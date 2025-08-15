ध्वजारोहण और ध्वज फहराने में बहुत बड़ा अंतर है... तिरंगा फहराने का तरीका भी जान लीजिए

Flag Hoisting and Flag Unfurling: देशभर में आजादी दिवस की धूम है. लोग तिरंगे को सलाम कर रहे हैं. हर साल स्वतंत्रता दिवस और गणतंत्र दिवस पर तिरंगे के साथ जुड़ा गर्व का ये पल देशभर में मनाया जाता है. इस साल 15 अगस्त को भारत अपना 79वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है. 15 अगस्त 1947 को देश गुलामी से आजाद हुआ था. संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ. इन दोनों तारीखों पर तिरंगे से जुड़ी रस्में अलग तरीके से निभाई जाती हैं. लेकिन अक्सर लोग ध्वजारोहण और ध्वज फहराने को एक ही समझ लेते हैं जबकि दोनों में तकनीकी अंतर है.

ध्वजारोहण और ध्वज फहराना

असल में स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री लाल किले पर ध्वजारोहण करते हैं और राष्ट्र के नाम संबोधन देते हैं. इस मौके पर तिरंगा पहले मोड़ा हुआ होता है. जिसे ऊपर खींचकर खोला जाता है. वहीं गणतंत्र दिवस पर राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर राष्ट्रीय ध्वज फहराते हैं और परेड की सलामी लेते हैं. इसमें तिरंगा पहले से ऊपर बंधा होता है और रस्सी खींचते ही हवा में लहराने लगता है.

दोनों में बेसिक अंतर

ध्वजारोहण Flag Hoisting में तिरंगे को जमीन से ऊपर खींचकर चोटी तक पहुंचाया जाता है और फिर खोला जाता है. जबकि ध्वज फहराने Flag Unfurling में तिरंगा पहले से ऊपर बंधा होता है और रस्सी खींचते ही खुलकर लहराता है. यही कारण है कि 15 अगस्त को ‘ध्वजारोहण’ और 26 जनवरी को ‘ध्वज फहराना’ कहा जाता है.

इतिहास भी गवाह है

इतिहास गवाह है कि 15 अगस्त 1947 को लाल किले से पंडित जवाहर लाल नेहरू ने ध्वजारोहण किया था. उस समय अंग्रेजी शासन का झंडा हटाकर तिरंगे को ऊपर चढ़ाया गया था. वहीं 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ तब राष्ट्रपति डॉ. राजेंद्र प्रसाद ने पहले गणतंत्र दिवस पर तिरंगा फहराया था. क्योंकि वह पहले से ही चोटी पर बंधा हुआ था.

