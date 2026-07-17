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बुजुर्ग वांगचुक अनशन पर और युवा ले रहे ब्रेड-पकोड़े का स्वाद, क्या 'कॉकरोचों' की ऐसी ही मानसिकता से आएगी क्रांति?

Cockroach Janata Party Protest Updates: बुजुर्ग सोनम वांगचुक पिछले 20 दिनों से जंतर-मंतर पर अनशन पर हैं. वहीं 'कॉकरोच जनता पार्टी' से जुड़े युवा प्रोटेस्ट साइट पर ब्रेड-पकोड़े का स्वाद ले रहे हैं. सवाल ये है कि क्या ऐसी ही मानसिकता से समाज में नई क्रांति आ पाएगी? क्या यह माना जाए कि 'कॉकरोच जनता पार्टी' अपने लक्ष्य से भटक गई है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 17, 2026, 11:19 PM IST|Updated: Jul 17, 2026, 11:33 PM IST
बुजुर्ग वांगचुक अनशन पर और युवा ले रहे ब्रेड-पकोड़े का स्वाद, क्या 'कॉकरोचों' की ऐसी ही मानसिकता से आएगी क्रांति?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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