त तनाव अपने चरम पर है. कहीं युद्ध जारी है तो कहीं युद्ध शुरू होने की आशंकाएं तेज हैं. पहले से ही मौजूद घातक हथियार दुनिया को डरा रहे हैं. लेकिन अब भविष्य के हथियारों ने भी दुनिया को डराना शुरू कर दिया है. भविष्य़ के युद्ध में इंसान कम तकनीक ज्यादा युद्ध लड़ेगी. सुनने में आपको ये भले ही अजीब लग रहा है लेकिन सच तो य़ही है.
चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के एक आदेश ने इस सच को और ताकत दे दी है. या यूं कहें कि भविष्य हथियारों को बनाने में चीन जुट गया है. चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने चीनी सेना PLA के 99 वीं वर्षगांठ पर संबोधित करते हुए अपनी सेना को आदेश दिया कि PLA तत्काल रोबोट और AI जंग की तैयारी करे.
इस आदेश के पीछे शी जिनपिंग का एक खास मकसद है. इस वक्त पूरी दुनिया ईरान-अमेरिका युद्ध... और रूस- यूक्रेन युद्ध में उलझी है. ऐसे में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को इसी में एक अवसर दिख रहा है. वो अवसर है ताइवान पर कब्जा करना. चीन कई सालों से ताइवान को अपना हिस्सा बता रहा है और उसे हड़पने की कोशिश कर रहा है. इसी लिए माना जा रहा है कि जिनपिंग ने AI आर्मी तैयार करने का आदेश दिया है.
चीन की सरकारी समाचार एजेंसी शिन्हुआ के मुताबिक राष्ट्रपति जिनपिंग ने पोलित ब्यूरो के एक ग्रुप स्टडी सेशन शामिल हुए. सेशन को संबोधित करते हुए जिनपिंग ने कहा कि अब समय आ गया है कि चीन की सेना अपनी सैन्य ताकत को और मजबूत करे. साथ ही बिना इंसानी दखल वाली इंटेलिजेंट टेक्नोलॉजी पर सेना फोकस करे और नेटवर्क इन्फॉर्मेशन सिस्टम के विकास और इस्तेमाल को और बढ़ाए.
चीन जिस AI आर्मी को तैयार करने की बात कर रहा है वो आर्मी आखिर होती कैसे है और ये काम कैसे करती है. क्या इस आर्मी की की मदद से दुश्मन के ज्यादा नुकसान पहुंचाया जा सकता है. सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिऱ इस आर्मी को ट्रेनिंग कहां से मिलती है और इसे तैयार करने में कितना खर्च आता है. जब ये आर्मी तैयार हो जाती है तो क्या ये भी आम सैनिकों जैसे युद्ध लड़ती है या फिर इसके युद्ध लड़ने का तरीका आम सैनिकों से अलग होता है.
AI आर्मी एक खास तरह की आर्मी होती है, जिसमें ड्रोन, ग्राउंड रोबोट, समुद्री वाहन जैसे हथियार होते हैं. जिन्हें किसी भी देश की सेना अपने खास प्लान के तहत दुश्मन के इलाके में भेजती है. ये सभी खुद से चलने वाले हथियार हैं. ये सभी हथियार खुद से अपना टारगेट पहचानते हैं. फिर अपनी मूवनेंट का प्लान करके सही अवसर देख हमला कर देते हैं.
पिछले कई सालों से युद्ध अब केवल जमीन, समुद्र और आसमान तक सीमित नहीं है. इसलिए चीन अंतरिक्ष और साइबर क्षेत्र में भी अपनी ताकत बढ़ा रहा है. सैन्य उपग्रहों, निगरानी प्रणालियों और साइबर क्षमताओं के जरिए वह संचार, खुफिया जानकारी और इलेक्ट्रॉनिक युद्ध की तैयारी को मजबूत करने की कोशिश कर रहा है. इसीलिए अब चीन जमीन आसमान और समंदर में AI तकनीक का इस्तेमाल कर रहा है.
चीन हर रोज अपने नए कारनामों से चौंकाता रहता है. इस बीच हाल में ही चीन ने रोबोट कुत्ते और भेडियों की झलक दिखाई थी. ये चार पैरों वाले रोबोट को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि ये जटिल और खतरनाक युद्धक्षेत्रों में भी दुश्मन को हैरान कर सकते हैं.
चीन ने चार पैरों वाले रोबोट डॉग्स बनाए हैं. ये रोबोट सटीक निशाना लगा सकते हैं और ऊबड़-खाबड़ इलाकों में भी काम कर सकते हैं. मानव सैनिकों की तुलना में ये बेहद घातक होते हैं.
चीनी सरकारी मीडिया के अनुसार, इनका उद्देश्य युद्ध में हताहतों की संख्या कम करने के लिए मानव सैनिकों की जगह लेना है. वहीं अमेरिका भी रोबोट डॉग्स का परीक्षण कर रहा है. जबकि इजराइल गाजा में सैनिकों और मिलिट्री डॉग्स की सुरक्षा के लिए रोबोटिक मानवरहित लड़ाकू प्रणालियों का इस्तेमाल कर चुका है.
चीन, ईरान-अमेरिका के युद्ध और होर्मुज के ताजा हालात को देखकर ये समझ गया है कि अगर सच में उसे अमेरिका से टक्कर लेना है या फिर सुपर पावर बनना है तो उसे समंदर में राज करना होगा. उसे समंदर में राज करने के लिए समंदर की लहरों के साथ साथ हर उन रास्तों पर अपना वर्चस्व बढ़ाना होगा, जहां से वो जब चाहे दुनिया को रोक दे या फिर उसकी मर्जी के बिना उस रास्ते से गुजरने की कोई हिम्मत न करे.
समंदर में राज करने के लिए चीन पारंपरिक तरीकों के साथ साथ AI तकनीक को भी अपनी नेवी और कोस्ट गार्ड फ्लीट में शामिल कर रहा है. चीन ऐसे Unmanned Surface Vessels और Unmanned Underwater Vehicles विकसित कर रहा है जो गश्त, निगरानी, बारूदी सुरंगों का पता लगाने और खुफिया जानकारी जुटाने जैसे कार्य कर सकते हैं. इसका साथ ही चीन AI उपग्रहों, रडार, सोनार और ड्रोन से आने वाले बड़े पैमाने के डेटा का विश्लेषण करके जहाज़ों और पनडुब्बियों की पहचान तेज़ी से कर सकता है.
फिर शुरू होता है ड्रोन स्वार्म का काम. ड्रोन स्वार्म झुंड में आते हैं और दुश्मन के जहाजों पर टूट पड़ते हैं. इसके साथ ही चीन आसमान और जमीन के हथियार को AI तकनीक से लैस कर रहा है. चीनी सैन्य शोधकर्ता अपने रक्षा उपकरणों और सैन्य क्षमताओं को उन्नत करने के लिए ओपनएआई और एंथ्रोपिक जैसे प्रमुख अमेरिकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मॉडलों के आउटपुट का उपयोग कर रहे हैं. जिसकी वजह से चीन-अमेरिका में विवाद भी शुरू हो गया है.
पूरे विवाद की जड़ मॉडल डिस्टिलेशन नाम की तकनीक है. आसान भाषा में समझें तो पहले किसी बड़े और बेहद शक्तिशाली AI मॉडल, जैसे चैट जीपीटी या Claude, से सवाल पूछे जाते हैं. फिर उसके जवाब और सोचने के तरीके यानि Reasoning को आधार बनाकर एक छोटा AI मॉडल तैयार किया जाता है. इसका फायदा यह होता है कि नया मॉडल बनाने के लिए अरबों डॉलर के सुपरकंप्यूटर और हजारों हाई-एंड AI चिप्स की जरूरत नहीं पड़ती और आसानी से चीन एक नया स्मार्ट AI सॉफ्टवेयर बना कर उसे अपने हथियारों में यूज कर रहा है.
जो न केवल आधुनिक बन रहे हैं बल्कि दुनिया के कई देशों से भी ज्यादा घातक बन रहे हैं. यही वजह है कि रह रहकर चीन और अमेरिका के बीच हथियारों को लेकर जुबानी जंग शुरू हो गई है.
चीन AI आर्मी के साथ साथ अपनी मिसाइल के जखीरों को भी तेजी से बढ़ा रहा है. अभी हाल ही में चीन ने दुनिया को धरती के नीचे या यूं कहे कि पाताल लोक में रखे अपने मिसाइलों के जखीरे को दिखाया था, जिसे देखकर दुनिया दंग रह गई थी. वह सोच में पड़ गई कि आखिर चीन इतनी मिसाइलों का करेगा क्या. क्या वो किसी देश पर हमला करने वाला है. या फिर वो बस इन मिसाइलों से दुनिया को डरा अपनी बादशाहत दिखाना चाहता है.
चीन की न्यूक्लियर मिसाइलों का 'पाताललोक' जमीन से करीब 100 फीट नीचे ऐसे बना है. जिसे देखकर लगता है कि मानों चीन यहीं से पूरा युद्ध लड़ने की तैयारी कर रहा है. चीन के सरकारी टीवी चैनल पर पीपुल्स लिबरेशन आर्मी यानी PLA की 99वीं सालगिराह पर एक डॉक्यूमेंटी दिखाई गई. जिसका नाम था सिक्योरिंग विक्ट्री यानी जीत सुनिश्चित.
इस वीडियो में दूर-दराज के पहाड़ी इलाकों में परमाणु साइलो लॉन्च के लिए तैयार मिसाइलें और उन मिसाइल को लॉन्च करते हुए दिखाया गया है. चीन ने पहली बार अपना परमाणु ठिकाने दुनिया को दिखाया. दावा किया जा रहा कि इन परमाणु मिसाइलों के अड्डे को चीन ने शिनजियांग प्रांत के हामी, गांसू प्रांत के यूमेन और इनर मंगोलिया के यूलिन में बनाया है.
अभी तक चीन अपने परमाणु कार्यक्रम को छिपाता था. लेकिन अचानक से परमाणु बम ले जाने वाली मिसाइलों की नुमाइश कर उसने पूरी दुनिया को खतरनाक मैसेज दिया है. मिसाइल गोदाम में चीन ने सबसे लंबी दूरी तक मार करने वाली परमाणु मिसाइल DF-5C को तैनात कर रखा है.
इसके अलावा इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइलों की भी तैनाती है. इन ठिकानों से सीधे मिसाइलों को लॉन्च भी किया जा सकता है. चीन का घोषित-अघोषित रूप से सबसे बड़ा दुश्मन अमेरिका है. जाहिर है कि मिसाइलों के गोदाम का वीडियो दिखाकर जिनपिंग ने सीधे ट्रंप को चुनौती दी है. चीन से अमेरिका की दूरी करीब 12 हजार किलोमीटर है. जबकि चीन के मिसाइलों की रेंज 20 हजार किलोमीटर है.
इसके साथ ही चीन ताइवान को भी एक संदेश दे दिया है कि वो आज नहीं तो कल ताइवान को हड़प कर रहेगा क्योंकि ताइवान और चीन के बीच तनाव एक बार फिर चर्चा में है. 4 दिन पहले ही ताइवान के नेशनल डिफेंस मिनिस्ट्री ने दावा किया था कि चीन के 5 सैन्य विमान और 8 नौसैनिक जहाज द्वीप के आसपास ऑपरेट करते हुए देखे गए. उसी दिन चीन ने पाताललोक में रखे हथियारों की नुमाइश कर के अमेरिका और ताइवान की चिंता बढ़ा दी. साथ ही ये मैसेज भी अमेरिका को दिया है कि वो भी अब सुपर पावर जैसा ही है.