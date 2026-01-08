कहीं गले ही हड्डी न बन जाए सस्ता रूसी तेल, 500% टैरिफ का पहाड़ फोड़ने की फिराक में ट्रंप...अगर ऐसा हुआ तो भारत की मुश्किल समझिए

Donald Trump on India: वेनेजुएला के बाद अमेरिका के हमले के बाद से डोनाल्ड ट्रंप भारत पर बोलने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं. वो कभी कहते हैं भारत उन्हें खुश कर रहा है तो कभी ये कहते हैं भारतीय प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी उनसे खुश नहीं है. रूसी तेल की खरीद पर ट्रंप की धमकी हर मौके पर बाहर आ रही है. ट्रंप ने पहले ही भारत पर रूसी तेल की खरीद के चलते 25 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है तो वहीं अब 500 फीसदी का विशाल पहाड़ तोड़ने के फैसले को मंजूरी दे दी है.

ट्रंप का भारत पर प्रहार

अमेरिका ने पहले से भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है. ये टैरिफ बढ़कर 500 फीसदी पर पहुंच सकता है. अमेरिका ने उन देशों के खिलाफ 500 प्रतिशत का टैरिफ लगाने की योजना बनाई है, जो रूस से तेल खरीद रहे हैं. ट्रंप प्रशासन ने बिल को मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत, ब्राजील और चीन पर 500 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकता है.

रूस के खिलाफ बिल, भारत, चीन समेत इन देशों पर निशाना

अमेरिका में रूस पर प्रतिबंध अधिनियम 2025 को मंजूरी दे दी गई है. राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस बिल पर सहमति दे दी है. अमेरिकी सीनेटर लिंडसे ग्राहम ने कहा है कि अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस पर प्रतिबंध लगाने वाले द्विदलीय विधेयक को हरी झंडी दे दी है. इस बिल के जरिए उन देशों को सजा दी जाएगी, जो रूस से तेल खरीदते हैं. अगले हफ्ते इस विधेयक के पारित होने की संभावना है. इस टैरिफ शुल्क को 500 फीसदी तक करने का विकल्प है. ऐसा होने पर भारत, चीन, ब्राजील समेत उन देशों पर अमेरिकी निर्यात पर 500 फीसदी तक टैरिफ लगाया जा सकेगा, जो रूस से तेल खरीदते हैं.

ट्रंप के निशाने पर भारत, चीन

ट्रंप पहले भी दावा कर चुके हैं कि भारत और चीन जैसे देश रूस से सस्ता तेल खरीदकर यूक्रेन युद्ध को प्रोत्साहन दे रहे हैं. इस बिल की मदद से ट्रंप को चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों के खिलाफ जबरदस्त ताकत मिलेगी. इन देशों को या तो रूस से सस्ता तेल खरीदना बंद करना होगा या फिर उन्हें अमेरिका के निर्यात पर भारी टैक्स देना होगा.

भारत पर असर

भारत ने ट्रंप के उन तमाम दावों को खारिज कर दिया, जिसमें दावा किया जा रहा है कि उन्हें पीएम मोदी ने आश्वासन मिला है कि वो रूस से तेल खरीदना बंद कर देंगे. सरकार ने स्पष्ट किया कि ऐसी कोई बातचीत या प्रतिबद्धता नहीं हुई थी. सरकार साफ कर चुकी है कि उसके ऊर्जा संबंधी निर्णय राष्ट्रीय हित पर आधारित हैं. उन्हें सस्ता तेल जहां से मिलेगा वो वहां से खरीदेंगे. हालांकि भारत ने अमेरिका से भी तेलों की खरीद बढ़ा दी है.

भारत रूस से कितना तेल खरीदता है ?

भारत अमेरिका और रूस दोनों देशों से कच्चे तेल की खरीद कर देश चलाता है. चालू वित्तीय वर्ष के पहले आठ महीनों (अप्रैल से नवंबर 2025) में अमेरिका से भारत का कच्चा तेल आयात 92% से ज्‍यादा बढ़ गया है, वहीं रूस से घटा है. आंकड़ों में देखें तो अप्रैल से नवंबर 2025 के बीच रूस भारत का सबसे बड़ा कच्चा तेल सप्लायर रहा. भारत ने रोजाना 17.81 करोड़ टन कच्चा तेल खरीदा, जिसमें अमेरिका की हिस्सेदारी पिछले साल के मुकाबले 4.3% से बढ़कर 7.6% हो गई है, जबकि रूस की हिस्सेदारी 37.9% से घटकर 33.7% रह गई. भारत के लिए अमेरिका और रूस में से किसी एक को चुनना आसान नहीं है, क्योंकि देशों का भारत की अर्थव्यवस्था में अहम रोल है.

500 फीसदी टैरिफ लगा तो भारत पर क्या होगा असर ?

भारत के लिए अमेरिका की नाराजगी को झेलना आसावन नहीं है. अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर हैं. बीते चार सालों से अमेरिका भारत का सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. साल 2024-25 में भारत और अमेरिका के बीच 132 अरब डॉलर का व्यापार हुआ. जिसमें से 88.02 अरब डॉलर का सामान भारत ने अमेरिका को बेचा. वहीं 44 अरब डॉलर का सामान खरीदा. भले ही आपको ट्रंप के भड़काऊ बयानों और उनकी हरकतों से खीज रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि अमेरिका ही भारत के लिए सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है. भारत से अमेरिका को दवाइयां, टेक्सटाइल, कीमती पत्थर, ज्वैलरी, कपड़े आदि सामान भेजे जाते है, वहीं मशीनरी, पेट्रोलियम और अन्य सामान खरीदते हैं. भारत को अमेरिका की जरूरत है. दोनों देशों के बीच अरब डॉलर के कारोबार से इकोनॉमी को बूस्ट मिलता है, जिसे इतना आसानी से खत्म नहीं किया जा सकता है. अमेरिका की सैकड़ों कंपनियां भारत में कारोबार करती है, लाखों लोगों को रोजगार देती हैं. ऐसे में अगर ये टैरिफ लगा तो भारत के लिए अमेरिका को निर्यात करना मुश्किल हो जाएगा. निर्यात बिल बढ़ने से कंपनियों को नुकसान होगा. उन उद्योगों को झटका लगेगा, जो अमेरिका को सामान बेचते हैं.

भारत के लिए रूस कितना जरूरी

भारत और रूस के बीच एक दीर्घकालिक और मजबूत संबंध है. साल 1971 की शांति और मैत्री संधि पर हस्ताक्षर ने भारत-रूस संबंधों को और मजबूत किया. राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने इस संबंध को और मजबूती दी है. दोनों देशों के बीच कारोबार की बात करें तो वित्त वर्ष 2023-24 में रूस और भारत के बीच 65.69 अरब डॉलर की ट्रेड हुई, जिसमें भारत ने रूस से 61.43 अरब डॉलर का सामान खरीदा, जबकि सिर्फ 4.5 अरब डॉलर का सामान रूस को बेचा. साल 2030 कर इस व्यापार को 100 अरब डॉलर पर पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है. ट्रेड के अलावा भारत रूस से हथियारों की खरीद, डिफेंस तकनीक देता है. रूस ने भारत को टी-90 टैंकों, सुखोई-30 एमकेआई विमान का टेक्नोलॉजी ट्रांसफर किया है, जिसके तहत इनका भारत में लाइसेंस उत्पादन किया जा रहा है. वहीं रूस और भारत ने मिलकर ब्रह्मोस मिसाइल को विकसित किया है. दोनों देशों एक दूसरे का ख्याल रखते हैं. पश्चिमी देशों के दवाब के बिना अपने संबंध को मजबूत करने में जुटे हैं. यूक्रेन युद्ध के दौरान जब अमेरिका ने रूसी तेलों पर प्रतिबंध लगाया था, भारत ने उस बैन के बावजूद रूस से तेल की खरीद जारी रखी . इसी तरह से 1960 में पश्चिम देशों के रजामंदी के बिना रूस ने भारत को अपनी पहली आधुनिक पनडुब्बियां बेची थी.

क्या रूसी तेल भारत की मुश्किल बढ़ा सकता है ?

अमेरिका जिस तरह से रूसी तेल के पीछे पड़ा है, उससे लग रहा है कि ये भारत के लिए मुश्किल बढ़ा सकता है. भारत के लिए सस्ता रूसी तेल ट्रंप के टैरिफ की वजह से महंगा साबित हो सकता है. अगर अमेरिका ने टैरिफ को बढ़कर 500 फीसदी कर दिया तो भारत के अर्थव्यवस्था पर बुरा असर पड़ेगा. चूंकि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा ट्रेड पार्टनर है, उससे संबंध बिगड़ने पर इकोनॉमी प्रभावित हो सकती है.