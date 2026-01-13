Advertisement
trendingNow13073151
Hindi NewsExplainerदुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला, 9वीं बार पिटारा खोलकर निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी ये बड़े रिकॉर्ड्स

दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला, 9वीं बार पिटारा खोलकर निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी ये बड़े रिकॉर्ड्स

Budget: बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 13, 2026, 04:37 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

दुनिया में सबसे ज्यादा बार बजट पेश करने वाली महिला, 9वीं बार पिटारा खोलकर निर्मला सीतारमण तोड़ेंगी ये बड़े रिकॉर्ड्स

Nirmala Sitharaman budget records: मोदी सरकार की ओर से एक बार फिर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश का बजट पेश करेंगी. यह बजट 1 फरवरी दिन रविवार को पेश किया जाएगा. इसकी तैयारियां जोरों पर हैं. वित्त मंत्री के इस बजट से देश के लोगों को कई सारी उम्मीदें हैं. रेलवे से लेकर शिक्षा तक, स्वास्थ्य से लेकर इंफ्रास्ट्रक्चर और नौकरी तक, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट में कुछ बड़े ऐलान की संभावना है. इस बीच वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश की संसद के लोकसभा में बजट पेश करने जा रही हैं. इस बजट पेशी के साथ ही वे कई रिकॉर्ड बनाने जा रही हैं इसके साथ ही कई रिकॉर्ड्स को भी वो तोड़ेंगी. आइए इसके बारे में जानते हैं.

सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास भारत ही नहीं बल्कि दुनिया में महिला वित्त मंत्री के रूप में सबसे अधिक बार बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. जी हां, अभी तक उन्होंने कुल और लगातार आठ बार बजट पेश किया है. अब साल 2026 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण रिकॉर्ड नौवीं बार देश की संसद में बजट पेश करेंगी. वे इसके साथ ही भारत के साथ दुनिया की भी पहली महिला वित्त मंत्री के रूप में और भी मजबूत हो जाएंगी, जो लगातार 9वीं बजट पेश कर चुकी होंगी. 

फिर से खुद का रिकॉर्ड तोड़ने का मौका
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास बजट पेश के दौरान सबसे लंबे भाषण देने का रिकॉर्ड है. उन्होंने साल 2020-21 का बजट पेश करने के दौरान भारत के इतिहास में सबसे लंबा बजट भाषण दिया था. वित्त मंत्री सीतारमण ने तब 2 घंटे 42 मिनट का बजट भाषण दिया था. इस रिकॉर्ड को बनाते हुए उन्होंने साल 2019 में 2019-20 के लिए दिए गए खुद के ही बजट भाषण के रिकॉर्ड को तोड़ दिया था. साल 2019-20 के बजट पेश के दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2 घंटा 17 मिनट की स्पीच दी थी. संभावना जताई जा रही है कि अगर इस बार वित्त मंत्री ने लंबा भाषण दिया तो हो सकता है कि वे अपने ही इस रिकॉर्ड को तोड़ दें. अगर वे इस रिकॉर्ड को तोड़ती हैं तो यह दूसरी बार होगा, जब अपने रिकॉर्ड वे तोड़ेंगी. 

Add Zee News as a Preferred Source

वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के रिकॉर्ड की बराबरी 
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास पूर्व वित्त मंत्री पी. चिदंबरम के बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करने का मौका है. जी हां, वित्त मंत्री के रूप में कांग्रेस के दिग्गज नेता पी. चिदंबरम ने कुल 9 बार बजट पेश किया है. अब वित्त मंत्री सीतारमण, पी. चिदंबरम के इस बजट पेश करने के रिकॉर्ड की बराबरी करेंगी और वे लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

प्रणव मुखर्जी के रिकॉर्ड को करेंगी पार
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश के पूर्व वित्त मंत्री और बाद में राष्ट्रपति बने प्रणव मुखर्जी के रिकॉर्ड को तोड़ने जा रही हैं. वित्त मंत्री रहते हुए प्रणव मुखर्जी ने कुल 8 बार बजट पेश किया था. निर्मला सीतारमण इस बार 9वीं बार बजट पेश करे उनके इस रिकॉर्ड को पार कर एक नया रिकॉर्ड बनाएंगी. 

यह भी पढ़ें- धरी रह जाएगी आपकी रिटायरमेंट प्लानिंग, हो जाएगी बेकार! एलन मस्क ने क्‍यों द‍िया चौंकाने वाला बयान

 

वित्त मंत्री सीतारमण के पास ये अनोखे रिकॉर्ड 

मोरारजी देसाई का यह रिकॉर्ड भी तोड़ा
वित्त मंत्री सीतारमण ने पहली बार साल 2019 में अपना पहला बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने लगातार सात बजट पेश करके मोरारजी देसाई के लगातार 6 बजट पेश करने के रिकॉर्ड को भी तोड़ दिया था. अब 1 फरवरी 2026 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बजट पेश करने के लिए तैयार हैं. 

भारत का पहला पेपरलेस बजट
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेपरलेस बजट पेश करके इतिहास रचते हुए एक नई परंपरा की शुरुआत की थी. उन्होंने भारत का पहला पेपरलेस बजट पेश किया था. साल 2021 में दुनिया कोरोना महामारी से जंग जीतने में लगी हुई थी. भारत भी इस लड़ाई में शामिल था. तब ना किसी से मिलना हो पा रहा था और ना ही किसी के घर जाना हो पा रहा था. कोरोना के कारण देश में कई महीनों तक लॉकडाउन भी लगा था. लोग सोशल डिस्टेंस बनाकर के रख रहे थे और चेहरे पर मास्क लगाए हुए होते थे. लेकिन देश की दिशा और विकास के लिए बजट की जरूरत होती है. इस बीच 1 फरवरी 2021 को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भारत का पहला पेपरलेस बजट संसद में पेश किया था. कोविड 19 महामारी की वजह से डिजिटल इंडिया काम आया और कागज के यूज से बचने के लिए यह पेपरलेस बजट एक ऐतिहासिक कदम रहा. तब वित्त मंत्री सीतारमण ने पारंपरिक कागज वाले बजट (बही-खाता) की जगह मेड इंडिया इंडिया टैबलेट का इस्तेमाल कर संसद में पहली बार पेपरलेस बजट पेश किया था. उसके बाद से मानों एक नई परंपरा शुरू हो गई और अब वित्त मंत्री पेपरलेस बजट ही पेश करती हैं.

यह भी पढ़ें- Vande Bharat Sleeper: न RAC, न वेटिंग का झंझट, मिलेगा सिर्फ कन्फर्म टिकट...वंदे भारत स्लीपर ट्रेन का किराया ₹13300 तक, रूट,स्टॉपेज,रिजर्वेशन की डिटेल

 

बजट सत्र 2026
बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा. सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा.  लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला ने बताया कि एक फरवरी को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. बजट सत्र की शुरुआत राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु की करेंगी. वे 28 जनवरी को संसद के दोनों सदनों यानी कि राज्यसभा और लोकसभा को संयुक्त रूप से संबोधित करेंगी. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
Politics
234 विधानसभा सीटें, 56 पर गठबंधन और 3 पर आरक्षण... तमिलनाडु में क्या है BJP का प्लान
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
MC Mary Kom News
'2013 में दूसरे शख्स के साथ था अफेयर...', मैरी कॉम के आरोपों पर पूर्व पति का पलटवार
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Jammu Kashmir
J&K के LG का बड़ा एक्शन, देश से गद्दारी करने वाले पांच सरकारी कर्मचारियों की छुट्टी
Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई 'चाल'? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?
Shaksgam Valley
Explain: शक्सगाम घाटी पर चीन की नई 'चाल'? ये जगह रणनीतिक लिहाज से कितनी है अहम?
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
Jammu Kashmir
कठुआ में सुरक्षाबलों- आतंकियों के बीच मुठभेड़, गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंजी वादी
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
veer savarkar
सावरकर की तस्वीर हटाने की याचिका पर सुनवाई से SC का इंकार, याचिकाकर्ता को लगाई फटकार
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
Indian Army news
पाकिस्तान में घुसने के लिए तैयार थी फौज... आर्मी चीफ ने अब खोला ऑपरेशन सिंदूर का राज
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
PM Modi
क्या अब केरल बनेगा 'केरलम'? भाजपा नेता राजीव चंद्रशेखर ने PM मोदी को लिखा पत्र
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
Stray dogs
कुत्तों के लिए दिल, इंसानों के लिए नहीं? SC ने खाना खिलाने वालों से पूछा कड़ा सवाल
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति
Nawab Malik
नवाब मलिक का राज ठाकरे पर तीखा हमला, कहा-'घृणा, नफरत और बंटवारे से नहीं होती राजनीति