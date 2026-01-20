⁠Budget 2026: मोरारजी देसाई से लेकर निर्मला सीतारमण तक, देश के वे 6 वित्त मंत्री जिन्होंने सबसे अधिक बार पेश किया बजट

Union Budget 2026: 28 जनवरी से देश की संसद में बजट सत्र 2026 की शुरुआत हो रही है. यह सत्र 28 जनवरी से 2 अप्रैल 2026 तक दो फेज में होगा.इसका पहला फेज 28 जनवरी से 13 फरवरी तक होगा. वहीं, दूसरा फेज 9 मार्च से 2 अप्रैल तक का होगा. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा एक फरवरी दिन रविवार को लोकसभा में सुबह 11 बजे बजट पेश किया जाएगा. इसको लेकर तैयारियां जोरों पर हैं. इस बीच हम लगातार बजट के इतिहास और इससे जुड़ी हुई कहानियों और परंपराओं की बात कर रहे हैं. आज हम बात करेंगे देश के उन 6 वित्त मंत्रियों की, जिन्होंने सबसे अधिक बार बजट पेश किया है. इनमें मोरारजी देसाई से लेकर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण तक का नाम शामिल है. आइए अब इनके बारे में जानते हैं.

मोरारजी देसाई ने सबसे अधिक बार बजट किया पेश

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री रहे मोरारजी देसाई ने देश में सबसे अधिक बार बजट पेश किया है. उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया. मोरारजी देसाई 1959 से 1969 तक देश के वित्त मंत्री रहे. इस दौरान उन्होंने कुल 10 बार बजट पेश किया. इसमें 8 पूर्ण बजट और 2 अंतरिम बजट शामिल हैं.

पी. चिदंबरम ने 9 बार पेश किया बजट

बजट इतिहास में इसको सबसे अधिक बार पेश करने का दूसरा बड़ा रिकॉर्ड पी. चिदंबरम के पास है. इन्होंने कुल 9 बार बजट पेश किया है. पी. चिदंबरम ने पहली बार 1996 में बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने 1997 में बजट पेश किया, जिसे ड्रीम बजट कहा गया. उसके अलावा पी. चिदंबरम ने 2004 से 2008 और उसके बाद 2013 और 2014 (अंतरिम बजट) में बजट पेश किया.

प्रणब मुखर्जी ने कुल 8 बार पेश किया बजट

भारत के पूर्व राष्ट्रपति रहे प्रणब मुखर्जी प्रेसिडेंट बनने से पहले देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे. उन्होंने कुल 8 बार देश का बजट पेश किया. मुखर्जी ने 1982 में अपना पहला बजट पेश किया था. उसके बाद उन्होंने 1983 और 1984 में भी देश का बजट पेश किया. वहीं, यूपीए के दूसरे कार्यकाल (2009-2014) में 2009 से लेकर 2012 (2012 के बाद प्रणब मुखर्जी देश के प्रेसिडेंट बन गए.) उन्होंने लगातार 5 बार देश का बजट पेश किया. इसके साथ ही प्रणब मुखर्जी ने कुल 8 बार बजट पेश किया.

यशवंत सिन्हा ने 8 बार किया है बजट पेश

देश के वित्त मंत्री रह चुके यशवंत सिन्हा ने भी कुल 8 बार देश का बजट पेश किया है. उन्होंने पहली बार साल 1991 में अंतरिम बजट पेश किया था. तब देश में प्रधानमंत्री चंद्रशेखर थे. उसके बाद उन्होंने बीजेपी की सरकार में कुल 7 बार बजट किया. इन बजट में साल 2000 का मिलेनियम बजट और साल 2002 का रोलबैक बजट भी शामिल हैं.

मनमोहन सिंह के नाम कुल 6 बजट

भारत के पूर्व प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह के नाम कुल 6 बजट पेश करने का रिकॉर्ड है. जी हां, पीएम बनने से पहले मनमोहन सिंह देश के वित्त मंत्री भी रह चुके थे. वित्त मंत्री के रूप में उन्होंने साल 1991 में अपना पहला बजट पेश किया था, जिसने देश की आर्थिक गति को एक बड़ी तेजी दी थी. इसके अलावा इन्होंने 1996 तक 5 बार बजट पेश किया. कुल मिलाकर मनमोहन सिंह ने कुल 6 बार बजट पेश किया.

लगातार 9 वां बजट पेश करेंगी निर्मला सीतारमण

अब बात करते हैं देश में अभी की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की. जी हां, 1 फरवरी दिन रविवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण लगातार 9वीं बार बजट पेश करेंगी. इन्होंने पहली बार साल 2019 में बजट पेश किया था. इन्होंने अभी तक लगातार 8 बार बजट पेश करके प्रणब मुखर्जी, यशवंत सिन्हा और मनमोहन सिंह को पीछे कर दिया है. अब वे लगातार नौंवी बार बजट पेश करके पी. चिदंबरम के द्वारा 9 बार बजट पेश करने वाले रिकॉर्ड की बराबरी कर लेंगी. हालांकि, वे देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की पहली ऐसी महिला वित्त मंत्री हैं, जिन्होंने सबसे अधिक बार किसी भी देश का बजट पेश किया है.

अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न (FAQs)

1. देश का पहला बजट कब और किसने पेश किया था?

देश का पहला बजट 7 अप्रैल 1860 में ब्रिटिश शासन के समय जेम्स विल्सन ने पेश किया था.

2. बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी?

बजट पेश करने वाली पहली भारतीय महिला इंदिरा गांधी थीं. इन्होंने 28 फरवरी 1970 को बजट पेश किया था. वे वित्त मंत्री के साथ-साथ देश की प्रधानमंत्री भी थीं.

3. आजाद भारत का पहला बजट किसने पेश किया था?

आजाद भारत का पहला बजट 26 नवंबर 1947 में पेश किया गया था. यह एक अंतरिम बजट था, जिसे वित्त मंत्री आर. के शनमुखम चेट्टी ने पेश किया था.

4. 2026 में बजट किस दिन पेश किया जाएगा?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के द्वारा 2026 में बजट रविवार 1 फरवरी को पेश किया जाएगा.

5. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अबतक कितनी बार बजट पेश कर चुकी हैं?

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अब तक कुल 8 बार बजट पेश कर चुकी हैं.