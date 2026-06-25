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Blog: डॉगेश भाई.. लगता है अब आपके भी पहचान पत्र का समय आ गया है!

पिछले काफी समय से डॉगेश भाई चर्चा में हैं. दिल्ली से ही सटे गुरुग्राम में अभी एक आदेश आ गया है. शायद कोर्ट और सरकार दोनों ने ठान लिया है कि डॉगेश भाई को भी सिस्टम में लाना ही होगा. बतौर डॉग लवर हमें समझना होगा कि सहानुभूति और जिम्मेदारी के बीच की खाई बहुत बड़ी है.

Written ByGaurav Prabhat Pandey
Published: Jun 25, 2026, 05:37 PM IST|Updated: Jun 25, 2026, 06:09 PM IST
Blog: डॉगेश भाई.. लगता है अब आपके भी पहचान पत्र का समय आ गया है!
Image Credit: Zee ArchiveSource: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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