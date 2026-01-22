Advertisement
India Trade Partners: 50% टैरिफ के बावजूद भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है USA, जानिए टॉप 10 में कौन-कौन से देश शामिल

India Trade: भारत के कुल 10 टॉप ट्रेड पार्टनर देशों के साथ इसका कुल ट्रेड 1158866.12 मिलियन डॉलर (करीब 9801293.75 करोड़ रुपये) का है. इनमें से निर्यात 437704.58 मिलियन डॉलर (करीब 3703412.02 करोड़ रुपये) और आयात 721,200.10 मिलियन डॉलर (करीब 6098208.86 करोड़ रुपये) का है. 

 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 22, 2026, 11:03 PM IST
India Top Trade Partners: भारत और अमेरिका के बीच ट्रेड को लेकर पिछले कई महीनों से तनाव दिखा है. हालांकि, इस तनाव में उतार-चढ़ाव भी जारी है. बीते साल अगस्त में अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाया था. इसमें से 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ ट्रंप ने यह कहते हुए लगाया था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी करता है, जिससे मिलने वाले पैसे का इस्तेमाल रूस, यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में करता है. भारत को लेकर ट्रंप ने कई बार धमकी भी दी है कि अगर वह रूस से तेल की खरीदारी को कम नहीं करता है तो वे और भी टैरिफ बढ़ा सकते हैं.

बहरहाल, अमेरिका के साथ टैरिफ चुनौती के बावजूद भी दुनिया में भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका ही है. केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, वित्त वर्ष 2025 के लिए भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है. दुनिया में भारत के कुल ट्रेड में से अमेरिका के साथ अकेले 11.40 फीसदी का व्यापार होता है. वहीं, दूसरे स्थान पर चीन है. आइए जानते हैं कि भारत का अमेरिका के साथ कुल कितने डॉलर का ट्रेड है और इसके साथ ही यह भी जानेंगे कि दुनिया में भारत के टॉप 10 ट्रेड पार्टनर देश कौन से हैं.

भारत और अमेरिका का कुल ट्रेड
वाणिज्य मंत्रालय के द्वारा वित्त वर्ष 2024-25 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार, भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर अमेरिका है. अमेरिका के साथ भारत का कुल ट्रेड 132 अरब डॉलर (करीब 1,118,612.19 करोड़ रुपये) का रहा है. इसमें भारत का निर्यात 86.51 अरब डॉलर (करीब 732,956.89 करोड़ रुपये) और आयात 45.62 अरब डॉलर (करीब 385,655.31 करोड़ रुपये)रहा है.

यह भी पढ़ें- Shadowfax Technologies IPO: ₹1907 करोड़ का आईपीओ, आखिरी दिन कितना गुना सब्सक्रिप्शन? ऐसे चेक करें शेयरों का अलॉटमेंट स्टेटस

 

 
भारत और चीन का कुल ट्रेड
दुनिया में भारत के साथ दूसरे नंबर पर सबसे अधिक ट्रेड करने वाले देश का नाम चीन है. वित्त वर्ष 25 के लिए भारत का चीन के साथ कुल ट्रेड 127.69 अरब डॉलर (करीब 1,080,282.27 करोड़ रुपये) का रहा है. इनमें भारत का निर्यात (Export) 14.25 अरब डॉलर (करीब 120,616.56 करोड़ रुपये) और आयात 113.44 अरब डॉलर (करीब 959,665.71 करोड़ रुपये) का रहा है. मतलब कि चीन के साथ भारत का कुल ट्रेड 11.01 फीसदी का रहा है. 

भारत के साथ टॉप 10 ट्रेड पार्टनर (आंकड़े - वित्त वर्ष 2025)
भारत के साथ सबसे अधिक ट्रेड करने में पहले स्थान पर अमेरिका (11.40 फीसदी) है. दूसरे स्थान पर चीन (11.01 फीसदी) है. तीसरे स्थान पर संयुक्त अरब अमीरात(UAE) (8.63 फीसदी) है. चौथे स्थान पर रूस (5.93 फीसदी) है. पांचवे स्थान पर सऊदी अरब (3.61 फीसदी) है. छठे स्थान पर सिंगापुर(2.96 फीसदी), सातवें स्थान पर इराक(2.78 फीसदी), आठवें स्थान पर जर्मनी(2.55 फीसदी), नौंवे स्थान पर इंडोनेशिया(2.43 फीसदी) और दसवें स्थान पर नीदरलैंड(2.40 फीसदी) है. नीचे दिए गए आंकड़े (टेबल में) मिलियन डॉलर में हैं.

यह भी पढ़ें- Budget 2026: इंदिरा गांधी से लेकर निर्मला सीतारमण तक, भारत की वो महिला वित्त मंत्री जिन्होंने पेश किया बजट; पढ़ें पहले भाषण के शुरुआती अंश

 

इन 10 देशों के साथ कुल कितने का ट्रेड?
भारत के कुल 10 टॉप ट्रेड पार्टनर देशों के साथ इसका कुल ट्रेड 1,158,866.12 मिलियन डॉलर (करीब 9,801,293.75 करोड़ रुपये) का है. इनमें से निर्यात 437,704.58 मिलियन डॉलर (करीब 3,703,412.02 करोड़ रुपये) और आयात 721,200.10 मिलियन अमेरिकी डॉलर (करीब 6,098,208.86 करोड़ रुपये) का है.  यह आंकड़े वाणिज्य मंत्रालय के हैं. नीचे दिए गए आंकड़े करोड़ रुपये में हैं.

भारत-अमेरिकी ट्रेड डील बहुत जल्द - वाणिज्य सचिव 
भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय ट्रेड डील काफी करीब है. बीते दिनों वाणिज्य सचिव राजेश अग्रवाल ने जोर देकर कहा कि भारत-अमेरिका बीटीए का बहुप्रतीक्षित पहला चरण "बहुत निकट" है, लेकिन उन्होंने कोई समयसीमा बताने से इनकार कर दिया. उन्होंने पत्रकारों से कहा था, "बातचीत चल रही है और वार्ताकार दल लंबित मुद्दों पर वर्चुअल रूप से बातचीत कर रहे हैं. लेकिन हम कोई समय सीमा तय नहीं कर सकते. यह बहुत जल्द होने वाला है. यह तभी होगा जब दोनों पक्ष तैयार होंगे और उन्हें लगेगा कि घोषणा करने का यह सही समय है." 

भारत-अमेरिका ट्रेड 500 अरब डॉलर करने का लक्ष्य
बता दें कि भारत और अमेरिका ने शुरू में 2025 के अंत तक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीति में नए घटनाक्रम, जिनमें टैरिफ भी शामिल हैं, ने उन योजनाओं को बदल दिया और लेट कर दिया. दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है, जो दोगुने से भी अधिक है. BTA की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में वाशिंगटन (अमेरिका) यात्रा के दौरान की गई थी.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 
1. भारत का सबसे अधिक ट्रेड किसके साथ है?
भारत का सबसे अधिक ट्रेड अमेरिका के साथ है.

2. भारत और रूस के बीच कुल ट्रेड कितने का है?
भारत और रूस के बीच कुल ट्रेड 5,80,163.10 करोड़ रुपये का है.

3. भारत और जर्मनी के बीच कुल कितने रुपये का ट्रेड है?
भारत और जर्मनी के बीच कुल 2,50,265.33 करोड़ रुपये का ट्रेड है.

4. भारत का कुल टॉप 10 ट्रेड कितने करोड़ रुपये का है?
भारत का कुल टॉप 10 ट्रेड 9801293.75 करोड़ रुपये का है.

5. भारत के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर देश कौन से हैं?
भारत के टॉप 5 ट्रेड पार्टनर देश अमेरिका, चीन, यूएई, रूस और सऊदी अरब हैं. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

