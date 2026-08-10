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अरुणाचल पर भारत के 'धोबीपाट' से तिलमिलाया चीन, बोला- ये 'फाउल' है, जानिए महज एक कदम से क्यों घबरा गया है ड्रैगन?

China Reaction to India Renaming Places in Arunachal Pradesh: अरुणाचल प्रदेश पर भारत के 'धोबीपाट' से चीन बुरी तरह तिलमिला गया है. चीन के मुखपत्र कहे जाने वाले ग्लोबल टाइम्स ने एक्सपर्टों के हवाले से लेख लिखकर कहा है कि इस फैसले से दोनों मुल्कों की बातचीत में बाधा आएगी. उसे अपने नैरेटिव ध्वस्त होने का डर भी सता रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 10, 2026, 06:18 AM IST|Updated: Aug 10, 2026, 06:18 AM IST
अरुणाचल पर भारत के 'धोबीपाट' से तिलमिलाया चीन, बोला- ये 'फाउल' है, जानिए महज एक कदम से क्यों घबरा गया है ड्रैगन?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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