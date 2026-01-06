लाइसेंस राज का खात्मा... वित्त मंत्री मनमोहन सिंह का वो ऐतिहासिक बजट, जिसने बदल दी थी देश की आर्थिक दिशा; अर्थव्यवस्था को मिली थी नई उड़ान

Budget 2026, The Epochal Budget: मोदी सरकार के द्वारा देश के लिए आगामी बजट पेश करने में एक महीने से भी कम का समय बचा है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण एक बार फिर से संसद भवन के लोकसभा में मोदी सरकार की ओर से बजट पेश करेंगी. इसको लेकर वित्त मंत्रालय की तैयारियां जोरों पर हैं. सरकार के बजट से देश के लोगों को कई सारी उम्मीदें होती हैं. कारण भी साफ है, क्योंकि इस बजट में सरकार रेलवे, कृषि, हेल्थ, सुरक्षा, शिक्षा समेत कई क्षेत्रों और राज्यों के लिए भी खास बड़े ऐलान करती है. बहरहाल, हम यहां देश के बजट की कुछ खास कहानियों की बात कर रहे हैं. इन्ही में से एक कहानी है 'The Epochal Budget' की. इसे युगांतकारी बजट भी कहा जाता है. जब यह बजट पेश हुआ तो देश की आर्थिक स्थिति काफी खराब थी, अर्थव्यवस्था बिगड़ी हुई थी और इसे बड़े सपोर्ट की जरूरत थी. तब डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट संसद भवन में पेश किया था. यह बजट देश की अर्थव्यवस्था के लिए काफी ऐतिहासिक साबित हुआ था. इस बजट के पेश होने के बाद से देश में कई ऐतिहासिक बदलाव भी हुए, जिन्होंने भारत की बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था को रोका और एक नई उड़ान दी. आइए अब इस युगांतकारी बजट/The Epochal Budget की कहानी को जानते हैं, इसके साथ ही इसमें हुए कुछ बड़े बदलाव को भी जानेंगे.

1991 में पेश हुआ The Epochal Budget

बात साल 1991 की है. तब देश में कांग्रेस की सरकार थी और प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव थे. 1991 में देश की अर्थव्यवस्था के हालात बिगड़े हुए थे. भारत को 1990-91 में विदेशी मुद्रा भंडार में कमी, पेमेंट बैलेंस में गंभीर संकट समेत कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा था.पीएम नरसिम्हा इस स्थिति को सही करने के लिए कई बैठकें और चर्चाएं करते रहते थे. उन्होंने अपने मंत्रिमंडल में भारत के दिग्गज अर्थशास्त्री डॉ. मनमोहन सिंह को शामिल किया और देश की बिगड़ती हुई इकोनॉमी के चुनौतीपूर्ण समय में उन्हें वित्त मंत्रालय की बड़ी जिम्मेदारी दी. मनमोहन सिंह 21 जून 1991 को भारत के वित्त मंत्री बनें. वित्त मंत्री बनते ही देश की अर्थव्यवस्था को सही करने की चुनौती उनके सामने थी. इतना ही नहीं उन्हें एक महीने के अंदर देश का बजट भी पेश करना था. बहरहाल, काफी तैयारियों और मीटिंग्स के बाद देश का बजट बनकर तैयार हुआ और 24 जुलाई 1991 को वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने देश की संसद में भारत का बजट पेश किया. यह बजट इतना प्रभावशाली हुआ कि इसे ऐतिहासिक बजट के रूप में भी याद किया जाने लगा. इसका नाम The Epochal Budget या युगांतकारी बजट भी दिया गया. यह बजट देश की आर्थिक नीतियों में एक बड़ा बदलाव लेकर आया और भारत की अर्थव्यवस्था को एक नई दिशा दी.

यह भी पढ़ें- इंदिरा गांधी की सरकार का वह साल, जब वित्त मंत्री को पेश करना पड़ा था Black Budget, क्या है इसके पीछे की कहानी

Add Zee News as a Preferred Source

1991 के बजट में उठाए गए थे ये बड़े कदम

> 1991 में डॉ. मनमोहन सिंह ने वित्त मंत्री के रूप में अपना पहला बजट पेश किया था. इसमें देश की अर्थव्यवस्था को नई दिशा देने और इसमें तेजी लाने के लिए कई बड़े कदम उठाए गए थे. इन बड़े कदमों में LPG Policy (Liberalization, Privatization और Globalization) मतलब कि उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण, Import-Export Policy, लाइसेंस राज का खात्मा आदि शामिल थे.

> LPG Policy के तहत कई बड़े बदलाव हुए. इसका उदे्श्य आर्थिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रणों और प्रतिबंधों को हटाना, लाइसेंस राज को खत्म करना और निजी संस्थाओं को बढ़ावा देना था. इसके अलावा भारत की अर्थव्यवस्था के लिए विश्व के बाजार और व्यापार को भारत में निवेश के लिए रास्ता खोलना था. इसमें आयात शुल्क को कम किया गया.

> मीडिया रिपोर्ट बताती हैं कि Import-Export Policy में बदलाव किए गए थे. आयात शुल्क को 300 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी तक कर दिया गया था. इसके साथ ही लाइसेंस प्रोसेस को काफी आसान बना दिया गया था. विदेशी निवेशों को बढ़ावा देने के लिए नियमों को आसान बनाया गया था.

> इन सभी के अलावा गोल्ड को गिरवी रखकर अपने विदेशी मुद्रा भंडार की कमी को पूरा करने के लिए भी कदम उठाया गया. तब सरकार ने देश के सोना को बैंक ऑफ इंग्लैड के पास गिरवी रखा था.

> लाइसेंस राज को खत्म करने की जानकारी देते हुए तब वित्त मंत्री डॉ. मनमोहन सिंह ने कहा था कि किस वस्तु का कितना उत्पादन होगा और उसकी कीमत कितनी होगी, इसका फैसला बाजार करेगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, तब सरकार ने 18 उद्योगों को छोड़कर बाकी के लिए लाइसेंस की जरूरत को खत्म कर दिया था. मालूम हो कि इससे पहले चाहें सीमेंट हो या फिर बाइक, इसकी कितनी कीमत होगी, ये सब सरकार ही तय करती थी. इस लाइसेंस राज के खात्मे के बाद कई बड़े बदलाव हुए. वहीं, देश की अर्थव्यवस्था में एक नई तेजी के साथ दिशा भी दिखी.

यह भी पढ़ें- हर दिन 6.35 करोड़ लीटर से अधिक तेल का होता था आयात...,वेनेजुएला-US तनाव से भारत की तेल सुरक्षा पर कितना असर? रिपोर्ट ने किया बड़ा खुलासा

1 फरवरी को ही बजट पेश करने की परंपरा

हमारे देश में बजट पेश करने की तारीखें समय और सरकार के साथ कई बार बदलती रही हैं. अभी की सरकार में यह तारीख 1 फरवरी है. साल 2017 से पहले देश में बजट फरवरी के आखिरी दिन पेश होता था, लेकिन साल 2017 में तब के तत्कालीन वित्त मंत्री अरुण जेटली ने पहली बार 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश किया था. उसके बाद से हर साल 1 फरवरी को ही बजट पेश करने की परंपरा बन गई. मोदी सरकार में एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद के लोकसभा में बजट पेश करेंगी. वे एक फरवरी 2026 को संसद में बजट पेश कर सकती हैं. हालांकि, यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि इस बार 1 फरवरी को रविवार पड़ रहा है. आधिकारिक रूप से अभी तक इस बात की कोई जानकारी सामने नहीं आई है कि मोदी सरकार का इस बार संसद का बजट सत्र कब से शुरू होगा और बजट को किस दिन पेश किया जाएगा. वैसे आमतौर पर बजट पेश करने की तारीख 1 फरवरी ही है.