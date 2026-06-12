बंगाल चुनावों में टीएमसी के पराभव के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्या ममता बनर्जी की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है? आठ जून को विपक्षी इंडिया ब्लॉक की बैठक के बाद जिस तरह ममता बनर्जी की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठकें हुईं, उसके बाद ये सवाल तेजी से उठा. इस बीच महाराष्ट्र कांग्रेस अध्यक्ष नाना पटोले ने भी दावा करते हुए कहा कि शरद पवार की राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एनसीपी-एसपी) भी कांग्रेस में आने की इच्छुक है. नागपुर से दिल्ली रवाना होने से पहले पत्रकारों से बातचीत में पटोले ने कहा कि कांग्रेस के साथ आने का प्रस्ताव राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (एसपी ) की ओर से पहले ही आ चुका है.
दरअसल नाना पटोले से एनसीपी (एसपी )के संभावित विलय और विपक्षी दलों की एकजुटता को लेकर सवाल पूछा गया था. इसके जवाब में उन्होंने कहा कि देशभर की कई क्षेत्रीय पार्टियों को अब यह महसूस होने लगा है कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल में संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर किया गया है. संविधान की मूल भावना को नुकसान पहुंचाया गया है और देश की संपत्तियों का निजीकरण किया जा रहा है. ऐसे में देश और संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस के साथ मिलकर काम करने की आवश्यकता महसूस की जा रही है.
पटोले ने कहा, 'एनसीपी की ओर से प्रस्ताव पहले ही आ चुका था. अब कई क्षेत्रीय दलों में यह समझ विकसित हो रही है कि देश को बचाने के लिए कांग्रेस के साथ आना जरूरी है. चाहे ममता बनर्जी हों, शरद पवार हों या अन्य धर्मनिरपेक्ष राजनीति करने वाले दल, सभी के बीच इस विषय पर चर्चा चल रही है.'
उन्होंने दावा किया कि विभिन्न राज्यों में क्षेत्रीय दलों के बीच कांग्रेस के साथ व्यापक राजनीतिक सहयोग को लेकर सकारात्मक माहौल बन रहा है और विपक्षी एकता की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है. पटोले का यह बयान ऐसे समय आया है जब विपक्षी राजनीति में कांग्रेस की अगुवाई में बड़े राजनीतिक गठबंधन की संभावनाओं को लेकर चर्चाएं तेज हैं. हालांकि, कांग्रेस, तृणमूल कांग्रेस या एनसीपी की ओर से किसी औपचारिक विलय को लेकर अभी तक कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है.
इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस की बढ़ रही ताकत
इस बात को समझने के लिए पिछले एक साल के विधानसभा चुनावों पर नजर डालने की जरूरत है. दिल्ली में बीजेपी ने आप को हरा दिया. बंगाल में टीएमसी को बीजेपी ने हरा दिया और तमिलनाडु में डीएमके को नवगठित टीवीके ने हरा दिया. इन तीन राज्यों के क्षेत्रीय क्षत्रप यानी अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्टालिन, इंडिया ब्लॉक के बड़े नेताओं में शुमार होते थे. लेकिन इन सबकी हार ने इंडिया ब्लॉक में क्षेत्रीय क्षत्रपों की आवाज को निर्णायक रूप से निष्प्रभावी कर दिया है. कमोबेश यही स्थिति महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी की है. इन सबका नतीजा ये निकला है कि इंडिया ब्लॉक में कांग्रेस सबसे शक्तिशाली हो गई है और क्षेत्रीय क्षत्रपों को उसको चुनौती देना अब मुमकिन नहीं लगता.
ये इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि जब 2023 में इंडिया ब्लॉक का गठन हुआ था तो उसमें शुरुआती तौर पर कांग्रेस के नेतृत्व को लेकर क्षेत्रीय दलों में मतभेद था. कुछ क्षेत्रीय दलों ने तो इसको गैर-बीजेपी, गैर-कांग्रेसी ब्लॉक बनाने की मुहिम की. फेडरल फ्रंट नाम का सुझाव भी इसी पृष्ठभूमि में आया. लेकिन जैसे-जैसे राज्यों में क्षेत्रीय क्षत्रपों का बीजेपी के हाथों पराभव होता जा रहा है, वैसे-वैसे इंडिया ब्लॉक के भीतर कांग्रेस की पोजीशन मजबूत होती जा रही है और क्षेत्रीय दलों की स्थिति बेहद कमजोर होती जा रही है.
पोल पोजीशन में पहुंची बीजेपी
कुल मिलाकर क्षेत्रीय दलों और उसके नेताओं के लिए सिचुएशन अब अपने अस्तित्व को बचाए रखने की है. वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस को भी ऐसे नेताओं की लंबे अरसे से जरूरत रही है जिनकी अपनी राज्यों में दमदार आवाज हो. क्षेत्रीय अस्मिता , आकांक्षाओं, क्षेत्र और भाषा की नुमाइंदगी भी करते हों. शरद पवार और ममता बनर्जी जैसे नेता तो कांग्रेस से ही निकलकर गए हैं. कई राज्यों में तो कांग्रेस वर्षों से हाशिए पर पड़ी है. इस लिहाज से भी देखें तो राज्यों में ये नेता कांग्रेस के बैनर तले अपनी साख और अस्तित्व को बचाए रख सकते हैं और राष्ट्रीय स्तर पर कांग्रेस को मजबूत करने में मददगार हो सकते हैं.
ऐसा इसलिए भी क्योंकि एक बात कांग्रेस समेत ये क्षेत्रीय दल समझ चुके हैं कि उनका साझा सियासी विरोध इस वक्त बीजेपी से है. बीजेपी राज्य दर राज्य इन क्षेत्रीय क्षत्रपों को हराकर भगवा लहरा रही है. इसलिए उसको हराने के लिए सभी विपक्षी दलों को एक बैनर के नीचे एकजुट होना पड़ेगा. आज के राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में भाजपा विरोध के नाम पर वो बैनर कांग्रेस का ही दिख रहा है, इसलिए निकट भविष्य में कुछ क्षेत्रीय दलों का कांग्रेस में विलय दूर की कौड़ी नहीं लगता.