India Journey Being Defence Importer to Exporter: ईरान जंग के बाद पश्चिम एशिया के मुस्लिम मुल्कों में अमेरिकी हथियारों के प्रति भरोसा हिल गया है. सालों से महंगे हथियारों का जखीरा खरीदने के बावजूद ईरान ने चुन-चुनकर उनके ठिकानों को निशाना बनाया और वे कुछ नहीं कर पाए. अमेरिका से निराश होकर अब वे अपनी सुरक्षा के लिए भारत की ओर देख रहे हैं. जिस तरह भारत ने 4 दिनों तक चले ऑपरेशन सिंदूर में बिना अपना कोई नुकसान करवाए पाकिस्तान को जबरदस्त क्षति पहुंचाई थी. उससे पश्चिम एशिया समेत दुनियाभर के मुल्कों में बड़ा मैसेज गया कि दुनिया की असल सुपर पावर अमेरिका नहीं, अब भारत है. वह न केवल मारता भी है, बल्कि खुद का बाल भी बांका नहीं होने देता.
अब सुरक्षा का यही भरोसा संयुक्त अरब अमीरात को भारत के पास ले आया है. उसने भारत से ब्रह्मोस मिसाइल और आकाशतीर एयर डिफेंस मांगा है, जिस पर भारत ने सैद्धांतिक सहमति दे दी है. दोनों मुल्कों के बीच इस डील को गंभीरता से बात चल रही है. अगर यह डील सफल रही तो ब्रह्मोस लेने वाला यूएई दुनिया का पांचवां मुल्क होगा. इससे पहले फिलीपींस और आर्मेनिया इस संहारक मिसाइल को ले चुके हैं. जबकि वियतनाम और इंडोनेशिया के साथ डील फाइनल स्टेज में है.
दुनिया में जिस तरह भारत में बने हथियारों की खरीद के लिए क्रेज बढ़ता जा रहा है, उससे भारत अब तेजी से डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्ट मुल्क के रूप में उभर रहा है. आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात महज 7.26 मिलियन डॉलर था, वहीं 12 वर्ष बाद यह बढ़कर 4 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 550 गुणा का जबरदस्त उछाल आया है. भारत के इस बदलते रूप को दुनिया हैरत के साथ देख रही है. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा देश, जो दशकों तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा, आज दुनिया भर के देशों को अपनी मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार बेच रहा है.
भारत की इस सफलता में मोदी सरकार की नीतियों ने सबसे बड़ा रोल निभाया है. विभिन्न देशों के साथ मिलकर तकनीकी साझेदारी करना, मेक इन इंडिया प्रोग्राम के जरिए उन्हें भारत में ही रक्षा उपकरणों के निर्माण के लिए बाध्य करने से देश की कंपनियों को अनुभव मिला और अब अपने बलबूते एक से बढ़कर एक खतरनाक हथियारों का निर्माण कर रही हैं.
सरकार ने देसी रक्षा कंपनियों को बढ़ावा देने के साथ ही प्राइवेट सेक्टर के लिए भी डिफेंस सेक्टर खोला. इसकी वजह से रक्षा उपकरण निर्माण में इनोवेशन, रिसर्च और कंपीटिशन में तेजी आई. मोदी सरकार ने 'मेक इन इंडिया' और 'आत्मनिर्भर भारत' अभियान के तहत रक्षा क्षेत्र में FDI नियमों को उदार बनाया. देसी कंपनियों को बढ़ावा देने के लिए पॉजिटिव इंडीजिनाइजेशन लिस्ट लागू की और निर्यात प्रोत्साहन नीतियां बनाईं.
सरकार ने DRDO, BEL, HAL जैसे सार्वजनिक उपक्रमों के साथ टाटा, रिलायंस, भारत फोर्ज और L&T जैसे निजी खिलाड़ियों को भी रक्षा निर्माण में उत्पादन के लिए प्रोत्साहित किया. ने मिलकर उत्पादन बढ़ाया. इसकी वजह से वर्ष 2025-26 में देश का कुल रक्षा उत्पादन 1.78 लाख करोड़ रुपये के करीब पहुंच गया, जो कुछ साल पहले से दोगुना है.
वहीं रक्षा निर्यात में देश ने ऊंची छलांग लगाई. वर्ष 2024-25 में भारत का डिफेंस एक्सपोर्ट 23,622 करोड़ रुपये था. वहीं 2025-26 में यह 62.66% की छलांग लगाकर 38,424 करोड़ रुपये हो गया. इस निर्यात में डिफेंस पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स (DPSUs) की हिस्सेदारी 54.84% रही, वहीं निजी क्षेत्र ने 45.16% का योगदान दिया. आज भारतीय रक्षा उपकरण 80 से ज्यादा देशों में पहुंच रहे हैं.
अब भारत और भारत और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के बीच हथियारों की डील को लेकर बातचीत चल रही है. रॉयटर्स की रिपोर्ट के अनुसार, दोनों देश ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल और आकाशतीर (Akashteer) एयर डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सिस्टम की आपूर्ति पर चर्चा कर रहे हैं.
असल में हालिया संघर्ष में ईरान के तीखे हमले झेलने वाला यूएई अपनी सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना चाहता है. वह अब तक हथियारों की आपूर्ति के लिए अमेरिका पर निर्भर था. लेकिन उसके हथियार ईरान के हमलों से नहीं बचा पाए. इसलिए वह अब पारंपरिक अमेरिकी हथियारों पर निर्भरता कम करके रक्षा आयात में विविधीकरण करना चाहता है.
चूंकि पूरी दुनिया ब्रह्मोस का जलवा ऑपरेशन सिंदूर में देख चुकी है. जब पाकिस्तान इस मिसाइल के सामने पूरी तरह बेबस होकर रह गया. इसलिए यूएई अब इस दुनिया की इस सबसे तेज सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल को अपने बेड़े में शामिल करना चाहता है, जिससे दोबारा संघर्ष की स्थिति में वह दुश्मन को उसी की भाषा में सबक सिखा सके.
वहीं, आकाशतीर भारत का स्वदेशी AI-आधारित सिस्टम है, जो BEL और भारतीय सेना की ओर से विकसित किया गया है. यह कम ऊंचाई वाले हवाई खतरों की निगरानी और मार गिराने में माहिर है. पाकिस्तान के ड्रोनों और मिसाइलों को मार गिराने में आकाश का अहम रोल रहा था. अगर यह डील पूरी हुई तो UAE और भारत एक-दूसरे के ज्यादा करीब आ जाएंगे. साथ ही गल्फ क्षेत्र में भारत की साख और मजबूत होगी.
रक्षा क्षेत्र में इतना कुछ होने के बावजूद अब भी चुनौतियां काफी हैं, जिससे देश को निपटना होगा. पहली चुनौती है कि रक्षा उपकरणों के निर्माण का पूर्ण स्वदेशीकरण, दूसरा है गुणवत्ता का नियंत्रण, तीसरा है सप्लाई चेन मजबूता करना और चौथा है बड़े पैमाने पर उत्पादन क्षमता विकसित करना. जब तक इन चारों चुनौतियों का हल नहीं नहीं निकल पाता, तब तक देश को अपेक्षित सफलता नहीं मिल पाएगी.
वैसे सरकार की बात करें तो उसने वर्ष 2029-30 तक 50,000 करोड़ रुपये के रक्षा निर्यात का है, जो अब करीब लगने लगा है. लेकिन नया भारत अब इतने मात्र से संतुष्ट नहीं है. वह अब इससे भी आगे जाना चाहता है. यही वजह है कि DRDO के वैज्ञानिक रात-दिन काम कर रहे हैं. निजी कंपनियां नई तकनीकों पर रिसर्च में जुटी हैं और युवा 'मेड इन इंडिया' को ग्लोबल ब्रांड बना रहे हैं. अगर भारत और यूएई की डिफेंस डील होती है तो इससे पश्चिम एशिया, अफ्रीका और दक्षिण-पूर्व एशिया में भारत के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल जाएंगे.