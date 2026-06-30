सरकारी दलील,'E20 पेट्रोल एक्सपेरिमेंट, नतीजे अगले साल'...इथेनॉल ब्लेंडिग के पीछे क्यों पड़ी है सरकार, क्या इससे सस्ता होगा तेल? नफा-नुकसान समझिए

Ethanol Blending Explainer: जिस इथेनॉल ब्लेंडिंग पर इतना हो-हंगामा हो रहा है, उसपर आज सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में बड़ा बयान दिया है. सरकार ने E20 पेट्रोल यानी 20 फीसदी इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम को फिलहाल प्रयोग करार दिया. सरकार ने कहा कि E20 पेट्रोल अभी एक प्रयोग (Experiment) के तौर पर चल रहा है, जिसके असली नतीजे अगले साल तक सामने आएंगे.
E20 पेट्रोल को लेकर विवाद चल रहा है. ऑटोमोबाइल सेक्टर और वाहन मालिक इसके माइलेज, गाड़ियों पर पड़ने वाले असर को लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं. वहीं भारत सरकार कच्चे तेल पर अपनी निर्भरता कम करने के लिए इसके प्रयोग को बढ़ावा देने पर जोर दे रही है.
भारत अपनी जरूरत के तेल के लिए आयात पर निर्भर है. 85 से 88 फीसदी तक कच्चे तेल का आयात किया जाता है, हर दिन करीब 4.6 से 5 मिलियन बैरल क्रूड ऑयल इंपोर्ट होता है. वित्त वर्ष 2025–26 में भारत ने कच्चे तेल के आयात पर 121.8 अरब डॉलर का खर्च किया. खाड़ी युद्ध के दौरान जब ईरान ने होर्मुज स्ट्रेट को बंद किया और भारत को ऊर्जा संकट का सामना करना पड़ा, तब भारत ने आयात पर निर्भरता को कम करने के लिए विक्लप तलाशने शुरू किए. इथेनॉल ब्लेंडिंग भारत की इसी कोशिश का नतीजा है. हालांकि इसे लेकर सवाल भी कई उठ रहे हैं. क्या इथेनॉल ब्लेंडिंग एक्सपेरिमेंट है? भारत E20 पर क्यों इतना जोर दे रहा है? अगर E20 का ये एक्सपेरिमेंट फेल हुआ तो क्या होगा ? भारत के लिए ऊर्जा का विक्लप क्या होगा....ये तमाम सवाल इस इथेनॉल ब्लेडिंग के आसपास घूम रहे हैं.
जब इथेनॉल को पेट्रोल के साथ मिलाया जाता है, तो इसे ‘एथेनॉल ब्लेंडिंग’ कहते हैं. इथेनॉल एक बायो फ्यूल है, जो मुख्यतौर पर गन्ना, मक्का, धान आदि से तैयार होता है. भारत का इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम बहुत तेज़ी से आगे बढ़ा है, जो साल 2014 के महज़ 1.5% था. साल 2026 में इसने 20% के स्तर को हासिल कर लिया है. नेशनल पॉलिसी ऑन बायोफ्यूल्स (2018) में संशोधन करके E20 का लक्ष्य साल 2030 के बजाए सप्लाई ईयर 2025-26 में हासिल कर लिया. सरकार ने साल 2030 तक E30 और धीरे-धीरे इसे 100% तक पहुंचाने का लक्ष्य तय किया गया है.
इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम 2003 में शुरू किया गया था, जिसका मकसद कच्चे तेल के आयात को कम करना विदेशी मुद्रा भंडार पर बोझ को कम करना है. Prithvi Finmart के डायरेक्टर और कमोडिटी और करेंसी रिसर्च एनालिस्ट मनोज कुमार जैन कहते हैं कि E10, E20 पेट्रोल को बढ़ावा देकर भारत विदेशी मुद्रा भंडार में बड़ी बचत कर सकेगा. पेट्रोल में इथेनॉल मिलाने तेल के आयात पर निर्भरता कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी. इथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से किसानों को गन्ना, मक्का, धान जैसी फसलों के लिए स्थायी बाजार मिलेगा, हालांकि इसके साथ कई चुनौतियां भी जुड़ी है. आंकड़ों की बात करें तो इथेनॉल ब्लेंडिंग की बदौलत भारत से कच्चे तेल पर आयात बिल में 1.10 लाख करोड़ रुपये की बचत के साथ-साथ विदेश पर निर्भरता को कम की है.
मनोज कुमार जैन कहते हैं कि इथेनॉल ब्लेडिंग कच्चे तेल के आयात के आयात को निश्चित तौर पर कम करेगा, लेकिन इसके साइड इफेक्ट भी हैं. E20 पेट्रोल से गाड़ियों के माइलेज पर असर दिख सकता है. ओल्ड मॉडल की गाड़ियां इसके लिए तैयार नहीं है. माइलेज में कमी, इंजन पर अतिरिक्त प्रेशर, मेंटिमेंस कॉस्ट में बढ़ोतरी जैसी चुनौतियों की वजह से लोग इसके इस्तेमाल से परहेज कर रहे हैं.
इथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले गन्ने की डिमांड बढ़ेगी. गन्ना उत्पादन में अत्यधिक पानी की आवश्यकता होती है. एक टन गन्ने के लिए लगभग 60-70 टन पानी की जरूरत पड़ती है. ऐसे में गन्ना उत्पादन में तेजी आने से भूजल स्तर पर दबाव बढ़ सकता है. गन्ना के अलावा मक्का और चावल जैसी खाद्य फसलों के इथेनॉल ब्लेडिंग में बढ़ते उपयोग से भारत में खाद्य सुरक्षा चिंता का विषय बन सकती है. मनोज मानते हैं कि अगर इथेनॉल में इन फसलों का इस्तेमाल बढ़ा, तो दूसरी ओर इनकी कीमत बढ़ेगी, फूड सिक्योरिटी के लिए चुनौती पैदा हो सकती है.
सरकार ने खुद माना है कि E20 मिशन फिलहाल एक एक्सपेरिमेंट के तौर पर है. गाड़ियों पर इसके असली असर की पूरी रिपोर्ट अगले साल तक ही सामने आ पाएगी. सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने माना कि 20% इथेनॉल ब्लेंडिंग प्रोग्राम अभी एक प्रयोग है. ऐसे में अगर सरकार का ये प्रयोग फेल होता है तो उसके पास तेल के आयात को कम करने के लिए दूसरे विक्लप मौजूद हैं. सरकार इलेक्ट्रिक्ल व्हीक्लस (EV) को बढ़ावा देकर तेल आयात को कम कर सकती है. हाइब्रिड व्हीक्ल्स को बढ़ावा देकर सरकार कच्चे तेल पर निर्भरता कम कर सकती है.
अगर सरकार का ये प्रयोग सफल रहा, तो विदेशों से तेल खरीद में राहत मिलेगी. कच्चे तेल का आयात बिल कम होने से पेट्रोल के दाम कम होंगे. सामान्य पेट्रोल और इथेनॉल की कीमत में बड़ा अंतर अभी भी देखा जा सकता है. अभी दिल्ली में सामान्य पेट्रोल की कीमत 102.12 रुपये प्रति लीटर है, जबकि E85 पेट्रोल की कीमत 82.12 रुपये प्रति लीटर है, हालांकि E20 के दाम 101.96 -102 रुपये प्रति लीटर के आसपास ही है. पेट्रोलियम मंत्रालय के मुताबिक इथेनॉल की औसत खरीद लागत (वेटेड एवरेज प्रोक्योरमेंट कॉस्ट) रिफाइंड पेट्रोल की लागत से अधिक है. 31 जुलाई, 2025 तक, ट्रांसपोर्टेशन और GST के साथ इथेनॉल की औसत खरीद लागत 71.32 रुपए प्रति लीटर पड़ रही थी. यही वजह से है कि पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा बढ़ाने के बावजूद इसकी रिटेल कीमतों में कटौती एक पेचीदा मसला बना हुआ है.