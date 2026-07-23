/EXPLAINER: 15 महीने की शांति के बाद कश्मीर में गूंजी गोलियों की आवाज, अमरनाथ यात्रा की मुस्तैदी के बाद भी कैसे हो गया आतंकी हमला?

Reasons for Recent Terror Attack in Jammu & Kashmir: 15 महीने की शांति के बाद कश्मीर में शांति बुधवार को भंग हो गई और माहौल गोलियों से गूंज उठा. अप्रैल 2025 में पहलगाम में हुए हमले के बाद से घाटी में कोई बड़ी आतंकी वारदात दर्ज नहीं की गई थी. लेकिन अब, जब अमरनाथ यात्रा को लेकर सुरक्षा बल पूरी तरह मुस्तैद हैं और चप्पे-चप्पे पर कड़ा पहरा है, तब आतंकियों ने हमला कर दिया. बुधवार दोपहर करीब साढ़े बारह बजे अनंतनाग के लाल चौक पर आतंकियों ने सुरक्षाबलों पर गोलीबारी कर दी. इस गोलीबारी में जम्मू कश्मीर पुलिस के हेड कॉन्सटेबल आशिक हुसैन कुरैशी शहीद हो गए.