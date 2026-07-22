EXPLAINER: समंदर में उतरा भारत का 'साइलेंट किलर', दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए बनेगा 'काल'; घबराने क्यों लगे हैं चीन और पाकिस्तान

India Military Preparations Against China and Pakistan: एक तरफ दुनिया महीनों से होर्मुज संकट में फंसी हुई है. दूसरी तरफ चीन और पाकिस्तान हिंद महासागर से लेकर अरब सागर तक अपनी सैन्य मौजूदगी बढ़ाने के मंसूबे पाल रहे हैं. दोनों का नौसैनिक गठबंधन भारत के समुद्री क्षेत्र और इस पर पकड़, भारत को अलर्ट करने वाला है. इसी खतरे से निपटने के लिए भारत की नेवी में शामिल हो चुका है एक नया महाबली.
भारत के इस नए नौसेनिक महाबली का नाम INS मालवन है. आकार में समान्य युद्धपोत के अनुपात में छोटा, लेकिन समुद्र का सबसे साइलेंट, सबसे खूंखार शिकारी. आप इसे किलर भी कह सकते हैं. सबसे बड़ी बात, ये कि यह भारत में ही बना है. इसमें 80 फीसदी तकनीक स्वदेशी है. इसके नौसेना में शामिल होते ही चीन और पाकिस्तान की सेना में खलबली मच चुकी है.
जिस समंदर के रास्ते ये दोनों दुश्मन अपनी चालें चलते हैं, अब उसी समंदर में भारत ने ऐसा शिकारी उतार दिया है. वो लहरों पर नहीं, लहरों के नीचे भी दुश्मन की हर सांस गिन सकता है. यानी एक ऐसा वॉरशिप जो दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए किसी काल से कम नहीं है.
पिछले 3 महीने में ही भारत दो महाबली समुद्र में उतार चुका है. पहले INS अरिदमन, जो बैलिस्टिक मिसाइल से लैस पनडुब्बी है और अब INS मालवन. एक पानी के भीतर रहते हुए दुश्मन के युद्धपोत को नेस्तनाबूद करेगा, तो दूसरा पानी के ऊपर से समुद्र में छिपे दुश्मनों के किसी भी टारगेट को तबाह कर डालेगा. आज के एक्सप्लेनर में समझिए, समुद्र में भारत की नौसैनिक बढ़त का पूरा सिलसिला.
समुद्र में हिंदुस्तान का ये नया युद्धपोत, INS मालवन, डिफेंस सेक्टर में देश की बढ़ती आत्मनिर्भरता की बड़ी मिसाल है. 80 फीसदी स्वदेशी तकनीक से तैयार देश का दूसरा युद्धपोत है.
देखने में INS मालवन दूसरे दैत्याकार युद्धपोतों के मुकाबले छोटा है, लेकिन तकनीक ऐसी कि ये भारत की तटीय सीमाओं की सुरक्षा का नया अध्याय लिखेगा. दुश्मनों की खबर लेगा और हमें महफूज रखेगा.
22 जुलाई को जब कर्नाटक के कारवार में इस युद्धपोत की नौसेना में कमिशनिंग हुई, तो सेरेमनी में मौजूद वायुसेना और नौसेना के वाइस चीफ समेत तमाम अधिकारियों का सीना गर्व से चौड़ा हो उठा.
INS मालवन कर्नाटक के कारवार नेवल बेस में कमीशन होने वाला पहला भारतीय नेवी शिप बन गया है. ये अपने कारवार नेवल बेस के लिए एक खास मौका था. ये इस साल इंडियन नेवी में कमीशन किया जाने वाला सातवां शिप है और कम से कम 12 और शिप कतार में हैं.
इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि भारत अपने 7500 किलोमीटर लंबी समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए किस हद तक गंभीर है. इसी अलर्टनेस की एक ताकतवर मिसाल है INS मालवन, जिसे दुश्मन की पनडुब्बियों का साइलेंट शिकारी माना जा रहा है.
समंदर, जहां आंखों से ज्यादा भरोसा कानों पर होता है. जहां दुश्मन दिखाई नहीं देता. सिर्फ उसकी आहट सुनाई देती है और अब उस आहट को भी मौत में बदलने गया है. भारत का नया समुद्री शिकारी पनडुब्बियों का सबसे बड़ा हंटर है.
जो ना सिर्फ दुश्मन की सबमरीन को उनके अड्डे तक जाकर ढूंढेगा बल्कि उसको तबाह कर डालेगा. जैसा कि हमने पहले बताया, 80% से ज़्यादा स्वदेशी कंटेंट के साथ, यह डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भारत की बढ़ती आत्मनिर्भरता का एक और सबूत है.
शिप का नाम, मालवन, हमारे लिए गहरा ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व रखता है, जिसका नाम महाराष्ट्र के ऐतिहासिक तटीय शहर के नाम पर रखा गया है, जो छत्रपति शिवाजी महाराज की समुद्री विरासत से करीब से जुड़ा हुआ है.
INS मालवन में भारत की उस समुद्री विरासत को साकार करता है, इसका प्रतीक चिह्न बाघ नख है. बाघनख, यानी बाघ के पंजे जैसा हथियार छत्रपति शिवाजी का घातक अस्त्र हुआ करता था, उसी बाघनख को INS मालवन का प्रतीक चिह्न बनाया गया है.
ये चिह्न साहस, फुर्ती, निडरता और रणनीतिक क्षमता के प्रतीक के रूप में दर्शाता है. बाघ नख' केवल एक ऐतिहासिक प्रतीक नहीं है, बल्कि यह वीरता, रणनीतिक कौशल, सतर्कता और आक्रामक क्षमता का भी प्रतिनिधित्व करता है.
ये जहाज़ के उन मूल्यों को दर्शाता है, जिनके आधार पर वह किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए हमेशा तैयार रहेगा. बाघनख के रूप में प्रतीक चिह्न का बदलाव पूरे भारतीय नौसेना में नहीं किया गया है, बल्कि इसे सिर्फ आईएनएस मालवन की विशिष्ट पहचान के लिए अपनाया गया है.
नौसेना के मुताबिक, ये मालवन के संकल्प को दर्शाने वाला नया प्रतीक-चिह्न है. एक्सप्लेनर के इस हिस्से में समझिए, आखिर अपने प्रतीक चिह्न की तरह कितना सटीक और संहारक साबित होने वाला है INS मालवन.
हिंद महासागर आज दुनिया का सबसे बड़ा रणनीतिक रणक्षेत्र बन चुका है. चीन लगातार अपनी पनडुब्बियां भेज रहा है. इस क्षेत्र में पाकिस्तान भी नापाक हरकतें करता रहता है, चीन के साथ अपनी समुद्री ताकत बढ़ाने में जुटा है. ऐसे वक्त में INS मालवन का कमीशन होना सिर्फ एक नई तैनाती नहीं, बल्कि बीजिंग और इस्लामाबाद के नाम भारत का सीधा संदेश है.
समंदर हमारा था…समंदर हमारा है और हमारा ही रहेगा. इसी संकल्प को स्थापित करने निकला है INS मालवन. अब समझिए, INS मालवन दुश्मन की इन चुनौतियों का जवाब कितना सटीक कितने मारक तरीके से देगा.
वॉटर-जेट प्रोपल्शन: पारंपरिक प्रोपेलर (पंखों) के बजाय इसमें वॉटर-जेट सिस्टम लगा है. यह इसे उथले पानी और तटीय इलाकों में गजब की रफ्तार और मुड़ने की क्षमता देता है.
अंडरवॉटर हथियार: दुश्मन पनडुब्बी को नष्ट करने के लिए इसमें RBU-6000 एंटी-सबमरीन रॉकेट लॉन्चर और दो ट्रिपल-ट्यूब लाइटवेट टॉरपीडो लॉन्चर्स फिट हैं.
माइन वॉरफेयर: यह समुद्र में गुप्त रूप से बारूदी सुरंगें बिछाने वाली रेल्स से भी लैस है.
डिफेंसिव गन्स: रक्षा के लिए इसमें एक 30mm क्लोज-इन वेपन सिस्टम (CRN-91 Naval Gun) और दो 12.7mm की रिमोट कंट्रोल्ड गन्स लगी हैं.
एडवांस्ड सोनार: इसमें भारत में ही विकसित अभय सोनार और लो-फ्रीक्वेंसी वेरिएबल डेप्थ सोनार (VDS) लगा है, जो पानी के नीचे छिपी दुश्मन की सबमरीन को आसानी से ढूंढ निकालता है.
तटीय पहुंच: INS मालवन का ड्राफ्ट (पानी के नीचे रहने वाला हिस्सा) मात्र 2.7 मीटर है, जिससे यह बड़े युद्धपोतों के मुकाबले तटों और बंदरगाहों के बेहद करीब जाकर ऑपरेशन चला सकता है.
भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से INS मालवन का आना एक गेम-चेंजर है. हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों के बढ़ते दखल और पाकिस्तान की अंडरवॉटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को एक ऐसे साइलेंट हंटर की जरूरत बेसब्री से थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वारों और द्वीपों के पास तैनात रह सके. अब आपको बताते हैं कि समुद्री तटों की इतनी सख्त निगहबानी भारत के लिए क्यों जरूरी है?
हिंद महासागर के ठीक बीचों बीच है हिंदुस्तान. इसलिए इस महासागर को हिंद महासागर का नाम मिला. इसी भौगोलिक स्थिति के लिहाज से हिंद महासागर को भारत का आंगन भी कहा जाता है. लेकिन भारत के इस समुद्री आंगन में चीन ने कम से कम 9 पॉइंट पर अपने पैर जमा लिए हैं. कहीं वो बंदरगाह बना रहा है, तो कहीं नेवल बेस. कहीं हवाई पट्टी तो कहीं अपने शिप्स के ठिकाने बना रहा है चीन.
विदेश मामलों पर संसद की स्थायी समिति ने भी माना कि ये भारत के लिए बड़ी चुनौती है. हालांकि भारत ने भी उल्टा जाल बुनना शुरू कर दिया है. चीन के ईर्द गिर्द बना ये नेकलेस की तरह दिखने वाला रिंग है. इसके 8 प्वाइंट्स हैं, जो मंगोलिया से सिंगापुर से ओमान और जापान तक तक फैले हुए हैं. वर्ष 2018 में सिंगापुर से समझौता हुआ, जिसमें यहां के चांगी नेवल बेस का इस्तेमाल कर सकती है.
वर्ष 2018 में ही इंडोनेशिया के सबांग पोर्ट तक अपनी सैन्य पहुंच बढ़ाने के लिए समझौता किया. सेशेल्स के साथ मिलकर भी भारत असम्पशन आईलैंड पर अपना नेवल बेस बना रहा है. ओमान के दुकम पोर्ट पर भी भारत ने अपना नेवल बेस तैयार कर लिया है. इसी तरह मंगोलिया, जापान और वियतनाम के साथ भी नौसैनिक बेस के इस्तेमाल का समझौता है.
चीन को समुद्री क्षेत्र में घेरने के साथ भारत क्वाड और AUKUS जैसे संगठनों के जरिए भी दबाव बनाए रखता है. चीन तो क्वाड का नाम सुनते ही इसे एशियन नाटो करार है, जिसमें भारत की भूमिका काफी बड़ी है. हालांकि आकार और वाटर डिस्प्लेसमेंट पावर में चीन की नौसेना ज्यादा बड़ी है, लेकिन भारत की कुटूनीतिक बिसात देखकर आए दिन चीन की नौसेना में खलबली दिखती है. जैसे इस बार INS मालवन को देखकर हो रही है.