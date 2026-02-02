क्या बैंकिंग सेक्टर में होने वाला है रिफार्म; SBI समेत इन सरकारी बैंकों पर पड़ सकता है असर; वित्त मंत्री का बजट में क्या बड़ा ऐलान?

Advertisement
Budget 2026-27: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से लगातार 9वीं बार बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान और बदलाव की घोषणा की, इनमें से एक सेक्टर बैंकिंग भी था.

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Feb 02, 2026, 05:07 PM IST
Budget announcement for Banks: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रविवार एक फरवरी को संसद के लोकसभा में देश का केंद्रीय बजट पेश किया. इस दौरान सबसे पहले वित्त मंत्री ने 16वें वित्त आयोग की रिपोर्ट पेश की और कहा कि भारत की अर्थव्यवस्था स्थिरता के साथ आगे बढ़ रही है. सरकार ने लोकप्रियता के ऊपर लोगों को चुना और सरकार के कदमों से हमने 7% से ज्यादा का हाई ग्रोथ हासिल किया. उन्होंने बताया कि अर्थव्यवस्था की मजबूती के लिए लगातार कदम उठाएंगे. वित्त मंत्री सीतारमण ने अपने बजट भाषण के दौरान देश के बैंकिंग सेक्टर को लेकर भी बड़ा ऐलान किया. उन्होंने बैंकिंग सेक्टर में एक बड़े सुधार की बात कही. वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकिंग सेक्टर का कॉम्‍प्र‍िहेंस‍िव र‍िव्‍यू क‍िया जाएगा. इस ऐलान के बाद बैंकों के मर्जर की चर्चा की भी बात सामने आई है. वहीं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) में भी कुछ सरकारी बैंकों के व‍िलय की बात कही जा रही है. 

वित्त मंत्री ने क्या किया ऐलान?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से लगातार 9वीं बार बजट पेश किया. इस दौरान उन्होंने कई सेक्टर्स के लिए बड़े ऐलान और बदलाव की घोषणा की, इनमें से एक सेक्टर बैंकिंग भी था. वित्त मंत्री सीतारमण ने देश के बैंकिंग सेक्टर को लेकर कहा कि सरकार 'विकसित भारत' के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए बैंकिंग सेक्टर के लिए एक हाई लेवल कमेटी ऑन बैंकिंग बनाएगी. उन्होंने बताया कि यह कमेटी देश में पूरे बैंकिंग सिस्टम के कामकाज की समीक्षा करेगी. इसके अलावा कमेटी यह देखेगी कि आने वाले समय में, जब देश की इकोनॉमी और अधिक बड़ी और टेक्नोलॉजी आधारित होगी, तब बैंक कैसे खुद को बेहतर बना सकते हैं. केंद्रीय वित्त मंत्री ने बताया कि इस समीक्षा का मकसद सिर्फ फायदा नहीं बल्कि वित्तीय स्थिरता, वित्तीय समावेशन और कंज्यूमर्स की सुरक्षा भी है. 

मालूम हो कि देश में काफी दिनों से बैंकिंग सेक्टर में कुछ बड़े बदलाव की चर्चा चल रही थी और इनमें सुधार की मांग हो रही थी. इसको देखते हुए केंद्र सरकार ने बजट के जरिए यह बता दिया है कि बैंकिंग सेक्टर में बदलाव के लिए एक कमेटी बनाई जाएगी. इस कमेटी की सिफारिशों को बैंकिंग सेक्टर पर लागू किया जाएगा.   

वित्त मंत्री पहले भी दे चुकी हैं बैंकों के बदलाव के संकेत
विभिन्न मीडिया रिपोर्ट के अनुसार, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण पहले कई अवसरों पर ऐसी बात कह चुकी हैं, जिससे लगता है कि बैंकिंग सेक्टर में बड़े बदलाव हो सकते हैं और कई बैंकों का विलय भी हो सकता है. रिपोर्ट्स बताती हैं कि बीते साल नवंबर में मुंबई में एक कार्यक्रम में वित्त मंत्री ने कहा था कि सरकार आरबीआई और बैंकिंग सेक्टर से जुड़े लोगों के साथ मिलकर सरकारी बैंकों के विलय पर चर्चा कर रही है. वहीं, बीते दिसंबर में एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया था कि वित्त वर्ष 2027 तक सरकारी बैंकों की संख्या घटाकर 4 की जा सकती है, जो कि 12 हैं. इस क्षेत्र के जानकार बताते हैं कि आने वाले दिनों में सरकार की प्लानिंग वर्ल्ड लेवल पर बड़े भारतीय बैंक बनाने की है.  बैंकिंग क्षेत्र के जानकारों का मानना है कि आने वाले दिनों में सरकारी बैंकों के विलय से कई बदलाव देखने को मिल सकते हैं. वहीं, इससे देश के सबसे बड़े सरकारी बैंकों में से एक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) समेत कई बैंकों पर इसका असर भी पड़ सकता है. 

अभी भारत में हैं कुल 12 सरकारी बैंक
बता दें कि अपने देश भारत में अभी कुल 12 सरकारी बैंक हैं, जिन्हें आने वाले दिनों में विलय करके और कम करने की प्लानिंग की चर्चा की जा रही है. देश के सरकारी बैंकों में शामिल हैं- भारतीय स्टेट बैंक, पंजाब नेशनल बैंक. बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा, केनरा बैंक, भारतीय बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, यूको बैंक, सेंट्रल बैंक, पंजाब और सिंध बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक.   

SBI में किन बैंकों का मर्जर संभव?
सरकार की ओर से अभी आधिकारिक रूप से इस बात की कोई घोषणा नहीं की गई है कि किस बैंक का किसमें मर्जर या विलय होगा. लेकिन विभिन्न मीडिया रिपोर्ट में यह संभावना जताई जा रही है कि अगर मर्जर की प्रक्रिया की जाती है तो SBI में इंडियन ओवरसीज बैंक, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, पंजाब एंड सिंध बैंक और यूको बैंक का मर्जर हो सकता है. इससे एसबीआई के अलावा इन बैंकों पर भी बड़ा असर पड़ेगा. हालांकि, इसकी अभी तक कोई आधिारिक घोषणा नहीं की गई है. यह समय भी नहीं बताया गया है कि अगर मर्जर होता है तो उसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा.

