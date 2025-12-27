Advertisement
trendingNow13055248
Hindi NewsExplainerExplainer: नए साल पर पार्टी का मजा होगा क‍िरक‍िरा! 31 को हड़ताल पर क्‍यों जा रहे डिलीवरी बॉय?

Explainer: नए साल पर पार्टी का मजा होगा क‍िरक‍िरा! 31 को हड़ताल पर क्‍यों जा रहे डिलीवरी बॉय?

Swiggy-Zomato Delivery Workers Strike: तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से हड़ताल की बात कही गई है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी मेट्रो स‍िटी के साथ टियर-2 शहरों के हजारों डिलीवरी वर्कर्स इसमें शामिल होंगे.

Written By  Kriyanshu Saraswat|Last Updated: Dec 27, 2025, 02:30 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Explainer: नए साल पर पार्टी का मजा होगा क‍िरक‍िरा! 31 को हड़ताल पर क्‍यों जा रहे डिलीवरी बॉय?

Gig Workers Strike: क्र‍िसमस के बाद आपका न्‍यू ईयर का जश्‍न भी क‍िरक‍िरा हो सकता है. जी हां, ऐसा इसल‍िए क्‍योंक‍ि एक बार फ‍िर से स्विगी, जोमैटो, अमेजन, जेप्‍टो, ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी वर्कर्स ने देशभर में हड़ताल का ऐलान क‍िया है. इससे पहले इनकी तरफ से 25 द‍िसंबर को हड़ताल की थी, यह पूरी तरह सफल रही थी. ड‍िलीवरी यूनियंस का कहना है कि बार-बार हड़ताल से प्लेटफॉर्म कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि गिग इकोनॉमी में हालात लगातार खराब हो रहे हैं.

हजारों डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल में शाम‍िल होंगे

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से इस हड़ताल का आह्वान क‍िया गया है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी मेट्रो स‍िटी के साथ-साथ टियर-2 शहरों के हजारों डिलीवरी वर्कर्स इसमें शामिल होंगे. यूनियन लीडर्स का कहना है क‍ि आजकल फास्‍ट डिलीवरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है. लेकिन वर्कर्स को इसके ल‍िये पर्याप्‍त पैसा नहीं म‍िल रहा. आइए जानते हैं ड‍िलीवरी ब्‍वॉय हड़ताल पर क्‍यों जा रहे हैं?

Add Zee News as a Preferred Source

एल्गोरिदम का कंट्रोल सबसे बड़ा मामला
ड‍िलीवरी करने वालों का बड़ा गुस्सा ऐप के एल्गोरिदम को लेकर है. इन एल्गोरिदम के जर‍िये तय क‍िया जाता है क‍ि कितना पेमेंट मिलेगा, कितनी डिलीवरी पूरी करनी हैं और इनसेंट‍िव कब और कितना मिलेगा? सब कुछ बिना क‍िसी ट्रांसपेरेंसी के काम होता है. डिलीवरी टाइम लगातार कम होकर 10-15 मिनट रह गया है. लेकिन इसका रिस्क वर्कर्स पर है. इंसेंटिव से जुड़े न‍ियम भी अचनक बदल जाता है, इससे इनकम भी अन‍िश्‍च‍ित रहती है.

कम होती कमाई और काम की अन‍िश्‍च‍ितता
यून‍ियन का बयान है क‍ि फेस्‍ट‍िवल, वीकेंड और पीक आवर्स में डिलीवरी वर्कर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं. फिर भी उनकी कमाई लगातार ग‍िर रही है. काम के घंटे काफी लंबे हैं. यून‍ियन का कहना है क‍ि अनसेफ डेडलाइन के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बढ़ रहा है. इतना ही नहीं, अचानक वर्क आईडी ब्लॉक कर दी जाती है... वो भी ब‍िना कोई कारण बताए. पेमेंट में देरी या फेलियर से भी प्रॉब्‍लम आती है.

सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर से जुड़ी मांग
वर्कर्स की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, उनमें फिक्स्ड रेस्ट ब्रेक, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, पेंशन जैसी सुविधाएं और ऐप में मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम की मांग की गई है. ये श‍िकायते पेमेंट, रूट, पेनल्टी पर फेयर डील आद‍ि को लेकर हैं. इसके अलावा वर्कर्स की सबसे बड़ी मांग यह है क‍ि अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी (10 मिनट वाली) को बंद क‍िया जाए. वर्कर्स का कहना है इससे टारगेट रोड पर र‍िस्‍की ब‍िहेव‍ियर बढ़ता है. कस्‍टमर को सुव‍िधा देने के चक्कर में वर्कर्स की जान और सेहत खतरे में नहीं डाली जानी चाहिए.

प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बढ़ रहा प्रेशर
फेस्टिव सीजन और साल के आखिरी दिन लगातार हड़ताल से कंपन‍ियों और सरकार पर दबाव बढ़ेगा. यद‍ि हड़ताल में बड़ी संख्‍या में वर्कर्स शामिल हुए तो 31 दिसंबर को कई शहरों में फूड और पैकेज डिलीवरी में देरी हो सकती है. यूनियंस को उम्‍मीद है क‍ि इस प्रोटेस्ट के जर‍िये गिग वर्कर्स की प्रॉब्‍लम को गंभीरता से ल‍िया जाएगा.

About the Author
author img
Kriyanshu Saraswat

ज़ी हिंदी डिजिटल में बिजनेस एडिटर के रूप में कार्यरत. ब‍िजनेस, पर्सनल फाइनेंस और टैक्‍सेशन से जुड़े टॉप‍िक पर खास पकड़. पाठकों की रुच‍ि को ध्‍यान में रखकर ल‍िखने में महारथ हास‍िल. 2009 में अमर उजाल...और पढ़ें

TAGS

strikeSwiggyZomato

Trending news

MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
Mallikarjun Kharge
MGNREGA के खिलाफ देशभर की सड़कों पर उतरेगी कांग्रेस, CWC में खड़गे ने बताया प्लान
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
Kuldeep Sengar
कुलदीप सेंगर को मिली राहत के खिलाफ CBI पहुंची SC, किस आधार पर दी चुनौती?
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
Tamil Nadu news
'फर्जी वोटिंग में उन्होंने की है PHD..', फर्ज वोटरों को लेकर PMK ने स्टालिन को घेरा
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
al-Qaeda
क्या है अल-कायदा का डिजिटल कमांड? भारत में ऐसे बढ़ाना चाहता है जिहादी सोच
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
Mamata Banerjee
'बांग्लादेश ही नहीं, बंगाल में भी हिंदू सुरक्षित नहीं...' भाजपा ने CM ममता को घेरा
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
Maharashtra elections
अजित पवार को अपने साथ क्यों नहीं ले रही भाजपा? उधर चाचा के साथ भी जाने का प्लान फेल
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
Odisha
पूर्व IAS अधिकारी विनोद कुमार 12वीं बार दोषी करार, घोटाले के 15 मामले अब भी लंबित
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
Mirwaiz Umar Farooq
दबाव का फैसला या नया राजनैतिक मोड़? मीरवाइज ने ‘हुर्रियत अध्यक्ष’ पद को कहा अलविदा
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA Analysis
इस्लामिक आतंकियों को चुन-चुनकर मार रहे ट्रंप, सीरिया के बाद नाईजीरिया में बरपाया कहर
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?
DNA Analysis
DNA: राजस्थान में कौम का 'अफवाह वाला हथियार', जयपुर में पुलिस पर क्यों बरसाए पत्थर?