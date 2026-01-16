Advertisement
ट्रंप के यूटर्न से फटाक से सस्ता हुआ तेल, लेकिन सोने-चांदी पर कब लगेगा ब्रेक, कहां जाकर रुकेगी कीमत, गोल्ड-सिल्वर के पीछे कौन पड़ा ?

Gold-Silver Price : अमेरिका के चलते वैश्विक हलचल तेज है. अगर यूं कहे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ गई है. कई टैरिफ तो कभी वेनेजुएला की देश कब्जाने और कभी हमले की चेतावनी.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 16, 2026, 08:35 AM IST
Crude Oil Gold-Silver Rate: अमेरिका के चलते वैश्विक हलचल तेज है. अगर यूं कहे कि जब से डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभाली है, वैश्विक स्तर पर अस्थिरता बढ़ गई है. कई टैरिफ तो कभी वेनेजुएला की देश कब्जाने और कभी हमले की चेतावनी. ट्रंप के आने के बाद से वैश्विक स्तर पर अस्थिरता का माहौल है, जिसकी वजह से सोने-चांदी की कीमतों ने अपने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए है. हालिया तनाव ईरान के साथ चल रहा है. जहां महंगाई और खस्ताहाल अर्थव्यवस्था की वजह से उपजी स्थिति के चलते गृहयुद्ध ने विद्रोह का रूप ले लिया है और अब अमेरिकी की दखल ने उस विद्रोह को जंग का रूप दे दिया है. इसके बाद से ही कच्चे तेल की कीमतों में उबाल आने लगा. हालांकि ट्रंप के एक बयान के बाद अब तेल की कीमतों में गिरावट देखने को मिली है, लेकिन सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट का अब भी इंतजार है.  

ट्रंप के बयान से तेल की कीमतों में गिरावट  

वैश्विक तेल बाजार में बड़ी गिरावट देखी गई. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के ईरान पर दिए बयान के बाद कच्चे तेल की कीमतों में 4 फीसदी की गिरावट आई. ईरान पर अमेरिकी हमले की आशंका से तेल की कीमतें तेजी से बढ़ने लगी थी. डर था कि अगर ये हमला हुआ तो तेल की सप्लाई बाधित होगी और कीमतों में और तेजी आएगी. ईरान की वैश्विक तेल उत्पादन में 4 फीसदी हिस्सेदारी है, ऐसे में तेल की कीमतों में तेजी से उबाल बढ़ रहा था, लेकिन ट्रंप ने आश्वासन दिया कि चूंकि ईरान में  ईरान मार-काट रुक गई है, कत्ल बंद हो गया है और कोई फांसी की योजना नहीं है, इसलिए वो हमले की योजना फिलहाल नहीं बना रहे हैं. इस खबर के बाद तेल की कीमतों में बड़ी गिरावट आई.  चांदी ₹3 लाख के पास...अगर ट्रंप ने दबाया ये बटन तो दुनिया भर में मचेगी ‘सिल्वर सनसनी', दाम पर लगाम लगाना हो जाएगा नामुमकिन!

कितना सस्ता हुआ कच्चा तेल  

गुरुवार को ब्रेंट क्रूड ऑयल 4.15 फीसदी तक गिर गया और 63.76 डॉलर प्रति बैरल पर पहुंत गया, इसी तरह से WTI क्रूड में भी 4.56 फीसदी की गिरावट आई और ये 59.19 डॉलर प्रति बैरल पर बंद हुआ.  तेल की कीमतों में से गिरावट आई, लेकिन सोने की चाल अब भी उल्टी बनी हुई है. सोना लगातार बढ़ रहा है. हालांकि चांदी की कीमत में मामूली गिरावट आई है. ट्रंप कभी हां- कभी ना में उलझे रहे, भारत ने उधर फाइनल कर दी सबसे बड़े डील की डेट! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

 

सोना-चांदी कब सस्ता होगा ? 

शुक्रवार को दिल्ली में 24 कैरेट गोल्ड की कीमत गिरकर 143760 रुपये प्रति 10 ग्राम पर आ गई. मुंबई में यही 143610 रुपये प्रति 10 ग्राम पर है. दरअसल सोने की कीमत में आई ये मामूली गिरावट अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने का हाजिर भाव में आई गिरावट की देन है. वैश्विक मार्केट में सोने का हाजिर भाव मामूली तौर पर गिरकर 4614.45 डॉलर प्रति औंस पर आ गया. हालांकि चांदी में तेजी बरकरार है. 16 जनवरी की सुबह देश में चांदी की कीमत 295100 रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गई है. 

कौन बढ़ा रहा है सोने-चांदी की कीमत  

सोने-चांदी की कीमतों में आ रही तेजी की वजह भू-राजनीतिक तनाव है. वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की टैरिफ नीतियां सोने-चांदी के लिए सबसे बड़े विलेन साबित हुए हैं. टैरिफ की वजह से बाजार अस्थिर है, जिसकी वजह से निवेशक शेयर से पैसा निकालकर कर सोने-चांदी में पैसा लगा रहे हैं. वहीं डिमांड और सप्लाई के अंतर ने इसे और बढ़ा दिया है. दुनियाभर के बैंक सोना-चांदी खरीदकर जमा कर रहे हैं, जिसकी वजह से इसकी किल्लत हो रही है. मांग के मुताबिक सप्लाई कम होने से कीमत आसमान छू रहे हैं. निवेशक सेफ हेवन के रूप में सोने और चांदी में निवेश बढ़ रहे हैं. वहीं चांदी का इंडस्ट्रियल यूज लगातार बढ़ रही है.  

 कहां तक जाएगा सोना-चांदी 

घरेलू बाजार में चांदी की कीमत साल 2026 में अब तक 21 फीसदी तक बढ़ चुकी है.  बीते एक साल में सोने की कीमत करीब 80% चढ़ी है. वहीं एक साल में चांदी ने  192% का जबरदस्त रिटर्न दिया है.  अगर MOSFL की रिपोर्ट को माने को साल 2026 की शुरुआत से ही सोने-चांदी की कीमतों में तेजी जारी है, जिस तरह से दुनियाभर में युद्ध औप तनाव के हालात बन रहे हैं, सेफ हेवन के तौर पर सोने-चांदी की डिमांड बनी रहेही, दुनियाभर के  केंद्रीय बैंकों और निवेशकों की निरंतर मांग के साथ सीमित आपूर्तिसे कीमतों को सपोर्ट मिलेगा. यानी सोने और चांदी की कीमतें निकट भविष्य गिरने की कोई उम्मीद नहीं दिख रही है. वहीं आने वाले दिनों में इसकी कीमतों में तेजी बरकरार और बढ़ने की आशंका बढ़ी हुई है.  

About the Author
author img
Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

