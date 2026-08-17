Explainer: अमेरिकी फौजी अड्डों की 'मेहमाननवाजी' से थक गए खाड़ी देश! ईरान से जंग के बीच ट्रंप से दूरी बनाने पर क्यों कर रहे विचार?

इस सब के बावजूद, खाड़ी देशों के पास अमेरिका के दशकों पुराने सुरक्षा तंत्र का तुरंत कोई दूसरा ठोस विकल्प भी मौजूद नहीं है. खाड़ी के एक अधिकारी ने साफ शब्दों में स्वीकार किया, हम चाहे जो भी कर लें, लेकिन हम आखिरकार अमेरिका को पूरी तरह ना नहीं कह सकते. पूर्व अमेरिकी राजदूत डगलस सिलीमैन का भी कहना है कि क्षेत्र में अमेरिका से निराशा तो है, लेकिन साथ ही ईरान द्वारा बुनियादी ढांचों पर लगातार किए जा रहे हमलों को लेकर तेहरान के प्रति भी भारी गुस्सा है. खाड़ी देश इस अजीब विरोधाभास में फंसे हैं कि वे जंग शुरू करने के लिए अमेरिका से नाराज भी हैं और अपनी सुरक्षा, गोला-बारूद व इंटेलिजेंस के लिए अमेरिका पर निर्भर भी हैं.