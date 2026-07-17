बुजुर्ग वांगचुक अनशन पर और युवा ले रहे ब्रेड-पकोड़े का स्वाद, क्या 'कॉकरोचों' की ऐसी ही मानसिकता से आएगी क्रांति?

How Successful was Cockroach Janata Party Protest? NEET के रिजल्ट सामने आ चुके हैं और 11 लाख स्टूडेंट्स अपने परिश्रम और मजबूत इच्छा शक्ति के दम पर ये कठिन परीक्षा पास कर चुके हैं. ऐसा करके उन्होंने अपना और माता-पिता का सपना पूरा किया. वहीं कई लोग NEET परीक्षा के नाम पर दिल्ली में 20 जून से धरना-प्रदर्शन कर रहे हैं. सोचिए, जिन NEET के छात्रों के नाम पर आंदोलन हो रहा है, अगर वो भी इसी जंतर-मंतर पर प्रदर्शन का मंच सजा लेते तो क्या होता. क्या आज वो मेडिकल की पढ़ाई करने योग्य होते तो जवाब है कि नहीं होते. इसलिए उन्होंने पढ़ाई का विकल्प चुना.
जिन्होंने पढ़ाई और परिश्रम का विकल्प चुना उसमें से 11 लाख 21 हजार छात्रों ने NEET की परीक्षा पास की है. 19 छात्रों को 720 में से 700 से ज्यादा नंबर आए हैं. 138 छात्रों को 690 से ज्यादा अंक आए. कुल मिलाकर 11 लाख 21 हज़ार छात्र क्वालिफाई हुए हैं.
समझिए इन छात्रों ने प्रदर्शन का नहीं बल्कि परिश्रम का विकल्प चुना. इसलिए सभी विवादों को पीछे छोड़कर ये आगे बढ़ गए हैं. लेकिन इन्हीं छात्रों के नाम पर NEET के नाम पर जंतर-मंतर पर आज भी धरना हो रहा है.
इस धरना प्रदर्शन में 28 जून से 60 साल के सोनम वांगचुक अनिश्चितकालीन अनशन कर रहे हैं. यानी लगातार 20 दिन से सोनम वांगचुक अनशन पर हैं. अन्न त्याग चुके हैं. देश का हर व्यक्ति सोनम वांगचुक की सेहत को लेकर चिंतित है. वैसे, ये धरना सोशल मीडिया पर 2 महीने पहले बनी कॉकरोच जनता पार्टी का है. लेकिन इस पार्टी के 30 वर्षीय कर्ता-धर्ता..ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं.
जब ये अनिश्चितकालीन धरना शुरू हुआ था तो मुद्दा था NEET परीक्षा के पेपर लीक का विरोध और देश के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा. यानी इस आंदोलन के केंद्र में छात्र थे. छात्रों के पक्ष में आवाज उठाना अच्छी बात है. सबसे बड़े लोकतंत्र में सबको अपनी बात रखने का अधिकार है. देश का कोई भी नागरिक अपनी सोच, अपनी पसंद के हिसाब से किसी का भी समर्थन और किसी का भी विरोध कर सकता है. लेकिन जब विरोध की वजह बदल जाती है तब सवाल खड़े होते हैं. जब विरोध की दिशा बदल जाती है, विषय बदल जाते हैं तब उस पर चिंतन आवश्यक हो जाता है. इसलिए आज हमें ये सोचना चाहिए कि क्या जंतर-मंतर पर हो रहे धरने का मुद्दा छात्र हैं.
क्या धरना प्रदर्शन का मुद्दा NEET परीक्षा है जब 6 जून को कॉकरोच जनता पार्टी का पहला प्रदर्शन हुआ था तो मुद्दा था NEET परीक्षा में धांधली और पेपर लीक का. लेकिन उसके बाद सरकार ने सभी कमियों को दूर करते हुए दोबारा परीक्षा कराई. उसका परिणाम हम आपको बता चुके हैं. लेकिन सवाल सोनम वांगचुक और अभिजीत दीपके का है.
हमारा ये विश्लेषण आज आप इस चश्मे से मत पढ़िएगा कि हम आंदोलन के विरोध में हैं या हम कॉकरोच जनता पार्टी और उनके अध्यक्ष के विरोध में हैं. हम किसी के विरोध में नहीं हैं. हम फिर से कह रहे हैं, हमारा मानना है कि सबको आंदोलन करने का अधिकार है और कोई भी अपनी विचारधारा के मुताबिक किसी का समर्थन या विरोध कर सकता है.
हम आपके सामने सिर्फ तीन बड़े मुद्दे उठा रहे हैं. जब 60 साल के सोनम वांगचुक अनशन पर बैठे हैं तो 30 साल वाले खाकर भी सिर्फ 20 दिन में ही कैसे थक गए? ऐसा क्यों हुआ कि जिस आंदोलन को NEET पेपर लीक और छात्र-हित के नाम पर शुरू किया गया था, वहां छात्र कम और नेता ज्यादा पहुंचने लगे? जो लोग इस मंच से सरकार, शिक्षा मंत्री और सिस्टम के खिलाफ अभियान चला रहे थे, वो मंच सनातन के अपमान का मंच कैसे बन गया?
60 साल के सोनम वांगचुक के अनशन को लेकर देश चिंतित है. देशभर से आवाज उठ रही है कि सोनम वांगचुक को अपना अनशन वापस ले लेना चाहिए. दिल्ली हाईकोर्ट भी कह चुका है कि हर जान कीमती है. लेकिन जिस मंच पर सोनम वांगचुक धरना दे रहे हैं, उस मंच की तस्वीरें बहुत दिलचस्प हैं.
60 साल के सोनम वांगचुक जिस मंच पर अनशन कर रहे हैं, वहां से करीब 10 मीटर दूर 30 साल के अभिजीत दीपके ब्रेड पकोड़े खा रहे हैं. सोचिए एक बुजुर्ग अनशन कर रहा है. उसे नैतिक समर्थन देने के लिए कम से कम मंच और उसके आसपास तो इस आंदोलन के प्रमुख चेहरों को सार्वजनिक तौर पर ऐसा करने से बचना चाहिए था.
इस तस्वीर को देखने के बाद जो मैसेज हम डिकोड कर पा रहे हैं. वो यही है कि ये लोग सोनम वांगचुक से कह रहे हैं कि सोनम वांगचुक आप भूखे रहो, हम खा-पीकर आपके साथ हैं. सोचिए एक बुजुर्ग व्यक्ति 20 दिन से अनशन कर रहा है. जिनके आंदोलन के लिए वो अनशन कर रहे हैं वो उनके सामने ही ब्रेड पकोड़े की पार्टी कर रहे हैं. वो खा-पीकर प्रदर्शन कर रहे हैं. मतलब अब इसे क्या कहा जाए. जानते हैं, ये तब हो रहा है जब सोनम वांगचुक आंदोलन में शामिल होने वाले लोगों से कई बार अपील कर चुके हैं कि वो एक दिन का अनशन करें. इससे आंदोलन को नैतिक बल मिलेगा. सुनिए सोनम वांगचुक ने क्या कहा था.
सोनम वांगचुक कह रहे हैं नैतिक समर्थन के लिए मोरल सपोर्ट के लिए एक दिन का उपवास रखें. सोचिए अगर अभिजीत दीपके और जंतर-मंतर आनेवाले उनके समर्थक एक दिन का उपवास करते तो देश में क्या संदेश जाता. आंदोलन को लेकर एक मजबूत छवि बनती. आंदोलन को नैतिक मजबूती मिलती. लेकिन क्या ऐसा हो रहा है, बिल्कुल नहीं.
अभिजीत दीपके कभी खीर खा रहे हैं तो कभी कचौड़ी का स्वाद ले रहे हैं. सोनम वांगचुक के अनशन का समर्थन करने जो लोग पहुंच रहे हैं वो स्वादिष्ट बिरयानी का लुत्फ उठा रहे हैं. मतलब ये लोग खाते-पीते धरना दे रहे हैं. ये कैसा विरोधाभास है कि 20 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक का समर्थन करने वाले पहले भरपेट भोजन कर रहे हैं और फिर अनशन का समर्थन कर रहे हैं.
ये दावत मंच पर ठीक सोनम वांगचुक के सामने हो रही है. शायद आंदोलन करने वालों के इसी रवैये से खिन्न होकर सोनम वांगचुक ने एक दिन के अनशन की अपील की होगी. जंतर-मंतर आने वाले सारे लोग सोनम के प्रति श्रद्धा और सम्मान तो जता रहे हैं लेकिन उनकी अपील का कोई असर दिख नहीं रहा है. अनशन की उच्च नैतिक परंपरा को अभिजीत दीपके, उनके सहयोगी और समर्थकों ने पिकनिक स्पॉट बना दिया है. सोशल मीडिया पर भी पिकनिक स्पॉट बने जंतर-मंतर की खबरें वायरल हैं.
20 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक सामाजिक कार्यकर्ता हैं. उनके स्वास्थ्य को लेकर देश का हर सजग आदमी चिंतित है. हालांकि वो खुद कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं. जरा सोचिए, 60 साल की उम्र में 20 दिन से अनशन कर रहे सोनम वांगचुक कह रहे हैं कि मैं ठीक हूं. लेकिन 30 साल के अभिजीत दीपके थक गए हैं. मतलब वो खाते-पीते आंदोलन कर रहे हैं लेकिन भरपेट खाने के बाद भी थक गए हैं.
हमारे सहयोगी शुक्रवार को जब जंतर-मंतर पहुंचे तो अभिजीत दीपके थक गए थे. उन्होंने कहा मैं बात नहीं कर सकता हूं. उन्होंने अपने सहयोगी को अपना पक्ष रखने के लिए आगे कर दिया.
सोचिए जो आंदोलन अभिजीत दीपके ने शुरू किया. जिस आंदोलन के लिए 60 साल के सोनम वांगचुक अनशन कर रहे हैं. उस आंदोलन के कर्ताधर्ता एक-दो घंटे मंच पर बैठने के बाद ही थक जाते हैं. सिर्फ 30 साल की उम्र है उनकी. करीब 40 साल की उम्र में मेसी अपनी टीम को फीफा वर्ल्डकप के फाइनल में पहुंचा चुके हैं. लेकिन अभिजीत दीपके 30 साल की उम्र में दो घंटे के प्रदर्शन में ही थक जाते हैं. जबकि उनके लिए 60 साल के एक बुजुर्ग 20 दिन से अनशन कर रहे हैं. इसे ही सुविधाभोगी मानसिकता कहा जाता है. यानी हम तो अपनी सुविधा के हिसाब से आंदोलन करेंगे. आप हमारे लिए अनशन कीजिए.
अभिजीत दीपके की एक और शिकायत रही है. उनका आरोप रहा है कि मेन स्ट्रीम मीडिया उनके आंदोलन को ज्यादा स्पेस नहीं दे रहा है और आंदोलन को कवर नहीं कर रहा है. इसकी वजह भी उन्हें समझनी चाहिए. जब जंतर-मंतर पर आंदोलन शुरू हुआ था, तब हमारे संवाददाता इसे कवर करने के लिए जंतर-मंतर गए थे. वहां उन्हें ट्रोल किया गया था. अभिजीत के समर्थकों ने हमें कवरेज से रोका था. एक बार आप फिर देखिए उस दिन क्या हुआ था.
#DNAमित्रों | सोनम आप भूखे रहो..हम 'खा-पीकर' आपके साथ हैं! 60 साल वाले भूखे..30 साल वाले खाकर थक गए!#DNA #DNAWithRahulSinha #SonamWangchuk #Protest @rahulsinhatv pic.twitter.com/mOuF8MEvjv
— Zee News (@ZeeNews) July 17, 2026
इस बदसलूकी के बाद भी आज हमारे सहयोगी अभिजीत दीपके का पक्ष जानने के लिए जंतर मंतर गए थे. लेकिन खा-पीकर अनशन करनेवाले अभिजीत दीपके थक गए थे. अभिजीत दीपके इतना थक चुके हैं, कि उन्होंने हमारे सहयोगी से बात नहीं की. बैठकर इंटरव्यू देने की हालत में नहीं हैं.
आंदोलन स्थल पर एकांत में शहीद-ए-आजम भगत सिंह का पोस्टर लगा है. बिल्कुल एकांत में, एक किनारे पर ये पोस्टर लगाया गया है. इस पोस्टर के ज़रिए युवाओं को क्रांति का संदेश देने की कोशिश की गई है.
अब सोचिए भगत सिंह 23 साल, 5 महीने और 25 दिन की उम्र में देश के लिए शहीद हो गए थे. शहीद ए आजम ने तो ये नहीं कहा था कि मैं थक गया हूं. लेकिन उन्हें आदर्श बताकर युवाओं से क्रांति की अपील करने वाले क्या कह रहे हैं. मैं थक गया हूं.
समझिए, आंदोलन करने वालों को भगत सिंह के आदर्शों पर चलने वाले लोग चाहिए. भगत सिंह चाहिए. लेकिन अपने घर में नहीं, दूसरों के घरों में. वो स्वयं भगत सिंह के आदर्शों का पालन नहीं करना चाहते, स्वयं भगत सिंह की तरह साहस नहीं जुटाएंगे. हां, दूसरों से जरूर अपील करेंगे. उम्मीद करेंगे कि आपके-हमारे बच्चे धरना दें. सोनम वांगचुक अनशन करें और वे आराम से स्वादिष्ट भोजन करें. एक दो घंटे धरना दें. उसके बाद जब थक जाएं तो आराम करने चले जाएं.
NEET परीक्षा के नाम पर जंतर-मंतर पर जो सुविधाभोगी आंदोलन हो रहा है, उसे कुल 28 दिन हो गए हैं. जैसा कि हमने कहा, सोनम वांगचुक के अनशन के 20 दिन हो गए. लेकिन आंदोलन से समाधान क्या निकलेगा. इसके बारे में किसी को इल्म नहीं है.