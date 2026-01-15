Advertisement
trendingNow13075754
Hindi NewsExplainer⁠Union Budget 2026: चमड़े के ब्रीफकेस से बही-खाता और अब टैब से बजट की पेशी, जानिए कब और कैसे बदली यह परंपरा

⁠Union Budget 2026: चमड़े के ब्रीफकेस से बही-खाता और अब टैब से बजट की पेशी, जानिए कब और कैसे बदली यह परंपरा

Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार देश का बजट पेश करेंगी. वह ऐसा करने वाली भारत ही नहीं बल्कि दुनिया की पहली महिला वित्त मंत्री हैं. इस बार भी बजट डिजिटल रूप में ही पेश किया जाएगा. मतलब कि वित्त मंत्री सीतारमण संसद भवन में टैब के जरिए बजट को पढ़ेंगी. 

 

Written By  Amit Dubey|Last Updated: Jan 15, 2026, 09:39 PM IST
WhatsApp चैनल से जुड़ें

Trending Photos

⁠Union Budget 2026: चमड़े के ब्रीफकेस से बही-खाता और अब टैब से बजट की पेशी, जानिए कब और कैसे बदली यह परंपरा

Budget 2026: देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत 28 जनवरी से हो रही है. यह 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.सत्र का पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच हम लगाताज बजट के इतिहास और इससे जुड़ी हुई कहानियों और परंपराओं की बात कर रहे हैं.

आज हम बात करेंगे चमड़े के ब्रीफकेस से बही-खाता और अब टैब से बजट पेश करने की परंपरा की. जी हां, एक समय था जब दस्तावेजों से भरे चमड़े के ब्रीफकेस में बजट को संसद भवन में पेश किया जाता था. लेकिन समय के साथ इसको पेश करने की परंपरा में भी बदलाव आया और अब बही-खाते के बाद इस डिजिटल इंडिया के दौर में बजट को टैब के जरिए पेपरलेस के रूप में पेश किया जाता है. आइए जानते हैं इस बदलाव की कहानी.

ब्रीफकेस की परंपरा
सबसे पहले हम भारत में चमड़े के ब्रीफकेस से बजट पेश करने की परंपरा की बात करेंगे. भारत में बजट पेश करने की प्रक्रिया ब्रिटिश काल से चली आ रही है. हालांकि, किसी भी देश के खर्च और कमाई का ब्यौरा यानी हिसाब के लिए बजट बहुत जरूरी होता है. भारत में ब्रीफकेस से बजट पेश करने की परंपरा ब्रिटिश काल में शुरू हुई थी. विभिन्न मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वर्ष 1860 में ब्रिटेन के चांसलर ऑफ द एक्सचेकर विलियम एवर्ट ग्लैडस्टन ने ब्रीफकेस में बजट पेश करने की परंपरा की शुरुआत की थी. उनके इस परंपरा को भारत ने भी अपनाया. भारत में ब्रिटिश शासन के दौरान चमड़े के ब्रीफकेस में ही बजट पेश किया जाता रहा. इस ब्रीफकेस को बजट दस्तावेजों के लिए काफी सुरक्षित माना जाता था.

Add Zee News as a Preferred Source

जब 15 अगस्त 1947 में भारत को अंग्रेजों के शासन से आजादी मिली तो आजाद भारत का पहला बजट भी चमड़े के ब्रीफकेस में ही पेश किया गया. तब देश के वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने 26 नवंबर 1947 में देश का अंतरिम बजट पेश किया था, जो ब्रीफकेस में ही था. हालांकि, ब्रीफकेस का रंग कभी काला, तो कभी लाल और कभी भूरा होता रहा. चमड़े के ब्रीफकेस से बजट पेश करने की यह ब्रिटिश शासन से चली आ रही परंपरा 2018 तक चलती रही. साल 2019 में इसमें बदलाव किया गया.

ब्रीफकेस की जगह बही-खाता
भारत में साल 2014 में बीजेपी की सरकार बनी और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बने. इनके इस शासन में साल 2018 तक बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में ही पेश किया जाता रहा. तब वित्त मंत्री अरुण जेटली ने मोदी सरकार की ओर से देश के बजट को चमड़े के ब्रीफकेस में ही पेश किया था. लेकिन साल 2019 में इसमें बड़ा बदलाव किया गया. मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2019 में दशकों पुरानी चमड़े के ब्रीफकेस में बजट पेश करने की परंपरा को बदला और इसकी जगह पर उन्होंने 'बही-खाता' का इस्तेमाल किया. 'बही-खाता' भारतीय संस्कृति का प्रतीक बताया गया और यह लाल रंग का था.

तब मुख्य आर्थिक सलाहकार केवी सुब्रमण्यन ने इस बही-खाते की परंपरा को अपनाने पर इसे पश्चिमी प्रभाव से मुक्त भारतीय परंपरा बताया था. वित्त मंत्री सीतारमण के द्वारा लाल लंग के'बही-खाते' के द्वारा साल 2020 तक देश का बजट पेश किया गया. उसके बाद बजट पेश करने की इस परंपरा में एक ऐतिहासिक बदलाव हुआ. 

यह भी पढ़ें- ट्रंप कभी हां- कभी ना में उलझे रहे, भारत ने उधर फाइनल कर दी सबसे बड़े डील की डेट! व्यापार के लिए एक साथ खुलेंगे 27 देशों के दरवाजे

 

टैब से पेपरलेस बजट की शुरुआत 
बात अब बही-खाते से आगे बढ़कर टैब के जरिए भारत के बजट को पेश करने की. जी हां, साल 2021 में 'बही-खाता' परंपरा को बदलते हुए इस डिजिटल इंडिया में पहला पेपरलेस बजट पेश किया गया. साल 2021 के दौरान पूरी दुनिया कोरोना महामारी की चपेट में थी. तब भारत ने एक ऐतिहासिक कदम उठाया था. मोदी सरकार ने देश के बजट को डिजिटल रूप दिया. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पहली बार साल 2021 में देश के बजट को टैब (टैबलेट) के जरिए पेपरेस बजट पेश किया. उसके बाद डिजिटल इंडिया के इस दौर में भारत में बजट पेश करने की यह एक नई परंपरा बन गई. तब से लेकर अब तक देश के बजट को टैब के जरिए पेपरलेस पेश किया जाता है. सरकार के द्वारा उठाया गया यह कदम भारत को दुनिया में डिजिटल महाशक्ति बनने की ओर बढ़ाने के लिए एक बड़ा पहल भी था. इसके साथ ही इसे आत्मनिर्भर भारत का भी बजट कहा जाने लगा. 

2021 में हुआ एक और बड़ा काम
साल 2021 में बजट को पेपरलेस पेश करने की एक नई परंपरा की शुरुआत हुई थी. इसके साथ ही सरकार ने एक और बड़ा काम किया था. देश की आम जनता तक बजट डिजिटल रूप में कितनी आसानी और जल्दी से पहुंच सके, इसके लिए ऐप लॉन्च किया गया. जी हां, टैब के साथ पेपरलेस बजट पेश करने के साथ ही देश में 'बजट ऐप' भी लॉन्च कर दिया गया. इससे लोग कहीं से भी बजट की जानकारी ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन, सिस्टम में पा सकते हैं. इस ऐप का लोगों को काफी फायदा होता है. जैसे ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण संसद में बजट पेश करती हैं, उसके कुछ ही समय बाद बजट की सारी जानकारी डिजिटल रूप में 'बजट ऐप' पर आ जाती हैं. इससे आम से लेकर खास लोगों तक बजट की जानकारी बड़ी आसानी से पहुंच जाती है. 

यह भी पढ़ें- Budget 2026: पहले केवल अंग्रेजी में ही पेश होता था भारत का बजट, बाद में हिंदी की भी परंपरा हुई शुरू; जानें इसकी कहानी

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs) 

1. भारत का पहला पेपरलेस बजट कब पेश किया गया था?
भारत का पहला पेपरलेस बजट साल 2021 में पेश किया गया था.

2. बजट ऐप कब लॉन्च हुआ था?
देश में बजट ऐप साल 2021 में लॉन्च हुआ था.

3. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अबतक कितनी बार बजट पेश किया है?
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अब तक कुल 8 बार बजट पेश किया है. 2026 में वे 9वीं बार बजट पेश करेंगी.

4. दुनिया में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री का क्या नाम है?
दुनिया में सबसे अधिक बार बजट पेश करने वाली महिला वित्त मंत्री का नाम निर्मला सीतारमण है.

5. क्या 2026 में रविवार को बजट पेश किया जाएगा?
जी हां, साल 2026 में 1 फरवरी दिन रविवार को बजट पेश किया जाएगा. 

About the Author
author img
Amit Dubey

अमित दुबे Zee News में बतौर Senior Sub Editor के रूप में कार्यरत हैं। वह यहां बिजनेस की खबरें लिखते हैं। इन्होंने जामिया मिल्लिया इस्लामिया केंद्रीय विश्वविद्यालय से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्...और पढ़ें

TAGS

budget 2026Union Budget 2026

Trending news

अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
digital arrest
अब फोन कॉल से नहीं लुटेंगे लोग! CBI से लेकर RBI तक उतरे मैदान में; पछताएंगे बदमाश
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
weather update
16 जनवरी को उत्तर भारत बनेगा 'डीप-फ्रीजर', ठंड से सुन्न हो जाएगा शरीर; IMD का अलर्ट
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
Indian Coast Guard
अरब सागर के रास्ते भारत में घुसपैठ की साजिश! जवानों ने दबोची नाव
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
West Bengal
ED Vs Mamata: I-PAC रेड मामले में SC ने क्या-क्या कहा? CM ममता को देना होगा जवाब
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
Asaduddin Owaisi news
'अब्दुल की गलती ये कि वो भारतीय मुसलमान', नईम का 'स्कूल' ढहाए जाने पर ओवैसी हमलावर
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
BMC Exit Poll
BMC Elections: बीएमसी चुनाव में महायुति की बल्ले-बल्ले, ठाकरे बंधुओं को लगेगा झटका?
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
West Bengal
बंगाल में SIR को लेकर उपद्रवियों ने पार की हदें, अब चौकुलिया के BDO ऑफिस में लगाई आग
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
Army Day
Army Day पर सेना ने जारी किया ऑपरेशन सिंदूर का वीडियो; PAK में मची तबाही की झलक दिखी
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
BMC Election 2026
वोट डाला, स्याही हटाई! BMC चुनाव में झमेले में फंसा लोकतंत्र तो अफसरों ने दिया जवाब
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा
Republic Day 2026
77वें गणतंत्र दिवस पर चीफ गेस्ट होंगे यूरोपियन काउंसिल के ये नेता, सरकार ने की घोषणा