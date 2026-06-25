हम जहां रहते हैं नोएडा में वहां सामने एक पार्क है. एक चचा शाम को अपने डॉगी को घुमाने लाते हैं. पैदल चलने वाले ट्रैक पर कुत्ता आगे-आगे चलता है और पट्टा पकड़े चचा हाफ लोअर पहने पीछे-पीछे भागते हैं. पूरे पार्क का दो तीन चक्कर लगाते हुए उनका डॉगी बीच में नित्य क्रिया भी कर देता है. सामने से आता देखकर बच्चों को उठाकर गोद में लेना पड़ जाता है और खुद भी ट्रैक से उतरना पड़ता है. उसे देखकर ऐसा लगता है कि कहीं अटैक ना कर दे और साथ ही चचा को कोई परवाह नहीं कि लोग ट्रैक पर चल रहे हैं. बेचारे कुत्ते को क्या ही परवाह होगी.