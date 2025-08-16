Explainer: 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री, लेक‍िन स्‍पेशल इनकम पर न‍ियम अलग; जान‍िए क्‍यों?
Advertisement
trendingNow12884245
Hindi NewsExplainer

Explainer: 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री, लेक‍िन स्‍पेशल इनकम पर न‍ियम अलग; जान‍िए क्‍यों?

Income Tax: न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत भले ही 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी टैक्‍स फ्री है. लेक‍िन ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में 5 लाख रुपये तक की इनकम पर क‍िसी तरह का टैक्‍स नहीं देना होगा. लेक‍िन इसके तहत आप अलग-अलग तरह का न‍िवेश क्‍लेम कर सकते हैं.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Aug 16, 2025, 09:58 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: 12.75 लाख रुपये तक की इनकम टैक्‍स फ्री, लेक‍िन स्‍पेशल इनकम पर न‍ियम अलग; जान‍िए क्‍यों?

Income Tax Rules: व‍ित्‍त मंत्री न‍िर्मला सीतारमण ने जब बजट भाषण के दौरान 1 फरवरी 2025 को ऐलान क‍िया क‍ि न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर इनकम टैक्‍स नहीं देना होगा. उस समय पूरा सदन ताल‍ियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा. कुछ देर बाद जब उन्‍होंने बताया क‍ि इस आमदनी के अलावा 75000 रुपये के स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन का भी फायदा म‍िलेगा तो टैक्‍सपेयर्स की खुश‍ियां और बढ़ गईं. इस ह‍िसाब से बजट 2025-26 में न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम (New Tax Regime) के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी को टैक्स फ्री घोषित किया गया है. जो क‍ि 75,000 रुपये के स्‍टैंडर्ड ड‍िडक्‍शन के साथ है.

12.75 लाख तक की आमदनी पर नहीं देना होगा Tax

लेकिन शायद ही आपको पता हो क‍ि यद‍ि आपकी कोई स्‍पेशल इनकम जैसे शॉर्ट-टर्म या लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन को इस छूट में शाम‍िल नहीं क‍िया गया है. न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम के तहत 12.75 लाख रुपये तक की आमदनी पर क‍िसी तरह का टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन फाइनेंस एक्ट-2025 के अनुसार सेक्‍शन 87A के तहत मिलने वाली टैक्स छूट स्‍पेशल दरों पर लगने वाले टैक्स, जैसे सेक्शन 111A (शॉर्ट-टर्म कैपिटल गेन) और सेक्शन 112A (लॉन्ग-टर्म कैपिटल गेन) पर लागू नहीं होगी. इसका मतलब साफ है क‍ि शॉर्ट टर्म और लॉन्‍ग टर्म कैप‍िटल गेन पर आपको इनकम टैक्‍स देना पड़ सकता है.

यह भी पढ़ें: नया इनकम टैक्स बिल, लेट से ITR भरने वाले टैक्सपेयर्स भी क्लेम कर सकेंगे रिफंड

सेक्शन 87A के तहत क‍ितनी म‍िलती है छूट?
जानकारों का कहना है कि सेक्शन 87A की छूट स्‍पेशल इनकम पर हटाने का नियम बजट 2025 में जोड़ा गया है. इसे फाइनेंश‍ियल ईयर 2025-26 (AY 2026-27) से लागू क‍िया गया है. लेकिन मौजूदा समय में व‍ित्‍त वर्ष 2024-25 के लिए भी यह छूट स्‍पेशल इनकम पर नहीं मिल रही है. अभी न्‍यू टैक्‍स र‍िजीम में 7 लाख रुपये तक की इनकम और ओल्‍ड टैक्‍स र‍िजीम में 5 लाख रुपये तक की आमदनी पर सेक्शन 87A के तहत पूरी टैक्स छूट मिलती है.

यह भी पढ़ें: नए आयकर व‍िधेयक को लेकर संसदीय सम‍िति ने क्‍या सुझाव द‍िये? 10 प्‍वाइंट में समझ‍िए

इस कंडीशन में देना होगा टैक्‍स
मौजूदा इनकम टैक्‍स रिटर्न सॉफ्टवेयर स्‍पेशल दर वाली आमदनी पर सेक्शन 87A की छूट नहीं देता. इससे 7 लाख रुपये से कम की आमदनी वाले लोग, जिनकी कमाई खासतौर पर कैपिटल गेन टैक्‍स से है को टैक्स देना पड़ सकता है. जानकारों का कहना है कि इनकम टैक्‍स व‍िभाग को यह साफ करना चाहिए कि क्या यह नियम FY 2024-25 से लागू होगा. अगर आपकी इनकम 12.75 लाख रुपये से कम है तो न्‍यू र‍िजीम में आपको टैक्स नहीं देना होगा. लेकिन यद‍ि आपकी इनकम शेयर बाजार या अन्य खास सोर्स से है तो आपको टैक्स देना पड़ सकता है. 

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

income tax

Trending news

गुमराह करने की कोशिश... कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिय
congress
गुमराह करने की कोशिश... कांग्रेस के वीडियो पर चुनाव आयोग का कमेंट, 'वोट चोरी' पर दिय
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
jammu kashmir news
खामोशी में कटे 8 साल, अब जर्रे-जर्रे में गूंजी अक्षय की आवाज, कैसे हुआ चमत्कार?
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
Gujarat news
नहीं चल पा रहा था घर, महिला ने उड़ाए जेठ के लाखों रुपये, पुलिस को सुनाई झूठी कहानी
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
mumbai
फिर हुआ हादसा! लैंडिंग के दौरान जमीन से टकराई Indigo प्लेन की पूंछ, हलक में आई जान
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
AIR INDIA
फ्लाइट में शर्मनाक हरकत! लड़की के कंधे पर सिर रख करने लगा अश्लील हरकतें और फिर...
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
Himachal Pradesh Weather Update
हिमाचल में कुदरत का रौद्र रूप, पानी की लहर से ढह गया आलीशान घर,वीडियो उड़ा देगा होश
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
Goa
जहां 13 साल से BJP की सरकार, कैसे बना रेबीज फ्री स्टेट? 30 दिन में 63 हजार टीकाकरण
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
NCERT
देश के बंटवारे यानी विभाजन की विभीषिका का जिम्मेदार कौन था? NCERT ने बताया, मचा बवाल
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
Supreme Court
'राष्ट्रपति-राज्यपाल के बिल पर समय नहीं तय कर सकता कोर्ट...', सरकार ने क्यों कहा?
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
shashi tharoor news
सांभर उत्तर भारतीयों की देन है? शशि थरूर ने जो बताया, कम लोगों को पता होगा
;