क्या भतीजे को आगे बढ़ाने की कीमत ममता को पार्टी गंवाकर चुकानी पड़ी? 30 साल पुराना दल 14 दिन में हाथ से कैसे निकला

TMC Split Inside Story: क्या भतीजे को आगे बढ़ाने की कीमत ममता को पार्टी गंवाकर चुकानी पड़ी है? जिस दल को उन्होंने करीब 30 साल पहले स्थापित किया था, वह महज 14 दिन में ही उनके हाथ से कैसे निकल गया. इस बारे में आज आपको पूरे घटनाक्रम की इनसाइड स्टोरी जाननी चाहिए.
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How TMC Split into Two Parts: अब से कुछ हफ्तों पहले तक देश की कद्दावर नेताओं में शामिल ममता बनर्जी के हाथ से सत्ता तो चली ही गई, पार्टी भी उनके हाथ से निकल गई है. उनकी तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) अब दो हिस्सों में टूट चुकी है और पार्टी के जीते हुए करीब 80 फीसदी विधायक अलग होकर पृथक गुट बना चुके हैं. निष्कासित नेता ऋतब्रत बनर्जी के नेतृत्व में 58 बागी विधायकों ने विधानसभा स्पीकर रथिंद्र बोस से सदन में अलग बैठने के लिए मान्यता प्राप्त कर ली और टीएमसी विधायक दल पर नियंत्रण का दावा किया. इस घटना ने करीब 3 दशक पहले ममता बनर्जी की ओर से स्थापित की गई पार्टी को हिलाकर रख दिया है.
इस संकट की शुरुआत 4 मई को पार्टी की विधानसभा चुनाव में हार के बाद ही हो गई थी. नए चुने विधायकों में पार्टी नेतृत्व के प्रति असंतोष उभरने लगा. उन्होंने निजी तौर पर पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव और ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी को इस हार के लिए जिम्मेदार ठहराना शुरू किया. ममता इस स्थिति को भांप चुकी थी लेकिन पार्टी पर से अपने भतीजे की सत्ता को किसी भी सूरत में कम नहीं होने देना चाहती थी.
पार्टी के निवार्चित विधायकों की 6 मई की बैठक बुलाई गई, जिसमें ममता बनर्जी ने चुनाव प्रचार में अभिषेक की भूमिका के लिए विधायकों से तालियां बजाने को कहा. बैठक में शामिल कई विधायकों ने इसे पार्टी संरचना में ममता परिवार की बढ़ते एकाधिकार का संकेत माना. हालांकि, कार्रवाई के डर से वे उस वक्त चुप रहे लेकिन नाराजगी अंदर ही अंदर बढ़ चुकी थी.
इस असहमति का पहले सार्वजनिक संकेत 19 मई को तब सामने आया, जब विधायकों की बैठक में ऋतब्रत बनर्जी और संदीपन साहा ने सवाल उठाया कि जहांगीर खान ने फाल्टा में हुए रिपोल में अचानक अपना नाम वापस क्यों ले लिया. उनके इस आचरण पर अनुशासनात्मक कार्रवाई क्यों नहीं हुई. चूंकि जहांगीर खान अभिषेक के करीबी माने जाते हैं, इसलिए इस आलोचना को पार्टी नेतृत्व के लिए चुनौती के रूप में देखा गया.
हालांकि, पार्टी के वरिष्ठ नेता कुणाल घोष ने भी इसी तरह की चिंताएं उठाईं. लेकिन बाद में वे चुप्पी साध गए बागी गुट से दूरी बना ली. आखिरकार, अंदर ही बढ़ रही विरोध की चिंगारी 22 मई को निर्णायक मोड़ पर पहुंच गई. ऋतब्रत बनर्जी ने बंगा भवन पहुंचकर अचानक मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी से मुलाकात की. इस मुलाकात के बाद उन्होंने प्रशासनिक समीक्षा बैठक में विपक्षी विधायकों और सांसदों को आमंत्रित करने के सुवेंदु अधिकारी के फैसले की सराहना की, जिसके बाद राज्य में राजनीतिक अटकलें तेज हो गईं.
अभिषेक बनर्जी पर 30 मई को सोनारपुर में लोगों ने अंडे और सड़े टमाटर फेंककर हमला किया. पार्टी के सीनियर नेताओं ने इसकी सार्वजनिक रूप से निंदा की, लेकिन अधिकतर टीएमसी नेता इस मुद्दे पर चुप्पी साध गए. इस घटना के अगले दिन ममता बनर्जी ने कालीघाट स्थित अपने आवास पर नए चुने गए विधायकों की बैठक बुलाई, जिसमें महज 20 विधायक ही पहुंचे. इससे स्पष्ट हो गया कि अब पार्टी में कभी भी टूट हो सकती है.
खतरा भांपकर ममता बनर्जी ने ऋतब्रत और संदीपन को पार्टी से निष्कासित कर दिया. लेकिन यह एक्शन संकट खत्म करने के बजाय बागियों को और ऊर्जा देने वाला साबित हुआ. ऋतब्रत और उनके समर्थकों ने अभिषेक बनर्जी के खिलाफ हमले और तेज कर दिए. बागी गुट में इसे 'ऑपरेशन क्राउन प्रिंस' नाम दिया गया.
इस बुधवार को 58 विधायकों ने ऋतब्रत बनर्जी को विधायक दल का नेता चुन लिया और इस संबंध में लिखित प्रस्ताव असेंबली के स्पीकर को सौंप दिया. स्पीकर ने उनके दावे को स्वीकार कर लिया, जिससे बागी गुट को टीएमसी के आधिकारिक विधायक विंग की मान्यता मिल गई. इसके तुरंत बाद कई विधायक सुवेंदु अधिकारी द्वारा नबन्ना में बुलाई गई सरकारी समीक्षा बैठक में शामिल हुए.
इस घटनाक्रम के साथ ही ममता बनर्जी 3 दशक के सबसे बड़े राजनीतिक उलटफेर का शिकार हो गईं. लगभग 30 सालों तक टीएमसी उन्हीं के इर्द-गिर्द घूमती रही. लेकिन महज 14 दिनों के विद्रोह में उनकी पार्टी हाथ से निकल गई और इस टूट के सबसे बड़े खलनायक बने उनके भतीजे अभिषेक बनर्जी. वही अभिषेक जिनके नाम की कभी बंगाल में तूती बोला करती थी, अब आम लोग तो क्या पार्टी कार्यकर्ता भी उनके नाम से चिढ़ रहे हैं. ऐसे में ममता और अभिषेक का राजनीतिक भविष्य अब आगे क्या होगा, यह देखने लायक बात होगी.
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