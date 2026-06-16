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29 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी क्या ईरान से हार गए ट्रंप? शांति समझौते पर उठ रहे सवाल, इजरायल भी क्यों हो रहा गुस्से से 'लाल'

Israel Reaction to US-Iran Peace Deal: अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप क्या 29 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी ईरान से हार गए हैं? यह सवाल अमेरिकी जनता ट्रंप से पूछ रही है, वहीं इजरायल भी गुस्से से 'लाल' हो रखा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 16, 2026, 01:13 AM IST|Updated: Jun 16, 2026, 01:16 AM IST
29 अरब डॉलर खर्च करने के बाद भी क्या ईरान से हार गए ट्रंप? शांति समझौते पर उठ रहे सवाल, इजरायल भी क्यों हो रहा गुस्से से 'लाल'

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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