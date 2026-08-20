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भारत को घेरने की PAK-तुर्किये की चाल, 'इस्लामिक नाटो' में शामिल हो सकता है बांग्लादेश? क्या ये'थ्री-फ्रंट वॉर' की आहट है

Bangladesh and Islamic NATO News: भारत को घेरने के लिए PAK-तुर्किये ने नई चाल है. माना जा रहा है कि उन्होंने बांग्लादेश को 'इस्लामिक नाटो' में शामिल होने का ऑफर दिया है. तो क्या ये माना जाए कि भारत पर अब 'थ्री-फ्रंट वॉर' का खतरा बढ़ रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 20, 2026, 06:22 AM IST|Updated: Aug 20, 2026, 06:26 AM IST
भारत को घेरने की PAK-तुर्किये की चाल, 'इस्लामिक नाटो' में शामिल हो सकता है बांग्लादेश? क्या ये'थ्री-फ्रंट वॉर' की आहट है

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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