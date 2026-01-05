डॉलर की लुटती इज्जत, तेल की ताकत या कुछ और? वेनेजुएला तो सिर्फ मोहरा बना, ट्रंप की बेचैनी की असली वजह तो ये हैं, अमेरिका के खतरनाक इरादे डिकोड

America Venezuela Attack Decode: 31 दिसंबर 2025 की शाम जब अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से उनके न्यू ईयर रेजोल्यूशन के बारे में पूछा गया तो उन्होंने बिना देर किए कहा-विश्व शांति. ये पहली बार नहीं था, इससे पहले भी वो खुद को शांति दूत बताकर नोबेल प्राइस की डिमांड कर चुके हैं, लेकिन साल 2026 के शुरुआत को अभी हफ्ता भी नहीं बीता था, दुनिया ने ट्रंप का असली रूप देखा, जब उन्होंने बिना वॉर्निंग दिए वेनेजुएला पर बम-गोले बरसाकर न केवल उसे कब्जा किया, बल्कि वहां के राष्ट्रपति मादुरो और उनकी पत्नी का अपहरण कर न्यूयार्क ले आया. ट्रंप की कथनी और करनी के अंतर को दुनिया ने देखा. अमेरिका फर्स्ट और मेक अमेरिका ग्रेट अगेन विचारधारा वाले ट्रंप ने जो वेनेजुएला के साथ किया वो इसी का हिस्सा है.

ट्रंप का मकसद, तेल रिजर्व पर कब्जा

ट्रंप का मकसद पश्चिमी गोलार्ध में चीन और रूस के प्रभाव को कम करना. अमेरिकी डॉलर की बादशाहत को शिखर पर पहुंचाना और तेल पर अमेरिका का एकतरफा राज स्थापित कर एनर्जी सप्लाई चेन पर नियंत्रण हासिल करना है. ये वो फैक्टर्स है, जिसकी बदौलत ट्रंप का अमेरिका फिर से ग्रेट बन सकते हैं. वेनेजुएला पर कब्जा कर ट्रंप ने दुनिया के सबसे बड़े तेल भंडार पर अपना कब्जा हासिल कर लिया. वेनेजुएला का 303 अरब डॉलर का विशाल तेल भंडार अब अमेरिका के पास है. चूंकि मादुरो सरकार अमेरिका के खिलाफ और रूस-चीन के करीब थे ट्रंप ने एक तीर से तीन शिकार कर दिया. ट्रंप सीधे तौर पर चीन और रूस से भिड़ने के बजाए उनके करीबियों पर ताकत का नुमाइश कर रहे हैं. वेनेजुएला पर कब्जे के साथ ही दुनिया के सबसे बड़े तेल-गैस भंडार पर अमेरिका का राज है. कच्चे तेल की सप्लाई को अमेरिका अपने हिसाब से चलाएगा. पहले से ही अमेरिका और यूरोपिय यूनियन के प्रतिबंधों को झेल रहा रूस अमेरिका को तेल के खेल में पछाड़ने के बारे में सोच भी नहीं सकेगा. चीन, भारत जैसे देश, जो तेल के लिए पूरी तरह से तेल के इंपोर्ट पर निर्भर है, उन्हें भी अमेरिका का मुंह करना पड़ सकता है. जहां की 90% आबादी भूख से बिलख रही, उस देश के पीछे क्यों पड़े हैं ट्रंप? वेनेजुएला के पास ऐसा क्या, जिस पर गड़ी अमेरिका की नजर, बदलेगा तेल का खेल

Add Zee News as a Preferred Source

डॉलर की ताकत को बढ़ाना

अमेरिका के लिए जितना तेल जरूरी है, उतनी ही अपनी करेंसी डॉलर की बादशाहत को बरकरार रखना भी है. डॉलर की बढ़ती कीमत के साथ उसका वर्चस्व भी बढ़ रहा है. दुनिया की मूल्यवान मुद्राओं की लिस्ट में 10वें पायदान पर है, लेकिन दबदबा ऐसा कि कोई देश इसकी हिमाकत नहीं कर सकता है. अंतरराष्ट्रीय व्यापार में डॉलर की भागीदारी उसे सबसे ताकतवर करेंसी बनाती है. इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइज़ेशन लिस्ट के अनुसार दुनिया भर में कुल 185 करंसी हैं, लेकिन अधिकांश का अपने देश में ही इस्तेमाल होता है. कोई भी मुद्रा दुनिया भर में किस हद तक प्रचलित है यह उस देश की अर्थव्यवस्था और ताक़त पर निर्भर करता है. डॉलर के साथ यही हुआ. दुनियाभर में 85 फीसदी कारोबार में डॉलर शामिल है, जो अमरीकी अर्थव्यवस्था की ताकत को दर्शाती है. तकुल डॉलर के 65 फीसदी का इस्तेमाल अमेरिका से बाहर ही होता है. दुनियाभर को कर्ज भी डॉलर में ही मिलता है.

डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश को नाकाम करना ट्रंप का मकसद

डॉलर की इसी दादागिरी को कम करने के लिए समय-समय पर दूसरी करेंसी में कारोबार करने की कोशिश भी हुई और हो रही है. पेट्रो डॉलर को रिप्लेस करने की कोशिश की जा रही है. डॉलर को और ताकतवर बनाने के लिए साल 1974 में अमेरिका-सऊदी के बीच पेट्रोडॉलर सिस्टम एग्रीमेंट हुई, जिसके तहत सऊदी अरब अपने तेल की बिक्री सिर्फ डॉलर में कर सकता था. बदले में उसे अमेरिका ने सैन्य सुरक्षा का वादा किया. पेट्रोडॉलर सिस्टम एग्रीमेंट के तहत डॉलर को खूब मजबूती मिली, बाद में इस डील को खत्म कर डॉलर के मुकाबले दूसरी करेंसी को खड़ा कर दिया गया. रूसी तेल आयात के आंकड़े देखकर भी ट्रंप का कलेजा ठंडा नहीं हो रहा, फिर से भारत को दे दी टैरिफ की धमकी

OPEC का पेट्रो डॉलर सिस्टम

हेनरी किसिंजर की ओर से बनाई गई पेट्रोडॉलर प्रणाली बनाई, जिसके तहत OPEC देशों ने तेल की बिक्री केवल अमेरिकी डॉलर में करने पर सहमति जताई. इससे डॉलर की ग्लोबल रिजर्व करेंसी का तमगा मिल गया. ग्लोबल ट्रेड और इकोनॉमी पर अमेरिका को असाधारण विशेषाधिकार मिल गया. जिससे आर्थिक और भू-राजनीतिक लाभ अमेरिका को मिलते रहे, लेकिन बीते कुछ सालों से पेट्रो डॉलर सिस्टम को मिल रही चुनौती अमेरिका के लिए सबक बन रही है. कभी चीन से 12 गुना ज्यादा रईस था, आज खजाना खाली, पहले ही वेनेजुएला का हाथ-पैर काट चुका था अमेरिका, अब ट्रंप ने किया The End

ब्रिक्स बनाम अमेरिका

अमेरिका और ब्रिक्स देशो के बीच आर्थिक प्रभुत्व स्थापित करने, अमेरिकी डॉलर के वर्चस्व को चुनौती देने और वैश्विक स्तर पर शक्ति संतुलन की लड़ाई चल रही है. ट्रंप ब्रिक्स देशों को अमेरिका विरोधी मानते हैं. वहीं ब्रिक्स देश डॉलर की बादशाहत को चुनौती देने के लिए अपनी करेंसी लाने की होड़ में हैं. ब्रिक्स देश अमेरिकी डॉलर पर निर्भरता कम करने की कोशिश कर रहे हैं, जिससे भू-राजनीतिक तनाव बढ़ गया है . ब्रिक्स करेंसी से डॉलर के वर्चस्व को तो झटका लगेगा ही, अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी मुश्किल में आ जाएगी. जिस तरह से ब्रिक्स देशों का विस्तार ईरान, सऊदी अरब, यूएई, मिस्र, इथियोपिया, इंडोनेशिया जैसे नए सदस्य देशों तक बढ़ रहा है, वो अमेरिका की ग्लोबल छवि के लिए खतरा बन सकता है. ब्रिक्स देशों में शामिल भारत, रूस, चीन के साथ ट्रंप सीधी टक्कर लेने से बचेंगे, लेकिन ब्राजील और साउथ अफ्रीका उनके निशाने पर आ सकता है. उनकी ओर से इस ओर कई बार इशारे किए जा चुके हैं.