Gig Workers Strike: क्र‍िसमस के बाद आपका न्‍यू ईयर का जश्‍न भी क‍िरक‍िरा हो सकता है. जी हां, ऐसा इसल‍िए क्‍योंक‍ि एक बार फ‍िर से स्विगी, जोमैटो, अमेजन, जेप्‍टो, ब्लिंकिट और फ्लिपकार्ट जैसे बड़े प्लेटफॉर्म्स के डिलीवरी वर्कर्स ने देशभर में हड़ताल का ऐलान क‍िया है. इससे पहले इनकी तरफ से 25 द‍िसंबर को हड़ताल की थी, यह पूरी तरह सफल रही थी. ड‍िलीवरी यूनियंस का कहना है कि बार-बार हड़ताल से प्लेटफॉर्म कंपनियों पर दबाव बढ़ेगा, क्योंकि गिग इकोनॉमी में हालात लगातार खराब हो रहे हैं.

हजारों डिलीवरी वर्कर्स हड़ताल में शाम‍िल होंगे

तेलंगाना गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स यूनियन और इंडियन फेडरेशन ऑफ ऐप-बेस्ड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स की तरफ से इस हड़ताल का आह्वान क‍िया गया है. दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसी मेट्रो स‍िटी के साथ-साथ टियर-2 शहरों के हजारों डिलीवरी वर्कर्स इसमें शामिल होंगे. यूनियन लीडर्स का कहना है क‍ि आजकल फास्‍ट डिलीवरी की डिमांड लगातार बढ़ रही है. लेकिन वर्कर्स को इसके ल‍िये पर्याप्‍त पैसा नहीं म‍िल रहा. आइए जानते हैं ड‍िलीवरी ब्‍वॉय हड़ताल पर क्‍यों जा रहे हैं?

एल्गोरिदम का कंट्रोल सबसे बड़ा मामला

ड‍िलीवरी करने वालों का बड़ा गुस्सा ऐप के एल्गोरिदम को लेकर है. इन एल्गोरिदम के जर‍िये तय क‍िया जाता है क‍ि कितना पेमेंट मिलेगा, कितनी डिलीवरी पूरी करनी हैं और इनसेंट‍िव कब और कितना मिलेगा? सब कुछ बिना क‍िसी ट्रांसपेरेंसी के काम होता है. डिलीवरी टाइम लगातार कम होकर 10-15 मिनट रह गया है. लेकिन इसका रिस्क वर्कर्स पर है. इंसेंटिव से जुड़े न‍ियम भी अचनक बदल जाता है, इससे इनकम भी अन‍िश्‍च‍ित रहती है.

कम होती कमाई और काम की अन‍िश्‍च‍ितता

यून‍ियन का बयान है क‍ि फेस्‍ट‍िवल, वीकेंड और पीक आवर्स में डिलीवरी वर्कर्स सबसे ज्यादा काम करते हैं. फिर भी उनकी कमाई लगातार ग‍िर रही है. काम के घंटे काफी लंबे हैं. यून‍ियन का कहना है क‍ि अनसेफ डेडलाइन के कारण रोड एक्सीडेंट का खतरा बढ़ रहा है. इतना ही नहीं, अचानक वर्क आईडी ब्लॉक कर दी जाती है... वो भी ब‍िना कोई कारण बताए. पेमेंट में देरी या फेलियर से भी प्रॉब्‍लम आती है.

सोशल सिक्योरिटी और वेलफेयर से जुड़ी मांग

वर्कर्स की तरफ से जो मांगे रखी गई हैं, उनमें फिक्स्ड रेस्ट ब्रेक, हेल्थ इंश्योरेंस, एक्सीडेंट कवर, पेंशन जैसी सुविधाएं और ऐप में मजबूत शिकायत निवारण सिस्टम की मांग की गई है. ये श‍िकायते पेमेंट, रूट, पेनल्टी पर फेयर डील आद‍ि को लेकर हैं. इसके अलावा वर्कर्स की सबसे बड़ी मांग यह है क‍ि अल्ट्रा-फास्ट डिलीवरी (10 मिनट वाली) को बंद क‍िया जाए. वर्कर्स का कहना है इससे टारगेट रोड पर र‍िस्‍की ब‍िहेव‍ियर बढ़ता है. कस्‍टमर को सुव‍िधा देने के चक्कर में वर्कर्स की जान और सेहत खतरे में नहीं डाली जानी चाहिए.

प्लेटफॉर्म्स पर लगातार बढ़ रहा प्रेशर

फेस्टिव सीजन और साल के आखिरी दिन लगातार हड़ताल से कंपन‍ियों और सरकार पर दबाव बढ़ेगा. यद‍ि हड़ताल में बड़ी संख्‍या में वर्कर्स शामिल हुए तो 31 दिसंबर को कई शहरों में फूड और पैकेज डिलीवरी में देरी हो सकती है. यूनियंस को उम्‍मीद है क‍ि इस प्रोटेस्ट के जर‍िये गिग वर्कर्स की प्रॉब्‍लम को गंभीरता से ल‍िया जाएगा.