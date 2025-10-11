Advertisement
EXPLAINER: पाकिस्‍तान को हथियारों की सप्‍लाई देने से अमेरिका ने खुलकर किया इनकार, कहीं वजह भारत तो नहीं!

Explainer: पाकिस्तान खुश था कि अमेरिका उसको क्रूज मिसाइल देने वाला है. हालांकि उसकी यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चल पाई, क्योंकि अमेरिका ने इसको लेकर सीधे इनकार कर दिया है. 

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Oct 11, 2025, 08:30 AM IST
Explainer: पिछले हफ्ते खबरें थीं कि अमेरिकी पाकिस्तान अपनी अपग्रेडेड क्रूज मिसाइलें सप्लाई करने वाला है. अगर अमेरिका ऐसा करता तो यह भारत के लिए एक खतरे की घंटी हो सकता थी लेकिन अमेरिकी वॉर मेमोरियल ने इन अटकलों पर पूर्ण विराम लगा दिया है. अमेरिका ने उन तमाम दावों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा गया कि वह पाकिस्तान को क्रूज मिसाइलें दे सकता हैं. हालांकि ऐसे में यह सवाल जहन में आता है कि कहीं अमेरिका के इनकार के पीछे की वजह भारत तो नहीं? चलिए जानते हैं.

अमेरिका ने PAK को हथियार देने को लेकर क्या कहा?

पूर्व भारतीय राजनयिक केपी फैबियन ने कहा,'मैंने अमेरिका की तरफ से जारी किया गया स्पष्टीकरण देखा है. वे यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि अमेरिका पाकिस्तान को क्रूज मिसाइल सप्लाई नहीं कर रहा है वे हमें यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि उन्होंने उन्हें और कोई भी अपग्रेडेड क्रूज मिसाइलें नहीं दी हैं.' कहा जा रहा है कि अमेरिका अपने इस फैसले के जरिए भारत को संदेश देना चाहता है और भारत अपने साथी के तौर पर खोना नहीं चाहता.

पढ़ें पूरी खबर: शहबाज-मुनीर की मेहनत पर फिरा पानी, पाकिस्तान को नहीं मिलेगी AMRAAM मिसाइल; ट्रंप ने दिया झटका

भारत की वजह से अमेरिका ने किया इनकार?

एक्सपर्ट्स का कहना है कि अमेरिका अपनी इस सफाई के जरिए देशों के बीच थोड़े धूमिल हो चुके दोस्ताना रिश्तों को फिर से उभारने की एक कोशिश कर रहा है. पिछले दिनों अमेरिका और भारत डिफेंस संबंधों में उतार-चढ़ाव आया था, लेकिन अब पाकिस्तान को नई हवाई ताकत न मिलने से इलाके में संतुलन बना रहेगा.

क्यों खुश हो रहा था पाकिस्तान? 

पिछले हफ्ते अमेरिकी डिफेस डिपार्टमेंट ने रेथियॉन कंपनी को 41.6 मिलियन डॉलर का एक अतिरिक्त अनुबंध संशोधन (Contract Modification) जारी किया, जिससे इस डील की कुल कीमत बढ़कर 2.51 अरब डॉलर हो गई. इस कॉन्ट्रैक्ट में पाकिस्तान का नाम भी खरीदार देशों की लिस्ट में शामिल था. इसके बाद से यह कयास तेज हो गए कि पाकिस्तानी वायुसेना (PAF) अपने F-16 लड़ाकू विमानों के लिए नई AIM-120C8/D3 वेरिएंट मिसाइलें खरीदने जा रही है. पाकिस्तान के मीडिया ने इसे प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की हालिया अमेरिका यात्रा की बड़ी कामयाबी और कई अरब डॉलर की रक्षा डील के तौर पर पेश करने की कोशिश की थी. हालांकि अब उसके सपनों पर पानी फिर गया है. 

AMRAAM मिसाइल की खासियतें

अमेरिका की मिसाइल AMRAAM (AIM-120 Advanced Medium-Range Air-to-Air Missile) दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में शुमार की जाती है. यह मिसाइल खास तौर पर लड़ाकू विमानों से दुश्मन के विमानों या ड्रोन को मार गिराने के लिए इस्तेमाल होती है. AMRAAM में Active Radar Homing तकनीक है, जिससे इसे लॉन्च करने के बाद टार्गेट पर लगातार ध्यान देने की जरूरत नहीं होती. यह 'fire-and-forget' मिसाइल है. इसके अलावा यह बियॉन्ड-विजुअल-रेंज (BVR) मारक क्षमता वाली मिसाइल है, जो दुश्मन के विमान को दूर से ही निशाना बना सकती है.

Tahir Kamran

Tahir Kamran

