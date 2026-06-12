इस बात को समझने के लिए पिछले एक साल के विधानसभा चुनावों पर नजर डालने की जरूरत है. दिल्‍ली में बीजेपी ने आप को हरा दिया. बंगाल में टीएमसी को बीजेपी ने हरा दिया और तमिलनाडु में डीएमके को नवगठित टीवीके ने हरा दिया. इन तीन राज्‍यों के क्षेत्रीय क्षत्रप यानी अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी और एमके स्‍टालिन, इंडिया ब्‍लॉक के बड़े नेताओं में शुमार होते थे. लेकिन इन सबकी हार ने इंडिया ब्‍लॉक में क्षेत्रीय क्षत्रपों की आवाज को निर्णायक रूप से निष्‍प्रभावी कर दिया है. कमोबेश यही स्थिति महाराष्‍ट्र में शरद पवार की एनसीपी की है. इन सबका नतीजा ये निकला है कि इंडिया ब्‍लॉक में कांग्रेस सबसे शक्तिशाली हो गई है और क्षेत्रीय क्षत्रपों को उसको चुनौती देना अब मुमकिन नहीं लगता.