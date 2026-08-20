भारत को घेरने की PAK-तुर्किये की चाल, 'इस्लामिक नाटो' में शामिल हो सकता है बांग्लादेश? क्या ये'थ्री-फ्रंट वॉर' की आहट है

Prospects of Bangladesh joining Islamic NATO: दक्षिण एशिया का कूटनीतिक और रणनीतिक परिदृश्य तेज़ी से बदल रहा है. तुर्की के समाचार पत्र येनी शफाक में आई रिपोर्टों के मुताबिक, पाकिस्तान और तुर्की मिलकर अपने इस्लामिक नाटो में अब बांग्लादेश को भी शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं. इस गठबंधन में सऊदी अरब पहले से एक साझीदार है. तुर्किये के इस अनौपचारिक प्रस्ताव पर बांग्लादेश भी गंभीरता से विचार कर रहा है. उसका एक प्रतिनिधिमंडल इस वक्त पाकिस्तान के दौरे पर है. इस प्रतिनिधिमंडल ने आईएसआई हेडक्वार्टर का भी दौरा किया, जिससे इस्लामिक नाटो में शामिल होने की दिशा में एक कदम माना जा रहा है. देश की सुरक्षा से जुड़ी इन खबरों को भारतीय खुफिया एजेंसियां गंभीरता के साथ निगाह बनाए हुए हैं.
रिपोर्ट के मुताबिक, तुर्की और पाकिस्तान भारत के पारंपरिक विरोधी रहे हैं. ऑपरेशन सिंदूर में तुर्किये ने खुलकर पाकिस्तान का साथ दिया था. भारत और इजरायल के खिलाफ तुर्किये, पाकिस्तान और सऊदी अरब ने पिछले दिनों त्रि-पक्षीय रक्षा समझौता किया था. जिसमें यह प्रावधान है कि एक देश पर हमला सभी पर हमला माना जाएगा. अब भारत को घेरने के लिए पाकिस्तान और तुर्किये इसमें बांग्लादेश को भी शामिल करना चाहते हैं. जिससे भारत दोनों तरफ से घिर जाए और जिहादी शक्तियां भारत में अपने हमले शुरू कर सकें.
रणनीतिकारों के मुताबिक, तुर्किये की मंशा मुस्लिम बहुल देशों का एक रणनीतिक सैन्य समूह खड़ा करने की है. ऐसा करके वह दुनिया में इस्लामी मुल्कों की चौधराहट और खुद को उसका मुखिया बनाना चाहता है. तुर्किये का मानना है कि अगर बांग्लादेश इस गुट में शामिल हो जाता है तो बंगाल की खाड़ी में भी इस इस्लामिक नाटो का दखल हो जाएगा. साथ ही, भारत को दो मोर्चों पर घेरना आसान हो जाएगा.
पाकिस्तान भी इस मौके का इस्तेमाल भारत को दोनों तरफ से घेरने के लिए कर रहा है. इसमें उसे चीन का का भी परोक्ष समर्थन हासिल है, जो बंगाल की खाड़ी में अपनी पैठ मजबूत करना चाहता है. वहीं तारिक रहमान के नेतृत्व में बांग्लादेश की मौजूदा सरकार इस ऑफर को 'भारत पर निर्भरता' की पारंपरिक नीति को खत्म कर दूसरे विकल्पों पर आगे बढ़ने के रूप में देख रही है.
ढाका से दो साल पहले शेख हसीना सरकार के पतन के बाद सत्ता में आई तारिक रहमान सरकार ने पाकिस्तान के प्रति अपना कूटनीतिक रुख नरम किया है. अब न केवल पाकिस्तान के सैन्य अधिकारी नियमित रूप से बांग्लादेश का दौरा कर रहे हैं, बल्कि ढाका से भी सैन्य और खुफिया अधिकारी रावलपिंडी जाकर ISI नेतृत्व से मिल रहे हैं. इससे पता चल रहा है कि 1971 के बाद से दोनों मुल्कों के बीच रक्षा और खुफिया एजेंसियों के स्तर पर जो कड़वाहट थी, वह अब तेजी से खत्म हो रही है.
ऐसे में पाकिस्तान, तुर्किये और बांग्लादेश के बीच उभर रही यह नई जुगलबंदी भारत के लिए खतरे बढ़ा रही है. असल में भारत अब तक पश्चिमी मोर्चे (पाकिस्तान) और उत्तरी मोर्चे (चीन) को ध्यान में रखते हुए 'टू-फ्रंट वॉर' के लिए रणनीति बनाता आया है. लेकिन अब बांग्लादेश में भारत-विरोधी कट्टरपंथी तत्वों की सक्रियता और इस्लामिक नाटो की आहट के बाद उसे थ्री-फ्रंट वॉर के लिए अपने आपको तैयार करना होगा.
अगर बांग्लादेश इस्लामिक नाटो में शामिल होता है तो इससे भारत के सिलीगुड़ी कॉरिडोर पर खतरा कई गुणा बढ़ जाएगा. पश्चिम बंगाल में स्थित सिलीगुड़ी कॉरिडोर मात्र 20-22 किलोमीटर चौड़ा एक संवेदनशील ज़मीनी मार्ग है, जो भारत के मुख्य भूभाग को उसके पूर्वोत्तर राज्यों से जोड़ता है. यदि बांग्लादेश में पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI और कट्टरपंथी समूहों की पैठ बढ़ती है, तो वे इस कॉरिडोर को काटने की रणनीति पर आगे बढ़ सकते हैं. इसके साथ ही पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवाद को फिर से भड़काना भी दुश्मनों के लिए आसान हो सकता है.
भारत के लिए चुनौती केवल यही नहीं है. बांग्लादेश अगर इस्लामिक नाटो में शामिल होने का फैसला करता है तो इससे बंगाल की खाड़ी भी भारत के लिए असुरक्षित हो जाएगी. समझौते में शामिल होने के बाद पाकिस्तान और तुर्किये के युद्धपोतों और पनडुब्बियों का आवाजाही बंगाल की खाड़ी में बढ़ जाएगी. जिससे भारत के बंदरगाहों और युद्धपोतों के लिए खतरा उत्पन्न हो जाएगा. तीनों मुल्कों का यह सैन्य सहयोग भारत के पूर्वी नौसैनिक कमान (विशाखापत्तनम) के लिए भी सीधी चुनौती खड़ा करेगा.
डिफेंस एक्सपर्टों का कहना है कि इस आसन्न खतरे से निपटने के लिए भारत को कई स्तरों पर तेजी से काम करना होगा. उसे बांग्लादेश की सत्ता में मौजूद अंतरिम सरकार या नई व्यवस्था के साथ सीधे संवाद के रास्ते खोलने होंगे. बांग्लादेश की ऊर्जा जरूरतों, खाद्यान्न आपूर्ति और बुनियादी ढाँचे के विकास में अपना योगदान जारी रखना होगा. अपनी आर्थिक शक्ति का इस्तेमाल करते हुए ढाका को स्पष्ट संदेश देना होगा कि भारत से दूरी उसके लिए नुकसानदायक होगी.
भारत को पाकिस्तान और चीन के साथ ही बांग्लादेश सीमा पर सीमा सुरक्षा बल की तैनाती मजबूत करनी होगी. इसके साथ ही तकनीकी निगरानी और इंटेलिजेंस ग्रिड को मजबूत करना होगा, जिससे देश के दुश्मन भारत में घुसपैठ न कर सकें.
सिलीगुड़ी कॉरिडोर की सुरक्षा को मजबूत करने के साथ-साथ पूर्वोत्तर राज्यों तक पहुंच बरकरार रखने के लिए कलादान मल्टी-मॉडल प्रोजेक्ट जैसे वैकल्पिक परिवहन मार्गों को तेजी से पूरा करना होगा.
इसके साथ ही मिडिल ईस्ट में तुर्किये के प्रतिद्वंद्वियों सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) और मिस्र के साथ अपने रक्षा और व्यापारिक संबंधों को प्रगाढ़ बनाना होगा. हाल ही में मिस्र ने इस प्रकार के 'इस्लामिक नाटो' में शामिल होने के प्रस्ताव को ठुकरा कर भारत और UAE के साथ आर्थिक संबंधों को तरजीह दी है.
भारत को 'बिम्सटेक' (BIMSTEC) जैसे संगठनों के जरिए बंगाल की खाड़ी के देशों थाईलैंड, म्यांमार, श्रीलंका को एकजुट रखना होगा. जिससे बांग्लादेश को किसी भी गुटबाज़ी में जाने से पहले अपने क्षेत्रीय आर्थिक नुकसान का अहसास हो.
डिफेंस एक्सपर्टों के मुताबिक, तुर्किये, बांग्लादेश और पाकिस्तान के बीच पनपती यह नई नजदीकी भारत के लिए एक गंभीर 'वेक-अप कॉल' की तरह है. हालांकि, 'इस्लामिक नाटो' का यह विचार अभी शुरुआती स्तर पर है और बांग्लादेश इस पर क्या फैसला करेगा, यह भविष्य के गर्भ में है. इसके बावजूद भारत के लिए इसे अफवाह मानकर नजरअंदाज करना घातक होगा. उसे चुप रहने के बजाय पूर्वी मोर्चे की सुरक्षा मजबूत करने और आक्रामक कूटनीति के जरिए इसका जवाब देना होगा.