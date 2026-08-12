/यहां लाख, वहां करोड़ों का खर्च...UK-US छोड़ अब भारत में इलाज कराने आ रहे विदेशी, मगर मेडिकल टूरिज्म के आगे क्या हैं असली चुनौतियां?

Medical Tourism: इलाज के लिए NHS में तीन साल तक इंतजार करने के बाद 51 साल का एक ब्रिटिश शख्स ने घुटनों के डबल रिप्लेसमेंट के लिए भारत आया. जीन-पॉल की सर्जरी मैक्स हेल्थकेयर में हुई और बताया गया कि वे चार घंटे के अंदर ही अपने पैरों पर खड़े हो गए. बाद में, UK लौटने से पहले उन्होंने अहम फिजियोथेरेपी पूरी की. इसका खर्च UK में प्राइवेट इलाज के विकल्प की तुलना में काफी कम रहा. उनका यह मामला ऐसे समय में सामने आया है जब भारत का मेडिकल टूरिज्म सेक्टर लगातार बढ़ रहा है और देश में खास इलाज के लिए आने वाले विदेशी मरीजों की संख्या में बढ़ोतरी हो रही है.
इससे पहले एक अमेरिकी महिला ने बताया था कि कैसे उन्हें भारत में बहुत जल्दी और अपने देश की तुलना में बहुत कम खर्च पर इलाज मिला. एक और वायरल वीडियो में उस विदेशी महिला ने कहा था कि भारत के सरकारी अस्पताल में मुफ्त इलाज पाकर वह 'हैरान' रह गईं. हालांकि ये कुछ लोगों के अनुभव हैं, लेकिन इससे इस बात पर चर्चा शुरू हो गई है कि ज्यादा से ज्यादा विदेशी मरीज भारत को क्यों चुन रहे हैं, जबकि उनके देशों में तो मेडिकल हेल्थकेयर काफी बेहतर माना जाता है. इसका जवाब आपको आंकड़ों की जुबानी बताते हैं.
अनुमान है कि 2026 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म उद्योग 1 लाख 17 हजार 510 करोड़ का हो जाएगा. इससे भी अहम बात यह है कि यह देश के कुल टूरिज्म सेक्टर की तुलना में कहीं ज्यादा तेजी से बढ़ रहा है.
जहां भारत के टूरिज्म उद्योग के सालाना लगभग 7 प्रतिशत की दर से बढ़ने का अनुमान है, वहीं मेडिकल वैल्यू ट्रैवल मार्केट के लगभग 16 प्रतिशत CAGR की दर से बढ़ने और 2031 तक 22.11 अरब डॉलर तक पहुंचने की उम्मीद है.
NDTV की रिपोर्ट के मुताबिक,द मेडिकल ट्रैवल कंपनी (TMTC) के को-फाउंडर और CEO साहिल जैन के अनुसार, इसकी वजह सिर्फ इलाज का कम खर्च नहीं है.
जैन ने कहा,'यह इंडस्ट्री अब सिर्फ कम कीमत के आधार पर मुकाबला नहीं कर रही है. इंटरनेशनल मरीज अब एक पूरा हेल्थकेयर एक्सपीरियंस चाहते हैं, जिसमें सुरक्षा, तालमेल और इलाज के बाद मिलने वाली मदद भी उतनी ही ज़रूरी हो गई है.'
सरकारी आंकड़ों में भी यह तेजी से होती बढ़ोतरी साफ दिखती है. मेडिकल टूरिस्ट का आंकड़ा साल 2020 में 1.83 लाख से बढ़कर 2023 में 6.59 लाख हो गया.
2024 में यह संख्या 6.44 लाख के मजबूत स्तर पर बनी रही, जबकि जनवरी-नवंबर 2025 के शुरुआती आंकड़े पहले ही 4.5 लाख का आंकड़ा पार कर चुके थे.
इस बढ़ोतरी की एक बड़ी वजह भारत का बढ़ता ई-मेडिकल वीजा प्रोग्राम है, जिसमें अब 167 देशों के नागरिक शामिल हैं, जिससे मरीजों के लिए इलाज के लिए सफर करना आसान हो गया है.
साहिल जैन के अनुसार, बांग्लादेश जैसे पड़ोसी देशों के साथ-साथ ओमान, इराक, नाइजीरिया और तंजानिया से भी मरीज आ रहे हैं.
साथ ही, कई पश्चिमी देशों में इलाज के लिए लंबा इंतजार और महंगी हेल्थकेयर की वजह से ज्यादा मरीज भारत में इलाज के विकल्प तलाश रहे हैं.
मेडिकल टूरिज्म में कीमत अब भी मायने रखती है, लेकिन सिर्फ कीमत ही काफी नहीं है.
भारत का सबसे बड़ा फायदा अब भी कम लागत ही है.कई मुश्किल मेडिकल प्रोसेस का खर्च पश्चिमी देशों की तुलना में 60 से 80 प्रतिशत तक कम होता है.
उदाहरण के लिए, भारत में हार्ट बाईपास सर्जरी का खर्च लगभग 4,76,903 रुपये से शुरू हो सकता है, जबकि अमेरिका में यही खर्च लगभग 1,43,07,097 होता है.
घुटने बदलने की सर्जरी (Knee Replacement) का खर्च आम तौर पर 5,24,593 रुपये से 9,06,115 रुपये के बीच होता है, जबकि अमेरिका में इसी प्रक्रिया का खर्च 28,61,452 रुपये से 66,76,722 रुपये तक हो सकता है.
IVF इलाज भी काफी सस्ता है. भारत में इसका खर्च 2,19,378 से 4,76,908 रुपये के बीच होता है, जबकि कई पश्चिमी देशों में यह 11,44,581 रुपये से 14,30,726 रुपये तक होता है.
लेकिन साहिल जैन का मानना है कि इस इंडस्ट्री में सबसे बड़ा बदलाव कीमत से हटकर हो रहा है. सिर्फ सर्जरी का इंतजाम करने के बजाय, व्यवस्थित मेडिकल ट्रैवल कंपनियां अब पूरे इलाज के पैकेज दे रही हैं.
इनमें अक्सर एयरपोर्ट से लाने-ले जाने की सुविधा, साथ आने वालों के लिए रहने की जगह, फिजियोथेरेपी, न्यूट्रिशन सपोर्ट और रिकवरी सर्विसेज शामिल होती हैं.
जैन ने कहा,'अब फोकस सबसे सस्ता इलाज देने से हटकर इस बात पर आ गया है कि मरीज को पूरी यात्रा के दौरान हर तरह का सहयोग और सहारा मिले.'
सिक्योरिटी एक बहुत बड़ी वजह है, जिसकी वजह से विदेशी मरीज अब सोच-समझकर फैसले ले रहे हैं. हाल ही में तुर्किये जैसे देशों में मेडिकल टूरिस्ट के साथ हुई दिक्कतों की खबरों ने क्वालिटी स्टैंडर्ड और लंबे समय तक फॉलो-अप केयर पर सबका ध्यान खींचा है.
साहिल जैन के मुताबिक, भारत में बड़ी कंपनियां सर्जरी के बाद की देखभाल को बेहतर बनाकर इस स्थिति को काउंटर कर रही हैं.
कुछ कंपनियां अब ऑर्थोपेडिक सर्जरी और डेंटल इम्प्लांट जैसी प्रक्रियाओं के लिए सर्जरी के बाद 12 महीने का इंश्योरेंस भी दे रही हैं.अफ्रीकी देशों के मरीजों के लिए, इन प्लान में जरूरत पड़ने पर इमरजेंसी मेडिकल इवैक्यूएशन (आपातकालीन स्थिति में मरीज को सुरक्षित जगह पर ले जाना) भी शामिल हो सकता है. पश्चिमी देशों के मरीजों के लिए, उनके अपने देशों में हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स के साथ पार्टनरशिप के जरिए इलाज में मदद जारी रह सकती है.
जिन इलाजों में इंश्योरेंस मुमकिन नहीं होता, जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट, वहां भारतीय स्पेशलिस्ट अक्सर मरीज के अपने देश के डॉक्टरों के साथ मिलकर काम करते हैं ताकि सर्जरी से पहले और बाद में सही केयर हो सके.
तेजी से बढ़ने के बावजूद, भारत के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर के सामने अभी भी एक बड़ी चुनौती है. साहिल जैन के अनुसार, सबसे बड़ी चुनौती वह बिखरा हुआ अनुभव है जो कई विदेशी मरीजों को अपना इलाज प्लान करते समय होता है. मरीजों को अक्सर कई एजेंटों, अस्पतालों, होटलों और ट्रांसपोर्ट सर्विस देने वालों के साथ तालमेल बिठाना पड़ता है, जिससे यह प्रक्रिया तनावपूर्ण हो जाती है. थाईलैंड, सिंगापुर और UAE जैसे देशों ने ज्यादा इंटीग्रेटेड (एक साथ जुड़ी हुई) सर्विस देकर अपनी मजबूत पहचान बनाई है.
इस अंतर को कम करने के लिए, कई भारतीय कंपनियां अब 'एंड-टू-एंड' मॉडल की ओर बढ़ रही हैं, जहां एक ही संस्था सब कुछ मैनेज करती है. यानी एयरपोर्ट पिकअप और अस्पताल के साथ तालमेल से लेकर ठीक होने की सुविधाओं और परिवार के सदस्यों को रेगुलर अपडेट देने तक. साहिल जैन के अनुसार, यही इंटीग्रेटेड तरीका भारत के मेडिकल टूरिज्म सेक्टर के अगले दौर को तय करेगा. इलाज का कम खर्च शायद भारत को ग्लोबल मेडिकल टूरिज्म के नक्शे पर ले आया हो. लेकिन इंडस्ट्री के जानकारों का मानना है कि भविष्य कुछ और भी जरूरी चीजों से तय होगा जैसे भरोसा, सुरक्षा और मरीज को मिलने वाला आसान और अच्छा एक्सपीरियंस.