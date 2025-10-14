EPFO Rules: ईपीएफओ (EPFO) की तरफ से पीएफ अकाउंट में जमा क‍िये गए पैसे को न‍िकालने के लि‍ए कुछ बदलाव क‍िये गए हैं. पहले न‍िमयों को आसान कर अब तीन कैटेगरी में बांटा गया है. अब जरूरी जरूरतें, घर संबंधी जरूरत और व‍िशेष पर‍िस्‍थ‍िति को अलग-अलग कैटेगरी में रखा गया है. इस बदलाव के बाद 30 करोड़ से ज्‍यादा पीएफ होल्‍डर्स को ज्‍यादा पारदर्शी तरीके से पैसा निकालने में मदद मिलेगी. ईपीएफओ के पास कुल 30 लाख करोड़ रुपये का फंड है. यह बदलाव ईपीएफओ 3.0 का हिस्सा हैं, ज‍िसके जर‍िये डिजिटल सुधार लाया जाएगा.

EPFO 3.0 में होने वाले बदलाव

ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) के तहत पैसा न‍िकालने के न‍ियमों को आसान बनाया गया है. अब मेंबर अपने पीएफ बैलेंस का 100 प्रतिशत तक निकाल सकेंगे. लेकिन रिटायरमेंट को ध्‍यान में रखकर कम से कम 25 प्रतिशत बैलेंस अकाउंट में रखना जरूरी है. यानी, आप 75 प्रतिशत पैसा न‍िकाल सकते हैं. इन बदलावों के जर‍िये प्रोसेस पहले से आसान हो जाएगा. अब विशेष परिस्थितियों में कोई खास कारण बताने की जरूरत नहीं है. पहले प्राकृतिक आपदा, बेरोजगारी या आपात स्थिति के लिए डॉक्‍यूमेंट द‍िखाने पड़ते थे.

Add Zee News as a Preferred Source

नौकरी छूटने पर निकासी के नए नियम

बेरोजगारी के समय निकासी के नियम पहले के मुकाबले सख्‍त हुए हैं. पहले एक महीने बेरोजगार रहने पर 75 प्रतिशत और दो महीने बेरोजगारी पर पूरा बैलेंस निकाल सकते थे. अब नौकरी छोड़ने के 12 महीने बाद ही फाइनल पीएफ सेटलमेंट के लिए आवेदन क‍िया जा सकेगा और पेंशन का पैसा 36 महीने बाद न‍िकाला जा सकेगा. बेरोजगार मेंबर्स को 12 महीने तक 25 प्रतिशत बैलेंस बनाए रखना होगा. इससे 12 महीने का ब्याज (8.25 प्रतिशत) म‍िलने के साथ ही पेंशन का भी फायदा होगा. इन बदलावों को फाइनेंश‍िय सेफ्टी बढ़ाने के ल‍िये क‍िया गया है. टीसीएस जैसी कंपनी ने एक तिमाही में 20,000 नौकरियां काटीं. लंबे समय बेरोजगार रहने वाले कर्मचारियों को तुरंत पैसा मिलना मुश्किल होगा.

30 करोड़ मेंबर्स के ल‍िये फायदे की डील

ईपीएफओ 3.0 (EPFO 3.0) में आटो-सेटलमेंट की सुव‍िधा होगी. क्‍लेम डिजिटल सिस्टम के तहत तेजी से निपटाए जा सकेंगे. इसके जर‍िये एटीएम से निकासी की सुविधा आएगी, अब 50 प्रतिशत बैलेंस तुरंत निकाल सकेंगे. इसके ल‍िए वेबसाइट या ऐप से आवेदन आसान होगा. इन न‍ियमों का फायदा ईपीएफओ से जुड़े 30 करोड़ मेंबर्स को म‍िलेगा. नए न‍ियम म‍िड‍िल क्‍लास के ल‍िए काफी अहम है. इसके तहत जरूरी खर्च जैसे बीमारी, पढ़ाई, शादी या घर खरीदने पर आसानी से पैसा म‍िल सकेगा और डॉक्‍यूमेंट भी कम लगेंगे. लेकिन रिटायरमेंट फंड पर क‍िसी तरह का असर नहीं पड़े, इसके लिए 25 प्रत‍िशत का बैलेंस जरूरी है. ईपीएफओ की ताफ से 'व‍िश्‍वास योजना' को लॉन्‍च क‍िया गया है, जो क‍ि जुर्माने की राश‍ि को कम करेगी. डोरस्टेप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट से पेंशनरों को घर पर सुविधा मिलेगी.