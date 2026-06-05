रुपये की कमजोरी में छिपा है बड़ा अवसर, सिक्के का दूसरा पहलू भी समझना जरूरी... CA ने समझाया

Dollar Vs Rupee: पिछले कुछ सप्ताह से डॉलर के मुकाबले रुपये की कमजोरी लगातार चर्चा का विषय बनी हुई है. जैसे ही विनिमय दर में कुछ पैसे की गिरावट आती है, टीवी चैनलों पर बहस शुरू हो जाती है और सोशल मीडिया पर चिंता व्यक्त की जाने लगती है.आम आदमी के मन में भी एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है क्या रुपया कमजोर होना भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए खतरे की घंटी है?

क्या रुपये का गिरना अर्थव्यवस्था के लिए खतरनाक है ?

मेरे विचार से इस प्रश्न का उत्तर केवल "हाँ" या "नहीं" में नहीं दिया जा सकता. रुपये की कहानी कहीं अधिक जटिल है और उसे केवल विनिमय दर के एक आंकड़े से समझना संभव नहीं है. दरअसल, आज की वैश्विक अर्थव्यवस्था पहले की तुलना में कहीं अधिक जुड़ी हुई है. किसी देश की मुद्रा केवल उस देश की घरेलू परिस्थितियों से प्रभावित नहीं होती. दुनिया के दूसरे हिस्से में होने वाली घटनाएँ भी उसके मूल्य को प्रभावित करती हैं. अमेरिका की ब्याज दरें, कच्चे तेल की कीमतें, वैश्विक निवेशकों का रुख, युद्ध और भू-राजनीतिक तनाव ये सभी कारक मिलकर मुद्रा बाजार की दिशा तय करते हैं.

अन्य मुद्राएं भी दबाव में

आज भारत जिस दबाव का सामना कर रहा है, वह केवल भारत तक सीमित नहीं है। दुनिया की कई उभरती अर्थव्यवस्थाओं की मुद्राएँ भी इसी प्रकार की चुनौतियों का सामना कर रही हैं. अमेरिकी डॉलर अभी भी वैश्विक वित्तीय व्यवस्था का सबसे बड़ा आधार है. जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है, निवेशक अपेक्षाकृत सुरक्षित माने जाने वाले अमेरिकी परिसंपत्तियों की ओर रुख करते हैं. परिणामस्वरूप डॉलर मजबूत होता है और अन्य देशों की मुद्राओं पर दबाव बढ़ जाता है.

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भारतीय रुपये के लिए क्या है चुनौती

भारत के लिए एक अतिरिक्त चुनौती कच्चे तेल का आयात है. देश अपनी ऊर्जा आवश्यकताओं का बड़ा हिस्सा विदेशों से प्राप्त करता है. जब अंतरराष्ट्रीय बाजार में तेल महंगा होता है,तो उसे खरीदने के लिए अधिक डॉलर की आवश्यकता पड़ती है. डॉलर की मांग बढ़ती है और रुपये पर दबाव दिखाई देने लगता है. यही कारण है कि अंतरराष्ट्रीय तेल बाजार की गतिविधियों पर भारत विशेष रूप से नजर रखता है.

रुपये की कमजोरी हमेशा नकारात्मक नहीं

हालांकि रुपये की कमजोरी को केवल नकारात्मक दृष्टि से देखना भी उचित नहीं होगा.आर्थिक चर्चा में अक्सर यह तथ्य नजरअंदाज हो जाता है कि नियंत्रित सीमा तक कमजोर मुद्रा निर्यातकों के लिए लाभकारी भी हो सकती है. जब रुपया कुछ कमजोर होता है तो भारतीय उत्पाद विदेशी बाजारों में अपेक्षाकृत प्रतिस्पर्धी बन जाते हैं. वस्त्र, इंजीनियरिंग उत्पाद, फार्मास्यूटिकल्स और आईटी सेवाओं जैसे क्षेत्रों को इसका कुछ लाभ मिल सकता है.

समस्या तब उत्पन्न होती है जब मुद्रा में अस्थिरता बढ़ जाए और बाजार भविष्य को लेकर अनिश्चित हो जाए. निवेशक स्थिरता पसंद करते हैं. वे उतार-चढ़ाव से अधिक अनिश्चितता से घबराते हैं. इसलिए किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए मुद्रा का स्थिर और संतुलित रहना अधिक महत्वपूर्ण माना जाता है.

ये आंकड़े राहत देने वाले हैं

दिलचस्प बात यह है कि वर्तमान परिस्थिति में भारत की मूल आर्थिक स्थिति उतनी कमजोर नहीं दिखती जितनी कभी-कभी चर्चाओं में प्रस्तुत की जाती है. देश की विकास दर अभी भी कई प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में बेहतर है. बैंकिंग क्षेत्र अपेक्षाकृत मजबूत स्थिति में है. प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर संग्रह में वृद्धि दिखाई दे रही है. बुनियादी ढांचे पर निवेश जारी है और घरेलू खपत भी अर्थव्यवस्था को समर्थन दे रही है.यही कारण है कि सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक दोनों परिस्थितियों पर लगातार नजर बनाए हुए हैं और आवश्यकतानुसार कदम उठा रहे हैं.

रुपये को मजबूती देने के लिए सरकार उठा रही है कदम

हाल ही में सरकार द्वारा उठाया गया एक कदम विशेष रूप से उल्लेखनीय है. 5 जून 2026 को Income-tax (Amendment) Ordinance, 2026 जारी किया गया. इसके माध्यम से विदेशी संस्थागत निवेशकों (FII) तथा Bank for International Settlements को Government Securities से प्राप्त ब्याज आय और पूंजीगत लाभ पर कर छूट प्रदान की गई है.पहली नजर में यह एक तकनीकी कर संशोधन प्रतीत हो सकता है, लेकिन इसके पीछे का आर्थिक संदेश कहीं अधिक महत्वपूर्ण है. सरकार स्पष्ट रूप से विदेशी निवेशकों को भारतीय सरकारी प्रतिभूति बाजार की ओर आकर्षित करना चाहती है. यदि विदेशी निवेशकों की भागीदारी बढ़ती है तो भारत में विदेशी मुद्रा का प्रवाह भी बढ़ेगा. इससे सरकारी बॉन्ड बाजार को गहराई मिलेगी और रुपये को भी अप्रत्यक्ष समर्थन प्राप्त हो सकता है. यह समझना भी आवश्यक है कि यह कोई व्यापक कर छूट नहीं है. यह सुविधा केवल Government Securities तक सीमित है. शेयरों, म्यूचुअल फंडों, कॉर्पोरेट बॉन्ड्स अथवा अन्य निवेश साधनों पर इसका स्वतः कोई प्रभाव नहीं पड़ता. इसलिए इस कदम को विशेष उद्देश्य वाली नीति के रूप में देखा जाना चाहिए. रिजर्व बैंक भी अपनी भूमिका निभा रहा है. RBI समय-समय पर विदेशी मुद्रा बाजार में हस्तक्षेप करता है ताकि अत्यधिक अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके. उसका उद्देश्य किसी निश्चित विनिमय दर को बनाए रखना नहीं होता, बल्कि बाजार में अनावश्यक घबराहट और असंतुलन को रोकना होता है. भारत के पास पर्याप्त विदेशी मुद्रा भंडार भी उपलब्ध है, जो ऐसी परिस्थितियों में एक महत्वपूर्ण सुरक्षा कवच का कार्य करता है.

रुपये की गिरावट का असर समान नहीं

व्यापार जगत में अक्सर यह चर्चा सुनने को मिलती है कि डॉलर की हर बढ़त का असर सीधे कारोबार पर पड़ता है. आयातकों की लागत बढ़ती है, MSME क्षेत्र पर दबाव आता है और कई उद्योगों को मूल्य निर्धारण की रणनीति बदलनी पड़ती है. दूसरी ओर कुछ निर्यातक इस स्थिति को अवसर के रूप में भी देखते हैं. यही कारण है कि रुपये की कमजोरी का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर समान नहीं होता. मुझे लगता है कि इस समय सबसे महत्वपूर्ण बात संतुलित दृष्टिकोण अपनाने की है. केवल रुपये की विनिमय दर देखकर अर्थव्यवस्था के बारे में निष्कर्ष निकालना उचित नहीं होगा. आर्थिक स्वास्थ्य का मूल्यांकन विकास दर, निवेश, रोजगार, उत्पादन, कर संग्रह और वित्तीय स्थिरता जैसे कई संकेतकों को साथ देखकर किया जाना चाहिए.

रुपये की दिशा निर्धारित करेंगे ये फैक्टर्स

आने वाले महीनों में रुपये की दिशा कई वैश्विक कारकों पर निर्भर करेगी. अमेरिकी फेडरल रिजर्व की नीतियाँ, कच्चे तेल की कीमतें, विदेशी निवेश का प्रवाह और भू-राजनीतिक घटनाक्रम महत्वपूर्ण भूमिका निभाएँगे. लेकिन उतना ही महत्वपूर्ण यह भी होगा कि भारत अपनी आर्थिक मजबूती, निवेश आकर्षण और वित्तीय अनुशासन को किस प्रकार बनाए रखता है. फिलहाल स्थिति को लेकर अत्यधिक निराशावादी होने की आवश्यकता नहीं है. चुनौतियाँ अवश्य हैं, लेकिन अवसर भी कम नहीं हैं. भारत आज उस स्थिति में है जहाँ वह वैश्विक दबावों का सामना करते हुए भी विकास की अपनी यात्रा को आगे बढ़ा सकता है. आखिरकार, असली सवाल यह नहीं है कि रुपया किसी दिन 96 पर रहेगा या 97 पर.असली सवाल यह है कि भारतीय अर्थव्यवस्था बदलती वैश्विक परिस्थितियों में अपनी प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता और दीर्घकालिक विकास को कितनी मजबूती से बनाए रखती है. आने वाले वर्षों में यही प्रश्न सबसे अधिक महत्वपूर्ण साबित होगा.