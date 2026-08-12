/Explainer: JPC की पावर से सदस्यों की सैलरी तक... FCRA बिल के बीच क्या है संसद की संयुक्त कमेटी और कैसे करती है काम?

संसद में जब किसी बड़े और संवेदनशील मामले की गहराई से जांच की जरूरत महसूस होती है, तो अक्सर एक नाम सामने आता है-JPC यानी Joint Parliamentary Committee (संयुक्त संसदीय कमेटी). बोफोर्स से लेकर शेयर बाजार घोटाले और 2G स्पेक्ट्रम जैसे कई बड़े मामलों की जांच में JPC की भूमिका रही है. लेकिन सवाल यह है कि आखिर JPC होती क्या है? इसके सदस्य कौन बनाता है? क्या इसमें सिर्फ सत्तापक्ष के सांसद होते हैं? कमेटी को रिपोर्ट देने के लिए कितना समय मिलता है? और सबसे अहम बात- क्या JPC की रिपोर्ट आने के बाद सरकार के लिए उसकी सिफारिशों को लागू करना जरूरी होता है?
विदेशी चंदे से जुड़े नियमों में बदलाव वाला FCRA संशोधन विधेयक 2026 अब संयुक्त संसदीय कमेटी यानी JPC के पास भेज दिया गया है. संसद में बिल को लेकर सरकार और विपक्ष के बीच खींचतान के बीच यह फैसला सामने आया है. रिपोर्टों के मुताबिक, इस JPC में लोकसभा के 21 और राज्यसभा के 10 सदस्य होंगे. लेकिन सवाल यह है कि आखिर JPC होती क्या है? किसी बिल को इसके पास भेजने का मतलब क्या होता है और इसमें कौन-कौन से सांसद शामिल होते हैं? आइए आसान भाषा में समझते हैं.
JPC यानी Joint Parliamentary Committee (संयुक्त संसदीय कमेटी) संसद की ऐसी कमेटी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. इसका गठन किसी खास मुद्दे या विधेयक की गहराई से जांच-पड़ताल के लिए किया जा सकता है. साधारण शब्दों में कहें तो संसद में किसी बिल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हों, उसके प्रावधानों को लेकर व्यापक चर्चा की जरूरत हो या सरकार और विपक्ष दोनों की राय को विस्तार से दर्ज करना हो, तो बिल को JPC के पास भेजा जा सकता है. संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक, किसी विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त कमेटी के पास भेजा जा सकता है. ऐसी कमेटियां आम तौर पर किसी खास विधेयक की जांच के लिए गठित की जाती हैं. इसे ऐसे समझिए-संसद में कोई महत्वपूर्ण बिल आया और उस पर सवाल उठने लगे. सरकार चाहती है कि बिल आगे बढ़े, जबकि विपक्ष या दूसरे पक्ष उसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में बिल को JPC के पास भेजकर सांसदों की एक विशेष कमेटी से उसकी विस्तृत पड़ताल कराई जा सकती है.
JPC का मुख्य काम बिल को संसद में दोबारा पेश करने से पहले उसके अलग-अलग पहलुओं को बारीकी से देखना होता है. कमेटी बिल के प्रावधानों पर चर्चा करती है, संबंधित पक्षों से राय ले सकती है और जरूरत पड़ने पर विशेषज्ञों या संगठनों से भी विचार-विमर्श कर सकती है. इसके बाद कमेटी अपनी रिपोर्ट तैयार करती है. रिपोर्ट में वह बिल में बदलाव की सिफारिश कर सकती है या उसके प्रावधानों को लेकर अपनी राय रख सकती है. हालांकि, JPC की रिपोर्ट अपने आप कानून नहीं बन जाती. अंतिम फैसला संसद का होता है. यानी कमेटी सुझाव और सिफारिश देती है, जबकि विधेयक को कानून का रूप देने की प्रक्रिया संसद में ही पूरी होती है.
JPC में दोनों सदनों के सांसद होते हैं. सदस्यों का अनुपात और कुल संख्या उस कमेटी के गठन से जुड़े प्रस्ताव के मुताबिक तय होती है. FCRA संशोधन विधेयक के लिए प्रस्तावित JPC में 31 सदस्य होंगे. इनमें 21 सदस्य लोकसभा से और 10 सदस्य राज्यसभा से होंगे. इसका मकसद यह रहता है कि अलग-अलग राजनीतिक दलों को कमेटी में प्रतिनिधित्व मिले और विधेयक पर सिर्फ एक पार्टी का नजरिया हावी न हो.
JPC के सदस्य जनता सीधे नहीं चुनती. वे पहले से सांसद होते हैं और फिर उन्हें संबंधित सदनों के पीठासीन अधिकारियों की प्रक्रिया के जरिए कमेटी में नामित किया जाता है. लोकसभा से आने वाले सदस्यों का नामांकन लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, जबकि राज्यसभा से आने वाले सदस्यों का नामांकन राज्यसभा के सभापति करते हैं. हालांकि किसी खास JPC की गठन प्रक्रिया उसके लिए पारित प्रस्ताव और सदन की कार्यवाही पर निर्भर करती है. JPC में आम तौर पर अलग-अलग राजनीतिक दलों को प्रतिनिधित्व दिया जाता है, ताकि जांच में विभिन्न राजनीतिक दृष्टिकोण सामने आ सकें. किसी JPC में सत्ता पक्ष के साथ विपक्ष के सांसद भी शामिल होते हैं. 2G JPC की आधिकारिक रिपोर्ट में भी लोकसभा और राज्यसभा से आए सदस्यों की पूरी सूची दर्ज है.
JPC का मुख्य काम किसी तय मामले की जांच, पड़ताल और तथ्य जुटाना होता है. इसके लिए कमेटी:
संबंधित दस्तावेज और रिकॉर्ड मंगवा सकती है.
सरकारी अधिकारियों से जानकारी ले सकती है.
विशेषज्ञों और संबंधित लोगों को बुलाकर उनका पक्ष सुन सकती है.
जरूरत पड़ने पर सार्वजनिक सुझाव भी मांग सकती है.
संबंधित मंत्रालयों और विभागों से सवाल कर सकती है.
बैठकों और सबूतों के आधार पर अपनी रिपोर्ट तैयार करती है.
मिसाल के तौर पर 2G स्पेक्ट्रम की JPC ने कई बैठकें की थीं और पूर्व दूरसंचार सचिवों तथा TRAI के पूर्व अध्यक्षों से भी पूछताछ की थी. कमेटी ने आम लोगों, टेलीकॉम सेवा इस्तेमाल करने वालों और विशेषज्ञों से भी विचार आमंत्रित किए थे. यानी JPC का काम सिर्फ सांसदों के बीच बैठकर चर्चा करना नहीं है. वह दस्तावेज, गवाही और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर पूरे मामले की पड़ताल करती है.
इसका कोई एक तय जवाब नहीं है. JPC के लिए कोई सार्वभौमिक समय सीमा नहीं होती कि उसे हर हाल में 3 महीने, 6 महीने या एक साल में रिपोर्ट देनी ही होगी. कमेटी गठित करते समय संसद उसके लिए रिपोर्ट पेश करने की समय सीमा तय कर सकती है. लेकिन अगर जांच पूरी नहीं होती, तो कमेटी सदन से समय बढ़ाने का अनुरोध कर सकती है. इतिहास में इसके कई उदाहरण मिलते हैं.
मसलन, नागरिकता संशोधन विधेयक की जांच करने वाली JPC को मूल रूप से 2016 के शीतकालीन सत्र के पहले सप्ताह के अंतिम दिन तक रिपोर्ट देनी थी. लेकिन काम का दायरा बड़ा होने के कारण कमेटी ने कई बार समय बढ़ाने की मांग की और सदन ने उसे मंजूरी दी. इस मामले में कुल छह बार समय विस्तार दिया गया था.
इसी तरह 2G मामले की JPC के लिए भी रिपोर्ट की समय सीमा आगे बढ़ाई गई थी. इसलिए यह कहना सही होगा कि रिपोर्ट की समय सीमा JPC के गठन वाले प्रस्ताव में तय होती है, लेकिन जरूरत पड़ने पर संसद उसे बढ़ा सकती है.
नहीं. JPC की रिपोर्ट को अदालत के फैसले या कानून की तरह अनिवार्य नहीं माना जाता. कमेटी की सिफारिशें मूल रूप से संसदीय सिफारिशें होती हैं. इसका मतलब यह नहीं है कि सरकार उन्हें नजरअंदाज करके कुछ भी कर सकती है. सरकार को रिपोर्ट में उठाए गए मुद्दों और सिफारिशों पर विचार करना पड़ता है और संसदीय प्रक्रिया के तहत कार्रवाई की जा सकती है.
संसदीय कमेटियों की रिपोर्टों के बारे में राज्यसभा की आधिकारिक हैंडबुक भी स्पष्ट करती है कि कमेटीयों की सिफारिशों का स्वरूप सामान्यतः प्रभावशाली यानी सलाहकारी होता है. अगर JPC की सिफारिश के आधार पर कानून में बदलाव करना हो, तो सरकार को अलग से विधायी प्रक्रिया अपनानी होगी. सिर्फ JPC की रिपोर्ट पेश हो जाने से कोई नया कानून अपने आप लागू नहीं हो जाता.
मान लीजिए JPC ने किसी कानून में बदलाव की सिफारिश की. सरकार उस सिफारिश पर विचार कर सकती है. अगर उसे स्वीकार किया जाता है और कानून बदलने की जरूरत है, तो संबंधित मंत्रालय विधेयक तैयार कर सकता है. इसके बाद विधेयक को संसद की सामान्य प्रक्रिया से गुजरना होगा. अगर मामला प्रशासनिक नियमों से जुड़ा है, तो सरकार संबंधित नियमों में बदलाव कर सकती है. और अगर JPC ने किसी विभाग की कार्यप्रणाली सुधारने की सिफारिश की है, तो संबंधित मंत्रालय प्रशासनिक स्तर पर कार्रवाई कर सकता है. इसलिए JPC रिपोर्ट खुद कोई सरकारी आदेश नहीं होती. उसके आधार पर आगे की कार्रवाई सरकार और संसद की अलग-अलग प्रक्रियाओं के जरिए होती है.
यह सवाल भी अक्सर पूछा जाता है कि JPC में शामिल होने के लिए सांसदों को सरकार अलग से वेतन देती है या नहीं. इसका सीधा जवाब है-JPC सदस्य बनने पर कोई अलग JPC वेतन नहीं मिलता. JPC में शामिल व्यक्ति पहले से सांसद होता है और उसे सांसद के रूप में मिलने वाला वेतन और भत्ते मिलते हैं. 2026 की संसद की आधिकारिक पुस्तिका के अनुसार, सांसद का मासिक वेतन ₹1.24 लाख है. इसके अलावा निर्वाचन क्षेत्र भत्ता ₹87,000 और कार्यालय खर्च भत्ता ₹75,000 प्रति माह है. कमेटी की बैठक में ड्यूटी के लिए दैनिक भत्ता भी निर्धारित है-दिल्ली में कमेटी की बैठक के लिए ₹2,500 प्रतिदिन और कुछ परिस्थितियों में दिल्ली के बाहर कमेटी बैठक के लिए ₹1,250 प्रतिदिन.
इसलिए यह कहना ज्यादा सही होगा कि JPC सदस्य को कमेटी के सदस्य के रूप में अलग सैलरी नहीं मिलती, लेकिन सांसद के तौर पर मिलने वाले वेतन-भत्तों के अलावा कमेटी की बैठकों से जुड़े अनुमन्य दैनिक/यात्रा भत्ते मिल सकते हैं.
JPC संसद की तरफ से बनाई गई जांच कमेटी है, जबकि सरकार कार्यपालिका है. यही वजह है कि JPC किसी मामले की जांच करके सरकार के सामने सवाल और सिफारिशें रख सकती है, लेकिन वह खुद सरकार की जगह फैसला लेने वाली संस्था नहीं बन जाती. इसे एक आसान उदाहरण से समझिए- JPC जांच करके कह सकती है कि व्यवस्था में गलती कहां हुई और क्या सुधार होना चाहिए. लेकिन उस सुधार को कानून, नियम या सरकारी आदेश में बदलने के लिए आगे की संवैधानिक और प्रशासनिक प्रक्रिया जरूरी होती है.
JPC का काम केवल सदस्यों की बैठक तक सीमित नहीं होता. कमेटी का संचालन एक अध्यक्ष करता है. अध्यक्ष बैठकों को संचालित करने, चर्चा को आगे बढ़ाने और कमेटी के कामकाज को व्यवस्थित रखने में अहम भूमिका निभाता है. कमेटी अपने सामने आए मुद्दों पर विचार-विमर्श के बाद रिपोर्ट तैयार करती है. संसदीय कमेटीयों का कामकाज संसद के नियमों और संबंधित निर्देशों के तहत चलता है.
बिल को JPC भेजने का सबसे बड़ा मतलब है कि उस पर संसद के भीतर एक विस्तृत जांच का रास्ता खुल जाता है. अब विधेयक के प्रावधानों पर सांसद ज्यादा विस्तार से चर्चा कर सकते हैं और उनसे जुड़े सवालों को कमेटी के स्तर पर उठाया जा सकता है. FCRA बिल को लेकर विपक्ष और कुछ संगठनों ने आपत्तियां जताई हैं. ऐसे में JPC के पास भेजे जाने से सरकार को अलग-अलग पक्षों की चिंताओं पर चर्चा करने और संभावित बदलावों पर विचार करने का मौका मिलेगा.
FCRA यानी Foreign Contribution (Regulation) Act भारत में विदेशी चंदे और विदेशी योगदान को नियंत्रित करने वाला कानून है. इसके दायरे में विदेशी फंड हासिल करने वाले संगठन, संस्थाएं और गैर-सरकारी संगठन आते हैं. प्रस्तावित संशोधन को लेकर विपक्ष और कुछ धार्मिक व सामाजिक संगठनों ने चिंता जताई है. दूसरी तरफ सरकार का रुख है कि विदेशी फंड के इस्तेमाल से जुड़े नियमों और निगरानी व्यवस्था को और मजबूत करने की जरूरत है. इसी खींचतान के बीच बिल को JPC के पास भेजने का फैसला महत्वपूर्ण माना जा रहा है.