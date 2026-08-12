/Explainer: JPC की पावर से सदस्यों की सैलरी तक... FCRA बिल के बीच क्या है संसद की संयुक्त कमेटी और कैसे करती है काम?

JPC यानी Joint Parliamentary Committee (संयुक्त संसदीय कमेटी) संसद की ऐसी कमेटी है, जिसमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों के सदस्य शामिल होते हैं. इसका गठन किसी खास मुद्दे या विधेयक की गहराई से जांच-पड़ताल के लिए किया जा सकता है. साधारण शब्दों में कहें तो संसद में किसी बिल पर कई तरह के सवाल उठ रहे हों, उसके प्रावधानों को लेकर व्यापक चर्चा की जरूरत हो या सरकार और विपक्ष दोनों की राय को विस्तार से दर्ज करना हो, तो बिल को JPC के पास भेजा जा सकता है. संसद के रिकॉर्ड के मुताबिक, किसी विधेयक को दोनों सदनों के सदस्यों वाली संयुक्त कमेटी के पास भेजा जा सकता है. ऐसी कमेटियां आम तौर पर किसी खास विधेयक की जांच के लिए गठित की जाती हैं. इसे ऐसे समझिए-संसद में कोई महत्वपूर्ण बिल आया और उस पर सवाल उठने लगे. सरकार चाहती है कि बिल आगे बढ़े, जबकि विपक्ष या दूसरे पक्ष उसके कुछ प्रावधानों पर सवाल उठा रहे हैं. ऐसे में बिल को JPC के पास भेजकर सांसदों की एक विशेष कमेटी से उसकी विस्तृत पड़ताल कराई जा सकती है.