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डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक... 12 साल में 550 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात, UAE डील से कितने खुलेंगे सफलता के रास्ते?

How India Being Defence Importer to Exporter: डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक. पिछले 12 साल में भारत का रक्षा निर्यात 550 गुना बढ़ गया है. आखिर भारत ने यह कमाल कैसे कर दिखाया. अब UAE के साथ ब्रह्मोस-आकाशतीर की डील होने जा रही है. इससे भारत को क्या फायदा होने जा रहा है.

Written ByDevinder Kumar
Published: Jun 23, 2026, 06:11 AM IST|Updated: Jun 23, 2026, 06:11 AM IST
डिफेंस इंपोर्टर से एक्सपोर्टर तक... 12 साल में 550 गुना बढ़ा भारत का रक्षा निर्यात, UAE डील से कितने खुलेंगे सफलता के रास्ते?
Image Credit: AI निर्मित फोटो

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Devinder Kumar

Devinder Kumar

Zee News में देश-दुनिया और ब्रेकिंग पर नजर रखते हैं. पत्रकारिता में 17 वर्ष का अनुभव है. किसी भी बीट और शिफ्ट में काम करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं.

 

 

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