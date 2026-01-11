तेल तो बस बहाना, अब ‘पानी की जंग’ में उतरा अमेरिका, ट्रंप का प्लान क्यों है दुनिया के लिए खतरनाक?

Donald Trump Vs World: 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के दम पर दुनियाभर के देशों को तबाह करने की कोशिश की. साल 2026 में वो और आक्रमक हो गए. साल के शुरुआत में ही उन्होंने तेल कब्जाने की जंग छेड़ दी, वो भी सीधी लड़ाई से. वेनेजुएला पर अमेरिका सेना ने 30 मिनट के अंदर कब्जा कर लिया.
Donald Trump Trade Plan: 2025 में डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ के दम पर दुनियाभर के देशों को तबाह करने की कोशिश की. साल 2026 में वो और आक्रमक हो गए. साल के शुरुआत में ही उन्होंने तेल कब्जाने की जंग छेड़ दी, वो भी सीधी लड़ाई से. वेनेजुएला पर अमेरिका सेना ने 30 मिनट के अंदर कब्जा कर लिया. वेनेजुएला के अथाह तेल भंडार पर कब्जा किया और राष्ट्रपित निकोसल मादुरो को बंदी बनाकर चले गए. वेनेजुएला के बाद ट्रंप की निगाहें गिद्ध की तरह ग्रीनलैंड पर टिकी है. ट्रंप किसी भी हालत में ग्रीनलैंड को जीतने का षड्यंत्र रच रहे हैं. ग्रीनलैंड को हड़पने की उनकी चाहत ऐसी है कि ट्रंप धन हो या बल किसी भी कीमत पर उसपर अमेरिका का कब्जा चाहते हैं. अब सवाल ये कि वेनेजुएला का तेल तो समझ में आता है, लेकिन ग्रीनलैंड को लेकर ट्रंप की जिद के पीछे वजह क्या है ? ग्रीनलैंड के पास ऐसा कौन सा खजाना है कि ट्रंप उसपर कब्जा चाहता है. दरअसल साल 2026 में ट्रंप की कब्जे वाली रणनीति की असली वजह तेल या ग्रीनलैंड का रेयर अर्थ नहीं बल्कि समंदर पर अधिकार हासिल करना है.
समंदर के किंग बनना चाहते हैं ट्रंप
ग्रीनलैंड बर्फ से ढ़का डेनमार्क का स्वायत्त क्षेत्र है. मात्र 56000 आबादी वाला यह देश अमेरिका के लिए विश्व में अपने दबदबे को और मजबूत करने के लिए जरूरी है. इस देश पर कब्जे के साथ ही अमेरिका फर्स्ट का ट्रंप का नारा और मजबूत हो जाएगा. साल 2026 में ट्रंप अमेरिका बनाम बाकी दुनिया की जंग शुरू कर चुके हैं. ग्रीनलैंड पर कब्जे के साथ ही समंदर पर उनकी पकड़ और मजबूत हो जाएगी. ट्रंप जानते हैं कि जिस देश के पास तेल और कारोबार का रास्ता होगा, वहीं ग्लोबल बॉस बनेगा. तेल पर ट्रंप के डर्टी गेम से भारत को फायदा! 5 साल बाद आई वो खबर, जो पेट्रोल-डीजल की कीमत पर डालेगा सीधा असर
समंदर के बादशाह बनने की ट्रंप की प्लानिंग
भले ही ट्रंप राष्ट्रीय सुरक्षा का बहाना बनाकर ग्रीनलैंड को धमका रहे हो, लेकिन हकीकत यही है कि ग्रीनलैंड उनके लिए आर्किटक के दरवाजे की चाबी है.ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के बाद अमेरिका को बैफिन की खाड़ी, हडसन की खाड़ी, लैब्राडोर सी और बैरेंट्स सी पर कंट्रोल मिल जाएगा. वहीं जलवायु परिवर्तन के कारण आर्कटिक की पिघलती बर्फ नए शिपिंग रूट्स खोल देगी, जो पहले से छोटा है और व्यापार के लिहाज से खास होगा. वहीं लैब्राडोर सी पर कब्जा यूरोप और अमेरिका के व्यापार को मजबूत कर देगा. जबकि बैरेंट्स सी उसे रूस पर निगरानी और हडसन की खाड़ी कनाडा तक पहुंच को बढ़ावा देगा. ट्रंप जानते हैं कि ग्रीनलैंड से रूस और चीन की नजदिकियां बढ़ रही है. अगर ग्रीनलैंड इन देशों के पाले में गया तो समुद्री रास्ते पर अमेरिका के दबदबे के उनके प्लान पर पानी फिर जाएगा. पहले तेल पर कब्जा,अब वेनेजुएला को पंगु बनाने पर जुटे ट्रंप, जारी किया नया फरमान, सिर्फ मेड इन अमेरिका सामान खरीदने की इजाजत
वेनेजुएला के जरिए कैरेबियन सी पर दबदबे की तैयारी
कैरेबियन सी पर कंट्रोल के लिए ट्रंप को वेनेजुएला के अलावा कोलंबिया, क्यूबा और मेक्सिको को अपने कंट्रोल में लाना होगा. ट्रंप इस ओर भी अपना कदम बढ़ा चुके हैं. इसी तरह से दक्षिण अटलांटिक सी में अमेरिका का राज स्थापित करने के लिए वो ब्राजील पर जोर आजमाइश कर सकते हैं. जिससे वो न केवल इस सी रूट पर कब्जा कर लेंगे बल्कि ब्रिक्स को कमजोर कर सकते हैं. ट्रंप की ब्रिक्स को लेकर नाराजगी किसी से छिपी नहीं है. यमन के जरिए लाल सागर, ईरान के जरिए फारस की खाड़ी और बांग्लादेश, म्यांमार के जरिए बंगाल की खाड़ी पर कब्जा जमाने की ट्रंप की खतरनाक प्लानिंग का मकसद दुनिया के कारोबार को कंट्रोल करना है.
ट्रंप को दुनिया को कंट्रोल करने का प्लान
अमेरिका की गद्दी पर बैठने के साथ ही ट्रंप ने अमेरिका को फिर से ग्रेट अमेरिका, अमेरिका फर्स्ट की कमस खा ली थी. सत्ता में आने के बाद से वो अपने इस मकसद को पूरा करने के लिए तूफान की तरह बढ़ रहे हैं. टैरिफ के जरिए पहले दुनिया के देशों के निर्यात से कमाई, उनकी अर्थव्यवस्था को चोट पहुंचाई और अब वो तेल पर कंट्रोल करने के साथ-साथ व्यापार के रूट को कंट्रोल करना चाहते हैं. ट्रंप का खतरनाक मकसद सामने आ चुका है. वो चाहते हैं कि दुनियाभर के देश या तो उनकी शर्तों पर कारोबार करें या फिर बर्बाद हो जाए. वेनेजुएला के तेल के भंडार पर नियंत्रण हासिल करने के बाद ट्रंप की धमकी है कि रूस से तेल खरीदने वालों पर 500 फीसदी टैरिफ ठोक दिया जाएगा. वहीं उन्होंने समुद्री रास्ते पर अपना नियंत्रण स्थापित कर ग्लोबल कारोबार को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं. ऐसे में देशों के पास सिर्फ दो ही विक्लप रह जाएंगे. एक या तो वो चुपचाप अमेरिकी के मनमाने शर्तों को मानकर उसके हिसाब से कारोबार करें या फिर समंदर का रास्ता छोड़ दे. समुद्री रूट के बिना ट्रेड कितना मुश्किल और महंगा होगा ये सब जानते हैं. यानी ट्रंप की ये खतरनाक प्लानिंग ग्लोबल ट्रेड को पूरी तरह से बदल देगी. ट्रंप अगर अपने इस मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो ग्लोबल ट्रेड खतरे में होगा. ट्रंप का रवैया सबने देखा है, किस तरह से वो अंतरराष्ट्रीय कानूनों की धज्जियां उड़ाते हुए अपनी मनमानी करते हैं. समुद्री डकैती पर उतरे ट्रंप आने वाले दिनों में दुनियाभर के देशों की परेशानी बढ़ाएंगे.