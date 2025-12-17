Advertisement
trendingNow13043700
Hindi NewsExplainerOpinion: आधी आबादी के हक को 80 साल तक दबाए रखा, UN में क्‍यों होने जा रहा बड़ा बदलाव?

Opinion: आधी आबादी के हक को 80 साल तक दबाए रखा, UN में क्‍यों होने जा रहा बड़ा बदलाव?

दुनिया भर में शांति, अंतरराष्ट्रीय सहयोग, मानवाधिकारों का संरक्षण, सम्मान और समानता को बनाए रखने मकसद से बनाया गया संयुक्त राष्ट्र खुद अपने 80 साल के इतिहास में असमान रहा? चलिए जानते हैं कि यह सवाल क्यों उठ रहा है.

Written By  Tahir Kamran|Last Updated: Dec 17, 2025, 09:18 AM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

Opinion: आधी आबादी के हक को 80 साल तक दबाए रखा, UN में क्‍यों होने जा रहा बड़ा बदलाव?

जनवरी 2027 में संयुक्त राष्ट्र को नया महासचिव और एंटोनियो गुटेरेस का नया उत्तराधिकारी मिल जाएगा. 25 नवंबर 2025 को इस पद के लिए उम्मीदवारों को नामित करने के लिए आमंत्रित किया. इस बार महासचिव का चुनाव पिछले सभी चुनावों से अलग है. 1945 में बनी इस संस्था में पहली बार महिलाओं को इस पद पर नामांकित करने का विकल्प दिया गया है. ऐसे में सवाल यह सवाल करना वाजिब हो जाता है कि क्या दुनिया में शांति, समानता और मानवाधिकारों का सबसे बड़ा मंच खुद कभी इन मूल्यों पर खरा नहीं उतर सका.

संयुक्त राष्ट्र, जो सारी दुनिया को सुधारों का पाठ पढ़ाता रहा, अपने ही सबसे ऊंचे पद पर 80 साल तक लैंगिक बराबरी लागू नहीं कर पाया. 1945 में बनी इस संस्था ने अब तक नौ महासचिव देखे और ये सभी पुरुष थे. इसे सिर्फ एक संयोग नहीं, बल्कि उस वैश्विक व्यवस्था की नाकामी कहा जना चाहिए जो बराबरी की बात तो करती है लेकिन खुद के अंदर ही समानता की कमी नजर आ रही है. 

इस बार 80 साल की परंपराओं से हटाकर उन्होंने अपने पत्र में साफ तौर पर सभी 193 सदस्य देशों को एक महिला को नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया. शायद जो सवाल हम उठा रहे हैं इसका एहसास खुद उस संगठन को हो चुका है, तभी तो माफी मांगते हुए लिखा,'आज तक किसी भी महिला ने महासचिव का पद नहीं संभाला है और बड़े फैसले लेने वाले पदों तक पहुंच हासिल करने में महिलाओं और पुरुषों के लिए बराबर मौके देने के लिए सदस्य देशों को महिलाओं को उम्मीदवार के तौर पर नामित करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है. '

Add Zee News as a Preferred Source

संयुक्त राष्ट्र के 80 साल के इतिहास में इससे पहले इसका नेतृत्व करने वाले सभी नौ व्यक्ति पुरुष रहे हैं. चलिए जानते हैं कि दुनिया के इस सबसे बड़े संगठन का नेतृत्व अब तक किन 9 लोगों के हाथों में रहा है. 

क्रम नाम देश कार्यकाल
1 ट्रिगवे ली नॉर्वे 1946–1952
2 डग हेमलेट स्वीडन 1953–1961
3 उ थान म्यांमार 1961–1971
4 कर्ट वाल्डहाइम ऑस्ट्रिया 1972–1981
5 हवियर पेरेज़ डी क्यूएलार पेरू 1982–1991
6 बुट्रोस बुट्रोस-घाली मिस्र 1992–1996
7 कोफी अन्नान घाना 1997–2006
8 बान की-मून दक्षिण कोरिया 2007–2016
9 एंटोनियो गुटेरेस पुर्तगाल 2017–अब तक

कई देशों ने उठाई आवाज

भले इस बार संयुक्त राष्ट्र ने महिलाओं को नामांकित करने का दरवाजा खोल दिया लेकिन ये यूंही नहीं हुआ, इसके लिए आवाजें उठी हैं. हाल ही में कम से कम 94 देशों ने संयुक्त राष्ट्र के शीर्ष पदों पर लैंगिक असंतुलन के बारे में किसी न किसी रूप में चिंता जाहिर की है. जिसमें अप्रत्यक्ष समर्थन से लेकर महिला नेता के लिए वकालत तक शामिल है. साथ ही एस्टोनिया के राष्ट्रपति अलार कारिस ने कहा कि संयुक्त राष्ट्र महासचिव के तौर पर एक महिला का चुनाव होना अब बहुत जरूरी है. इसके अलावा स्लोवेनिया की राष्ट्रपति नताशा पिरक मुसार ने भी यही बात दोहराते हुए कहा,'इस सत्र के आखिर तक एक महिला महासचिव का चयन हो जाना चाहिए.'

संयुक्त राष्ट्र के महासचिव चुनने की प्रक्रिया क्या है

प्रस्तावना / Nominations

सभी सदस्य देशों से उम्मीदवार सुझाए जाते हैं। स्थायी सदस्य जिन्हें P5 कहा जाता है, उनकी सहमति निर्णायक होती है.

सुरक्षा परिषद / Security Council

सिफारिश करने के लिए उम्मीदवार का नाम Security Council में रखा जाता है.  15 सदस्यों में कम से कम 9 वोट चाहिए और किसी P5 के वीटो के बिना अप्रूवल. (सिक्योरिटी काउंसिल में 15 सदस्य होते हैं. 5 स्थाई यानी P5 और 10 अस्थाई. अस्थाई सदस्य हर 2 साल में बदलते हैं)

महासभा / General Assembly

Security Council की सिफारिश के बाद 193 सदस्य देशों की महासभा बहुमत से मंजूरी देती है

कार्यकाल / Term

संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यकाल 5 साल का होता है, जिसे दोबारा बढ़ाया जा सकता है.

राजनीतिक संतुलन / Political Balance

पूरी प्रक्रिया काफी हद तक गोपनीय होती है और वैश्विक राजनीतिक संतुलन पर निर्भर करती है.

किन पदों तक पहुंच चुकी हैं महिलाएं

हालांकि कुछ मुख्य पदों पर महिलाओं की भागीदारी रही है. महसभा के अध्यक्ष, अंडर सेक्रेटरी जनरल (USG, महासचिव के ठीक नीचे), असस्टेंट सेक्रेटरी जनरल (ASG) जैसे पदों तक महिलाएं पहुंची हैं लेकिन महासचिव UN का शीर्ष नेतृत्व है जो पूरे संगठन के प्रशासन, नीति निर्धारण और अंतरराष्ट्रीय मंच पर प्रतिनिधित्व करता है. जबकि UNGA के अध्यक्ष का पद सिर्फ 1 साल के लिए होता है. जिसका काम महासभा की बैठकों का संचालन, एजेंडा तय करना और सदस्य देशों के बीच बातचीत को आसान बनाना होता है. इसके अलावा USG-ASG का कार्यकाल फिक्स नहीं होता है.

About the Author
author img
Tahir Kamran

Zee News में नेशनल डेस्क पर देश–विदेश और राजनीति से जुड़ी खबरें लिखते हैं. करियर का आगाज 2015 से 'पंजाब केसरी' ग्रुप के उर्दू अखबार ‘हिंद समाचार’ से किया, जहां वे कंटेट राइटर से पेज डिजाइनर तक पहुं...और पढ़ें

TAGS

United Nations

Trending news

'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
G RAM G Bill
'राम का नाम बदनाम न करो...' G RAM G Bill पर थरूर ने सरकार पर किया कटाक्ष-Video
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
MGNREGA news
MGNREGA हो गई 'जी राम जी'! कांग्रेस परेशान पर बीजेपी - NDA के नेता बेचैन क्यों हैं?
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
Kerala Local Body Elections
पंचायत के चुनाव में तीसरे नंबर पर रहा, नहीं सह पाया हार का गम, कर लिया सुसाइड
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
delhi pollution news
दिल्ली प्रदूषण पर हंसा चीन फिर साफ हवा का राज खोला, आखिर में बता दिया 'ब्रह्मास्त्र'
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
Goa Nightclub Fire
मुंह छिपाते दिखे IGI एयरपोर्ट पर लूथरा ब्रदर्स, पुलिस पकड़कर ले गई गोवा, देखें Video
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
Lionel Messi
भगदड़ पर क्यों चुप रही सरकार? TMC ने मेसी के कार्यक्रम को लेकर BJP पर किया पलटवार
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
Maharashtra Nagar Nigam Election
‘बिहार तो सिर्फ झांकी है, पूरा महाराष्ट्र बाकी है…’ बोले- वारिस पठान
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
Weather
अब आएगी छप्पर फाड़ सर्दी, कानों में टन-टन बजने वाली है तेज हवा; IMD ने किया अलर्ट
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
DNA
'खनानी ब्रदर्स' ISI के खास कैसे बने? भारत ने चुटकी बजाकर पाकिस्तान की कमर तोड़ दी थी
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा
Assam
14 बार जन्म लेना होगा तब भी न हो पाएगा... बांग्लादेशी बयानवीरों को हिमंता ने लताड़ा