राष्ट्रपति को उठवा लिया, अब वेनेजुएला में विपक्ष के साथ कौन सा खेला करेंगे ट्रंप? इनसाइड स्टोरी

समझदारी भरा बदलाव क्या होता है. ट्रंप ने तो वेनेजुएला के लिए कुछ ऐसी ही बात कही है. विदेश मामलों के एक एक्सपर्ट ने अंदर की बात समझाई है. दुनिया को लग रहा है कि तेल पर कब्जा करना चाहते हैं लेकिन ट्रंप ये सब करेंगे कैसे? इसमें विपक्ष की भूमिका अहम रहने वाली है. 

Written By  Anurag Mishra|Last Updated: Jan 05, 2026, 12:37 PM IST
सेना को भेजकर पहले वेनेजुएला की नाकेबंदी की फिर अंधेरे में घुसे कमांडोज ने जिस तरह राष्ट्रपति और उनकी पत्नी को सोते समय उठवाया, दुनिया हैरान है. आज के समय में ऐसा भी होने लगा है. यह कोई साधारण घटना नहीं है. पूरी दुनिया आशंकित है. भारत ने बिल्कुल सधी हुई प्रतिक्रिया दी है. सवाल यह है कि अब राष्ट्रपति को उठवाने के बाद अमेरिका का अगला कदम क्या होगा? हां, क्योंकि ट्रंप ने हजारों सैनिकों को थोड़ी दूर पर ही तैनात कर रखा है. दूसरी स्ट्राइक की चेतावनी भी दे रहे हैं, यह भी कह रहे हैं कि वह डायरेक्ट शासन नहीं करेंगे. विदेश मामलों के एक्सपर्ट रबिंदर सचदेव ने समझाया है कि ट्रंप का गेमप्लान क्या है. 

उन्होंने कहा कि वेनेजुएला में घुसकर मिलिट्री ऐक्शन के बाद अब राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के रवैये से साफ है कि आगे का मिशन तेल कंपनियों के जरिए पूरा होगा. हां, अमेरिका आगे कुछ तेल कंपनियों के सीनियर एग्जीक्यूटिव को मिलाकर एक टीम बना सकता है. सचदेव ने कहा कि वेनेजुएला के विपक्ष के साथ जुड़ने के लिए अमेरिका बड़ी तेल कंपनियों का इस्तेमाल करेगा, जिसका मकसद रॉयल्टी के जरिए मुनाफा बांटते हुए देश के तेल तक पहुंच हासिल करना है. 

ट्रंप के लिए 'दुधारू गाय' है वेनेजुएला

सचदेव ने ANI से बातचीत में कहा, 'ट्रंप ने कहा है कि अब हम वेनेजुएला को चलाएंगे. जैसे कि वेनेजुएला कोई कंपनी हो जिसे उन्होंने खरीद लिया हो. उनकी सोच से यह तो साफ है कि आगे का काम तेल कंपनियों के जरिए किया जाएगा. उनकी टीम में वॉर सेक्रेट्री पीट हेगसेथ और विदेश मंत्री मार्को रुबियो भी होंगे. इनके अलावा टीम में तेल कंपनियों के कुछ सीनियर एग्जीक्यूटिव को शामिल किया जाएगा.' फिलहाल वेनेजुएला ट्रंप और अमेरिका के लिए दुधारू गाय बन चुका है. 

पढ़ें: अमेरिका ने तो वेनेजुएला के राष्ट्रपति को उठवा लिया, तब नेहरू ने नेपाल के राजा के साथ क्या किया था?

विदेश मामलों पर पैनी नजर रखने वाले सचदेव का कहना है कि बड़ी तेल कंपनियों के पास दुनियाभर के देशों में, जैसे अफ्रीका में तख्तापलट कराने और नए प्रोजेक्ट हासिल करने का कई सालों का अनुभव है. उन्होंने अफ्रीका में ऐसा पहले भी किया है इसलिए इन कंपनियों के बेहतरीन माइंड वाले लोग टीम में भेजे जाएंगे. यही टीम वेनेजुएला के विपक्ष से बात करेगी कि उन्हें सत्ता में कैसे लाया जाए. 

तेल, पैसा और रॉयल्टी

उन्होंने समझाया कि इसका मकसद यह है कि वेनेजुएला का तेल इन तेल कंपनियों को निकालने के लिए मिले. जाहिर है उस तेल में से कुछ पैसा वेनेजुएला को भी मिलेगा क्योंकि संसाधन उसी का है. कंपनियां मुनाफा कमाएंगी और अमेरिका रॉयल्टी के रूप में कुछ पैसे लेगा. फिलहाल उपराष्ट्रपति डेल्सी को सुप्रीम कोर्ट ने राष्ट्रपति बना दिया है लेकिन ट्रंप की चेतावनी से साफ है कि नए नेतृत्व को भी उनकी बात माननी होगी. 

Anurag Mishra

अनुराग मिश्र ज़ी न्यूज डिजिटल में एसोसिएट न्यूज एडिटर हैं. वह दिसंबर 2023 में ज़ी न्यूज से जुड़े. देश और दुनिया की राजनीतिक खबरों पर अच्छी पकड़ रखते हैं.

Venezuela News

