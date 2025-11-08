Advertisement
Explained: द‍िल्‍ली एयरपोर्ट पर क्‍यों आया टेक्‍न‍िकल इश्‍यू? कैसे फेक जीपीएस स‍िग्‍नल से ड‍िले हुईं 800 फ्लाइट

Flight Delay on IGI: हाल ही में द‍िल्‍ली एयरपोर्ट पर 800 से ज्‍यादा फ्लाइट ड‍िले होने से यात्र‍ियों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ा. इसके पीछे का कारण एटीसी की तरफ से ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम में द‍िक्‍कत को बताया गया. लेक‍िन कुछ मीड‍िया र‍िपोर्ट गलत जीपीएस स्‍फून‍िंग को इसका कारण बता रही हैं. आइए समझते हैं पूरा माजरा-

Nov 08, 2025, 08:22 PM IST
Delhi Airport Chaos: देश का सबसे ब‍िजी एयरपोर्ट इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयर पोर्ट हाल ही में खबरों में छाया रहा. आईजीआई एयरपोर्ट का खबरों में बने रहने का कारण रहा कम से कम 20 फ्लाइट का रद्द होना और करीब 800 डोमेस्‍ट‍िक फ्लाइट का देरी का श‍िकार होना. यात्र‍ियों को इस समस्‍या का सामना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर तकनीकी खराबी के कारण करना पड़ा. खबरों के अनुसार फ्लाइट कैंस‍िल होने और देरी एयर ट्रैफिक कंट्रोल के ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम (AMSS) में खराबी और ‘जीपीएस स्पूफिंग’ (GPS spoofing) नामक फर्जी सैटेलाइट नेविगेशन स‍िग्‍नल के इंटरफेयरेंस और डायवर्जन के कारण हुई.

आखिर क्‍या है जीपीएस स्पूफिंग?

इस हफ्ते दिल्ली आने वाली कई फ्लाइट को गलत सैटेलाइट नेविगेशन डेटा मिला. जीपीएस स्पूफिंग उस समय होता है जब कोई ट्रांसमीटर असली सैटेलाइट स‍िग्‍नल की कॉपी करके गलत पोजीशन या टाइमिंग की जानकारी शेयर करता है. इससे ऑनबोर्ड नेविगेशन पर असर पड़ा. इससे पायलटों को प्रिसिजन अप्रोच छोड़नी पड़ी और कई मामलों में जयपुर जैसे नजदीकी एयरपोर्ट पर डायवर्ट करना पड़ा. मॉडर्न एयरक्रॉफ्ट ग्लोबल नेविगेशन सैटेलाइट सिस्टम (GNSS) पर ही निर्भर हैं. स्पूफिंग इन स‍िग्‍नल्‍स को खराब करके फ्लाइट पाथ की एक्‍युरेसी को गलत करता है.

मौसम और रनवे अपग्रेड ने हालात कैसे खराब क‍िये?
दिल्ली एयरपोर्ट के अहम रनवे 10/28 पर इंस्‍ट्रमेंट लैंड‍िंग सिस्टम (ILS) का अपग्रेड चल रहा है. दोनों छोर पर कैटेगरी-III ILS मुहैया नहीं होने से पायलट सैटेलाइट बेस्‍ड प्रोसेस पर ज्यादा निर्भर हुए. इससे स्पूफिंग का असर बढ़ गया. पूर्वी हवाओं के कारण रनवे की दिशा बदलनी पड़ी, तब स्पूफिंग एफेक्‍ट‍िड एर‍िया रेगुलर अराइवल रूट से टकराया. इंटरफीयरेंस एयरपोर्ट से 60 नॉटिकल मील तक फैला. नेविगेशन डेटा सही नहीं लगने पर पायलटों ने ऑटोमेटेड अप्रोच को रोक द‍िया, रडार हेल्‍प या ट्रेड‍िशनल नेव‍िगेशन की मांग की. कुछ विमान डायवर्ट हुए, कुछ रनवे की कैपेस‍िटी घटी और पूरे नेटवर्क में देरी होने लगी.

क्या GPS स्पूफिंग से फ्लाइट की सेफ्टी को खतरा?
नहीं, स्पूफिंग के जर‍िये विमान का बाहरी नियंत्रण नहीं लिया जा सकता. लेकिन यह खास डेटा को गलत करता है. पायलट, एटीसी और ऑनबोर्ड सिस्टम रडार व इनीश‍िय सिस्टम से डेटा क्रॉस-चेक करते हैं. असंगतियां मिलने पर सुरक्षा बनी रहती है पर ये प्रोसेस समय लेता है. ट्रैफिक धीरे-धीरे बढ़ता है और देरी होती चली जाती है.

AMSS की प्रॉब्‍लम को अधिकारियों ने कैसे ठीक किया?
एयरपोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया (AAI) ने 6 नवंबर रात 8:56 बजे तक AMSS की तकनीकी खराबी को सुधार ल‍िया. आईपी बेस्‍ड AMSS फ्लाइट प्लान मैसेज हैंडल करता है. इसके ल‍िए हैदराबाद के इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के इंजीनियरों की मदद ली गई. आउटेज के दौरान एक्‍सट्रा स्टाफ ने मैनुअल फ्लाइट प्लान प्रोसेस क‍िये ताक‍ि ऑपरेशन सही रहे. एएआई (AAI) की तरफ से बताया गया क‍ि सिस्टम बहाल हो चुका है और बैकलॉग साफ होने पर शेड्यूल नॉर्मल हो रहा है.

DGCA और अन्य एजेंसियां क्या कर रही?
सिविल एविएशन महानिदेशालय (DGCA) और एयरपोर्ट ऑपरेटर रनवे 10/28 पर ILS अपग्रेड तेज कर रहे हैं ताकि सैटेलाइट की न‍िर्भरता कम हो, खासकर सर्दियों के मौसम में. राष्ट्रीय एजेंसियां दिल्ली के आसपास स्पूफिंग पैटर्न मैप कर रही हैं. 

Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

IGIDelhi airport

