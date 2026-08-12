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यहां लाख, वहां करोड़ों का खर्च...UK-US छोड़ अब भारत में इलाज कराने आ रहे विदेशी, मगर मेडिकल टूरिज्म के आगे क्या हैं असली चुनौतियां?

एक वक्त था, जब माना जाता था कि विदेशों में इलाज बेहतर होता है. लेकिन अब आलम यह है कि विदेशी लोग भारत में इलाज कराने आ रहे हैं. यहां कम खर्च में उनको शानदार मेडिकल एक्सपीरियंस मिल रहा है. ऐसे में अब पूरी दुनिया की निगाहें भारत की मेडिकल टूरिज्म इंडस्ट्री पर टिक गई हैं. लेकिन इसके साथ-साथ कुछ चुनौतियां भी हैं.

Written ByRachit Kumar
Published: Aug 12, 2026, 07:41 AM IST|Updated: Aug 12, 2026, 07:47 AM IST
यहां लाख, वहां करोड़ों का खर्च...UK-US छोड़ अब भारत में इलाज कराने आ रहे विदेशी, मगर मेडिकल टूरिज्म के आगे क्या हैं असली चुनौतियां?

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Rachit Kumar

Rachit Kumar

रचित कुमार जी न्यूज डिजिटल में असिस्टेंट एडिटर हैं. देश, दुनिया और डिफेंस की खबरों को आसान भाषा में बताने में महारत हासिल है. जी न्यूज से मई 2022 में जुड़े और शिफ्ट देखने का 12 साल से ज्यादा का अनुभव है. जी न्यूज में Best Performer अवॉर्ड भी मिल चुका है. जी न्यूज, आजतक और एबीपी न्यूज में शिफ्ट देखते हुए महामहिम, बिहार के बाहुबली सीरीज शुरू की और कई एक्सप्लेनर खबरों पर काम किया.  

इंडिया न्यूज और जनसत्ता में शिफ्ट देखने के साथ-साथ ट्रैफिक लाने वाली खबरों को तवज्जो दी. नवभारत टाइम्स से करियर की शुरुआत हुई और वहां तकरीबन ढाई साल तक फ्रंट पेज 2 और देश-विदेश के पन्नों की जिम्मेदारी संभाली. जर्नलिज्म में पोस्टग्रेजुएट और IIMC से डिप्लोमा करने  वाले रचित कुमार 13 साल से पत्रकारिता के क्षेत्र में काम कर रहे हैं. आप Rachit.kumar@India.com पर सीधे ईमेल कर इनसे जुड़ सकते हैं. 

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