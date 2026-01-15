Advertisement
चांदी ₹3 लाख के पास...ये तो कुछ भी नहीं अगर ट्रंप ने दबाया ये बटन तो दुनिया भर में मचेगी ‘सिल्वर सनसनी', कीमत पर लगाम लगाना नामुमकिन!

Silver Rate Update:  सोने-चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुका है तो चांदी ने तो सोने के रिटर्न को भी पीछे छोड़कर 2.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई को छू लिया है.

Written By  Bavita Jha |Last Updated: Jan 15, 2026, 01:29 PM IST
Silver Price Hike: सोने-चांदी की कीमतों ने सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं. सोना 1.42 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम के आंकड़े को पार कर चुका है तो चांदी ने तो सोने के रिटर्न को भी पीछे छोड़कर 2.77 लाख रुपये प्रति किलोग्राम की ऊंचाई को छू लिया है. सोने-चांदी की कीमतों में फिलहाल राहत मिलने की उम्मीद नहीं दिख रही है. सबसे ज्यादा मुश्किल में वो लोग हैं, जिनके घर में शादी-ब्याह है. सोना-चांदी पहले से तूफान बने हुए है, अगर अमेरिका ने एक फैसला ले लिया तो इस तूफान को सूनामी बनने से कोई नहीं रोक सकेगा.  

चांदी की कीमत में तेजी की वजह क्या है ? 

रॉकेट बनी चांदी अभी और सता सकती है. ग्लोबल मार्केट के हलचल से इसकी कीमतों में अभी और दवाब दिख सकता है. मजबूत इंडस्ट्रियल डिमांड के चलते सिल्वर की कीमतें लगातार चढ़ रही है. जिस तरह से दुनिया के अलग-अलग हिस्सों में युद्ध और विद्रोह की आग भड़की है, वैश्विक अनिश्चितता बनी हुई है, सेफ हेवन के तौर पर चांदी की डिमांड हाई पर है. जितनी डिमांड है, उतनी सप्लाई नहीं हो पा रही है. डिमांड और सप्‍लाई के इस बिगड़े बैलेस के चलते चांदी की कीमतों में दुर्लभ बैकवर्डेशन की स्थिति बनी हुई है. अगर आंकड़ों की बात करें तो चांदी का स्ट्रक्चरल डेफिसिट लगातार बढ़ रहा है.  सिल्वर इंस्ट्रीट्यूट की रिपोर्ट के मुताबिक बाजार में बीते पांच सालों से चांदी की कमी है.  साल 2024 में चांदी की मांग  थी 2.1 अरब औंस की, जबकि सप्लाई हुई 1 अरब औंस से भी कम. यानी चांदी की भारी किल्लत है. चूंकि चांदी बाय-प्रोडक्ट है, ऐसे में  अयस्क की घटती गुणवत्ता से चांदी की कमी हो रही है. अगर डिमांड सप्लाई से ज्यादा होगी तो कीमतें तेजी से बढ़ेगी.  कभी हां, कभी ना, आखिर ट्रंप को चाहिए क्या ? टैरिफ धमकी के बाद भारत-अमेरिका ट्रे़ड डील ने फिर लिया यू-टर्न, अब आगे क्या ?

'ट्रंप के कार्ड' से फूला सोने-चांदी का दम 

चांदी की किल्लत फिलहाल उसे सस्ता नहीं होने देगी.  बीते एक साल में चांदी का भाव देखें तो जनवरी 2025 में 90 हजार रुपये प्रति किलो बिकने वाली चांदी जनवरी 2026 में 2.65 लाख रुपये प्रति किलोग्राम पर पहुंच गया है.  वहीं अमेरिका की वजह से ग्लोबल टेंशन बढ़ गया है. ईरान में विद्रोह और अमेरिका की धमकी के चलते वैश्विक तनाव बढ़ा है. वेनेजुएला के बाद ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं. ट्रंप की इस हरकत से नाटो देशों के बीच दरार वाली स्थिति बन रही है.  वेनेजुएला के तेलों पर अमेरिका के कब्जे से क्रूड ऑयल का मार्केट हिला हुआ है. ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों को 500 फीसदी टैरिफ की धमकी दे दी है. अमेरिकी फेडरल रिजर्व 2026 में ब्याज दरों में कटौती कर सकता है,अगर ब्याज दरें कम होती हैं तो बॉन्ड में निवेश घटेगा और सोने-चांदी में बढ़ेगा, जो कीमतों बढ़ा देगी.  

अमेरिका के एक फैसले से फूटेगा 'सिल्वर बम'

वहीं अमेरिका में होने वाले अहम फैसले से चांदी की कीमतें बेलगाम रफ्तार से भाग सकती है. अमेरिका की Section 232 जांच चल रही है. अगर ट्रंप प्रशासन ने चांदी, कॉपर या दूसरे मिनरल्स को अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा मान लिया और उसे दुर्लभ मिनिरल्स में शामिल कर दिया तो चांदी की कीमत और बढ़ सकती है.    अमेरिका में Section 232 की जांच चल रही है. जिसमें ये जांचा जा रहा है कि कि क्या चांदी  उनकी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा है. अमेरिकी कॉमर्स मिनिस्ट्री की ओर से ये जांच की जा रही है. जिसके बाद ये रिपोर्ट अमेरिका के राष्ट्रपति के पास जाएगा.   बज गई घंटी, अमेरिका के आए एक फोन से खुला ट्रेड डील का बंद रास्ता, किन-किन मसलों पर बनी दोनों की बात, भारत के लिए क्यों जरूरी है ये डील?

 

ट्रंप के हाथों में चांदी की बटन 

राष्ट्रपति ट्रंप ने  ने साल 2025 में क्रिटिकल्स मिनिरल्स पर Section 232 जांच शुरू कर दी है. Trade Expansion Act 1962 अमेरिकी की कॉमर्स मिनिस्ट्री इसकी जांच करती है. अगर वो ये पाती है कि चांदी का आयात अमेरिकी सुरक्षा के लिए खतरा बन सकता है तो वो उसपर भारी इंपोर्ट ड्यूटी टैक्स लगा सकती है.  इसका मतलब यह हुआ कि अमेरिका में चांदी की सप्लाई महंगी और कम हो जाएगी. चांदी के आयात पर 25 से लेकर 50 फीसदी तक आयात शुल्क लग जाएगा.  ऐसे में जब दुनिया के सबसे बड़े खरीददार के लिए सप्लाई कम हो जाएगी तो बाकी दुनिया में सिल्वर की डिमांड और बढ़ जाएगा. यानी अमेरिका के फैसले से सिल्वर की डिमांड बढ़ेगी और कीमतों में और तेजी आएगी. ऐसा पहली बार नहीं हो रहा है इसके पहले साल 2018 में डोनाल्ड ट्रंप ने इसी तरह से सेक्शन 232 का इस्तेमाल स्टील और एल्युमिनियम पर कर उस पर क्रमश: 25% और 10% टैरिफ लगा दिया था. अब वो चांदी के साथ भी ऐसा कर सकते हैं.  

अमेरिका के खेल से बिगड़ेगी चांदी की चाल  

अमेरिका में टैरिफ का दांव खेलने वाले अमेरिका की करेंसी कमजोर पड़ सकती है. टैरिफ की वजह से निर्यात पर असर होगा, और डॉलर कमजोर होगा. डॉलर कमजोर का मतलब है कि सेफ हेवन सोने-चांदी का  मजबूत होना. बीते कुछ दिनों से ये देखने को मिल रहा है, टैरिफ और ट्रेड की चर्चा शुरू होते ही सोने-चांदी में निवेश बढ़ने लग जाता है.   

भारत में क्या होगा सोने-चांदी का दाम 

अमेरिका के फैसले से भारत में भी सोने-चांदी के दाम बढ़ेंगे. अमेरिका की ओर से टैरिफ बढ़ने से  भारत में सोने-चांदी की कीमत और बढ़ जाएगी. अमेरिका सोने-चांदी समेत कई क्रिटिकल्स मिनिरल्स का बड़ा इंपोर्टर यानी आयातक देश है, ऐसे में अगर उसने इंपोर्ट पर टैरिफ लगाया तो प्रतिबंधों के चलते बाकी देशों पर डिमांड का दबाव बढ़ेगा.डिमांड और सप्लाई में भारी अंतर कीमतों में बड़ा उछाल ला सकती है.     

सवाल: भारत में 1kg चांदी का भाव क्या है?
जवाब: भारत में चांदी की कीमत लगातार बड़ रही है. मौजूदा वक्त में 1 किलो चांदी की कीमत 2 लाख 77 हजार रुपये को पार कर गई है. 
 सवाल:  2026 में सोने का भाव क्या रहेगा?
जवाब: साल 2026 में चांदी की कीमत बढ़ने की उम्मीद है, जिस तरह से वैश्विक स्थितियां बनी हुई है, फिलहाल सोना-चांदी सस्ता होने की कोई उम्मीद नहीं है.
 

 

Bavita Jha

बवीता झा  
Zee News Hindi ( Digital) में  बतौर चीफ सब एडिटर कार्यरत. बिजनेस जगत की खबरों की पेचीदगियों को सरल भाषा में लिखना और अपने पाठकों से कनेक्ट करने में खास रूचि. ग्लोबल ट्रेड, शेयर बाज...और पढ़ें

