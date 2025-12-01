वो भारतीय, जिसके नाम पर एलन मस्क ने रखा बेटे का नाम...1983 में मिला जीता था नोबेल, इंसानों को दिखाई थी तारों की 'दुनिया'

Who is Subrahmanyan Chandrasekhar: एक्स, टेस्ला , स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क इस वक्त चर्चा में हैं. चर्चा में होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका परिवार है. जी हां. मस्क ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी पार्टनर शिवोन जिलिस के बारे में दिलचस्प जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि शिवोन भारतीय मूल की हैं. मस्क ने यह भी खुलासा किया कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम 'शेखर' है, जो प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है.

मस्क ने जेरोधा को-फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट में अपनी पत्नी को लेकर कहा कि शिवोन आधी भारतीय हैं, हालांकि वह भारत में पली-बढ़ी नहीं हैं. मस्क के मुताबिक शिवोन का भारत से पैतृक संबंध है, यानी उनकी फैमिली में भारतीय बैकग्राउंड है, लेकिन उनका बचपन कनाडा में बीता, क्योंकि बचपन में ही गोद ले लिया गया था, माना जाता है कि उनके जैविक पिता कभी भारत से एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में विदेश गए थे. अब सवाल ये है कि मस्क ने अपने एक बेटे के नाम जिन सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा है कि आखिर वो कौन थे? आइए डिटेल में जानते हैं.

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर कौन थे?

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे. उनका जन्म 1910 में लाहौर (तब भारत का हिस्सा) में हुआ था. उनके परिवार का माहौल पढ़ाई-लिखाई वाला था. उनके चाचा सी.वी. रमन भी नोबेल विजेता थे, जिनसे उन्हें विज्ञान का प्रेरण मिली. उन्होंने भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई, बाद में अमेरिका चले गए थे. बहुत छोटी उम्र में वो विज्ञान और गणित में दिलचस्पी दिखाने लगे थे और आगे चलकर बड़ा नाम कमाया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर का अमेरिका कनेक्शन

चंद्रशेखर का जन्म भले ही भारत में हुआ, लेकिन उनका वैज्ञानिक करियर अमेरिका में पनपा. दोनों देशों ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. भारत ने उन्हें वैज्ञानिक सोच दी, जबकि अमेरिका ने उन्हें वह मंच दिया जहां उन्होंने दुनिया को बदल देने वाला शोध किया. भारत में शुरुआती शिक्षा लेने के बाद वो हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए अमेरिका चले गए. उन्होंने अमेरिका की मशहूर शिकागो यूनिवर्सिटी में कई दशकों तक पढ़ाया और यहीं उनका वैज्ञानिक करियर सबसे ऊंचाई पर पहुंचा.

1983 में मिला था भौतिकी का नोबेल

तारों के जीवन पर चंद्रशेखर का शोध अमेरिका में ही विकसित हुआ था, जिसके लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला. वे अमेरिकी नागरिक भी बने और वहीं अपना जीवन बिता दिया.

प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने कौन सी खोज की थी?

अब सवाल ये है कि आखिर प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने ऐसी कौन सी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला? तो जान लीजिए कि चंद्रशेखर की सबसे बड़ी खोज 'चंद्रशेखर सीमा' थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला. चंद्रशेखर ने तारों की संरचना और उनके विकास पर काफी शोध की और अपार सफलता पायी.

क्या है 'चंद्रशेखर सीमा'?

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर की सबसे महत्वपूर्ण खोज 'चंद्रशेखर सीमा' थी. जिसके जरिए उन्होंने बताया कि जब कोई तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है, तो वह सफेद बौना (white dwarf) बन जाता है, लेकिन हर तारा सफेद बौना नहीं बन सकता. यदि किसी तारे का द्रव्यमान (mass) सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना से ज्‍यादा हो, तो वह सफेद बौना नहीं बनेगा. ऐसी स्थिति में तारा फटकर सुपरनोवा बन जाता है और फिर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन सकता है. यह सीमा ही चंद्रशेखर सीमा कहलाती है.

क्यों खास थी चंद्रशेखर सीमा खोज?

चंद्रशेखर की यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि 'इससे वैज्ञानिकों को समझ आया कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं. ब्रह्मांड में सुपरनोवा, ब्लैक होल और तारों के अंतिम चरण को समझने में यह विचार बुनियादी आधार बन गया. इसी असाधारण और भविष्य को बदल देने वाली खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया.

ये भी पढ़ें: ट्रंप को क्या हुआ? बोले- मेरा MRI हो गया लेकिन क्या स्कैन किया पता नहीं... शेयर करूंगा रिपोर्ट