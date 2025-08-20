EXPLAINER: गंभीर मामलों में गिरफ्तारी के 30 दिन बाद PM-CM की भी जाएगी कुर्सी, नए बिल की खास बातें

बुधवार (20 अगस्त) को लोकसभा में सरकार 130वां संशोधन बिल पेश करेगी. इस बिल में सियासत में होने वाले अपराधों पर लगाम कसने की तैयारी की गई है. ये सरकार का एक बहुत बड़ा कदम होगा. इस नए कानून के दायरे में प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री और मंत्री सभी आएंगे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह आज इस बिल को लोकसभा में पेश करेंगे. किसी भी जुर्म में आरोपी नेता, मंत्री, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री तक इस कानून के दायरे में आएंगे और 30 दिन तक की न्यायिक हिरासत में रहने पर इनमें से किसी भी पद पर रहने वाले नेता का पद छोड़ना पड़ेगा.

रिपोर्ट के मुताबिक, केंद्र सरकार आज संसद में संविधान संशोधन बिल पेश करेगी. इस बिल में संशोधन के तहत नया प्रावधान है कि किसी भी मामले में 5 साल की सज़ा वाले अपराध में किसी भी नेता चाहे वो किसी भी मंत्री के पद पर ही क्यों न हो, की गिरफ्तारी होती है और वो 30 दिनों तक हिरासत में रहा तो उसका पद अपने आप चला जाएगा. इस संशोधित बिल के दायरे में सभी तरह के मंत्रियों के अलावा प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री भी आएंगे.

नए विधेयक में क्या रहेगा खास?

1. ऑर्टिकल-75 (केंद्र सरकार-प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल): संविधान के ऑर्टिकल 75 में प्रोविजन (5) के बाद ये प्रोविजन भी जोड़ा जाएगा.

(5A)- अगर कोई मंत्री जिसे 5 या उससे अधिक साल के लिए किसी आपराधिक मामले में सजा हुई हो और वो 30 दिन तक इस गंभीर अपराध के आरोप में न्यायिक हिरासत में रहा हो तो उसे राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री की सलाह पर उसे पद से हटा दिया जाएगा. अगर ऐसे मामलों में प्रधानमंत्री सलाह नहीं देते तो 31वें दिन के बाद वह मंत्री अपने आप पद से हटा हुआ माना जाएगा.

वहीं इस नए संशोधन के मुताबिक अगर देश के प्रधानमंत्री खुद 30 दिन तक ऐसे आरोप में जेल में हैं, तो उन्हें 31वें दिन तक अपना पद छोड़ना होगा. अगर प्रधानमंत्री ने खुद से इस्तीफा नहीं दिया, तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा.

नए संशोधन के मुताबिक अब ये भी प्रावधान है कि इस प्रोविजन में कुछ भी ऐसा नहीं है, जो प्रधानमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद, राष्ट्रपति द्वारा पुनः प्रधानमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके.

2. ऑर्टिकल 164 (राज्य सरकार-मुख्यमंत्री और मंत्रिमंडल): संविधान के अनुच्छेद 164 में प्रोविजन(4) के बाद निम्नलिखित प्रोविजन जोड़ा जाएगा.

(4A): नए संशोधित बिल के मुताबिक अगर कोई राज्य मंत्री 30 दिन तक जेल में है, तो राज्यपाल और मुख्यमंत्री से सलाह लेकर उसे पद से हटा दिया जाएगा. अगर सलाह नहीं दी जाती है तो 31वें दिन मंत्री का पद अपने आप खत्म हो जाएगा. वहीं इस नए संशोधन के मुताबिक अगर मुख्यमंत्री खुद 30 दिन जेल में रहते हैं तो 31वें दिन उन्हें इस्तीफा देना होगा. अगर वो इस्तीफा नहीं देंगे तो उनका पद स्वतः समाप्त हो जाएगा. इसके साथ ही नए संशोधित बिल के प्रोविजन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि जो मुख्यमंत्री या मंत्री को हिरासत से रिहा होने के बाद राज्यपाल द्वारा फिर से मुख्यमंत्री या मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने से रोक सके.

अब मनमानी नहीं कर पाएंगे 'माननीय'

लोकसभा में पेश किए जाने वाले इस नए संशोधन के मुताबिक अब माननीय ऐसे मामलों में मनमानी नहीं कर पाएंगे. इसी साल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी ने अलग-अलग मामलों में काफी दिन जेल में बिताए लेकिन अपने पदों से इस्तीफा नहीं दिया. ऐसे ही माननीयों के बर्ताव के बाद सरकार को ऐसे कानून की जरूरत महसूस हुई. अब नए संशोधन के मुताबिक ऐसे मामलों में तय अवधि खत्म होते ही उनका पद अपने आप समाप्त हो जाएगा.

