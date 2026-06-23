दुनिया में जिस तरह भारत में बने हथियारों की खरीद के लिए क्रेज बढ़ता जा रहा है, उससे भारत अब तेजी से डिफेंस इंपोर्टर से डिफेंस एक्सपोर्ट मुल्क के रूप में उभर रहा है. आंकड़े बताते हैं कि 2013-14 में भारत का रक्षा निर्यात महज 7.26 मिलियन डॉलर था, वहीं 12 वर्ष बाद यह बढ़कर 4 बिलियन डॉलर के करीब पहुंच गया है. दूसरे शब्दों में कहें तो भारत के डिफेंस एक्सपोर्ट में 550 गुणा का जबरदस्त उछाल आया है. भारत के इस बदलते रूप को दुनिया हैरत के साथ देख रही है. उन्हें यकीन नहीं हो रहा कि एक ऐसा देश, जो दशकों तक हथियारों का सबसे बड़ा आयातक रहा, आज दुनिया भर के देशों को अपनी मिसाइलें, एयर डिफेंस सिस्टम और रडार बेच रहा है.