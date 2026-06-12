Add Zee Business As A Preferred Source
App
  • हिंदी न्यूज़
  • /Explainer
  • /OPINION: क्षेत्रीय क्षत्रपों के पराभव के बाद क्‍या कांग्रेस में जाना ही उनकी नियति है?

OPINION: क्षेत्रीय क्षत्रपों के पराभव के बाद क्‍या कांग्रेस में जाना ही उनकी नियति है?

बंगाल चुनावों में टीएमसी के पराभव के बाद ये कयास लगाए जाने लगे हैं कि क्‍या ममता बनर्जी की पार्टी का कांग्रेस में विलय हो सकता है? आठ जून को विपक्षी इंडिया ब्‍लॉक की बैठक के बाद जिस तरह ममता बनर्जी की कांग्रेस आलाकमान के साथ बैठकें हुईं, उसके बाद ये सवाल तेजी से उठा.

Written ByAtul Chaturvedi
Published: Jun 12, 2026, 02:53 PM IST|Updated: Jun 12, 2026, 03:01 PM IST
OPINION: क्षेत्रीय क्षत्रपों के पराभव के बाद क्‍या कांग्रेस में जाना ही उनकी नियति है?

About the Author

Atul Chaturvedi

Atul Chaturvedi

बुंदेलखंड के पठार से गंगा-जमुना के दोआब तक विगत तकरीबन दो दशकों का पत्रकारीय अनुभव. प्रयागराज में कल्‍चर बीट से पत्रकारिता की शुरुआत. दिल्‍ली में एनडीटीवी, दैनिक जागरण में काम का लंबा अनुभव. माखनलाल चतुर्वेदी राष्‍ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय से जर्नलिज्‍म की मास्‍टर डिग्री. साहित्यिक-सांस्‍कृतिक अभिरुचि. किताबें पढ़ने का शौक.

ट्रेंडिंग

  • न्यूज़
  • फोटो
  • वीडियो
दबदबा था, दबदबा है, क्या 2027 में भी रहेगा बृजभूषण के बेटे प्रतीक का दबदबा?
UP Political News9 min ago
2
best courses after 12th12 min ago
3
Delhi news21 min ago
4
congress21 min ago
5
NARCL34 min ago