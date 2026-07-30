/10वें दिन पहला बिल दोनों सदनों में हुआ पास, ये 6 विधेयक अभी भी हैं चुनौती; जानिए किन बड़े बदलावों की तैयारी में है सरकार?

यह वो विधेयक है, जिस पर देश से लेकर विदेशों तक बवाल मचा हुआ है. जिहादी और मिशनरी संगठनों को धर्मांतरण के लिए बाहर से होने वाली फंडिंग रोकने के लिए सरकार यह विधेयक लेकर आ रही है. इसका मकसद गैर-सरकारी संगठनों (NGOs) और संस्थाओं को विदेशों से मिलने वाली फंडिंग का ब्योरा पारदर्शी करना और उसके दुरुपयोग पर जवाबदेही तय करना है. मिशनरी संगठन इस विधेयक का विरोध कर रहे हैं. वे यूएस और ब्रिटेन समेत पश्चिमी देशों से इस मुद्दे पर मोदी सरकार पर दबाव डालने का अनुरोध कर चुके हैं. ऐसे में देखना होगा कि विधेयक पारित होने पर उनकी क्या प्रतिक्रिया होती है. इस विधेयक पर भी अभी संसद में चर्चा और वोटिंग होनी है.