Advertisement
trendingNow13013119
Hindi NewsExplainer

Explainer: बिहार में लहर गया जीत का गमछा, अब बंगाल पर नजर; क्या है बीजेपी का ‘10 का दम’ वाला फॉर्मूला?

West Bengal News in Hindi: दमदार तरीके से बिहर फतह करने के बाद अब बीजेपी की नजरें पश्चिम बंगाल पर टिक गई हैं. इस राज्य को जीतने के लिए बीजेपी लंबे समय से कोशिश कर रही है लेकिन अब तक उसे कामयाबी नहीं मिल पाई है.

 

Written By  Devinder Kumar|Last Updated: Nov 21, 2025, 05:21 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: बिहार में लहर गया जीत का गमछा, अब बंगाल पर नजर; क्या है बीजेपी का ‘10 का दम’ वाला फॉर्मूला?

BJPs strategy for West Bengal Assembly Elections 2026: बिहार असेंबली चुनाव में मिली भारी-भरकम जीत के बाद बीजेपी ने अब अपना सारा राजनीतिक फोकस सीधे पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया है. पार्टी को लगता है कि बिहार की जीत का मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक प्रभाव बंगाल में उसके अभियान को गति दे सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विजय भाषण में साफ कहा कि बिहार की जीत बंगाल की जीत का रास्ता तैयार कर चुकी है.

2021 में ममता का गढ़ नहीं भेद पाई थी बीजेपी

बीजेपी ने इससे पहले 2021 में भी बड़े स्तर पर बंगाल में संसाधन और नेतृत्व झोंका था, लेकिन फिर भी बंगाल में सत्ता उसके हाथ नहीं लगी. टीएमसी ने ‘बंगाली अस्मिता’ का सफल नैरेटिव गढ़ते हुए बीजेपी को ‘बाहरी पार्टी’ के रूप में स्थापित कर दिया था. यह रणनीति बीजेपी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुई थी.

Add Zee News as a Preferred Source

इस बार पार्टी ने सबसे पहले इसी ‘बाहरी’ छवि को तोड़ने की रणनीति विकसित की है. बीजेपी नेतृत्व बंगाल में अपने ऐतिहासिक और वैचारिक जुड़ाव को उजागर कर रहा है. खासतौर पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंगाली पहचान पर जोर दिया जा रहा है. पार्टी यह भी बता रही है कि उसका वर्तमान नेतृत्व पूरी तरह स्थानीय बंगालियों के हाथों में है.

बंगाल फतह के लिए बीजेपी लगाएगी ‘10 का दम’

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने बंगाल फतह के लिए '10-बिंदु' वाला चुनावी एजेंडा तय किया है. इसमें कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध प्रवासन, महिलाओं की सुरक्षा, लोकतंत्र के क्षरण, युवा रोजगार, शिक्षा-संस्थानों का राजनीतिकरण और विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं. पार्टी की योजना है कि इन मुद्दों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए.

इसके साथ ही राज्य भर के करीब 80,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं. पूरा ध्यान इस बात पर है कि संगठन न सिर्फ सक्रिय दिखे बल्कि हर मोहल्ले और गांव में बीजेपी की मौजूदगी महसूस हो. चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के दौरान बनाए गए सहायता केंद्र भी लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बनाए गए हैं.

ममता बनर्जी के करिश्माई नेतृत्व का निकाला तोड़

पार्टी को यह भी समझ है कि टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व है. यही कारण है कि बीजेपी इस बार कोई सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी. रणनीति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का सामूहिक नेतृत्व, दोनों मिलकर चुनाव की कमान संभालेंगे.

बीजेपी इस बार सांस्कृतिक स्तर पर भी बंगाल की भावना से जुड़ने की कोशिश कर रही है. ‘जय मां काली’ और ‘जय मां दुर्गा’ जैसे नारे अब अभियान का हिस्सा बनाए गए हैं. नए प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्यभार संभालते ही काली की तस्वीर पर माल्यार्पण कर यह संकेत दिया कि पार्टी बंगाल की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देना चाहती है.

उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में होगा बदलाव

पार्टी यह भी दावा कर रही है कि टीएमसी खुद ही गैर-बंगालियों को महत्व देती रही है. सांसदों के उदाहरण देकर बीजेपी यह बताने की कोशिश कर रही है कि ‘बाहरी बनाम बंगाली’ का नैरेटिव सिर्फ राजनीतिक हथकंडा था. पार्टी नेतृत्व कह रहा है कि इस मुद्दे पर वह इस बार आक्रामक अभियान चलाएगी.

इसके साथ ही बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव का फैसला किया है. 2021 में बड़े पैमाने पर अन्य दलों से नेताओं को शामिल करने पर आंतरिक नाराज़गी बढ़ी थी. इस बार उम्मीदवारों की स्थानीय पहचान, स्वच्छ छवि और पार्टी की वैचारिक जड़ों से जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाएगी.

‘मां-माटी-मानुष’ नारे का कैसे करेगी मुकाबला?

विपक्ष पर हमला करने के लिए बीजेपी महिला सुरक्षा, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखेगी. खासतौर पर टीएमसी के ‘मां-माटी-मानुष’ नारे के मुकाबले, बीजेपी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देगी.

हालांकि यह साफ है कि बंगाल की लड़ाई बिहार से कहीं अधिक कठिन होने वाली है. बंगाल में राजनीतिक पहचान, सांस्कृतिक भावनाएं और ममता बनर्जी का मजबूत जनाधार- ये सभी कारक चुनाव को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. फिर भी बीजेपी इस बार अधिक तैयार, अधिक संगठित और अधिक स्थानीयकृत अभियान के साथ मैदान में उतर रही है.

क्या इस बार बंगाल में बाजी पलटेगी बीजेपी?

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह ‘10 का दम’ वाला फ़ॉर्मूला बंगाल की राजनीति में क्या असर दिखाता है. क्या इस बार पार्टी ‘बाहरी बनाम बंगाली’ की बहस को पलटने में सफल होगी या टीएमसी एक बार फिर पहचान की राजनीति के सहारे अपना गढ़ बचा लेगी. यह आने वाले महीनों में तय होगा. 

About the Author
author img
Devinder Kumar

अमर उजाला, नवभारत टाइम्स और जी न्यूज चैनल में काम कर चुके हैं. अब जी न्यूज नेशनल हिंदी वेबसाइट में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं. राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय और जियो पॉलिटिकल मामलों पर गहरी पकड़ हैं....और पढ़ें

TAGS

West Bengal Chunav 2026West Bengal newswest bengal news in hindi

Trending news

स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
Tejas
स्पीड 2200 km/h, लाद सकता है 4000 Kg हथियार; कितना पावरफुल है भारत का फाइटर जेट तेजस
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
Karnataka Congress
बिहार में करारी शिकस्त के बाद कांग्रेस में खलबली, क्या कर्नाटक में बदलेगा सीएम?
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
mumbai
वजन सिर्फ 350 ग्राम; साइज हथेली से भी कम; भारत की सबसे छोटी बच्ची जीती जिंदगी की जंग
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
Punjab news in hindi
गुरु तेग बहादुर की शहीदी पर पंजाब असेंबली में पहली बार स्पेशल सेशन, बनेगा नया इतिहास
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
Delhi blast
दिल्ली ब्लास्ट केस में मौलवी इरफान ने उगला AK-47 का राज, NIA पूछताछ में बड़ा खुलासा
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
#Jammu Kashmir
जम्‍मू-कश्मीर पुलिस का बड़ा एक्शन, डॉक्टर के लॉकरों पर मार रही छापा, जानें वजह?
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
Terror Plan
भारत में आईएसआई के धमाके की साजिश का पर्दाफाश, केमिकल अटैक की थी प्लानिंग
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
Pandit Jawahar Lal Neharu
नेहरू को लेकर अब नहीं फैलाई जा सकेगी फेक न्यूज, कांग्रेस ने कर दी ऐसी सुविधा
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
India first district
भारत का पहला जिला, जो कभी लुटेरों और डाकुओं का था अड्डा, आज है देश का स्मार्ट सिटी
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...
amit shah
ममता की EC को लिखी गई चिट्ठी पर अमित शाह का जवाब, कहा- ये घुसपैठियों को बचाने की...