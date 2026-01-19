यूपी, दिल्ली, बिहार और अब महाराष्ट्र... राज्यों में क्षेत्रीय पार्टियों का कैसे पत्ता काट रही है BJP, इन रणनीतियों के आगे टेकने पड़ रहे घुटने

How BJP Shriniking Regional Parties In Election: महाराष्ट्र में हाल ही में हुए BMC चुनाव में साफ नजर कि कैसे एक बार फिर भाजपा देश की सबसे टॉप पार्टी बन गई है. पीएम मोदी की इस पार्टी ने 29 नगर निगमों की 2,869 सीटों में से 1,425 सीटों पर जीत हासिल की, जो लगभग 50 फीसदी सक्सेसफुल रेट है. मुंबई का BMC 25 सालों से शिवसेना का गढ़ रहा था, लेकिन अब उसका यहां भी कंट्रोल खत्म हो चुका है. साल 2014 से भाजपा के उदय ने क्षेत्रीय राजनीति को पूरी तरह से खत्म नहीं किया है बल्कि इसने क्षेत्रीय दलों के कार्यक्षेत्र को लगातार सीमित किया है, जिससे वोटों को सीटों में और राज्य सत्ता को राष्ट्रीय प्रभाव में समेत पहचान की राजनीति को एक स्थायी चुनावी मुद्दा बनाने की उनकी क्षमता सीमित हो गई है. आखिर राज्य दर राज्य यह रोकथाम कैसे आगे बढ़ी है?

महाराष्ट्र में कैसे पिछड़ी क्षेत्रीय पार्टी?

महाराष्ट्र में भाजपा BMC चुनाव में 227 सीटों में से 89 वार्डों को जीतने में कामयाब रही. वहीं शिवसेना केवल 29 वार्ड ही जीत पाई. पुणे नगर निगम में भाजपा ने 110 सीटों का आंकड़ा पार किया, जबकि शरद और अजीत पवार भाइयों की संयुक्त सीटें 2 अंकों में ही रहीं. भाजपा ने इस चुनाव को जीतने के लिए पीएम मोदी के के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार और देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली राज्य सरकार के विचार पर फोकस किया. उनकी 'माझी लड़की बहन' जैसी कल्याणकारी योजनाओं ने महिला वोटर्स के बीच लोकप्रियता हासिल की. वहीं उन्हें युवाओं का भी खूब समर्थन मिला. 'TOI' की रिपोर्ट के मुताबिक 18-25 आयु वर्ग के लगभग 47 प्रतिशत वोटर्स ने भाजपा के पक्ष में मतदान किया.

बिहार में भाजपा ने कैसे तय की जीत?

बिहार में क्षेत्रीय दलों का सफाया नहीं हुआ है, बल्कि वे भाजपा के नेतृत्व वाले राजनीतिक ढांचे में शामिल हो गए और उनके अधीन हो गए. साल 2025 के विधानसभा चुनावों में NDA ने 243 सीटों में से 200 से ज्यादा सीटें जीतीं, जो दशकों में राज्य में उसकी सबसे निर्णायक जीत थी. इस जीत में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी और पहली बार संख्या बल के मामले में सीएम नीतीश कुमार की जनता दल को पीछे छोड़ दिया. इस चुनाव मे भाजपा को 89 और JDU को 85 सीटें मिली. वहीं लोक जनशक्ति पार्टी (राम विलास), हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा और राष्ट्रीय लोक मोर्चा जैसे छोटे सहयोगी दलों ने NDA की सीटों में इजाफा किया. इसमें साल 2020 में 75 सीटें जीतने वाली राष्ट्रीय जनता दल 25 सीटों पर सिमट गई, जबकि कांग्रेस की सीटें घटकर एकल अंकों में ही रह गईं. बिहार में NDA की कल्याणकारी योजनाओं, बुनियादी ढांचे के विस्तार और जाति-निरपेक्ष संदेशों ने पुराने सामाजिक गठबंधनों को तोड़ा. बिहार के नतीजों से भाजपा की कंट्रोल स्ट्रैटजी की एक अहम विशेषता सामने आती है. इसमें क्षेत्रीय पार्टियों को बने रहने की अनुमति तो दी जाती है, लेकिन उन्हें हावी होने का मौका नहीं दिया जाता.

उत्तर प्रदेश में नहीं चलने दिया सपा का जादू

उत्तर प्रदेश में साल 2024 के लोकसभा चुनावों में भाजपा के नेतृत्व वाले NDA ने 80 में से 64 सीटें जीतीं. दूसरी ओर अखिलेश यादव की समाजवादी पार्टी (SP) साल 2022 के विधानसभा चुनावों में विपक्ष में रहते हुए 403 में से 111 सीटें जीतने के बावजूद अपनी पकड़ मजबूत करने के लिए संघर्ष करती रही. कभी एक महत्वपूर्ण शक्ति रही बहुजन समाज पार्टी लगभग शून्य हो गई और उसे केवल 1 सीट मिली. वहीं साल 2024 में भाजपा को लगभग 36 प्रतिशत वोट शेयर मिला, जबकि SP को लगभग 29 प्रतिशत वोट शेयर मिला. भाजपा की प्रधानमंत्री आवास योजना, मुफ्त राशन और डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर जैसी योजनाओं ने भाजपा को ज्यादा वोट हासिल करने में मदद की. इसके साथ ही भाजपा को अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण से भी जातिगत भेदभाव से हटकर हिंदू वोटों को एकजुट करने में मदद मिली.

पश्चिम बंगाल में हिलेगी TMC की सत्ता?

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस का दबदबा बरकरार है, लेकिन भाजपा इस चुनौती का सामना करने के लिए तैयार है. साल 2021 के विधानसभा चुनावों में TMC ने 294 में से 213 सीटें जीतीं. वहीं साल 2024 के लोकसभा चुनावों में पार्टी ने 42 में से 29 सीटें बरकरार रखीं और लगभग 45 प्रतिशत वोट शेयर हासिल किया, हालांकि भाजपा ने लगभग 23 प्रतिशत वोट शेयर के साथ प्रमुख प्रतिद्वंद्वी के रूप में अपनी स्थिति मजबूत कर ली. संगठन के विस्तार और पोलराइज्ड इलेक्शन कैंपेन के चलते भाजपा का वोट शेयर साल 2019 में 18 प्रतिशत बढ़कर 2021 के विधानसभा चुनावों में लगभग 38 प्रतिशत हो गया. शहरी कोलकाता और जंगलमहल जैसे आदिवासी क्षेत्रों में भाजपा ने अपनी पैठ बढ़ाई. ममता बनर्जी बंगाल में अभी भी शक्तिशाली हैं, लेकिन क्या वह लंबे समय तक इस शक्ति का आनंद ले पाएंगी इसका अभी कुछ ही महीनों में होने वाले चुनाव में पता चल जाएगा.

दिल्ली में 27 साल बाद कैसे वापस पाई सत्ता?

भाजपा के लिए साल 2025 का विधानसभा चुनाव एक महत्वपूर्ण टर्निंग पॉइंट बना. पार्टी ने 70 में से 48 सीटें जीतकर आम आदमी पार्टी (AAP) के एक दशक का शासन खत्म किया और लगभग 27 साल बाद राजधानी में अपना कब्जा पाया. भले ही चुनाव में AAP का वोट शेयर प्रतिस्पर्धी बना रहा, लेकिन भाजपा की संगठनात्मक मजबूती, उम्मीदवारों की उपस्थिति और प्रचार अभियान ने सीटों पर बेहतर जीत पक्की की. दिल्ली के नतीजों ने यह साबित किया कि एक राष्ट्रीय पार्टी की मशीनरी के सामने एक चर्चित क्षेत्रीय मॉडल भी दब सकता है.