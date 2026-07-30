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10वें दिन पहला बिल दोनों सदनों में हुआ पास, ये 6 विधेयक अभी भी हैं चुनौती; जानिए किन बड़े बदलावों की तैयारी में है सरकार?

Parliament Monsoon Session Bill News: संसद के मानसून सत्र के 10वें दिन सरकार पहला बिल दोनों सदनों से पास करवाने में कामयाब हो पाई है. हालांकि उसके 6 बिल अभी भी फंसे हुए हैं. ऐसे में सत्र के बचे हुए दिनों में उन बिलों को पास करवाना सरकार के लिए अभी भी चुनौती रहेगा. आइए, जानते हैं कि सरकार किन बड़े बदलावों की तैयारी में है?

Written ByDevinder Kumar
Published: Jul 30, 2026, 06:02 AM IST|Updated: Jul 30, 2026, 06:03 AM IST
10वें दिन पहला बिल दोनों सदनों में हुआ पास, ये 6 विधेयक अभी भी हैं चुनौती; जानिए किन बड़े बदलावों की तैयारी में है सरकार?

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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