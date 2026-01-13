दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला, 9वीं बार पिटारा खोलकर निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी ये बड़े रिकॉर्ड्स

Nirmala Sitharaman budget records: मोदी सरकार की ओर से एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. यह बजट 1 फरवरी दिन रविवार को पेश किया जाएगा. इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. वित्त मंत्री के इस बजट से देश के लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं. रेलवे से लेकर शिक्षा तक, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरी तक, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट में कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश की संसद के लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट पेशी के साथ ही वे कई रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं इसके साथ ही कई रिकॉर्ड्स को भी वो तोड़ेंगी. आइए इसके बारे में जानते हैं.

सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. जी हां, अभी तक उन्होंने कुल और लगातार आठ बार बजट पेश किया है. अब साल 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड नौवीं बार देश की संसद में बजट पेश करेंगी. वे इसके साथ ही भारत के साथ दुनिया की भी पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में और भी मजबूत हो जाएंगी, जो लगातार 9वीं बजट पेश कर चुकी होंगी.

फिर से खुद का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट पेश के दौरान सबसे लंबे भाषण देने का रिकॉर्ड है. उन्होंने साल 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने तब 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था. इस रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने साल 2019 में 2019-20 के लिए दिए गए खुद के ही बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. साल 2019-20 के बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 17 मिनट की स्पीच दी थी. संभावना जताई जा रही है कि अगर इस बार वित्त मंत्री ने लंबा भाषण दिया तो हो सकता है कि वे अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दें. अगर वे इस रिकॉर्ड को तोड़ती हैं तो यह दूसरी बार होगा, जब अपने रिकॉर्ड वे तोड़ेंगी.

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के रिकॉर्ड की बराबरी

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है. जी हां, वित्त मंत्री के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम ने कुल 9 बार बजट पेश किया है. अब वित्त मंत्री सीतारमण, पी. चिदंबरम के इस बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी और वे लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

प्रणव मुखर्जी के रिकॉर्ड को करेंगी पार

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के पूर्व वित्त मंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने प्रणव मुखर्जी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही हैं. वित्त मंत्री रहते हुए प्रणव मुखर्जी ने कुल 8 बार बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण इस बार 9वीं बार बजट पेश करे उनके इस रिकॉर्ड को पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी.

वित्त मंत्री सीतारमण के पास ये अनोखे रिकॉर्ड

मोरारजी देसाई का यह रिकॉर्ड भी तोड़ा

वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार साल 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने लगातार सात बजट पेश करके मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. अब 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बजट पेश करने के लिए तैयार हैं.

भारत का पहला पेपरलेस बजट

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश करके इतिहास रचते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की थी. उन्होंने भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था. साल 2021 में दुनिया कोरोना महामारी से जंग जीतने में लगी हुई थी. भारत भी इस लड़ाई में शामिल था. तब ना किसी से मिलना हो पा रहा था और ना ही किसी के घर जाना हो पा रहा था. कोरोना के कारण देश में कई महीनों तक लॉकडाउन भी लगा था. लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर के रख रहे थे और चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते थे. लेकिन देश की दिशा और विकास के लिए बजट की जरूरत होती है. इस बीच 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट संसद में पेश किया था. कोविड 19 महामारी की वजह से डिजिटल इंडिया काम आया और कागज के यूज से बचने के लिए यह पेपरलेस बजट एक ऐतिहासिक कदम रहा. तब वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक कागज वाले बजट (बही-खाता) की जगह मेड इंडिया इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल कर संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. उसके बाद से मानों एक नई परंपरा शुरू हो गई और अब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट ही पेश करती हैं.

बजट सत्र 2026

बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी.