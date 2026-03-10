White Phosphorus Bombs: इंसानी जिस्म को गलाने वाली 'सफेद मौत', अब तक किन-किन जंग में व्हाइट फास्फोरस बम ने मचाया कहर?

White Phosphorus Bombs: मानवाधिकार संस्था ह्यूमन राइट्स वॉच ने दावा किया कि इजरायल ने दक्षिणी लेबनान के एक गांव पर व्हाइट फास्फोरस बम से हमला किया है. जंग में इसे 'सफेद मौत' भी नाम दिया गया है. यह मोम जैसा ठोस पदार्थ होता है, जो ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में आते ही खुद जलने लगता है. इसके इस्तेमाल से इंसानी मांस और हड्डियां गलने लगती हैं. आम नागरिकों पर इसका इस्तेमाल बैन है.चलिए आज आपको बताते हैं कि व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल किन-किन जंग में हुआ है.

व्हाइट फास्फोरस का इस्तेमाल 19वीं सदी में फेनियन (आयरिश राष्ट्रवादी) आगजनी करने वालों ने एक ऐसे फॉर्मूलेशन में किया था जिसे 'फेनियन फायर' के नाम से जाना जाता है. फास्फोरस कार्बन डाइसल्फाइड के घोल में होता है. जब कार्बन डाइसल्फाइड उड़ जाता है, तो फास्फोरस आग की लपटों में बदल जाता है.इसी फॉर्मूले का इस्तेमाल ऑस्ट्रेलिया में आगजनी में भी किया गया था.

पहले और दूसरे वर्ल्ड वॉर में भी हुआ इस्तेमाल

वर्ल्ड वॉर में ब्रिटिश सेना ने 1916 के आखिर में पहली बार फैक्टरी में बने फास्फोरस ग्रेनेड्स का इस्तेमाल किया था.

जंग के दौरान, सफेद फास्फोरस मोर्टार बम, गोले, रॉकेट और ग्रेनेड का इस्तेमाल अमेरिकी, कॉमनवेल्थ और कुछ हद तक जापानी सेनाओं ने धुआं पैदा करने वाले और एंटीपर्सनल दोनों भूमिकाओं में बड़े पैमाने पर किया गया था. इराक में स्थित रॉयल एयर फोर्स ने 1920 के इराकी विद्रोह के दौरान अनबर प्रांत में सफेद फास्फोरस बम का भी इस्तेमाल किया था.

युद्ध के बीच के सालों में US आर्मी ने व्हाइट फास्फोरस, आर्टिलरी शेल और हवाई बमबारी का इस्तेमाल करके ट्रेनिंग ली.

20वीं सदी के आखिर में भी हुआ इस्तेमाल

वियतनाम में अमेरिकी सेनाओं ने और पहले और दूसरे चेचन युद्ध में रूसी सेनाओं ने वाइट फास्फोरस हथियारों का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया. वियतनाम में अमेरिका के वियत कांग सुरंग परिसरों को तबाह करने के लिए सफेद फास्फोरस ग्रेनेड का इस्तेमाल किया गया था क्योंकि वे सभी ऑक्सीजन को जला देते थे और अंदर शरण लेने वाले दुश्मन सैनिकों का दम घुट जाता था.

ब्रिटिश सैनिकों ने भी फॉकलैंड वॉर के दौरान अर्जेंटीना के ठिकानों को खाली करने के लिए वाइट फास्फोरस ग्रेनेड का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया क्योंकि जिस पीट मिट्टी पर वे बनाए गए थे, वह विखंडन ग्रेनेड के प्रभाव को कम करती थीं.

इराक युद्ध में हुआ इस्तेमाल

नवंबर 2024 में, जब फालुजा का दूसरा युद्ध चल रहा था, तब वॉशिंगटन पोस्ट के रिपोर्टर्स रेजिमेंटल कॉम्बैट टीम 7 के साथ थे. उन्होंने आर्टिलरी गन से वाइट फॉस्फोरस बम को दागते हुए देखा. इसके बाद आग का ऐसा तांडव मचा, जिसे पानी से भी नहीं बुझाया जा सकता था. विद्रोहियों पर इस बम के हमले के कारण उनकी त्वचा गल गई.

एक आर्टिकल में कहा गया, 'जब मुजाहिदीन के शव मिले तो वह पूरी तरह जले हुए थे और कुछ शव को गल चुके थे.'

2006 लेबनान युद्ध

साल 2006 के लेबनान युद्ध में इजरायल ने कहा था कि उसने खुले मैदान में टारगेट्स पर फास्फोरस बम से हमला किया है.

इजरायल ने कहा था कि इन हथियारों के इस्तेमाल की उसे अंतरराष्ट्रीय समझौतों के तहत इजाजत थी.हालांकि, लेबनान के राष्ट्रपति एमिल लाहौद ने कहा था कि फास्फोरस के गोले नागरिकों के खिलाफ इस्तेमाल किए गए थे.फॉस्फोरस के इस्तेमाल के बारे में पहली लेबनानी आधिकारिक शिकायत सूचना मंत्री गाज़ी अरिदी की ओर से आई थी.

2003 इजरायल-लेबनान और 2024 का युद्ध

एमनेस्टी इंटरनेशनल और ह्यूमन राइट्स वॉच ने उस वक्त भी इजरायल पर आरोप लगाया था कि उसने लेबनान के धायरा में 16 अक्टूबर को व्हाइट फास्फोरस से हमला किया था. इसमें 9 नागरिक घायल हो गए थे. 6 मार्च को लेबनान के नेशनल काउंसिल फॉर साइंटिफिक रिसर्च ने कहा था कि 117 व्हाइट फॉस्फोरस हम दक्षिणी लेबनान पर दागे गए थे. जबकि इजरायल ने कहा था कि जंग के मैदान में धुआं फैलाने के लिए उसने इनका इस्तेमाल किया था.