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सरकारी दलील,'E20 पेट्रोल एक्सपेरिमेंट, नतीजे अगले साल'...इथेनॉल ब्लेंडिग के पीछे क्यों पड़ी है सरकार, क्या इससे सस्ता होगा तेल? नफा-नुकसान समझिए

Is E20 Reduce Petrol Price: इथेनॉल ब्लेंडिंग पर सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने बड़ी दलील देते हुए कहा है कि 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग फिलहाल प्रयोग है, जिसके वाहनों पर नतीजों की गणना अगले साल तक हो पाएगी. इस दावे के बाद सवाल उठ रहा है कि फिर सरकार इसपर इतना जोर क्यों दे रही है ? अगर E20 का ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो क्या होगा ? भारत के लिए ऊर्जा का विक्लप क्या होगा?

Written ByBavita Jha
Published: Jun 30, 2026, 03:42 PM IST|Updated: Jun 30, 2026, 03:47 PM IST
सरकारी दलील,'E20 पेट्रोल एक्सपेरिमेंट, नतीजे अगले साल'...इथेनॉल ब्लेंडिग के पीछे क्यों पड़ी है सरकार, क्या इससे सस्ता होगा तेल? नफा-नुकसान समझिए
Source: ज़ी न्यूज़ डेस्क

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Bavita Jha

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बवीता झा एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, जिन्हें डिजिटल और टीवी न्यूज़ मीडिया में 16 वर्षों से अधिक का अनुभव है. वर्तमान में वे Zee News Hindi (Digital) में बतौर चीफ सब-एडिटर कार्यरत हैं. व्यापार जगत की जटिलताओं और आर्थिक आंकड़ों को आम पाठकों के लिए सरल भाषा में डिकोड करना उनका मजबूत पक्ष है.  
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