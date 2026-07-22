EXPLAINER: समंदर में उतरा भारत का 'साइलेंट किलर', दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए बनेगा 'काल'; घबराने क्यों लगे हैं चीन और पाकिस्तान

भारत की 7,500 किलोमीटर लंबी तटरेखा की सुरक्षा के लिहाज से INS मालवन का आना एक गेम-चेंजर है. हिंद महासागर में चीनी पनडुब्बियों के बढ़ते दखल और पाकिस्तान की अंडरवॉटर ताकतों को काउंटर करने के लिए नौसेना को एक ऐसे साइलेंट हंटर की जरूरत बेसब्री से थी जो तटीय पानी, बंदरगाहों के प्रवेश द्वारों और द्वीपों के पास तैनात रह सके. अब आपको बताते हैं कि समुद्री तटों की इतनी सख्त निगहबानी भारत के लिए क्यों जरूरी है?