कितना खतरनाक है 'Coldrif' Cough Syrup में पाया जाने वाला डाइएथिलिन ग्लाइकॉल? WHO भी दे चुका चेतावनी

Coldrif Cough Syrup: देश के कई राज्यों में कफ सिरफ के कारण होने वाली मौतों के बाद स्वास्थ्य मंत्रालय ने मध्य प्रदेश और तमिलनाडु में कफ सिरप के नमूनों की जांच की है. जानकारी के अनुसार, मध्य प्रदेश में एकत्रित नमूनों में संदूषण की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि तमिलनाडु में एक निर्माण इकाई से प्राप्त 'कोल्ड्रिफ' कफ सिरप में डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) पाया गया है. आइए जानते है कि डायथिलीन ग्लाइकॉल क्या है और ये कैसे मनुष्यों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है...

जानें क्या है डायथिलीन ग्लाइकॉल

डायथिलीन ग्लाइकॉल (DEG) एक रंगहीन, गंधहीन और चिपचिपा तरल पदार्थ है जो कई औद्योगिक और व्यावसायिक अनुप्रयोगों में उपयोग किया जाता है. यह एक प्रकार का ग्लाइकॉल है जो विभिन्न उत्पादों में पाया जाता है, जैसे कि प्लास्टिक, रेजिन और पॉलीयूरेथेन फोम के उत्पादन में. DEG का उपयोग कुछ दवाओं में सॉल्वेंट के रूप में भी किया जाता है. DEG का उपयोग कुछ सौंदर्य प्रसाधनों में नमी को बनाए रखने वाले एजेंट के रूप में भी किया जाता है. DEG का सेवन करने से गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं, जैसे कि गुर्दे का फेल होना और तंत्रिका तंत्र को नुकसान होना.

जानकारी के अनुसार, डाइएथिलीन ग्लाइकॉल दवाओं के लिए नहीं हैं. कभी-कभी ये ग्लिसरीन जैसी दवा सामग्री को दूषित कर देते हैं जो अक्सर गलत निगरानी या आपूर्तिकर्ताओं द्वारा सस्ती औद्योगिक-ग्रेड सामग्री के उपयोग के कारण होता है. डीईजी रंगहीन और सिरप जैसा होता है जिसके कारण यदि सख्त प्रयोगशाला परीक्षण को छोड़ दिया जाए तो इसे वैध एक्सीपिएंट्स समझने की गलती करना आसान हो जाता है.

निगले जाने पर डीईजी विषाक्त यौगिकों में टूट जाते हैं जो गुर्दे, यकृत और तंत्रिका तंत्र को गंभीर नुकसान पहुंचाते हैं. बच्चों में लक्षण मतली, पेट दर्द और कम पेशाब से शुरू होते हैं. गंभीर मामलों में यह तेजी से तीव्र गुर्दे की विफलता, दौरे और मृत्यु का कारण बनता है डायथिलीन ग्लाइकॉल से बच्चे विशेष रूप से असुरक्षित हैं, क्योंकि उनके शरीर के वजन के सापेक्ष इसकी थोड़ी सी मात्रा भी घातक हो सकती है. बता दें कि इससे पहले गाम्बिया में 2022 में दूषित कफ सिरप पीने से कम से कम 70 बच्चों की मौत हो गई थी.

'कोल्ड्रिफ' में DEG का होना चिंताजनक

तमिलनाडु के 'कोल्ड्रिफ' सिरप में डीईजी की मौजूदगी कई कारणों से चिंताजनक है. इससे यह पुष्टि होती है कि यह दवा सेवन के लिए असुरक्षित है और इसे बाजार में नहीं होना चाहिए था. नियामक अधिकारी संभवतः इस उत्पाद को वापस बुलाएंगे और उल्लंघनों के लिए कंपनी की जांच करेंगे. बता दें, विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने बार-बार डीईजी और ईजी से दूषित कफ सिरप के बारे में चेतावनी दी है और कहा है कि 2022 से दुनिया भर में 300 से अधिक बच्चों की मौत इनके कारण हो सकती है. नियामकों की मदद के लिए, डब्ल्यूएचओ ने दो-स्तरीय नई परीक्षण विधियां विकसित की हैं जिनमें प्रारंभिक जांच के लिए पतली परत क्रोमैटोग्राफी (TLC) और उसके बाद पुष्टि के लिए गैस क्रोमैटोग्राफी शामिल है. विश्व स्वास्थ्य संगठन ने सरकारों से निगरानी को मजबूत करने घटिया दवाओं को हटाने और दवा आपूर्ति श्रृंखलाओं पर सख्त जांच सुनिश्चित करने का आग्रह किया है.