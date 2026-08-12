/परिसीमन क्या है और कौन करता है? कैसे तय होती हैं लोकसभा सीटों की सीमाएं, 1971 के बाद क्या बदला

परिसीमन को लेकर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन ने कहा, 'देश में परिसीमन जरूरी है. 1971 के बाद कभी हुआ ही नहीं. आबादी बढ़ गई 50 फीसदी के आसपास और लोकसभा सीटें वही की वही हैं. संख्या के आधार पर हर 15 लाख की जनसंख्या पर एक सांसद होना चाहिए. लेकिन जो है यहां जनसंख्या की, राज्यों की तो इतनी ज्यादा है कि पूछो मत और सांसदों की संख्या बहुत कम है. तो 1971 के बाद अभी तक परिसीमन नहीं हुआ, 50 वर्ष के आसपास होने को आए. ऐसे में जनसंख्या आधारित परिसीमन होना ज़रूरी है. मुझे लगता है कि 500 कुल सीटें अगर बढ़ेंगी तो सीटें 816, 850 के आसपास ही रहने वाली हैं. ऐसे में विपक्षी दल हैं जिनको आपत्ति है, वे कहते हैं कि महिला सीटें नहीं होनी चाहिए रिजर्व या दूसरी नहीं होनी चाहिए, लेकिन सबको इसमें प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए- SC, ST, OBC, महिला, सभी को मिलना चाहिए. सामान्य वर्ग के लिए भी जरूर मिलना चाहिए. ऐसे में मुझे लगता है कि परिसीमन बहुत जरूरी है और यह देश की जनता और देश के भविष्य के लिए, उन्नति के लिए यह बहुत आवश्यक है.'