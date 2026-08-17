Explainer: अमेरिकी फौजी अड्डों की 'मेहमाननवाजी' से थक गए खाड़ी देश! ईरान से जंग के बीच ट्रंप से दूरी बनाने पर क्यों कर रहे विचार?

Reasons for Strained US-Gulf Relations: ईरान के साथ जारी जंग को अपनी शर्तों के मुताबिक खत्म करवाने में ट्रंप प्रशासन की नाकामी से सऊदी अरब, UAE, कतर, कुवैत और बहरीन जैसे अमेरिकी खाड़ी सहयोगियों में नाराजगी बढ़ रही है. इसकी वजह से कुछ खाड़ी देशों में अब अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य अड्डों की मेजबानी जारी रखने के फायदे-नुकसान पर भी बहस शुरू हो गई है. वे इस पर चर्चा कर रहे हैं कि अपनी जमीन पर अमेरिकी सैन्य ठिकानों को बनाए रखने से क्या उन्हें वाकई कोई फायदा हो भी रहा है या नहीं. हालांकि, अभी तक उन्होंने अमेरिकी अड्डों को हटाने या न हटाने पर अभी कोई फैसला नहीं किया है.
वाशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक, फारस की खाड़ी के इलाके में अमेरिका और उसके सहयोगी देशों के बीच नाराजगी काफी तेजी से बढ़ रही है. खाड़ी के अरब देश अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की कार्यशैली से बेहद परेशान हैं. उन्हें लग रहा है कि ट्रंप ईरान के साथ शांति का रास्ता निकालने और इस कूटनीति को संभालने में पूरी तरह नाकाम साबित हो रहे हैं.
हाल के हफ्तों में ट्रंप ने ईरान को लगातार धमकियां दीं. इसके बाद वे बातचीत में प्रगति का हवाला देकर अचानक पीछे भी हट गए. उनके इस ढुलमुल रवैये की वजह से खाड़ी क्षेत्र के पांच प्रमुख देश सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात (UAE), कतर, कुवैत और बहरीन बेहद खफा हैं. स्थिति यह आ गई है कि इनमें से कुछ देशों ने अपनी जमीन पर मौजूद बड़े अमेरिकी सैन्य ठिकानों को आगे जारी रखने पर चर्चा शुरू कर दी है.
खाड़ी के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर अपनी भड़ास निकालते हुए कहा, ट्रंप ने इस जंग को शुरू किया था और अब इसका खामियाजा हम सबको भुगतना पड़ रहा है." उन्होंने बताया कि अमेरिका के प्रति खाड़ी के देशों में इतना गुस्सा इससे पहले केवल उस वक्त देखा गया था. जब फरवरी में अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान पर हमले किए थे.
हालांकि, खाड़ी देश अब भी अपनी सुरक्षा और सैन्य हथियारों की आपूर्ति के लिए अमेरिका पर काफी हद तक निर्भर हैं. कतर और बहरीन जैसे देशों में बड़े अमेरिकी सैन्य बेस भी मौजूद हैं. लेकिन मौजूदा गुस्से की वजह से ये देश अब नए सुरक्षा विकल्पों की तलाश करने पर मजबूर हो रहे हैं. एक्सपर्टों का मानना है कि इससे रातों-रात कोई बड़ा रणनीतिक बदलाव तो नहीं आएगा, लेकिन देशों ने अमेरिका से इतर दूसरे रास्ते तलाशने शुरू जरूर कर दिए हैं.
हाल ही में सऊदी अरब, तुर्किए और पाकिस्तान के बीच हुए एक संयुक्त रक्षा समझौते को इसी कड़ी का हिस्सा माना जा रहा है. एक वरिष्ठ यूरोपीय अधिकारी के मुताबिक, यह त्रिस्तरीय समझौता सीधे तौर पर वाशिंगटन को एक स्पष्ट संदेश है. वे संकेत दे रहे हैं कि शक्तिशाली मुस्लिम देश अब अपने सुरक्षा साझीदारों में विविधता ला रहे हैं. उनकी नज़र में अब सिर्फ अमेरिका के भरोसे रहना सुरक्षित नहीं रह गया है.
दूसरी ओर, वाशिंगटन स्थित व्हाइट हाउस ने इन सभी आरोपों को खारिज किया है. एक व्हाइट हाउस अधिकारी का दावा है कि राष्ट्रपति ट्रंप के खाड़ी के सभी साझीदार देशों के साथ मजबूत संबंध हैं. अमेरिका अपने क्षेत्रीय सहयोगियों के साथ लगातार संपर्क में है. अधिकारी ने कहा कि अपनी आतंकी गतिविधियों की वजह से ईरान आज दुनिया में पहले से कहीं ज्यादा अलग-थलग पड़ चुका है.
हालांकि, क्षेत्रीय विशेषज्ञों की राय व्हाइट हाउस के दावों से अलग है. यूराशिया ग्रुप के मध्य पूर्व और उत्तरी अफ्रीका मामलों के निदेशक फिरास मकसद ने कहा कि खाड़ी के देश शुरू से ही इस जंग से उपजे तनाव को लेकर हताश हैं. उन्हें लगता है कि वे जबरन एक ऐसी जंग में घसीट लिए गए हैं, जिसे खत्म करना अब ट्रंप के बस से बाहर होता दिख रहा है. वहां की कूटनीतिक दुनिया में ट्रंप की नीति को बेहद अनिश्चित और अप्रत्याशित माना जा रहा है.
वहीं, अरब गल्फ स्टेट्स इंस्टीट्यूट की फेलो अन्ना जेकब्स का कहना है कि युद्ध शुरू होने के बाद से अमेरिका पर भरोसा बहुत कम हुआ है. अब सहयोगियों को लगने लगा है कि अमेरिकी कदम उन्हें सुरक्षित करने के बजाय और ज्यादा खतरे में डाल रहे हैं.
इस पूरे घटनाक्रम में सऊदी अरब पर सबसे ज्यादा दबाव बना हुआ है. ईरान के प्रत्यक्ष हमलों के अलावा इराक के ईरान-समर्थित गुट और यमन के हूती विद्रोही लगातार सऊदी अरब के ऊर्जा बुनियादी ढांचे को निशाना बना रहे हैं. हूती विद्रोही लाल सागर के मुहाने पर स्थित बाब अल-मंदेब जलडमरूमध्य को बंद करने की फिराक में हैं. चूंकि युद्ध की शुरुआत में ही ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को बंद कर दिया था, इसलिए उसके बाद से सऊदी अरब अपने कच्चे तेल के निर्यात के लिए पूरी तरह से लाल सागर के बंदरगाहों पर ही निर्भर है.
शुरुआत में सऊदी अरब और यूएई को लगा था कि अमेरिका की निर्णायक सैन्य कार्रवाई से उन्हें फायदा हो सकता है, इसलिए उन्होंने अप्रत्यक्ष रूप से इसका समर्थन किया था. लेकिन अप्रैल में जब अमेरिका और ईरान के बीच बातचीत शुरू हुई और यह साफ हो गया कि न तो ईरानी हुकूमत का तख्तापलट होने वाला है और न ही होर्मुज की नाकेबंदी हटने वाली है, तब से खाड़ी देशों का रुख पूरी तरह बदल गया.
कुवैत यूनिवर्सिटी में इतिहास पढ़ाने वाले प्रोफेसर बदर अल-सैफ के मुताबिक, ट्रंप की नीतियां शुरू से ही बिना किसी स्पष्ट रणनीति के रही हैं. उन्होंने जून में अमेरिका और ईरान के बीच हुए सहमति पत्र को एक मजाक करार दिया. कहा कि इसमें खाड़ी देशों की सबसे बड़ी चिंताओं ईरान की बैलिस्टिक मिसाइलें और उसके क्षेत्रीय प्रॉक्सी गुटों का समर्थन बंद करवाने का कोई समाधान ही नहीं निकाला गया था. यही वजह थी कि वह समझौता जल्द ही बेअसर हो गया.
इस सब के बावजूद, खाड़ी देशों के पास अमेरिका के दशकों पुराने सुरक्षा तंत्र का तुरंत कोई दूसरा ठोस विकल्प भी मौजूद नहीं है. खाड़ी के एक अधिकारी ने साफ शब्दों में स्वीकार किया, हम चाहे जो भी कर लें, लेकिन हम आखिरकार अमेरिका को पूरी तरह ना नहीं कह सकते. पूर्व अमेरिकी राजदूत डगलस सिलीमैन का भी कहना है कि क्षेत्र में अमेरिका से निराशा तो है, लेकिन साथ ही ईरान द्वारा बुनियादी ढांचों पर लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर तेहरान के प्रति भी भारी गुस्सा है. खाड़ी देश इस अजीब विरोधाभास में फंसे हैं कि वे जंग शुरू करने के लिए अमेरिका से नाराज भी हैं और अपनी सुरक्षा, गोला-बारूद व इंटेलिजेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर भी हैं.
ऐसे में अगर यह संघर्ष लंबा खिंचता है, तो खाड़ी क्षेत्र की अर्थव्यवस्था पर इसका बेहद बुरा असर पड़ेगा. आमतौर पर भीषण गर्मी के बाद अक्टूबर से दिसंबर के दौरान इस क्षेत्र में बड़े-बड़े व्यापारिक सम्मेलन, सांस्कृतिक उत्सव और फॉर्मूला वन रेस आयोजित की जाती हैं. लेकिन इस बार सुरक्षा अनिश्चितता के कारण ये सभी बड़े आयोजन अधर में लटके हुए हैं. सऊदी अरब में अक्टूबर के अंत में होने वाला "दावोस इन द डेजर्ट" यह तय करेगा कि वैश्विक उद्योगपति और मुख्य कार्यकारी अधिकारी इस माहौल में वहां का दौरा करने का जोखिम उठाते हैं या नहीं.
इस भारी उथल-पुथल के बीच खाड़ी देशों में रहने वाले आम लोग अपने दैनिक जीवन को पटरी पर लाने की कोशिश कर रहे हैं. कुवैत पर ईरान की ओर से मिसाइल और ड्रोन हमले जारी रहने के बावजूद वहां जनजीवन धीरे-धीरे सामान्य हो रहा है, बाजार खुल चुके हैं और सड़कें फिर से व्यस्त हैं. हालांकि, हर किसी की एक ही मांग है कि इस जंग को अब तुरंत खत्म किया जाना चाहिए, क्योंकि यह अनिश्चितता पूरे क्षेत्र के भविष्य के लिए बेहद घातक साबित हो रही है.