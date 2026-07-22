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EXPLAINER: समंदर में उतरा भारत का 'साइलेंट किलर', दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए बनेगा 'काल'; घबराने क्यों लगे हैं चीन और पाकिस्तान

India-China Updates in Hindi: भारत ने अपनी सैन्य तैयारियों को मजबूत करते हुए समंदर में नया 'साइलेंट किलर' उतार दिया है. यह किलर दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए काल बनेगा. उसकी इस लॉन्चिंग के बाद से 'ड्रैगन' यानी चीन में घबराहट का माहौल है. उसका ऐसा होना अनायास नहीं है बल्कि इसके पीछे ठोस वजहें भी हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 22, 2026, 11:49 PM IST|Updated: Jul 22, 2026, 11:51 PM IST
EXPLAINER: समंदर में उतरा भारत का 'साइलेंट किलर', दुश्मन की पनडुब्बियों के लिए बनेगा 'काल'; घबराने क्यों लगे हैं चीन और पाकिस्तान

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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