/परिसीमन क्या है और कौन करता है? कैसे तय होती हैं लोकसभा सीटों की सीमाएं, 1971 के बाद क्या बदला

भारत में चुनाव आते ही सीटों के बंटवारे और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को लेकर चर्चा तेज हो जाती है. खासकर परिसीमन का नाम तब ज्यादा सुनाई देता है, जब लोकसभा और विधानसभा सीटों की संख्या या उनके भौगोलिक दायरे में बदलाव की बात सामने आती है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर परिसीमन होता क्या है, इसे कौन करता है और इसके पीछे कौन-सा आधार काम करता है?
सीधे शब्दों में कहें तो परिसीमन, यानी निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं का नए सिरे से निर्धारण. इसका मकसद यह सुनिश्चित करना होता है कि आबादी के हिसाब से अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में प्रतिनिधित्व के बीच बहुत ज्यादा असमानता न रहे. परिसीमन का काम संसद या राज्य सरकार सीधे अपने स्तर पर नहीं करती. इसके लिए संविधान और कानून के तहत परिसीमन आयोग बनाया जाता है. यह एक स्वतंत्र निकाय होता है, जिसका गठन केंद्र सरकार करती है.
परिसीमन आयोग में आम तौर पर सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत्त न्यायाधीश इसके अध्यक्ष होते हैं. इसके अलावा मुख्य निर्वाचन आयुक्त या उनके द्वारा नामित निर्वाचन आयुक्त और संबंधित राज्यों के राज्य निर्वाचन आयुक्त भी आयोग से जुड़े होते हैं. आयोग का काम सिर्फ नक्शे पर लाइन खींचना नहीं होता. वह आबादी, भौगोलिक स्थिति, प्रशासनिक इकाइयों और दूसरे व्यावहारिक पहलुओं को देखते हुए निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है.
परिसीमन का सबसे महत्वपूर्ण आधार जनसंख्या होती है. संविधान में लोकसभा और विधानसभा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन के संदर्भ में जनसंख्या को महत्वपूर्ण आधार बनाया गया है. आमतौर पर इसके लिए जनगणना के आंकड़ों का इस्तेमाल किया जाता है. आयोग इन आंकड़ों को ध्यान में रखते हुए कोशिश करता है कि एक निर्वाचन क्षेत्र में रहने वाली आबादी दूसरे निर्वाचन क्षेत्रों की तुलना में बहुत ज्यादा या बहुत कम न हो. हालांकि सिर्फ जनसंख्या ही सब कुछ नहीं है. निर्वाचन क्षेत्र बनाते समय भौगोलिक परिस्थितियों, प्रशासनिक सीमाओं, संचार और क्षेत्र की भौगोलिक निरंतरता जैसे पहलुओं को भी ध्यान में रखा जा सकता है. यानी परिसीमन का उद्देश्य यह नहीं होता कि हर जिले या राज्य को मनमाने तरीके से सीटें दे दी जाएं. इसके पीछे एक संवैधानिक और कानूनी प्रक्रिया होती है.
यहां एक महत्वपूर्ण अंतर समझना जरूरी है. परिसीमन आयोग मुख्य रूप से निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तय करता है, जबकि लोकसभा में राज्यों को कितनी सीटें मिलेंगी, इसका आधार संविधान और संबंधित कानूनी प्रावधान तय करते हैं. संविधान के अनुच्छेद 81 के तहत लोकसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व की व्यवस्था की गई है. सामान्य सिद्धांत यह है कि राज्यों के बीच सीटों का बंटवारा उनकी जनसंख्या के अनुपात को ध्यान में रखकर किया जाए. लेकिन भारत में यह व्यवस्था लंबे समय से स्थिर नहीं रही है. जनसंख्या नियंत्रण के लिए किए गए प्रयासों को ध्यान में रखते हुए सीटों के पुनर्वितरण को एक अवधि के लिए रोक दिया गया था. यहीं से 1971 की जनगणना का महत्व सामने आता है.
परिसीमन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 'देश में परिसीमन जरूरी है. 1971 के बाद कभी हुआ ही नहीं. आबादी बढ़ गई 50 फीसदी के आसपास और लोकसभा सीटें वही की वही हैं. संख्या के आधार पर हर 15 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए. लेकिन जो है यहां जनसंख्या की, राज्यों की तो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत और सांसदों की संख्या बहुत कम है. तो 1971 के बाद अभी तक परिसीमन नहीं हुआ, 50 वर्ष के आसपास होने को आए. ऐसे में जनसंख्या आधारित परिसीमन होना ज़रूरी है. मुझे लगता है कि 500 कुल सीटें अगर बढ़ेंगी तो सीटें 816, 850 के आसपास ही रहने वाली हैं. ऐसे में विपक्षी दल हैं जिनको आपत्ति है, वे कहते हैं कि महिला सीटें नहीं होनी चाहिए रिजर्व या दूसरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबको इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए- SC, ST, OBC, महिला, सभी को मिलना चाहिए. सामान्य वर्ग के लिए भी जरूर मिलना चाहिए. ऐसे में मुझे लगता है कि परिसीमन बहुत जरूरी है और यह देश की जनता और देश के भविष्य के लिए, उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है.'
भारत में 1971 की जनगणना के बाद लोकसभा सीटों के राज्यों के बीच पुनर्वितरण पर रोक लगा दी गई. इसका उद्देश्य उन राज्यों को नुकसान से बचाना था, जिन्होंने परिवार नियोजन और जनसंख्या नियंत्रण के क्षेत्र में बेहतर प्रदर्शन किया था. अगर हर कुछ वर्षों में सीटों का बंटवारा केवल जनसंख्या के आधार पर किया जाता, तो कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्यों की लोकसभा में हिस्सेदारी घट सकती थी, जबकि ज्यादा आबादी वाले राज्यों की सीटें बढ़तीं. इसी चिंता को देखते हुए संविधान में संशोधन करके सीटों के पुनर्विन्यास को लंबे समय तक स्थगित किया गया.
इसे एक आसान उदाहरण से समझ सकते हैं. मान लीजिए किसी राज्य ने जनसंख्या वृद्धि को नियंत्रित करने के लिए परिवार नियोजन को प्रभावी तरीके से लागू किया. दूसरी तरफ किसी दूसरे राज्य की आबादी तेजी से बढ़ती रही. अगर आज की आबादी को ही सीटों के बंटवारे का आधार बना दिया जाए, तो ज्यादा आबादी वाले राज्य को ज्यादा लोकसभा सीटें मिल सकती हैं. इससे ऐसा संदेश जा सकता है कि जिन राज्यों ने जनसंख्या नियंत्रण किया, उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व में नुकसान उठाना पड़ा. इसी वजह से 1971 की जनगणना के आंकड़ों के आधार पर लोकसभा में राज्यों की सीटों के आवंटन को लंबे समय तक स्थिर रखा गया.
परिसीमन पर लगी रोक पूरी तरह से यह नहीं कहती थी कि निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं कभी बदली ही नहीं जा सकतीं. 2001 की जनगणना के बाद परिसीमन आयोग का गठन किया गया और निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाओं को फिर से तय करने की प्रक्रिया शुरू हुई. लेकिन राज्यों के बीच लोकसभा सीटों की कुल संख्या के पुनर्वितरण पर रोक जारी रही. इसका मतलब यह हुआ कि किसी राज्य में निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदली जा सकती थीं, लेकिन राज्यों को मिलने वाली कुल लोकसभा सीटों की संख्या में व्यापक बदलाव नहीं किया गया. इसी प्रक्रिया के आधार पर मौजूदा लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं तैयार हुईं.
परिसीमन का एक और महत्वपूर्ण पहलू अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित सीटों का निर्धारण है. किस निर्वाचन क्षेत्र में अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिए सीट आरक्षित होगी, इसका निर्धारण भी परिसीमन की प्रक्रिया में किया जाता है. इसके लिए संबंधित क्षेत्र की आबादी और संवैधानिक प्रावधानों को आधार बनाया जाता है. इसलिए परिसीमन केवल सीट की सीमा बदलने की कवायद नहीं है. यह इस बात को भी प्रभावित करता है कि कौन-सा निर्वाचन क्षेत्र सामान्य रहेगा और कौन-सा SC या ST के लिए आरक्षित होगा.
ऐसा जरूरी नहीं है कि निर्वाचन क्षेत्र की सीमा और प्रशासनिक जिले की सीमा दो अलग चीजें हैं, एक लोकसभा क्षेत्र में कई विधानसभा क्षेत्र शामिल हो सकते हैं और ये जरूरी नहीं कि सभी एक ही जिले में हों. परिसीमन आयोग प्रशासनिक सीमाओं को ध्यान में रखता है, लेकिन निर्वाचन क्षेत्र बनाते समय जरूरत के अनुसार अलग-अलग प्रशासनिक क्षेत्रों को जोड़ा भी जा सकता है. कोशिश रहती है कि निर्वाचन क्षेत्र भौगोलिक रूप से जुड़े हुए और प्रशासनिक रूप से व्यावहारिक हों.
लोकसभा सीटों के पुनर्विन्यास पर लगी संवैधानिक रोक 2026 के बाद खत्म होने वाली व्यवस्था से जुड़ी हुई है. इसका मतलब यह है कि भविष्य में जब नए परिसीमन की प्रक्रिया होगी, तो राज्यों की लोकसभा सीटों के पुनर्वितरण का सवाल फिर से सामने आ सकता है. यहीं से दक्षिणी और उत्तरी राज्यों के बीच प्रतिनिधित्व को लेकर बहस तेज होती है. जिन राज्यों की आबादी पिछले दशकों में तेजी से बढ़ी है, वे जनसंख्या के आधार पर ज्यादा सीटों की मांग कर सकते हैं. वहीं कम जनसंख्या वृद्धि वाले राज्य यह सवाल उठा सकते हैं कि जनसंख्या नियंत्रण की उनकी सफलता के कारण उनका राजनीतिक वजन कम नहीं होना चाहिए. इसलिए अगला परिसीमन सिर्फ नक्शे पर निर्वाचन क्षेत्रों की सीमाएं बदलने की प्रक्रिया नहीं होगा. यह भारत के ढांचे और राज्यों के राजनीतिक प्रतिनिधित्व से जुड़ा एक बड़ा संवैधानिक और राजनीतिक मुद्दा भी बन सकता है.
लोकतंत्र में हर वोट की राजनीतिक अहमियत होती है. इसलिए यह जरूरी है कि अलग-अलग निर्वाचन क्षेत्रों में आबादी और प्रतिनिधित्व के बीच बहुत ज्यादा अंतर न हो.
परिसीमन इसी संतुलन को साधने की कोशिश है. लेकिन भारत जैसे बड़े और विविध देश में यह काम आसान नहीं है. एक तरफ समान प्रतिनिधित्व का सिद्धांत है, तो दूसरी तरफ जनसंख्या नियंत्रण, संघीय संतुलन और राज्यों के राजनीतिक हित भी जुड़े हुए हैं. यही वजह है कि 1971 के बाद से परिसीमन का मुद्दा केवल चुनावी नक्शे तक सीमित नहीं रहा. अब यह सवाल बन चुका है कि बदलती आबादी के बीच भारत के लोकतांत्रिक प्रतिनिधित्व का संतुलन आखिर कैसे कायम रखा जाए.