सोचिए अगर ईरान इस डील में शामिल नहीं तो इस डील का मतलब क्या रह जाता है. एक तरफ ईरान, अमेरिका से इजरायल के हमला ना करने की गारंटी मांग रहा है. दूसरी तरफ इजरायल के मंत्री कह रहे हैं कि इजरायल, अमेरिका का गुलाम नहीं है. इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने भी ऐलान किया है कि लेबनान के जिन इलाकों में इजरायल की सेना मौजूद है, वह उससे पीछे नहीं हटेगी. इजरायल लेबनान पर हमला बंद कर देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. आज आपको समझना चाहिए आखिरकार इस स्थिति में इजरायल डील के खिलाफ क्यों हैं.