ट्रंप टैरिफ का असर या फिर कुछ और? भारतीय रिफाइनरी कंपनियां तेल रणनीति में कर रही हैं बदलाव; अब इन देशों से भी आयात बढ़ाने की तैयारी

Indian refiners oil strategy: अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने दुनिया में एक तरह से उथल-पुथल मचा रखा है. वेनेजुएला के प्रेसिडेंट निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी को उनके ही देश से अगवा कर अमेरिका लाने के बाद और भी कई हैरान कर देने वाले फैसले ले रहे हैं. उनकी नजर अब डेनमार्क के ग्रीनलैंड पर है और वे इस कब्जाने की चाहत रखते हैं. इसके अलावा ट्रंप भारत समेत कई देशों पर पहले से भारी टैरिफ लगाने के बाद फिर से टैरिफ लगाने और इसे बढ़ाने की धमकी दे रहे हैं. इस बीच भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने अपनी तेल रणनीति में बदलाव करनी शुरू कर दी हैं. ये कंपनियां रूसी तेल खरीद में कटौती कर मध्य पूर्व की ओर रुख कर रही हैं. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला.

ट्रंप ने भारत पर लगाया है 50% का टैरिफ

अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बीते साल अगस्त में भारत पर 50 फीसदी का भारी टैरिफ लगाया था. उन्होंने इसमें 25 फीसदी का अतिरिक्त टैरिफ रूस से तेल की खरीदारी करने के मामले में लगाया था. ट्रंप ने कहा था कि भारत रूस से तेल की खरीदारी कर रहा है और रूस भारत से मिलने वाले इन पैसों का इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में कर रहा है. उन्होंने कई बार यह इशारा भी किया है कि अगर भारत रूस से तेल की खरीदारी को कम या बंद नहीं करता है तो वे भारत पर और भी अधिक टैरिफ लगा सकते हैं. हाल ही में ट्रंप ने रूस प्रतिबंध बिल को भी मंजूरी दी थी. इस बिल के जरिए ट्रंप रूस से तेल की खरीदारी करने वाले उन देशों पर 500 फीसदी तक का टैरिफ लगा सकते हैं.

बता दें कि चीन के बाद भारत एक ऐसा देश है, जो रूस से सबसे अधिक तेल की खरीदारी करता रहा है. इसके अलावा ब्राजील भी है. अब इस बीच भारत और भारतीय रिफाइनरी कंपनियां अपनी तेल खरीद की रणनीति में बदलाव कर रही हैं. मिली जानकारी के अनुसार, ट्रंप टैरिफ और भू-राजनीतिक जोखिमों को कम करने के नजरिए से ये कंपनियां रूस से अब तेल की खरीदारी को कम करने की तैयारी कर रही हैं. इसके साथ ही ये अन्य देशों की रुख कर रही हैं.

Add Zee News as a Preferred Source

भारत-अमेरिका ट्रेड डील को मिलेगी मदद

एक विदेशी न्यूज एजेंसी के अनुसार, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां कच्चे तेल के आयात की अपनी रणनीति को अब बदल रही हैं. सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार, यह कदम भारत को अमेरिका के साथ टैरिफ कम करने के लिए ट्रेड समझौते को फाइनल करने में मदद कर सकता है. विदेशी न्यूज एजेंसी ने रिफाइनिंग सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार बताया है कि अमेरिका-भारत ट्रेड डील को गति देने के लिए सरकार की बैठक में हुई चर्चा के बाद भारतीय रिफाइनरी कंपनियों ने रूस से तेल की खरीद को कम करना शुरू कर दिया है.

यह भी पढ़ें- 8th Pay Commission: सैलरी में 5% सालाना हाइक और 3.25 फिटमेंट फैक्टर, क्या सरकार देगी मंजूरी?

रूस को छोड़ इन देशों से तेल आयात बढ़ाने की रणनीति

जानकारी के अनुसार, भारतीय रिफाइनरी कंपनियां रूस से तेल के आयात को कम कर रही हैं. इसके साथ ही वे रूस को छोड़ अन्य देशों के साथ तेल की खरीदारी को बढ़ा रही हैं. इनमें अमेरिका का भी नाम शामिल है. यहां बता दें कि भारत के टॉप ट्रेड पार्टनरशिप में सबसे ऊपर अमेरिका ही है. वाणिज्य मंत्रालय के वित्त वर्ष 2025 के आंकड़ों के अनुसार, भारत के कुल ट्रेड भागीदार में से अकेले अमेरिका के साथ 11.40 फीसदी व्यापार होता है. वहीं, भारत की तेल कंपनियां अब रूस से तेल की खरीदारी कम करने की रणनीति अपना रही हैं और वे मध्य पूर्व के अलावा, अफ्रीका और दक्षिण अमेरिका जैसे क्षेत्रों से कच्चे तेल की खरीदारी को बढ़ावा दे रही हैं. बताया जा रहा है कि देश की ये कंपनियां रूसी तेल की आशिंक रूप से भरपाई करने और वाशिंगटन के साथ व्यपार घाटे को कम करने के लिए अमेरिका से तेल की खरीदारी में बढ़ोतरी कर रही हैं. वहीं, ये वेनेजुएला से भी तेल की खरीदारी की प्लानिंग कर रही हैं, जहां पर अब अमेरिकी प्रेसिडेंट अपना दबदबा होने का दावा कर रहे हैं.

पीएम मोदी के दौरे पर हुई थी BTA की घोषणा

मालूम हो कि भारत और अमेरिका ने शुरू में 2025 के अंत तक भारत-अमेरिका द्विपक्षीय व्यापार समझौते के पहले चरण को पूरा करने का लक्ष्य रखा था, लेकिन अमेरिकी व्यापार नीति में नए घटनाक्रम, जिनमें टैरिफ भी शामिल हैं, ने उन योजनाओं को बदल दिया और लेट कर दिया. दोनों देशों के नेतृत्व के निर्देशों के बाद फरवरी में औपचारिक रूप से प्रस्तावित द्विपक्षीय व्यापार समझौते (BTA) का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को वर्तमान 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है, जो दोगुने से भी अधिक है. BTA की घोषणा सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की फरवरी 2025 में वाशिंगटन (अमेरिका) यात्रा के दौरान की गई थी.

यह भी पढ़ें- Deepinder Goyal: जोमैटो की पैरेंट कंपनी इटरनल के CEO पद से दीपिंदर गोयल ने दिया इस्तीफा, अब किसे मिली कमान?

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. अमेरिका ने भारत पर कितना प्रतिशत टैरिफ लगा रखा है?

अमेरिका ने भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगा रखा है.

2. भारत का सबसे अधिक ट्रेड किस देश के साथ होता है?

भारत का सबसे अधिक ट्रेड अमेरिका के साथ होता है.

3. अमेरिका ने भारत पर कब 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था?

अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने अगस्त 2025 में भारत पर 50 फीसदी का टैरिफ लगाया था.

4. भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की घोषणा कब हुई थी?

भारत और अमेरिकी द्विपक्षीय व्यापार वार्ता की घोषणा फरवरी 2025 में पीएम मोदी के अमेरिकी दौरे के दौरान हुई थी.

5. BTA का टारगेट क्या है?

BTA का उद्देश्य 2030 तक द्विपक्षीय व्यापार को 191 अरब अमेरिकी डॉलर से बढ़ाकर 500 अरब अमेरिकी डॉलर करना है.