बुजुर्ग वांगचुक अनशन पर और युवा ले रहे ब्रेड-पकोड़े का स्वाद, क्या 'कॉकरोचों' की ऐसी ही मानसिकता से आएगी क्रांति?

जब ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था तो मुद्दा था NEET परीक्षा के पेपर लीक का विरोध और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. यानी इस आंदोलन के केंद्र में छात्र थे. छात्रों के पक्ष में आवाज उठाना अच्छी बात है. सबसे बड़े लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है. देश का कोई भी नागरिक अपनी सोच, अपनी पसंद के हिसाब से किसी का भी समर्थन और किसी का भी विरोध कर सकता है. लेकिन जब विरोध की वजह बदल जाती है तब सवाल खड़े होते हैं. जब विरोध की दिशा बदल जाती है, विषय बदल जाते हैं तब उस पर चिंतन आवश्यक हो जाता है. इसलिए आज हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जंतर-मंतर पर हो रहे धरने का मुद्दा छात्र हैं.