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Explainer: अमेरिकी फौजी अड्डों की 'मेहमाननवाजी' से थक गए खाड़ी देश! ईरान से जंग के बीच ट्रंप से दूरी बनाने पर क्यों कर रहे विचार?

Strained US-Gulf Relations News: ईरान के साथ जारी जंग के बीच खाड़ी मुल्कों में नाराजगी बढ़ती जा रही है. वे अब अमेरिकी फौजी अड्डों की 'मेहमाननवाजी' से थके हुए महसूस कर रहे हैं और यूएस से दूरी बनाने पर विचार कर रहे हैं.

Written ByDevinder Kumar
Published: Aug 17, 2026, 06:14 AM IST|Updated: Aug 17, 2026, 06:14 AM IST
Explainer: अमेरिकी फौजी अड्डों की 'मेहमाननवाजी' से थक गए खाड़ी देश! ईरान से जंग के बीच ट्रंप से दूरी बनाने पर क्यों कर रहे विचार?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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