Budget 2026: इंदिरा गांधी से लेकर निर्मला सीतारमण तक, भारत की वो महिला वित्त मंत्री जिन्होंने पेश किया बजट; पढ़ें पहले भाषण के शुरुआती अंश

Union Budget 2026: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 1 फरवरी को मोदी सरकार की ओर से देश का बजट पेश किया जाएगा. इसकी तैयारी लगभग अपने अंतिम चरण में है. वित्त मंत्री सीतारमण एक फरवरी दिन रविवार को केंद्रीय बजट पेश करेंगी. वे संसद के लोकसभा में सुबह 11 बजे देश का बजट पेश करेंगी. इस आगामी बजट से देश के नागरिकों को कई सारी उम्मीदें हैं. चाहें रेलवे सेक्टर हो या फिर शिक्षा, चाहें हेल्थ सेक्टर हो या कृषि सेक्टर, हर क्षेत्र के लोगों को इस बजट से कुछ बड़े ऐलान की संभावना है.

यह बजट लोगों की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, यह तो 1 फरवरी को बजट पेश होने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस बीच हम आपको बजट से जुड़ी कुछ कहानियां और इतिहास को लगातार बता रहे हैं. आज हम बात करेंगे देश के उन महिलाओं के बारे में जिन्होंने बजट को पेश किया है. इनमें अभी तक केवल दो ही महिलाओं के नाम शामिल हैं. यह नाम हैं- इंदिरा गांधी और निर्मला सीतारमण. आइए अब जानते हैं कि इन्होंने कब-कब भारत के बजट को पेश किया है.

इंदिरा गांधी ने 1970 में पेश किया था बजट

इंदिरा गांधी ने साल 1970 में 28 फरवरी को देश का बजट पेश किया था. यह बजट वित्त वर्ष 1970-71 के लिए था. इसके साथ ही वे भारत की पहली महिला बन गईं, जिन्होंने देश का बजट पेश किया. तब इंदिरा गांधी देश के प्रधानमंत्री के साथ-साथ वित्त मंत्रालय का भी कार्यभार संभाल रही थीं.

इंदिरा गांधी की शुरुआती बजट भाषण के अंश

इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को देश का बजट पेश किया था. उन्होंने संसद में बजट पेश करने के दौरान अपनी शुरुआती भाषण में कहा था- महोदय, मैं वर्ष 1970-71 का बजट प्रस्तुत करने के लिए खड़ी हुईं हूं। वार्षिक बजट वह सबसे महत्वपूर्ण साधन है जिसके माध्यम से हम अपनी क्रमिक विकास योजनाओं को कार्यान्वित करते हैं. इससे पहले कि मैं हमारी वर्तमान आर्थिक स्थिति और बजट की व्यापक विशेषताओं का वर्णन करूं, मैं संक्षेप में सरकार के दृष्टिकोण के मुख्य तत्वों को स्पष्ट करना चाहूंगी.

उन्होंने आगे कहा- यह सर्वमान्य है कि उत्पादक शक्तियों के विकास और राष्ट्रीय संपदा में वृद्धि के बिना सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक स्थिरता संभव नहीं है. साथ ही, समाज के कमजोर वर्गों के कल्याण का उचित ध्यान रखे बिना ऐसी वृद्धि और संपदा में बढ़ोतरी को बनाए रखना भी संभव नहीं है. इसलिए, ऐसी नीतियां बनाना आवश्यक है जो विकास की अनिवार्यता और जरूरतमंदों एवं गरीबों के कल्याण के बीच सामंजस्य स्थापित कर सकें. ऐसे उपाय तैयार किए जाने चाहिए जो कल्याण प्रदान करने के साथ-साथ उत्पादक शक्तियों को भी गति प्रदान करें. विकास और वितरणात्मक न्याय (distributive justice) की आवश्यकताओं के बीच इस महत्वपूर्ण कड़ी का टूटना ठहराव या अस्थिरता को जन्म देगा. इन दोनों से बचना चाहिए.

लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी सीतारमण

इंदिरा गांधी के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण देश की दूसरी महिला हैं, जो भारत का बजट पेश कर रही हैं. इन्होंने अब तक कुल आठ बार और वह भी लगातार बजट पेश किया है. साल 2026 में सीतारमण लगातार नौंवी बार देश का बजट पेश करेंगी. उन्होंने अपने नाम भारत ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सबसे अधिक बजट पेश करने वाली महिला के रूप में रिकॉर्ड दर्ज करा रखा है. इन्होंने पहली बार साल 2019 में मोदी सरकार की ओर से बजट पेश किया था.

सीतारमण अब तक कुल 8 बार पेश की हैं बजट

भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कुल 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं. उन्होंने अपना पहला बजट 5 जुलाई साल 2019 में पेश किया था. साल 2019 से लेकर साल 2024 तक सीतारमण ने दो अंतरिम और चार पूर्ण बजट पेश किया था. उसके बाद लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 23 जुलाई 2024 को उन्होंने वित्त वर्ष 2024-25 के लिए अपना सातवां बजट पेश किया. साल 2025 में उन्होंने आठवां बजट पेश किया. अब साल 2026 में एक फरवरी दिन रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना लगातार नौंवा बजट पेश करेंगी.

सीतारमण के पहले भाषण के कुछ शुरुआती अंश

साल 2019 में 5 जुलाई को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपना पहला बजट पेश किया था. उन्होंने अपने बजट भाषण की शुरुआत में कहा था- माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं, वर्ष 2019-20 का बजट प्रस्तुत करने जा रही हूं. हालिया चुनाव एक उज्ज्वल और स्थिर नए भारत के लिए आम जनता की बलवती आशा और आकांक्षा से परिपूर्ण था. इसी चुनाव के परिणामस्वरूप हम इस सम्माननीय सदन में आज पहुंचे हैं. इतिहास में ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था जब भारत ने बड़ी संख्या में मत प्राप्त करके अपने लोकतंत्र का ऐसा जश्न मनाया हो. इस चुनाव में मतदान का प्रतिशत सर्वाधिक अर्थात 67.9 प्रतिशत रहा.

उन्होंने आगे कहा- प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार का प्रथम कार्यकाल एक काम करने वाली सरकार के रूप में माना गया. यह एक ऐसी सरकार रही जिसकी पहचान अंतिम व्यक्ति तक लाभ पहुंचाने की थी. 2014-19 के बीच, हमने एक कायाकल्प करने वाली केन्द्र-राज्य गतिशीलता सहकारी संघवाद, जीएसटी परिषद, और राजकोषीय अनुशासन को सुदृढ़ प्रतिबद्धता प्रदान की.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला कौन थीं?

भारत में बजट पेश करने वाली पहली महिला इंदिरा गांधी थीं.

2. इंदिरा गांधी ने कब बजट पेश किया था?

इंदिरा गांधी ने 28 फरवरी 1970 को देश का बजट पेश किया था.

3. निर्मला सीतारमण ने कुल कितनी बार बजट पेश किया है?

निर्मला सीतारमण ने कुल 8 बार बजट पेश किया है.

4. भारत में सबसे ज्यादा बार बजट किसने पेश किए हैं?

भारत में सबसे ज्यादा बार बजट (10 बार) मोरारजी देसाई ने पेश किए हैं.

5. निर्मला सीतारमण ने पहली बार बजट कब पेश किया था?

निर्मला सीतारमण ने पहली बार बजट 5 जुलाई 2019 में पेश किया था.