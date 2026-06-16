Why Israel Upset About US-Iran Peace Deal? दुनिया भर के विश्लेषक मान रहे हैं ईरान के साथ डील होने से ट्रंप को युद्ध से निकलने का रास्ता तो मिल गया, लेकिन अमेरिका को कोई स्पष्ट रणनीतिक जीत नहीं मिली. ट्रंप की अपने ही देश में इसलिए भी आलोचना हो रही है क्योंकि 29 बिलियन डॉलर खर्च करके जिन लक्ष्यों को पाने के लिए ट्रंप ने युद्ध छेड़ा.
ईरान को 300 बिलियन डॉलर से ज्यादा का नुकसान पहुंचाया. वो लक्ष्य तो ट्रंप हासिल नहीं कर पाए, लेकिन अब ईरान को नुकसान का मुआवजा दिया जा रहा है. यानी नुकसान के 300 बिलियन डॉलर लौटाए जा रहे हैं. जबकि मिडिल ईस्ट में अमेरिका के सहयोगी देशों कतर, कुवैत, बहरीन, यूएई और सऊदी अरब को 500 बिलियन डॉलर का नुकसान उठाना पड़ा है.
अमेरिका में ज्यादातर लोग मान रहे हैं . इस डील से अमेरिका को नहीं ईरान को ज्यादा फायदा हुआ है. अमेरिका के डेमोक्रेट सांसद क्रिस मर्फी ने कहा है कि अगर ईरान के साथ कोई अंतिम समझौता होता है, तो वह तेहरान के सामने ‘सरेंडर’ जैसा लगेगा. फिर भी ऐसे समझौते का स्वागत किया जाना चाहिए, क्योंकि युद्ध जारी रहने से अमेरिका और कमजोर होगा.
यानी सरेंडर जैसी स्थिति के बावजूद अमेरिका में लोग युद्ध रुकने से खुश हैं. लेकिन इजरायल ऐसा नहीं सोच रहा. इजरायल में सत्ताधारी पार्टी और विपक्ष कोई भी ईरान को इतनी आसानी से छोड़ने को तैयार नहीं है.
यही वजह है कि इजरायल के अंदर से अमेरिका और ईरान की डील के खिलाफ आवाजें उठ रही हैं. इजरायल की डेमोक्रेट्स पार्टी के चीफ याइर गोलान ने अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते की आलोचना करते हुए इसे इजरायल के लिए खराब बताया है. गोलान ने कहा कि इजरायली वायुसेना और सैनिकों ने जो सैन्य सफलताएं हासिल की थीं, वे इस समझौते के बाद बेकार हो गईं. नेतन्याहू ने ईरान के खिलाफ जीत का वादा किया था. लेकिन ईरान और ज्यादा ताकतवर हो गया.
इजरायल में ज्यादातर लोगों की भावनाएं इस डील को लेकर ऐसी ही हैं. यही वजह है कि नेतन्याहू सरकार के मंत्रियों ने डील के खिलाफ मुखर होकर बोलना शुरू कर दिया है. इजरायल के राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन ग्वीर सबसे ज्यादा नाराज हैं.
ग्वीर ने कहा, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का यह समझौता इजरायल पर लागू नहीं होता और इजरायल इसकी शर्तों का हिस्सा नहीं है. इजरायल अमेरिका के अधीन नहीं है. हम एक आजाद और संप्रभु देश हैं. इजरायल इस समझौते का पक्षकार नहीं है और यह देश की सुरक्षा की गारंटी नहीं देता.
सोचिए अगर ईरान इस डील में शामिल नहीं तो इस डील का मतलब क्या रह जाता है. एक तरफ ईरान, अमेरिका से इजरायल के हमला ना करने की गारंटी मांग रहा है. दूसरी तरफ इजरायल के मंत्री कह रहे हैं कि इजरायल, अमेरिका का गुलाम नहीं है. इजरायल के रक्षा मंत्री इज़राइल काट्ज़ ने भी ऐलान किया है कि लेबनान के जिन इलाकों में इजरायल की सेना मौजूद है, वह उससे पीछे नहीं हटेगी. इजरायल लेबनान पर हमला बंद कर देगा, इसकी भी कोई गारंटी नहीं है. आज आपको समझना चाहिए आखिरकार इस स्थिति में इजरायल डील के खिलाफ क्यों हैं.
इजरायल चाहता था कि ईरान के परमाणु कार्यक्रम को हमेशा के लिए खत्म कर दिया जाए, लेकिन समझौते में यह मुद्दा 60 दिनों की आगे की बातचीत के लिए छोड़ दिया गया है. ईरान का परमाणु कार्यक्रम इजरायल के लिए ही सबसे बड़ा खतरा है.
इजरायल की मांग थी कि ईरान का संवर्धित यूरेनियम देश से बाहर भेजा जाए, लेकिन इस पर अभी कोई स्पष्ट फैसला नहीं हुआ है. ईरान के मिसाइल कार्यक्रम को रोकने का लक्ष्य भी इस समझौते में साफ तौर पर शामिल नहीं दिखता. इन मिसाइलों ने इजरायल को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाया.
इस डील से हिज़्बुल्लाह पर दबाव बनाए रखने की इजरायली रणनीति को भी झटका लग सकता है, क्योंकि लेबनान को युद्धविराम में शामिल किया गया है. इजरायल चाहता था कि ईरान आर्थिक और राजनीतिक रूप से कमजोर हो, लेकिन प्रतिबंधों में संभावित राहत से तेहरान को फायदा मिल सकता है.
इजरायल की योजना थी कि लेबनान और अन्य मोर्चों पर वो अपनी सैन्य कार्रवाई की पूरी आजादी बनाए रखे , लेकिन अमेरिकी दबाव उसे युद्धविराम की तरफ धकेल रहा है. अगर 19 जून को समझौते पर हस्ताक्षर हो जाते हैं और 60 दिन की वार्ता शुरू हो जाती है तो इससे तेल बाजार को भले ही तुरंत राहत मिल जाए. लेकिन इजरायल अगर इस समझौते का हिस्सा नहीं बनेगा और हिज़्बुल्लाह का मुद्दा पूरी तरह नहीं सुलझेगा. ईरान के परमाणु भंडार पर भी मतभेद बना रहेगा तो समझौते की लंबी उम्र की उम्मीद बेमानी ही रहेगी.