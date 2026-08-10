अरुणाचल पर भारत के 'धोबीपाट' से तिलमिलाया चीन, बोला- ये 'फाउल' है, जानिए महज एक कदम से क्यों घबरा गया है ड्रैगन?

उन्हें उम्मीद नहीं थी कि भारत इस तरह एक ही बार 'धोबीपाट' करके उसके सारे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा सकता है. यही वजह है कि भारत की ओर से अरुणाचल प्रदेश के 27 स्थानों के नाम मानकीकृत किए जाने के बाद वहां के सारे एक्सपर्ट बौखलाए घूम रहे हैं. इसकी वजह ये है कि इंटरनेशनल मीडिया में अब उसके नहीं बल्कि भारत के दिए नामों का ही इस्तेमाल होगा. जिसके चलते अरुणाचल प्रदेश पर उसके सारे दावों की हवा निकल जानी है.