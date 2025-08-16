Income Tax Rules: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण के दौरान 1 फरवरी 2025 को ऐलान क‍िया क‍ि न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्‍स नहीं देना होगा. उस समय पूरा सदन ताल‍ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. कुछ देर बाद जब उन्‍होंने बताया क‍ि इस आमदनी के अलावा 75000 रुपये के स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन का भी फायदा म‍िलेगा तो टैक्‍सपेयर्स की खुश‍ियां और बढ़ गईं. इस ह‍िसाब से बजट 2025-26 में न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम (New Tax Regime) के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री घोषित किया गया है. जो क‍ि 75,000 रुपये के स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन के साथ है.

12.75 लाख तक की आमदनी पर नहीं देना होगा Tax

लेकिन शायद ही आपको पता हो क‍ि यद‍ि आपकी कोई स्‍पेशल इनकम जैसे शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन को इस छूट में शाम‍िल नहीं क‍िया गया है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन फाइनेंस एक्ट-2025 के अनुसार सेक्‍शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट स्‍पेशल दरों पर लगने वाले टैक्स, जैसे सेक्शन 111A (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) और सेक्शन 112A (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) पर लागू नहीं होगी. इसका मतलब साफ है क‍ि शॉर्ट टर्म और लॉन्‍ग टर्म कैप‍िटल गेन पर आपको इनकम टैक्‍स देना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: नया इनकम टैक्स बिल, लेट से ITR भरने वाले टैक्सपेयर्स भी क्लेम कर सकेंगे रिफंड

सेक्शन 87A के तहत क‍ितनी म‍िलती है छूट?

जानकारों का कहना है कि सेक्शन 87A की छूट स्‍पेशल इनकम पर हटाने का नियम बजट 2025 में जोड़ा गया है. इसे फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 (AY 2026-27) से लागू क‍िया गया है. लेकिन मौजूदा समय में व‍ित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए भी यह छूट स्‍पेशल इनकम पर नहीं मिल रही है. अभी न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम और ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर सेक्शन 87A के तहत पूरी टैक्स छूट मिलती है.

यह भी पढ़ें: नए आयकर व‍िधेयक को लेकर संसदीय सम‍िति ने क्‍या सुझाव द‍िये? 10 प्‍वाइंट में समझ‍िए

इस कंडीशन में देना होगा टैक्‍स

मौजूदा इनकम टैक्‍स रिटर्न सॉफ्टवेयर स्‍पेशल दर वाली आमदनी पर सेक्शन 87A की छूट नहीं देता. इससे 7 लाख रुपये से कम की आमदनी वाले लोग, जिनकी कमाई खासतौर पर कैपिटल गेन टैक्‍स से है को टैक्स देना पड़ सकता है. जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्‍स व‍िभाग को यह साफ करना चाहिए कि क्या यह नियम FY 2024-25 से लागू होगा. अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपये से कम है तो न्‍यू र‍िजीम में आपको टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन यद‍ि आपकी इनकम शेयर बाजार या अन्य खास सोर्स से है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है.