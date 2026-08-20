भारत को घेरने की PAK-तुर्किये की चाल, 'इस्लामिक नाटो' में शामिल हो सकता है बांग्लादेश? क्या ये'थ्री-फ्रंट वॉर' की आहट है

Prospects of Bangladesh joining Islamic NATO: दक्षिण एशिया का कूटनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है. तुर्की के समाचार पत्र येनी शफाक में आई रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अपने इस्लामिक नाटो में अब बांग्लादेश को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इस गठबंधन में सऊदी अरब पहले से एक साझीदार है. तुर्किये के इस अनौपचारिक प्रस्ताव पर बांग्लादेश भी गंभीरता से विचार कर रहा है. उसका एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है. इस प्रतिनिधिमंडल ने आईएसआई हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जिससे इस्लामिक नाटो में शामिल होने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है. देश की सुरक्षा से जुड़ी इन खबरों को भारतीय खुफिया एजेंसियां गंभीरता के साथ निगाह बनाए हुए हैं.