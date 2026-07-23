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EXPLAINER: 15 महीने की शांति के बाद कश्मीर में गूंजी गोलियों की आवाज, अमरनाथ यात्रा की मुस्तैदी के बाद भी कैसे हो गया आतंकी हमला?

Recent Terror Attack in Jammu & Kashmir: 15 महीने की शांति के बाद कश्मीर की शांति फिर भंग हो गई है. आतंकियों ने घात लगाकर अनंतनाग के लाल चौक के पास जम्मू कश्मीर पुलिस के एक हेड कॉन्सटेबल की गोली मारकर हत्या कर दी. सवाल ये है कि अमरनाथ यात्रा की मुस्तैदी के बाद भी ये आतंकी हमला कैसे हो गया?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 23, 2026, 03:51 AM IST|Updated: Jul 23, 2026, 03:51 AM IST
EXPLAINER: 15 महीने की शांति के बाद कश्मीर में गूंजी गोलियों की आवाज, अमरनाथ यात्रा की मुस्तैदी के बाद भी कैसे हो गया आतंकी हमला?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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