Advertisement
trendingNow13024552
Hindi NewsExplainer

वो भारतीय, जिसके नाम पर एलन मस्क ने रखा बेटे का नाम...1983 में मिला जीता था नोबेल, इंसानों को दिखाई थी तारों की 'दुनिया'

Who is Subrahmanyan Chandrasekhar: एलन मस्क ने अपने एक बेटे का का मिडिल नाम भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में  रखा है. इसके पीछे की सोच क्या है, ये भी उन्होंने बताई. अब आपको ये जान लेना चाहिए कि आखिर सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर कौन थे? इस आर्टिकल में उनकी पूरी डिटेल दी गई है.

 

Written By  Bhoopendra Rai|Last Updated: Dec 01, 2025, 08:36 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Subrahmanyan Chandrasekhar
Subrahmanyan Chandrasekhar

Who is Subrahmanyan Chandrasekhar: एक्स, टेस्ला , स्पेसएक्स जैसी कंपनियों के मालिक एलन मस्क इस वक्त चर्चा में हैं. चर्चा में होने की वजह कुछ और नहीं बल्कि उनका परिवार है. जी हां. मस्क ने हाल ही में दिए गए एक इंटरव्यू में अपनी पार्टनर शिवोन जिलिस के बारे में दिलचस्प जानकारी शेयर की है. उन्होंने बताया कि शिवोन भारतीय मूल की हैं. मस्क ने यह भी खुलासा किया कि उनके एक बेटे का मिडिल नाम 'शेखर' है, जो प्रसिद्ध भारतीय-अमेरिकी वैज्ञानिक और नोबेल पुरस्कार विजेता सुब्रह्मण्यन चंद्रशेखर के सम्मान में रखा गया है.

मस्क ने जेरोधा को-फाउंडर निखिल कामत के पॉडकास्ट में अपनी पत्नी को लेकर कहा कि शिवोन आधी भारतीय हैं, हालांकि वह भारत में पली-बढ़ी नहीं हैं. मस्क के मुताबिक शिवोन का भारत से पैतृक संबंध है, यानी उनकी फैमिली में भारतीय बैकग्राउंड है, लेकिन उनका बचपन कनाडा में बीता, क्योंकि बचपन में ही गोद ले लिया गया था, माना जाता है कि उनके जैविक पिता कभी भारत से एक्सचेंज स्टूडेंट के रूप में विदेश गए थे. अब सवाल ये है कि मस्क ने अपने एक बेटे के नाम जिन सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर के सम्मान में रखा है कि आखिर वो कौन थे? आइए डिटेल में जानते हैं.

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर कौन थे?

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर भारत के सबसे प्रसिद्ध वैज्ञानिकों में से एक थे. उनका जन्म 1910 में लाहौर (तब भारत का हिस्सा) में हुआ था. उनके परिवार का माहौल पढ़ाई-लिखाई वाला था. उनके चाचा सी.वी. रमन भी नोबेल विजेता थे, जिनसे उन्हें विज्ञान का प्रेरण मिली. उन्होंने भारत में अपनी शुरुआती पढ़ाई, बाद में अमेरिका चले गए थे. बहुत छोटी उम्र में वो विज्ञान और गणित में दिलचस्पी दिखाने लगे थे और आगे चलकर बड़ा नाम कमाया.

Add Zee News as a Preferred Source

प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर का अमेरिका कनेक्शन

चंद्रशेखर का जन्म भले ही भारत में हुआ, लेकिन उनका वैज्ञानिक करियर अमेरिका में पनपा. दोनों देशों ने उनके जीवन में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की. भारत ने उन्हें वैज्ञानिक सोच दी, जबकि अमेरिका ने उन्हें वह मंच दिया जहां उन्होंने दुनिया को बदल देने वाला शोध किया. भारत में शुरुआती शिक्षा लेने के बाद वो हायर एजुकेशन और रिसर्च के लिए अमेरिका चले गए. उन्होंने अमेरिका की मशहूर शिकागो यूनिवर्सिटी में कई दशकों तक पढ़ाया और यहीं उनका वैज्ञानिक करियर सबसे ऊंचाई पर पहुंचा.

1983 में मिला था भौतिकी का नोबेल

तारों के जीवन पर चंद्रशेखर का शोध अमेरिका में ही विकसित हुआ था, जिसके लिए उन्हें 1983 में भौतिकी का नोबेल मिला. वे अमेरिकी नागरिक भी बने और वहीं अपना जीवन बिता दिया.

प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने कौन सी खोज की थी?

अब सवाल ये है कि आखिर प्रोफेसर सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर ने ऐसी कौन सी खोज की थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला? तो जान लीजिए कि चंद्रशेखर की सबसे बड़ी खोज 'चंद्रशेखर सीमा' थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल मिला. चंद्रशेखर ने तारों की संरचना और उनके विकास पर काफी शोध की और अपार सफलता पायी.

क्या है 'चंद्रशेखर सीमा'?

सुब्रह्मण्यम चंद्रशेखर की सबसे महत्वपूर्ण खोज 'चंद्रशेखर सीमा' थी. जिसके जरिए उन्होंने बताया कि जब कोई तारा अपना ईंधन खत्म कर देता है, तो वह सफेद बौना (white dwarf) बन जाता है, लेकिन हर तारा सफेद बौना नहीं बन सकता. यदि किसी तारे का द्रव्यमान (mass) सूर्य के द्रव्यमान का लगभग 1.4 गुना से ज्‍यादा हो, तो वह सफेद बौना नहीं बनेगा. ऐसी स्थिति में तारा फटकर सुपरनोवा बन जाता है और फिर न्यूट्रॉन तारा या ब्लैक होल बन सकता है. यह सीमा ही चंद्रशेखर सीमा कहलाती है.

क्यों खास थी चंद्रशेखर सीमा खोज?

चंद्रशेखर की यह खोज बेहद महत्वपूर्ण थी क्योंकि 'इससे वैज्ञानिकों को समझ आया कि तारे कैसे जन्म लेते हैं, कैसे जीते हैं और कैसे मरते हैं. ब्रह्मांड में सुपरनोवा, ब्लैक होल और तारों के अंतिम चरण को समझने में यह विचार बुनियादी आधार बन गया. इसी असाधारण और भविष्य को बदल देने वाली खोज के लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया.

ये भी पढ़ें: ट्रंप को क्या हुआ? बोले- मेरा MRI हो गया लेकिन क्या स्कैन किया पता नहीं... शेयर करूंगा रिपोर्ट

About the Author
author img
Bhoopendra Rai

भूपेंद्र कुमार राय Zee News हिंदी डिजिटल में में स्पोर्ट्स और लाइफस्टाइल से जुड़ी खबरें लिखते हैं. उनकी खासकर खेल पर अच्छी-खासी पकड़ी है. पत्रकारिता का सफर 2017 में शुरू हुआ था. ETV Bharat, (हैदराब...और पढ़ें

TAGS

Subrahmanyan Chandrasekhar. Elon Musk

Trending news

मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
family man 3
मोरे में इतने तमिलियंस कैसे हैं यार? फैमिली मैन के डायलॉग में छिपा है बड़ा दर्द
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
Parliament Winter Session 2025 LIVE
Parliament Winter Session Live: SIR पर टकराव और CEC के खिलाफ महाभियोग, संसद का शीतकालीन सत्र आज से शुरू; यहां पढ़ें पल-पल के अपडेट्स
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
festivals in December
लगी है त्योहारों की झड़ी… दिसंबर में होगी छुट्टियों की बरसात! जानें पूरा कैलेंडर
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
LPG Updated Price
LPG गैस सिलेंडर के दाम धड़ाम! दिल्ली से पटना तक मिली बड़ी राहत; अभी चेक करें कीमत
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
shashi tharoor news
कांग्रेस को 'भूल' रहे थरूर? पीएम के साथ इवेंट में दिखे पर सोनिया की बैठक मिस कर दी
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
Mamata Banerjee
रणभेरी बजने से पहले चुनावी मोड में आईं ममता बनर्जी, कूचबिहार से भरेंगी हुंकार
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
Assam
असम विधानसभा में पेश हुए पुलिस एनकाउंटर के आंकड़े, 2021 से अब तक 80
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
Nagaland
नागा कबीले जो कभी गुलाम नहीं रहे, 16-पॉइंट एग्रीमेंट, नागालैंड की अनकही दास्तां
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
Navy Chief
क्या चीन की वजह से हो रही भारत के मिसाइल टेस्ट में देरी? नेवी चीफ ने दिया 2 टूक जवाब
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?
Pakistan
कभी लॉरेंस के लिए जान भी रहती थी हाजिर, अब देने लगा धमकी; कौन है शहजाद भट्टी?