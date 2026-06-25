हम जहां रहते हैं नोएडा में वहां सामने एक पार्क है. एक चचा शाम को अपने डॉगी को घुमाने लाते हैं. पैदल चलने वाले ट्रैक पर कुत्ता आगे-आगे चलता है और पट्टा पकड़े चचा हाफ लोअर पहने पीछे-पीछे भागते हैं. पूरे पार्क का दो तीन चक्कर लगाते हुए उनका डॉगी बीच में नित्य क्रिया भी कर देता है. सामने से आता देखकर बच्चों को उठाकर गोद में लेना पड़ जाता है और खुद भी ट्रैक से उतरना पड़ता है. उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं अटैक ना कर दे और साथ ही चचा को कोई परवाह नहीं कि लोग ट्रैक पर चल रहे हैं. बेचारे कुत्ते को क्या ही परवाह होगी.
उधर गांव में बड़े पिताजी दो देशी कुत्तों को उनके बचपन से ही पाले हुए हैं. उसकी मां उनके जन्म के बाद ही मर गई थी और उसे हथेली पर गाय का दूध रखकर कई बार पिल्लों को पिलाते हुए हमने बड़े पिताजी को देखा है. जब कोई घर पर आता है तो वो कुत्ते भी बेजोड़ भौंकते हैं. ऐसा लगता है कि किसी को नोंच लेंगे. हालांकि उन्होंने किसी को अभी तक हमारे घर के सदस्यों की जानकारी में नहीं नोंचा. हां कभी-कभी वे दोनों आपस में जरूर लड़ लेते हैं. दोनों जगह के अपने अनुभव हैं.
असल में होता ये है कि कई बार पार्क में टहलते हुए मिलें तो ये भाईसाहब पट्टे से आजाद भी मिलते हैं. मोहल्ले की गली में दिखें तो रौब से चलते हैं. जैसे उन्होंने अभी जस्ट कोई प्लॉट बुक कराया हो. और कभी-कभी तो चलने वालों की पिंडली पर अपनी 'दोस्ती' का इजहार भी कर देते हैं. कुछ सीसीटीवी ऐसे भी आते हैं कि दोस्ती के नाम पर अधमरा भी कर देते हैं.
डॉगेश भाई पिछले काफी समय से चर्चा में हैं. दिल्ली से ही सटे चर्चित शहर गुरुग्राम में अभी एक आदेश आ गया है. शायद कोर्ट और सरकार दोनों ने ठान लिया है कि डॉगेश भाई को भी सिस्टम में लाना ही होगा. गुरुग्राम नगर निगम ने तत्काल प्रभाव से आदेश जारी किया है कि पालतू कुत्ते का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा. मालिक का पहचान पत्र, कुत्ते की फोटो, रेबीज का टीका और फिर तैयार होगा डॉगेश भाई का भी सरकारी रिकॉर्ड.
वैसे गुरुग्राम वाला यह आदेश कोई अचानक का फैसला नहीं है. देश भर में कुत्तों के काटने की घटनाएं पिछले कुछ सालों में रिकॉर्ड तोड़ रही हैं. 2022 में करीब 21 लाख, 2023 में 30 लाख और 2024 में 37 लाख से ज्यादा डॉग बाइट के मामले दर्ज हुए हैं. ये सिर्फ दर्ज मामले हैं. इससे ज्यादा शायद दर्ज नहीं होते हैं. अभी कुछ ही समय पहले राजस्थान के श्री गंगानगर में सिर्फ एक महीने में 1,084 लोगों को कुत्तों ने काटा. तमिलनाडु में चार महीनों में दो लाख से ज्यादा मामले आए. ये आंकड़े सिर्फ 'डॉगेश भाई की शरारत' नहीं हैं बल्कि एक गंभीर सार्वजनिक स्वास्थ्य संकट है.
सुप्रीम कोर्ट ने खुद इस मामले को स्वतः संज्ञान लिया है. कोर्ट ने क्लियर कहा कि गरिमापूर्ण जीवन के अधिकार में यह भी शामिल है कि नागरिक बिना कुत्ते के काटने के डर के सड़क पर चल सकें. वैसे भी मामला सिर्फ आवारा कुत्तों का नहीं पालतू कुत्तों तक भी फैल चुका है. दिल्ली की बात करें तो MCD के तहत कुत्तों का रजिस्ट्रेशन पहले से अनिवार्य है. सालाना 500 रुपये की फीस, टीकाकरण का सर्टिफिकेट और नस्ल की जानकारी जरूरी है.
उधर झारखंड ने नवंबर 2025 में पूरे राज्य के शहरी क्षेत्रों में यह नियम लागू किया. उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद बिना रजिस्ट्रेशन के 5000 रुपये तक जुर्माना ठोक रहा है. इधर पंजाब के कई शहरों में भी सख्ती आई है. अब गुरुग्राम ने कदम बढ़ाया है. यानी धीरे-धीरे हर शहर में डॉगेश भाई का एक 'पहचान पत्र' बनना तय हो रहा है.
इसी बीच सुप्रीम कोर्ट ने मई 2026 में एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया. कोर्ट ने डॉग लवर्स की उन याचिकाओं को खारिज कर दिया जिनमें स्कूल, अस्पताल, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों से कुत्ते न हटाने की मांग थी. अदालत ने साफ कहा कि रेबीज से पीड़ित और खूंखार कुत्तों को कानूनी दायरे में मारा जा सकता है. कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर खाना खिलाने पर रोक रहेगी. और कुत्ता खिलाने वाले 'फीडर ग्रुप' भी अगर कुत्ता किसी को काटे तो जिम्मेदार माने जाएंगे. उस सुनवाई में जस्टिस विक्रम नाथ की बेंच ने तो ये भी पूछ लिया था कि क्या आपकी भावनाएं सिर्फ कुत्तों के लिए हैं, इंसानों के लिए नहीं हैं?
अब इधर डॉगेश भाई के चाहने वाले थोड़ा नाराज जरूर हो सकते हैं. लेकिन यह नियम उनके दुश्मन नहीं बल्कि उनके और हमारे डॉगेश भाई के सच्चे हितैषी हैं. रजिस्ट्रेशन से यह पक्का होगा कि कुत्ते को समय पर टीका मिलेगा, उसकी पहचान होगी और अगर वो खो गया तो वापस मिलेगा. गुरुग्राम के नए आदेश में यह भी कहा गया है कि पिटबुल टेरियर, रॉटवीलर, डोगो अर्जेंटीनो जैसी खतरनाक नस्लों के कुत्तों को सार्वजनिक जगहों पर मजल यानि कि मुंह पर जाली लगाना अनिवार्य होगा. ये डॉगेश भाई का नुकसान नहीं है बस थोड़ी जवाबदेही हो गई है.
बतौर डॉग लवर हमें समझना होगा कि सहानुभूति और जिम्मेदारी के बीच की खाई बहुत बड़ी है. लोग कुत्ता पालते हैं, प्यार करते हैं, इंस्टाग्राम पर रील बनाते हैं, लेकिन टीका लगवाना, पट्टा बांधना और रजिस्ट्रेशन कराना 'झंझट' लगता है. नतीजा? जब डॉगेश भाई किसी बच्चे को काट लेते हैं तो मालिक गायब हो जाता है. अगर सामने रहता भी है तो पीड़ित परिवार से लड़ जाता है मारपीट पर उतारू हो जाता है. उधर पीड़ित परिवार अस्पताल में बैठा रहता है बच्चे को लेकर. पालतू कुत्ते का मालिक होना सिर्फ 'अच्छा इंसान' होना नहीं है बल्कि यह एक कानूनी दायित्व भी है.
अभी यह नियम गुरुग्राम, दिल्ली, झारखंड और यूपी के कुछ शहरों में है. मगर जिस स्पीड से इस मामले में कोर्ट के आदेश आ रहे हैं और जिस तरह राज्य दर राज्य और कई नगर निगम हरकत में आ रहे हैं हमारे अपने डॉगेश भाई अलर्ट रहें. वो दिन दूर नहीं जब देश के हर शहर में डॉगेश भाई का सरकारी रिकॉर्ड बनना जरूरी हो जाएगा.
तो डॉगेश भाई, बुरा मत मानिए. हम आपके साथ पूरे अधिकार से हैं मगर जिम्मेदारी के साथ. कर्तव्य के साथ. अपने मालिक को बोलिए रजिस्ट्रेशन कराएं, टीका लगवाएं, पट्टा पहनाएं और पार्क में छोड़ने से पहले ये भी देखिए कि सामने वाले को डर लग रहा है.
(Note- कॉपी में लिखे गए सभी आंकड़े सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई, संबंधित नगर निगम के आदेशों और सरकारी रिपोर्ट्स पर आधारित हैं)