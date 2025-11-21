Explainer: बिहार में लहर गया जीत का गमछा, अब बंगाल पर नजर; क्या है बीजेपी का ‘10 का दम’ वाला फॉर्मूला?

BJPs strategy for West Bengal Assembly Elections 2026: बिहार असेंबली चुनाव में मिली भारी-भरकम जीत के बाद बीजेपी ने अब अपना सारा राजनीतिक फोकस सीधे पश्चिम बंगाल पर केंद्रित कर दिया है. पार्टी को लगता है कि बिहार की जीत का मनोवैज्ञानिक और संगठनात्मक प्रभाव बंगाल में उसके अभियान को गति दे सकता है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी अपने विजय भाषण में साफ कहा कि बिहार की जीत बंगाल की जीत का रास्ता तैयार कर चुकी है.

2021 में ममता का गढ़ नहीं भेद पाई थी बीजेपी

बीजेपी ने इससे पहले 2021 में भी बड़े स्तर पर बंगाल में संसाधन और नेतृत्व झोंका था, लेकिन फिर भी बंगाल में सत्ता उसके हाथ नहीं लगी. टीएमसी ने ‘बंगाली अस्मिता’ का सफल नैरेटिव गढ़ते हुए बीजेपी को ‘बाहरी पार्टी’ के रूप में स्थापित कर दिया था. यह रणनीति बीजेपी के लिए बेहद नुकसानदायक साबित हुई थी.

इस बार पार्टी ने सबसे पहले इसी ‘बाहरी’ छवि को तोड़ने की रणनीति विकसित की है. बीजेपी नेतृत्व बंगाल में अपने ऐतिहासिक और वैचारिक जुड़ाव को उजागर कर रहा है. खासतौर पर जनसंघ के संस्थापक श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बंगाली पहचान पर जोर दिया जा रहा है. पार्टी यह भी बता रही है कि उसका वर्तमान नेतृत्व पूरी तरह स्थानीय बंगालियों के हाथों में है.

बंगाल फतह के लिए बीजेपी लगाएगी ‘10 का दम’

पार्टी सूत्रों के मुताबिक, बीजेपी ने बंगाल फतह के लिए '10-बिंदु' वाला चुनावी एजेंडा तय किया है. इसमें कानून-व्यवस्था, भ्रष्टाचार, अवैध प्रवासन, महिलाओं की सुरक्षा, लोकतंत्र के क्षरण, युवा रोजगार, शिक्षा-संस्थानों का राजनीतिकरण और विकास जैसे मुद्दे शामिल हैं. पार्टी की योजना है कि इन मुद्दों को बूथ स्तर तक पहुंचाया जाए.

इसके साथ ही राज्य भर के करीब 80,000 बूथों पर कार्यकर्ताओं को विशेष जिम्मेदारियां दी गई हैं. पूरा ध्यान इस बात पर है कि संगठन न सिर्फ सक्रिय दिखे बल्कि हर मोहल्ले और गांव में बीजेपी की मौजूदगी महसूस हो. चुनाव आयोग की SIR प्रक्रिया के दौरान बनाए गए सहायता केंद्र भी लोगों से जुड़ने का एक माध्यम बनाए गए हैं.

ममता बनर्जी के करिश्माई नेतृत्व का निकाला तोड़

पार्टी को यह भी समझ है कि टीएमसी की सबसे बड़ी ताकत ममता बनर्जी का करिश्माई नेतृत्व है. यही कारण है कि बीजेपी इस बार कोई सीएम चेहरा प्रोजेक्ट नहीं करेगी. रणनीति यह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का राष्ट्रीय नेतृत्व और राज्य का सामूहिक नेतृत्व, दोनों मिलकर चुनाव की कमान संभालेंगे.

बीजेपी इस बार सांस्कृतिक स्तर पर भी बंगाल की भावना से जुड़ने की कोशिश कर रही है. ‘जय मां काली’ और ‘जय मां दुर्गा’ जैसे नारे अब अभियान का हिस्सा बनाए गए हैं. नए प्रदेश अध्यक्ष ने भी कार्यभार संभालते ही काली की तस्वीर पर माल्यार्पण कर यह संकेत दिया कि पार्टी बंगाल की धार्मिक-सांस्कृतिक पहचान को सम्मान देना चाहती है.

उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में होगा बदलाव

पार्टी यह भी दावा कर रही है कि टीएमसी खुद ही गैर-बंगालियों को महत्व देती रही है. सांसदों के उदाहरण देकर बीजेपी यह बताने की कोशिश कर रही है कि ‘बाहरी बनाम बंगाली’ का नैरेटिव सिर्फ राजनीतिक हथकंडा था. पार्टी नेतृत्व कह रहा है कि इस मुद्दे पर वह इस बार आक्रामक अभियान चलाएगी.

इसके साथ ही बीजेपी ने उम्मीदवार चयन की प्रक्रिया में भी बदलाव का फैसला किया है. 2021 में बड़े पैमाने पर अन्य दलों से नेताओं को शामिल करने पर आंतरिक नाराज़गी बढ़ी थी. इस बार उम्मीदवारों की स्थानीय पहचान, स्वच्छ छवि और पार्टी की वैचारिक जड़ों से जुड़ाव को प्राथमिकता दी जाएगी.

‘मां-माटी-मानुष’ नारे का कैसे करेगी मुकाबला?

विपक्ष पर हमला करने के लिए बीजेपी महिला सुरक्षा, सिंडिकेट राज, भ्रष्टाचार और अवैध प्रवासन जैसे मुद्दों को केंद्र में रखेगी. खासतौर पर टीएमसी के ‘मां-माटी-मानुष’ नारे के मुकाबले, बीजेपी विकास और लोकतांत्रिक मूल्यों के संरक्षण का संदेश देगी.

हालांकि यह साफ है कि बंगाल की लड़ाई बिहार से कहीं अधिक कठिन होने वाली है. बंगाल में राजनीतिक पहचान, सांस्कृतिक भावनाएं और ममता बनर्जी का मजबूत जनाधार- ये सभी कारक चुनाव को बेहद चुनौतीपूर्ण बनाते हैं. फिर भी बीजेपी इस बार अधिक तैयार, अधिक संगठित और अधिक स्थानीयकृत अभियान के साथ मैदान में उतर रही है.

क्या इस बार बंगाल में बाजी पलटेगी बीजेपी?

ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी का यह ‘10 का दम’ वाला फ़ॉर्मूला बंगाल की राजनीति में क्या असर दिखाता है. क्या इस बार पार्टी ‘बाहरी बनाम बंगाली’ की बहस को पलटने में सफल होगी या टीएमसी एक बार फिर पहचान की राजनीति के सहारे अपना गढ़ बचा लेगी. यह आने वाले महीनों में तय होगा.